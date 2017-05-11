Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Ракета PAC-3 MSE для ЗРК MEADS
Коротченко
i_korotchenko
May 11th, 18:08


Совместное предприятие MEADS International Inc (штаб-квартира в Орландо, шт. Флорида, США) на выставке вооружений IDEF-2017 показала зенитную управляемую ракету PAC-3 MSE для ЗРК MEADS (The Medium Extended Air Defense System). В проекте принимают участие три компании, финансовый вклад которых выглядит следующим образом: MBDA Italy - 17 процентов), MBDA Germany - 25 процентов, и Lockheed Martin - 58 процентов.

РАС-3 MSE стала одним из наиболее значительных технологических прорывов в области создания ракет данного назначения. В ней был реализован ряд наиболее перспективных достижений, как в идеологии создания ЗУР, так и в реализации новейших ракетных технологий, в том числе, бортовых информационных средств, средств обеспечения высокой маневренности и эффективности поражения аэродинамических и баллистических целей, включая боеголовки тактических баллистических ракет.

01. Макет зенитной управляемой ракеты PAC-3 MSE.



02. Активная радиолокационная ГСН (диапазон 35 ГГц) с носовым обтекателем.


03. Двигательная установка управления состоит из 180 микро-РДТТ.


04. Ракета оснащена разгонно-маршевым РДТТ двухкратного включения.


05. PAC-3 MSE способна осуществлять прямой кинетический перехват тактических баллистических ракет.



06. Боевая часть представляет собой заряд взрывчатого вещества, предохранительно-исполнительный механизм и 24 поражающих элемента из твердого сплава, массой по 240 грамм каждый.


07.



08. РЛС сопровождения целей и наведения ракет ЗРК MEADS.


09. РЛС обнаружения ЗРК MEADS.


10. Командный пункт ЗРК MEADS.



11. Пусковая установка ЗРК MEADS.



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6 comments :
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infin56
2017-05-11 03:14 pm (UTC)
Своровано у русских.
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yur65
2017-05-11 03:41 pm (UTC)
Подробнее, пожалуйста...
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infin56
2017-05-11 03:42 pm (UTC)
Мля... зелённая, длинная... какие ещё подробности нужны?)))
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Сперва

pcmag
2017-05-11 03:36 pm (UTC)
не понял, что окна из поликарбоната для демонстрационного образца только. Думал, что они туда хотят посадить шахида.
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Re: Сперва

infin56
2017-05-11 03:44 pm (UTC)
У нас в учебных кабинетах тоже в торпедах и ракетах были такие плексиглазовые окна (это 80-е)
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megalitymonrepo
2017-05-11 06:20 pm (UTC)
эта ракета не летает
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