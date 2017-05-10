Под колпаком. Как спецслужбы будут следить за людьми

Турецкие полицейские и жандармские собаки На выставке IDEF-2017, которая прошла в Стамбуле, помимо вооружения и военной техники также были показаны турецкие полицейские и жандармские…

Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017 В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT.…

Бронетранспортер TULPAR-S Начинаю выкладывать снимки турецкой бронетехники, которая была представлена на выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Должен отметить выдающийся прогресс…

Швейцарские армейские ножи Victorinox. Какой лучше взять? Давно собирался купить себе швейцарский армейский нож Victorinox, который зачастую может понадобиться в командировках или же, что иногда…

Пакистанские понты: золотой пистолет-пулемет SMG PK. Хотели бы такой? Компания Pakistan Ordnance Factories выставила на своей экспозиции на IDEF-2017 пистолет-пулемет SMG PK (пакистанская лицензионная копия МР5К), в…

Ракета PAC-3 MSE для ЗРК MEADS Совместное предприятие MEADS International Inc (штаб-квартира в Орландо, шт. Флорида, США) на выставке вооружений IDEF-2017 показала зенитную…

КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017 Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был…

Турция ведет разработку электромагнитной пушки TUFAN Экспериментальный образец турецкой электромагнитной пушки TUFAN был представлен компанией ASELSAN в ходе выставки вооружений IDEF-2017,…