Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Порошенко - политический наследник Бандеры
Коротченко
i_korotchenko
May 10th, 20:06


"Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с "Аргументами недели" своими оценками событий, на фоне которых шло его празднование:

"Порошенко - политический наследник Бандеры"

- Что касается действий Украины по отношению к участникам акции "Бессмертный полк", которая проходит и в этой стране, то ведь это нынешняя власть фактически отменила День Победы, сделав 9 мая днем работы "Евровидения" и отменив выходной день в честь этого "праздника". Сегодня Киев встает на сторону тех деятелей УПА во главе с Бандерой, которые убивали советских граждан и стреляли в спину солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину от фашизма. Порошенко - политический наследник Бандеры, и сегодня на Украине поднимает голову неприкрытый фашизм.

"Можно бесконечно показывать украинских политологов-идиотов..."

- Доколе? Ну я считаю, что нам надо более активно влиять на украинское информационное поле. Конечно, можно бесконечно показывать по нашим телеканалам украинских политологов-идиотов. Что ж, они и выполняют, как в свое время говорил Владимир Ильич Ленин, роль полезных идиотов. Но все-таки для того чтобы воздействовать на украинское общественное мнение, нам необходимо заниматься нормальной пропагандой, вещать на Украину и не стесняться этого.

"Нам надо активно вещать на Украину"

- У нас есть все возможности для ведения радио- и телепередач на Украину. В конце концов, вспомним, как США вещали на Кубу и создали радиостанцию "Радио Хосе Марти"! Ну и почему бы России с ее мощными медийными ресурсами не создать, допустим, специальный телеканал и радиостанцию, назвав их "Тарас Шевченко"? Почему бы нашей стране не вести на Украину пропаганду с возможностями приема телевизионного сигнала через спутниковые тарелки, которые сегодня есть у многих жителей этой страны? Думаю, что нам надо и в длинноволновом, и в коротковолновом, и в ФМ-диапазонах активно вещать на Украину.

"Нынешний украинский режим враждебен России"

- Мы должны понимать, что нынешний украинский режим враждебен России и что рано или поздно он развяжет против нас войну. Поэтому нам надо разлагать его изнутри и не стесняться делать это! Кстати, именно так в свое время против Советского Союза работали всевозможные подрывные голоса - "Свободная Европа", "Свобода", "Немецкая волна", "Голос Америки"... Все они вели против нас пропаганду, ну и чего нам стесняться? Нам надо буквально 24 часа в сутки вещать и передавать телевизионный сигнал на Украину с тем, чтобы там превалировала наша точка зрения. Нужно действовать точно так же, как на английском языке действует "Раша тудей", которая продолжает успешно завоевывать свои позиции.

"... является следствием успеха киевской пропаганды"

- Нужно менять общественно-политические настроения на Украине, где многие сегодня воспринимают нас как неприкрытых врагов, что, кстати, является следствием успеха киевской пропаганды. Поэтому мы должны противопоставить ей свои информационные ресурсы. По сути, нам надо действовать так, как было при ситуации в холодной войне, когда всевозможные голоса вещали на нас. Многие тогда ловили эти вражеские голоса и, понимаешь, диссидентствовали!.. Вот и нам надо точно так же вещать на Украину и подрывать позиции правящего режима.

"Сегодняшняя Украина - это бикфордов шнур, который готов взорвать мир"

- А вот толерантная Европа делает вид, что не замечает того, что фашизм на Украине сейчас поднимает голову. Впрочем, она "не замечала" подготовку Гитлера к захвату власти в Германии, ну и потом европейцы пожали Вторую мировую войну... По сути, сегодняшняя Украина - это бикфордов шнур, который зажжен, горит и готов взорвать мир. То есть именно Украина во главе с Порошенко такой вот политикой и авантюристическими действиями может стать детонатором в Третьей мировой войне.

"Была разобщенность на фоне одного агрессора - Германии"

- Так что очень кстати перед сегодняшним парадом прозвучали слова Путина о разобщенности мировых держав перед началом Второй мировой войны, хотя тогда все-таки была разобщенность на фоне одного агрессора - Германии, где победил фашизм. Но ведь сегодня в роли мирового жандарма выступают США, а остальные страны просто группируются вокруг Америки, в которой с приходом Трампа так ничего и не изменилось. Поэтому мы по-прежнему говорим: для того чтобы в нынешней международной ситуации проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, Россия должна полагаться только на свои вооруженные силы! Именно армия дает нашей стране чувство опоры и уверенность в том, что мы сможем уверенно смотреть в будущее!

