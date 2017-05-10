Под колпаком. Как спецслужбы будут следить за людьми

Начинается активное внедрение систем электронного наблюдения, которые позволят взять под контроль каждого человека на улицах крупнейших городов и проанализировать его поведение. В частности, такая разработка была продемонстрирована в ходе оружейного салона IDEF-2017 компаний ASELSAN. Первичным источником данных для системы являются видеокамеры, передающие информацию в центральный компьютер. Каждому попавшему "под колпак" индивидууму присваивается персональный идентификационный номер, он "оцифровывается", в базу данных заносятся параметры его внешности.
Проводится идентификация личности: система сравнивает "цифровой образ" попавшего в её объективы человека с паспортной базой данных (для граждан конкретной страны) или с базой данных выданных виз для иностранцев (Шенген). По идентифицированному человеку системой проводится поиск его аккаунтов в социальных сетях и их анализ, затем индивидуум или попадает в "группу риска" (потенциальные террористы, объекты оперативного интереса спецслужб и т.д.) и обозначается красным цветом, или, если он не представляет угрозы, система его маркирует зеленым цветом.
Достаточно вытащить пистолет - и, если ты при этом находишься в зоне наблюдения - автоматически становишься для системы "красным" (то есть представляешь угрозу).
Каждый раз, вновь попадая в объективы видеокамер, человек мгновенно идентифицируется (при необходимости компьютер может рассчитать и выдать маршрут передвижения). При этом бесполезно менять прическу, перекрашивать волосы, отращивать усы или бороду: обмануть систему не удасться.
01. Центральный пост - отсюда можно контролировать поведение и перемещение подозрительных лиц.
02. "Глаза" и "уши" системы электронного контроля.
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Ваши гаджеты шпионят за вами 24 часа в сутки
Все мы под колпаком АНБ
барыги крадеными трубками помиру пойдут.
Никто, никаких систем записи, а уж тем более объединения в единую сеть информации с камер домофонов создавать не будет, когда у администрации города(области) денег на первоочередные дела нет. Слишком жирно для нищего бюджета.
За поведением людей теперь следят даже по тому как их телефон трясётся.
NSA засекает такие вещи как например, два владельца телефонов выключили их в одно и то же время, находясь на близком расстоянии. Шпионаж и безопасность теперь самые популярные области в IT.
A NSA пишет и хранит буквально всё. Каждый шаг, каждый вздох..
http://domino-books.narod.ru/lib/sheckl
Однако, безусловная однозначная идентификация живого организма, в радиусе систем имеющих такие возможности, насущная необходимость современного общества. Основные дискуссии возникают об использовании этой информации. Ее оперативности, конфиденциальности, всеобщности.
А в довесок можно создать портативную глушилку, которая будет вырубать камеры, скажем, в радиусе 30-50 метров, либо срывая тактовые частоты чипов, либо забивая шумом каналы передачи данных. Ты идешь по городу в непрерывном слепом пятне, и делаешь, что хочешь.
Наконец, зная расположение камер, можно выжечь им пзс-матрицы обычной лазерной указкой или чем-то помощнее. Но это уже довольно хлопотно.
Ну и не исключено, что будет разработана какая-то косметика, способная работать в объективе как пиксельное хаки, меняя геометрию лица, что сделает распознавание невозможным. Типа: на глаз вроде человек тот же, но электроника видит его как иной объект и не узнает.
Так или иначе, контрмеры найдутся.
Глушилки и у нас под запретом, и статья есть. Только для того, чтобы засечь работу маломощного устройства с радиусом действия в десятки метров, надо точно знать, где и когда его включат, подогнать туда машину с аппаратурой, успеть триангулировать источник, определить злодея, провести задержание...
Братва глушилки использует вовсю при угонах машин с gsm-gps обратной связью. И как-то получается )))
Для правительства "машина" выдавала номер соцстрахования террористов. А в качестве хобби для её создателя номера людей, которые скоро окажутся в неприятном положении или наоборот будущие убийцы.. Ну команда героев начинает спасать этих людей или их жертв...
Но фанатичные дядьки создают другую систему, у которой не оставили никаких внутренних тормозов. И эта система начала решать, кого нужно убрать, чтобы всем хорошо зажилось, но инстинкт самосохранению у программы был ещё сильнее. Мафиоз отстрелили в первую очередь. После начали охотиться за любым кто знал о системе и был против...
В сериале систему заразили, уничтожили.. Но в реальности.. вряд ли..
И это будущее всё ближе и ближе..
Со слов Брюса Шнайера, - всю нашу цивилизацию нужно рассматривать теперь как одного большого робота... Компьютеры управляют людьми чаще чем люди компьютерами.. мы всего лишь части большой машины..
Edited at 2017-05-11 01:13 am (UTC)
лоббировали-лоббировали да не вылоббировали