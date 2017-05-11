Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был подписан меморандум о сотрудничестве с турецкими фирмами по производству самолета Ан-132, предназначенного для морской патрульной службы. Со стороны Украины соглашение подписал секретарь СНБО Александр Турчинов. Видел этого украинского доктора Лектора, который шествовал по выставке в окружении охранявших его сотрудников СБУ - отвратительное зрелище!
По утверждению "Укроборонпрома", Ан-132 стал первым самолетом, который был создан "без использования российских комплектующих" - однако помня о печальной судьбе проекта Ан-70, который умер без поставок необходимых комплектующих из РФ, в эти бравурные заявления из Киева верится с трудом. Тем более, что лучшие кадры из КБ "Антоном" сегодня вместе с семьями перебираются в Россию.
Напомним, что в апреле 2015 года компания Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии и ГП "Антонов" заключили партнерское соглашение о разработке и дальнейшем производстве легкого транспортного самолета Ан-132.
Фактически же получилось, что главным экспонатом КБ "Антоном" на выставке вооружений IDEF-2017 стали не модели украинских самолетов, а кровавый пастор Турчинов, при взгляде на которого оторопь брала даже потомков янычар.
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02. Ан-158.
03. Ан-148МР.
04. Ан-178.
05. Ан-132Д.
06. Ан-132. Информация из англоязычного буклета.
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12. Ан-178. Информация из англоязычного буклета.
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Ан-178 - последний шанс для выживания авиапрома Украины
Edited at 2017-05-11 08:46 am (UTC)
Оно какое теперь?
Или, скажем, может оценить «радиостанцию с интервалом в 8 кГц».
Сразу вопросы:
1) На какие именно предприятия (оборонные?) устраиваются на работу граждане с паспортами Украины. Их-же туда даже по разовому пропуску не пропустят.
2) Если хоть один пример того, что вот инженер такой-то раньше работал в КБ "Антонов", а сейчас трудится в каком-нибудь Российском КБ?
Edited at 2017-05-11 12:58 pm (UTC)
мужик оказался "с яйцами"...в 2014 году...без него Украина кончилась бы
насчет Антонова? тут он понимает,что сложно...
мощностей страны не хватит
куда им самолёты то продавать.
:)) Кажется, я знаю, где они будут брать комплектующие :))
Как человек воспитанный, надеюсь.