"Мне запомнилась техника ПВО в арктическом исполнении"

- Что касается нынешнего парада в Москве, то мне, прежде всего, запомнилась техника ПВО в арктическом исполнении. Это зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия ТОР-М2ДТ. Их производит Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

"Обеспечивает стопроцентную успешность атак любых воздушных объектов"

- Это ЗРК ближнего радиуса действия, предназначенные для защиты Арктики, фактически являются автоматами, роботами, которые работают полностью в автоматическом алгоритме. Они обеспечивают стопроцентную успешность атак любых воздушных объектов, попадающих в зону их поражения. Именно эти ЗРК сегодня становятся тем средством, поставка которых активно идет у нас не только в Арктику, но и в основные военные округа, плюс — на экспорт...

Источник: "Аргументы недели" , фото zsu-info.com

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

40 comments :
( 40 comments Leave a comment )
  • 1
st_viadimir
2017-05-10 05:10 pm (UTC)
Уж скорей бы этот последний и решительный бой между взводом зомби и армией человеков наступил.
(Reply) (Thread)
bufetum
2017-05-10 05:15 pm (UTC)
Арктическая техника очень впечатлила.
(Reply) (Thread)
afanasii1
2017-05-10 05:16 pm (UTC)
Бабло не пахнет.
(Reply) (Thread)
Витос
2017-05-10 05:17 pm (UTC)
Не развяжет.
Бандеровцы никогда не были воинами. Это - каратели, вступить в противостояние с регулярной армией у них не хватит силы духа.
(Reply) (Thread)
martensit_rq
2017-05-10 07:44 pm (UTC)
Не верю: чтобы Пецка дал такой бааальшой кусок?
не может быть!
(Reply) (Parent) (Thread)
causeplay
2017-05-10 08:39 pm (UTC)
знакомьтесь, это martensit_rq - заshitник укронацистов:

ruslanostashko.livejournal. com/99202.html?thread=22241410
ruslanostashko.livejournal. com/99202.html?thread=22269058

при тыкании в него палочкой смешно бугуртит.
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(Deleted comment)
murzikkot
2017-05-10 05:31 pm (UTC)
по моему, тебе пора в бан, гнида ущербная
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schultz19
2017-05-10 05:32 pm (UTC)
А вдруг ты ошибаешься.
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i_korotchenko
2017-05-10 05:33 pm (UTC)
Отправляешься в пожизненный бан
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murzikkot
2017-05-10 05:34 pm (UTC)
Поздравляю тебя с очередным баном, ущербная свидомая гнида
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standapp
2017-05-10 05:35 pm (UTC)
Если для вас образец цивилизация Европа, то надо вспомнить что европейцы хоронили людей в центре города и под полом Церквей в надежде на то что они воскреснут. А когда копали вскрывали доску в церкви чтобы закопать очередной труп, брызги от прошлых трупов заражали европейцев чумой. Поэтому у них одно поколение было полностью беззубое и не могут выговаривать Р.
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schultzee
2017-05-10 05:39 pm (UTC)
Какая охренительная история. А у вас в центре главной площади труп поместили тоже в надежде на его воскресение? Европейские традиции )
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murzikkot
2017-05-10 05:42 pm (UTC)
Ущербный свидомый клоун-змагар, ты сейчас здесь все свои бот аккаунты спалишь :)

Edited at 2017-05-10 05:45 pm (UTC)
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feofanful
2017-05-10 05:42 pm (UTC)
schultz19 Уши торчат, сгинь, гнида.
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standapp
2017-05-10 05:45 pm (UTC)
Да. И если вы забыли, то коммунизм - передовая европейская идея.
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schultzee
2017-05-14 04:28 pm (UTC)
А мумии в центре столицы тоже передовая европейская идея?
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standapp
2017-05-10 05:30 pm (UTC)
Предлагаю перекрыть им газ.
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be_re_sponsible
2017-05-10 05:31 pm (UTC)
Откуда информация, что Украина развяжет против России войну? На чём основано это мнение?
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i_korotchenko
2017-05-10 05:33 pm (UTC)
Это логика эволюции нынешнего украинского режима
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be_re_sponsible
2017-05-10 05:40 pm (UTC)
Они не делают этого сейчас, хотя пропаганда сильная. Причины: 1. ядерное оружие у России, 2. военные ресурсы России. Они понимают, что начни они войну, проиграют. А когда они проиграют, Россия придёт на их территорию и будет диктовать свою волю. Они понимают, что проиграв, они потеряют свою независимость от России. Поэтому, пока у России есть ядерное оружие и сильная армия, они не нападут. Вряд ли Россия расстанется с ядерным оружием, даже если нефть закончится (и армия ослабнет). Поэтому сама Украина на Россию не нападёт. Только если в коалиции с другими странами (НАТО). Но это уже другая история.
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i_korotchenko
2017-05-10 05:44 pm (UTC)
2008 год, Грузия - помните?
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be_re_sponsible
2017-05-10 05:52 pm (UTC)
Это было у границы России. Саакашвили вряд ли стал бы бомбить Россию. Это равносильно самоубийству. Он бомбил свою территорию. На его беду у тех, кого он бомбил, оказались российские паспорта. Медведеву это не понравилось и он принудил Саакашвили к миру. Украина может начать бомбить Л/ДНР (сильнее), но не Крым. Война в Крыму равносильна войне против России. Власти в Киеве придёт конец. Они это понимают, поэтому в Крыму будет спокойно. Но не в Л/ДНР, где регулярно друг друга бомбят (не сильно).
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superherr
2017-05-10 05:34 pm (UTC)
Да неее, он наследник Тараса Бульбы или Мазепы.
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caith_sith
2017-05-10 09:04 pm (UTC)
Да, в общем-то, тоже ничего хорошего.
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kremlin_curant
2017-05-10 05:34 pm (UTC)
Бандера тоже произносил речи, что 7 млн. украинцев достойно сражались против Гитлера и память их не будет забыта?
Тогда запишите меня в бандеровцы.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-05-10 05:42 pm (UTC)
Порошенко не тот парень, чтобы Бандере наследником быть, или Ленину, или Тарасу Бульбе.

