Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017
Коротченко
i_korotchenko
May 11th, 11:00


Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был подписан меморандум о сотрудничестве с турецкими фирмами по производству самолета Ан-132, предназначенного для морской патрульной службы. Со стороны Украины соглашение подписал секретарь СНБО Александр Турчинов. Видел этого украинского доктора Лектора, который шествовал по выставке в окружении охранявших его сотрудников СБУ - отвратительное зрелище!

По утверждению "Укроборонпрома", Ан-132 стал первым самолетом, который был создан "без использования российских комплектующих" - однако помня о печальной судьбе проекта Ан-70, который умер без поставок необходимых комплектующих из РФ, в эти бравурные заявления из Киева верится с трудом. Тем более, что лучшие кадры из КБ "Антоном" сегодня вместе с семьями перебираются в Россию.

Напомним, что в апреле 2015 года компания Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии и ГП "Антонов" заключили партнерское соглашение о разработке и дальнейшем производстве легкого транспортного самолета Ан-132.

Фактически же получилось, что главным экспонатом КБ "Антоном" на выставке вооружений IDEF-2017 стали не модели украинских самолетов, а кровавый пастор Турчинов, при взгляде на которого оторопь брала даже потомков янычар.

01.





02. Ан-158.



03. Ан-148МР.



04. Ан-178.



05. Ан-132Д.



06. Ан-132. Информация из англоязычного буклета.



07.



08.



09.



10.



11.



12. Ан-178. Информация из англоязычного буклета.



13.



14.



15.



16.



Материалы по теме:
Ан-178 - последний шанс для выживания авиапрома Украины

Tags: , , , ,

Posts from This Journal by “Укроборонпром” Tag

62 comments :
( 62 comments Leave a comment )
  • 1
gogibrezner
2017-05-11 08:32 am (UTC)
это модельки они собрались продавать????
(Reply) (Thread)
hrun_morjov
2017-05-11 08:45 am (UTC)
эк вы не толерантно подкованным кирзовым сапогом да низалЭжным мриям то..

Edited at 2017-05-11 08:46 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
ol_
2017-05-11 08:48 am (UTC)
Не поняоно, оно украинское или российское...
Оно какое теперь?
(Reply) (Thread)
creaze
2017-05-11 10:28 am (UTC)
Вы публикуете этот буклет с таким видом, будто кто-то из постоянных комментаторов этого журнала знает что такое «высота по плотности».

Или, скажем, может оценить «радиостанцию с интервалом в 8 кГц».
(Reply) (Thread)
sobol_ev
2017-05-12 05:14 pm (UTC)
я знаю, и то и другое :)
(Reply) (Parent) (Thread)
sedov_05
2017-05-11 12:01 pm (UTC)
плохо то, что у России нет ВТ самолетов 5, 10 и 20-тонного класса. Ил-76 хорошо, но "дома надо иметь и горячие закуски" (с)
(Reply) (Thread)
mr_oldcrow
2017-05-11 12:29 pm (UTC)
Если бы мы еще лет 20 процеловались бы с Антоновым, то и не было бы.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
marian_baidek
2017-05-11 12:59 pm (UTC)
Вы его теперь на кол посадите и будете им российскую армию пугать, да?
(Reply) (Parent) (Thread)
aspasiaroma
2017-05-11 12:20 pm (UTC)
Не знаю, что к чему, а макет самолета красивый.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-05-11 12:21 pm (UTC)
Красивые чертёжики. Разноцветные.
(Reply) (Thread)
xrenoff
2017-05-11 12:29 pm (UTC)
да ладно "разноцветные" всего два цвета кругом жёвто-блакитный.
(Reply) (Parent) (Thread)
lev_ivanov
2017-05-11 12:30 pm (UTC)
Цитата: ....лучшие кадры из КБ "Антонов" сегодня вместе с семьями перебираются в Россию...

Сразу вопросы:
1) На какие именно предприятия (оборонные?) устраиваются на работу граждане с паспортами Украины. Их-же туда даже по разовому пропуску не пропустят.
2) Если хоть один пример того, что вот инженер такой-то раньше работал в КБ "Антонов", а сейчас трудится в каком-нибудь Российском КБ?
(Reply) (Thread) (Expand)
xrenoff
2017-05-11 12:33 pm (UTC)
а может вам сразу ядерные коды сообщить?
(Reply) (Parent) (Thread)
mityabudanov
2017-05-11 12:31 pm (UTC)
О как! Украина уже под исламские знамена встала?
(Reply) (Thread)
xrenoff
2017-05-11 12:32 pm (UTC)
Неужели президент Турции коллекционирует модельки самолётов?
(Reply) (Thread)
Борис Шварцкройн
2017-05-11 04:05 pm (UTC)
Ну если российские вояки отказываются покупать российские самолёты а покупают украинские , то турецкий президент лох чтоли ?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
e_tek
2017-05-11 12:57 pm (UTC)
макетная мастерская бабло рубит))
(Reply) (Thread)
china_x_pilot
2017-05-11 12:57 pm (UTC)
Какая отвратительная рожа ©
(Reply) (Thread)
stetson_hat
2017-05-11 12:58 pm (UTC)
У нас Турчинов разве не объявлен преступником? Его и без этого можно выкрасть и поступить с ним по-турецки.

Edited at 2017-05-11 12:58 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
lavrovvv5
2017-05-11 01:39 pm (UTC)
Турчинову респект...
мужик оказался "с яйцами"...в 2014 году...без него Украина кончилась бы

насчет Антонова? тут он понимает,что сложно...
мощностей страны не хватит
(Reply) (Thread)
sobol_ev
2017-05-12 05:18 pm (UTC)
именно с ним она и кончилась бгг)) украшки больше нет
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
valterboot1
2017-05-11 01:49 pm (UTC)
копец,не могли модели на выставке спец средствами натереть что бы блестели как яйца у кота,всё в разводах.

куда им самолёты то продавать.
(Reply) (Thread)
7411154
2017-05-11 04:32 pm (UTC)
Хорошие модельки. Многие под военные заточены. Жаль, что это не получится.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-11 06:50 pm (UTC)
Для рентабельности должно быть серийное производство, исчисляемое десятками шт. А его не будет. Если и будет когда-нибудь, то только в Турции, и давать возможную прибыль только ей. Т.к. "украинское" авиастрение уже 3 года как умерло за полной ненабностью для евросовка - конкуренты евросовковому авиапрому не нужны.
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-05-11 07:36 pm (UTC)
"без использования российских комплектующих"

:)) Кажется, я знаю, где они будут брать комплектующие :))
(Reply) (Thread)
Aurora Nox
2017-05-11 11:49 pm (UTC)
Игорь Юрьевич, вы поздоровались?
Как человек воспитанный, надеюсь.
(Reply) (Thread)
Artem Dalyn
2017-05-12 05:14 pm (UTC)
Тобі яка до того справа, уйобок ? Забудьте про Україну назавжди.
(Reply) (Thread)
sobol_ev
2017-05-12 05:19 pm (UTC)
какую вуркаину? клован УССР больше нет, украины никогда не было геть отсель
(Reply) (Parent) (Thread)
sobol_ev
2017-05-12 05:20 pm (UTC)
слишком много эпитетов и внимания ублюдку Турчинову, ну какой он кровавый, он шакал-провокатор, развязавший бойню, а теперь питается объедками с кровавой тризны. Он же партийный, обычное поведение партийного совка.
(Reply) (Thread)
Владимир Канвасов
2017-05-15 03:16 pm (UTC)
А зачем они на карте Крым жёлтым закрасили??
(Reply) (Thread)
( 62 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: