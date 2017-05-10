Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Под колпаком. Как спецслужбы будут следить за людьми
Коротченко
i_korotchenko
May 10th, 23:00


Начинается активное внедрение систем электронного наблюдения, которые позволят взять под контроль каждого человека на улицах крупнейших городов и проанализировать его поведение. В частности, такая разработка была продемонстрирована в ходе оружейного салона IDEF-2017 компаний ASELSAN. Первичным источником данных для системы являются видеокамеры, передающие информацию в центральный компьютер. Каждому попавшему "под колпак" индивидууму присваивается персональный идентификационный номер, он "оцифровывается", в базу данных заносятся параметры его внешности.

Проводится идентификация личности: система сравнивает "цифровой образ" попавшего в её объективы человека с паспортной базой данных (для граждан конкретной страны) или с базой данных выданных виз для иностранцев (Шенген). По идентифицированному человеку системой проводится поиск его аккаунтов в социальных сетях и их анализ, затем индивидуум или попадает в "группу риска" (потенциальные террористы, объекты оперативного интереса спецслужб и т.д.) и обозначается красным цветом, или, если он не представляет угрозы, система его маркирует зеленым цветом.

Достаточно вытащить пистолет - и, если ты при этом находишься в зоне наблюдения - автоматически становишься для системы "красным" (то есть представляешь угрозу).

Каждый раз, вновь попадая в объективы видеокамер, человек мгновенно идентифицируется (при необходимости компьютер может рассчитать и выдать маршрут передвижения). При этом бесполезно менять прическу, перекрашивать волосы, отращивать усы или бороду: обмануть систему не удасться.

01. Центральный пост - отсюда можно контролировать поведение и перемещение подозрительных лиц.



02. "Глаза" и "уши" системы электронного контроля.



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Ваши гаджеты шпионят за вами 24 часа в сутки
Все мы под колпаком АНБ

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Posts from This Journal by “idef-2017” Tag

43 comments :
( 43 comments Leave a comment )
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mobilemedved
2017-05-10 08:10 pm (UTC)
Класно. Может когда нить и краденые телефоны научаться разыскивать!
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grablipro
2017-05-10 08:16 pm (UTC)
сердца у тебя нет.
барыги крадеными трубками помиру пойдут.
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eddy_tester
2017-05-10 08:35 pm (UTC)
А их очень просто искать.Просто не шевелятся.Да и операторам/ретейлерам выгода.
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detonator666
2017-05-10 10:03 pm (UTC)
Кто? Отделы полиции, занятые такими вещами, как и поимкой карманников распущены, уже лет 6 как. Оперов в ППС перевели.
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nebidl0
2017-05-10 10:45 pm (UTC)
Эти системы не для защиты людишек. Они для контроля над ними.
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detonator666
2017-05-10 11:22 pm (UTC)
Верно. Но опять же - не всех людишек, а только отдельной их прослойки. Причём, не нижней.
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greezley_boy
2017-05-10 08:17 pm (UTC)
Зато теперь я буду уверен, что смогу гулять без оружия и средств самообороны в любое время суток и где захочу!
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vredtech
2017-05-10 08:21 pm (UTC)
Что-то слабо верится в такие чудеса.
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i_korotchenko
2017-05-10 08:22 pm (UTC)
Увы, это уже реальность
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detonator666
2017-05-10 10:04 pm (UTC)
В нашем Суходрищинске? :)) Россия не заканчивается за МКАД.
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koldoblin
2017-05-11 12:52 am (UTC)
Любая супердупер технология за два три года дойдёт до других стран. А через пять её каждый сможет скачать.
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detonator666
2017-05-11 10:10 am (UTC)
Куда скачать? Я о том, что ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ система видеонаблюдения развивается только тогда, когда она работает на зарабатывание денег, т.е. способна не только окупить себя, но и принести приличный доход.
Никто, никаких систем записи, а уж тем более объединения в единую сеть информации с камер домофонов создавать не будет, когда у администрации города(области) денег на первоочередные дела нет. Слишком жирно для нищего бюджета.
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koldoblin
2017-05-11 01:40 am (UTC)
Распознавать людей по походке, например, лет пять назад если не больше научились. Лица метров с 30 распознают.
За поведением людей теперь следят даже по тому как их телефон трясётся.
NSA засекает такие вещи как например, два владельца телефонов выключили их в одно и то же время, находясь на близком расстоянии. Шпионаж и безопасность теперь самые популярные области в IT.
A NSA пишет и хранит буквально всё. Каждый шаг, каждый вздох..
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vredtech
2017-05-11 03:29 pm (UTC)
Походка элементарно меняется маленьким камушком в обувь. А лица - пара мазков теневым гримом - и "вроде похож, но не он".
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1113_1290
2017-05-10 08:41 pm (UTC)
Преступления возможны, пока преступник уверен в своей безнаказанности и анонимности.Их, наверняка, станет меньше, когда весь мир будет укутан подобной сетью и миллиардами микровидеокамер. Возможно, скоро придумают *глушилки* для их подавления.
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patrik_star81
2017-05-10 08:54 pm (UTC)
когда немцова убивали ,только одна камера у кремля работала.
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javier_gonzalez
2017-05-10 11:19 pm (UTC)
Работали все, показали одну, которая нужная, кто не понял, тот поймёт.
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55ss58
2017-05-10 08:57 pm (UTC)
Ничего сложного не продемонстрировали в Лондоне эта система с 90-ых пашет. Если еще беспилотники запустить можно будет за деревнями и сеновалами следить, кстати турки там далеко на первых ролях, россияне первые по-моему.
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naitedj
2017-05-10 09:02 pm (UTC)
Сейчас вам сотня людей напишет как это здорово ) конечно здорово, пока их не коснется )
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greezley_boy
2017-05-10 09:11 pm (UTC)
А кого это коснётся-то? Если я законопослушный и адекватный гражданин, то эта система мне только на пользу. По крайней мере, я прекрасно знаю, что если грохну кого-то во время самообороны, будет лишнее доказательство, что по-другому я никак не мог. Хреново будет жуликам, грабителям и прочим придуркам.
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naitedj
2017-05-10 09:58 pm (UTC)
Никогда не говори никогда )
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greezley_boy
2017-05-10 10:35 pm (UTC)
А я и не говорю того, чего не знаю. :)))
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4rex
2017-05-10 09:18 pm (UTC)
Угу, допустим, человек вытащил пистолет, разрядил обойму в толпу. Как в этом случае система слежения поможет тем несчастным, у которых не было бронежилета?
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briz_65
2017-05-10 09:40 pm (UTC)
Пост не о том вообще. И вообще я за вами слежу, вы всегда каверзные вопросы задаете. Нет чтобы похлопать уже существующей реальности.
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4rex
2017-05-10 09:45 pm (UTC)
извините, постараюсь вам не попадаться
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detonator666
2017-05-10 10:06 pm (UTC)
Да не на улицах надо вэбки ставить, а в кабинетах!
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swenekaf
2017-05-10 10:15 pm (UTC)
Бла бла бла... На последнем хакерфесте было продемонстрировано, как легко обманываются системы видеонаблюдения, оснащенные аналитикой лиц. Все разговоры о бороде и усах в пользу бедных-аналитические способности текущих систем ещё далеки до идеала. Ортопедическая маска для лица скроет все специфические черты и десяток людей в таких масках сведут с ума. Читаем https://m.geektimes.ru/company/ivideon/blog/286882/
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a_r_r_g
2017-05-10 10:31 pm (UTC)
"бесполезно менять прическу, перекрашивать волосы, отращивать усы или бороду: обмануть систему не удастся." - чушь. Всегда систему обманывали, обманывают и будут обманывать. Это, подтвержденная временем, практика.
Однако, безусловная однозначная идентификация живого организма, в радиусе систем имеющих такие возможности, насущная необходимость современного общества. Основные дискуссии возникают об использовании этой информации. Ее оперативности, конфиденциальности, всеобщности.
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Фидель Кастро
2017-05-10 11:17 pm (UTC)
Думаю, ответ будет не менее технологичным. Появятся приложения, которые будут показывать расположение камер и сектора контроля, и, возможно, прокладывать маршруты движения с минимальной вероятностью засветиться. Это не так сложно.