Этот парень и чёрту наследником будет, и кому угодно.
Парень-универсал, поймает любую волну и срубит на ней бабла в пируэте.
(Reply) (Thread)
drakonit
2017-05-10 05:43 pm (UTC)
Такое впечатление что бритоголовый сморкается в этот абсурдный флаг, а Порошенко искоса посматривает - не ворует ли укровояка тайком тесьму.
(Reply) (Thread)
naina555
2017-05-10 05:50 pm (UTC)
Не совсем. У геев свой взгляд на историю.
(Reply) (Thread)
sedov_05
2017-05-10 05:55 pm (UTC)
Порошенко - наследник Януковича по прямой.
(Reply) (Thread)
cadu3m
2017-05-10 06:05 pm (UTC)
Бандера плохо кончил и Порошенко кончит так же
(Reply) (Thread)
sagrigoryev
2017-05-10 06:06 pm (UTC)
Основатель Партии Регионов, министр у Януковича, бизнес-партнер Путина - бандеровец?
Ха три раза.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-10 06:30 pm (UTC)
Вся "украинская" псевдоэлита - это ярко выраженные бандеровцы. Но среди них имеются крайние типы.
1) Открытые агрессивные нацисты - трупчинов, авакян, спикер со справкой и т.д.
2) хитропопые приспособленцы, могущие прикидываться "братскими", но открыто мечтающие попасть в гейропу - это все их главкосвины от кавчука до януковоща, а также все члены "партии регионов" и "оппоблока". Таких кстати очень много и в России - практически вся украинствующая либерасня во главе с кудриным.
Их всех надо уничтожать как бешеных псов. Но в первую очередь надо уничтожать российских украинствующих, как 5 колонну украинства и фашингтона.

Edited at 2017-05-10 06:33 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
yur65
2017-05-10 09:06 pm (UTC)
Это будут муки издыхающего...
(Reply) (Thread)
владисо
2017-05-11 01:53 pm (UTC)
Это он там ковер что-ли целует?
(Reply) (Thread)
yur65
2017-05-11 03:32 pm (UTC)
Это будут муки издыхающего...
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-11 07:20 pm (UTC)
Глубокая трагедия русского населения т.н. "украины" - в том, что его в 14 г. слил Путин по советам либерасни, в надежде на адекватность и пророссийскость "партии регионов". Но путиноиды жестоко просчитались. Их по всем позициям кинули как последних лохов.
Пока путиноиды выкликали минские мантры, позволяли хунте обстреливать Донецк, хунта методично уничтожала экономику "украины", т.к. без экономики "украина" России не нужна, зато ее безработные и голодные жители могут быть дешевым пушечным мясом для фашингтона.
А сами русские в "украине" тоже надеялись на Путина и его ХПП и не восстали. А сейчас, даже если они восстанут, то будут опять преданы.
Путин и К откровенно пресмыкаются перед западом и не посмеют не только освободить всю Новороссию, но и даже отодвинуть каклоорду на 50 км от Донецка. К тому же теперь, когда вся экономика "украины" разрушена, освобождать ее и восстанавливать стало для Росси неподъемно. Не может страна, чей Центробанк является филиалом ФРС, печатать необходимое для себя количество денег. И не может либерасня, боящаяся сбивать томагавки и боящаяся признаться в постановке им помех, защищать своих соотечественников.
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