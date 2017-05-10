"Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с "Аргументами недели" своими оценками событий, на фоне которых шло его празднование:
"Порошенко - политический наследник Бандеры"
- Что касается действий Украины по отношению к участникам акции "Бессмертный полк", которая проходит и в этой стране, то ведь это нынешняя власть фактически отменила День Победы, сделав 9 мая днем работы "Евровидения" и отменив выходной день в честь этого "праздника". Сегодня Киев встает на сторону тех деятелей УПА во главе с Бандерой, которые убивали советских граждан и стреляли в спину солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину от фашизма. Порошенко - политический наследник Бандеры, и сегодня на Украине поднимает голову неприкрытый фашизм.
"Можно бесконечно показывать украинских политологов-идиотов..."
- Доколе? Ну я считаю, что нам надо более активно влиять на украинское информационное поле. Конечно, можно бесконечно показывать по нашим телеканалам украинских политологов-идиотов. Что ж, они и выполняют, как в свое время говорил Владимир Ильич Ленин, роль полезных идиотов. Но все-таки для того чтобы воздействовать на украинское общественное мнение, нам необходимо заниматься нормальной пропагандой, вещать на Украину и не стесняться этого.
"Нам надо активно вещать на Украину"
- У нас есть все возможности для ведения радио- и телепередач на Украину. В конце концов, вспомним, как США вещали на Кубу и создали радиостанцию "Радио Хосе Марти"! Ну и почему бы России с ее мощными медийными ресурсами не создать, допустим, специальный телеканал и радиостанцию, назвав их "Тарас Шевченко"? Почему бы нашей стране не вести на Украину пропаганду с возможностями приема телевизионного сигнала через спутниковые тарелки, которые сегодня есть у многих жителей этой страны? Думаю, что нам надо и в длинноволновом, и в коротковолновом, и в ФМ-диапазонах активно вещать на Украину.
"Нынешний украинский режим враждебен России"
- Мы должны понимать, что нынешний украинский режим враждебен России и что рано или поздно он развяжет против нас войну. Поэтому нам надо разлагать его изнутри и не стесняться делать это! Кстати, именно так в свое время против Советского Союза работали всевозможные подрывные голоса - "Свободная Европа", "Свобода", "Немецкая волна", "Голос Америки"... Все они вели против нас пропаганду, ну и чего нам стесняться? Нам надо буквально 24 часа в сутки вещать и передавать телевизионный сигнал на Украину с тем, чтобы там превалировала наша точка зрения. Нужно действовать точно так же, как на английском языке действует "Раша тудей", которая продолжает успешно завоевывать свои позиции.
"... является следствием успеха киевской пропаганды"
- Нужно менять общественно-политические настроения на Украине, где многие сегодня воспринимают нас как неприкрытых врагов, что, кстати, является следствием успеха киевской пропаганды. Поэтому мы должны противопоставить ей свои информационные ресурсы. По сути, нам надо действовать так, как было при ситуации в холодной войне, когда всевозможные голоса вещали на нас. Многие тогда ловили эти вражеские голоса и, понимаешь, диссидентствовали!.. Вот и нам надо точно так же вещать на Украину и подрывать позиции правящего режима.
"Сегодняшняя Украина - это бикфордов шнур, который готов взорвать мир"
- А вот толерантная Европа делает вид, что не замечает того, что фашизм на Украине сейчас поднимает голову. Впрочем, она "не замечала" подготовку Гитлера к захвату власти в Германии, ну и потом европейцы пожали Вторую мировую войну... По сути, сегодняшняя Украина - это бикфордов шнур, который зажжен, горит и готов взорвать мир. То есть именно Украина во главе с Порошенко такой вот политикой и авантюристическими действиями может стать детонатором в Третьей мировой войне.
"Была разобщенность на фоне одного агрессора - Германии"
- Так что очень кстати перед сегодняшним парадом прозвучали слова Путина о разобщенности мировых держав перед началом Второй мировой войны, хотя тогда все-таки была разобщенность на фоне одного агрессора - Германии, где победил фашизм. Но ведь сегодня в роли мирового жандарма выступают США, а остальные страны просто группируются вокруг Америки, в которой с приходом Трампа так ничего и не изменилось. Поэтому мы по-прежнему говорим: для того чтобы в нынешней международной ситуации проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, Россия должна полагаться только на свои вооруженные силы! Именно армия дает нашей стране чувство опоры и уверенность в том, что мы сможем уверенно смотреть в будущее!
"Мне запомнилась техника ПВО в арктическом исполнении"
- Что касается нынешнего парада в Москве, то мне, прежде всего, запомнилась техника ПВО в арктическом исполнении. Это зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия ТОР-М2ДТ. Их производит Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
"Обеспечивает стопроцентную успешность атак любых воздушных объектов"
- Это ЗРК ближнего радиуса действия, предназначенные для защиты Арктики, фактически являются автоматами, роботами, которые работают полностью в автоматическом алгоритме. Они обеспечивают стопроцентную успешность атак любых воздушных объектов, попадающих в зону их поражения. Именно эти ЗРК сегодня становятся тем средством, поставка которых активно идет у нас не только в Арктику, но и в основные военные округа, плюс — на экспорт...
Источник: "Аргументы недели" , фото zsu-info.com
Бандеровцы никогда не были воинами. Это - каратели, вступить в противостояние с регулярной армией у них не хватит силы духа.
не может быть!
ruslanostashko.livejournal. com/99202.html?thread=22241410
ruslanostashko.livejournal. com/99202.html?thread=22269058
при тыкании в него палочкой смешно бугуртит.
Edited at 2017-05-10 05:45 pm (UTC)
Тогда запишите меня в бандеровцы.
Этот парень и чёрту наследником будет, и кому угодно.
Парень-универсал, поймает любую волну и срубит на ней бабла в пируэте.
Ха три раза.
1) Открытые агрессивные нацисты - трупчинов, авакян, спикер со справкой и т.д.
2) хитропопые приспособленцы, могущие прикидываться "братскими", но открыто мечтающие попасть в гейропу - это все их главкосвины от кавчука до януковоща, а также все члены "партии регионов" и "оппоблока". Таких кстати очень много и в России - практически вся украинствующая либерасня во главе с кудриным.
Их всех надо уничтожать как бешеных псов. Но в первую очередь надо уничтожать российских украинствующих, как 5 колонну украинства и фашингтона.
Edited at 2017-05-10 06:33 pm (UTC)
Пока путиноиды выкликали минские мантры, позволяли хунте обстреливать Донецк, хунта методично уничтожала экономику "украины", т.к. без экономики "украина" России не нужна, зато ее безработные и голодные жители могут быть дешевым пушечным мясом для фашингтона.
А сами русские в "украине" тоже надеялись на Путина и его ХПП и не восстали. А сейчас, даже если они восстанут, то будут опять преданы.
Путин и К откровенно пресмыкаются перед западом и не посмеют не только освободить всю Новороссию, но и даже отодвинуть каклоорду на 50 км от Донецка. К тому же теперь, когда вся экономика "украины" разрушена, освобождать ее и восстанавливать стало для Росси неподъемно. Не может страна, чей Центробанк является филиалом ФРС, печатать необходимое для себя количество денег. И не может либерасня, боящаяся сбивать томагавки и боящаяся признаться в постановке им помех, защищать своих соотечественников.