А в довесок можно создать портативную глушилку, которая будет вырубать камеры, скажем, в радиусе 30-50 метров, либо срывая тактовые частоты чипов, либо забивая шумом каналы передачи данных. Ты идешь по городу в непрерывном слепом пятне, и делаешь, что хочешь.
Наконец, зная расположение камер, можно выжечь им пзс-матрицы обычной лазерной указкой или чем-то помощнее. Но это уже довольно хлопотно.

Ну и не исключено, что будет разработана какая-то косметика, способная работать в объективе как пиксельное хаки, меняя геометрию лица, что сделает распознавание невозможным. Типа: на глаз вроде человек тот же, но электроника видит его как иной объект и не узнает.

Так или иначе, контрмеры найдутся.
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гуга гугин
2017-05-11 12:33 am (UTC)
Всё проще - такие камеры в неблагоприятных районах просто сноситься будут населением в первые же ночи после установки. В гетто в пригородах многих городов Европы уже сейчас полиция не суётся без острой необходимости...
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koldoblin
2017-05-11 01:19 am (UTC)
Глушилка легко ловится. В США по крайней мере это будет статья - "помеха правосудию" - лет до пяти тюрьмы. Если ещё камера сгорит - порча госсобственности в крупных размерах - лет до 8 за каждый случай. Проехался разок с глушилкой и на 128 лет тюрьмы накатал.
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Фидель Кастро
2017-05-11 08:41 am (UTC)
Угу. Так оно и работает. Прямо куда бандитам бежать, только на улицу вышел - сразу ловят.

Глушилки и у нас под запретом, и статья есть. Только для того, чтобы засечь работу маломощного устройства с радиусом действия в десятки метров, надо точно знать, где и когда его включат, подогнать туда машину с аппаратурой, успеть триангулировать источник, определить злодея, провести задержание...

Братва глушилки использует вовсю при угонах машин с gsm-gps обратной связью. И как-то получается )))
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koldoblin
2017-05-11 01:10 am (UTC)
Есть неплохой сериал Person of Interst. Там создали систему, правительство подключило её ко всем веб-камерам, любым устройствам.
Для правительства "машина" выдавала номер соцстрахования террористов. А в качестве хобби для её создателя номера людей, которые скоро окажутся в неприятном положении или наоборот будущие убийцы.. Ну команда героев начинает спасать этих людей или их жертв...
Но фанатичные дядьки создают другую систему, у которой не оставили никаких внутренних тормозов. И эта система начала решать, кого нужно убрать, чтобы всем хорошо зажилось, но инстинкт самосохранению у программы был ещё сильнее. Мафиоз отстрелили в первую очередь. После начали охотиться за любым кто знал о системе и был против...
В сериале систему заразили, уничтожили.. Но в реальности.. вряд ли..

И это будущее всё ближе и ближе..
Со слов Брюса Шнайера, - всю нашу цивилизацию нужно рассматривать теперь как одного большого робота... Компьютеры управляют людьми чаще чем люди компьютерами.. мы всего лишь части большой машины..


Edited at 2017-05-11 01:13 am (UTC)
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serguei666
2017-05-11 03:29 am (UTC)
Честному человеку бояться нечего, а вор должен сидеть сами знаете где.
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strezhevoy_azh
2017-05-11 01:13 pm (UTC)
не коррупционер, а лоббируемый

лоббировали-лоббировали да не вылоббировали
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koldoblin
2017-05-11 11:12 pm (UTC)
Честный человек будет питаться хлебом и водой и вкалывать по 12 часов. А не бояться будет элита патрициев, управляющая всем этим стадом рабов.
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serguei666
2017-05-12 01:06 am (UTC)
У вас необычные представления о значении слова "честный". При чем 12 часов, если есть закон о 40-часовой рабочей неделе?
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Миронь Андрей
2017-05-11 10:32 am (UTC)
Представляю себе муджахиддина с кучей аккаунтов в соцсетях)))!?Американцы в Афгане не учли,что их электронные системы слежения в этом регионе малополезны,указания по организации Талибов,расходились на двуногих "бача" или нищих дервишах.
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strezhevoy_azh
2017-05-11 01:00 pm (UTC)
у нас в городе 2 чела магазин грабанули и толку от этой камеры никакого - лица стерты, краски тусклы, а вот если бы сигнализация стояла в том магазине датчик движения, они бы туда и не сунулись.
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