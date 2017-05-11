Ракета PAC-3 MSE для ЗРК MEADS

Совместное предприятие MEADS International Inc (штаб-квартира в Орландо, шт. Флорида, США) на выставке вооружений IDEF-2017 показала зенитную управляемую ракету PAC-3 MSE для ЗРК MEADS (The Medium Extended Air Defense System). В проекте принимают участие три компании, финансовый вклад которых выглядит следующим образом: MBDA Italy - 17 процентов), MBDA Germany - 25 процентов, и Lockheed Martin - 58 процентов.
РАС-3 MSE стала одним из наиболее значительных технологических прорывов в области создания ракет данного назначения. В ней был реализован ряд наиболее перспективных достижений, как в идеологии создания ЗУР, так и в реализации новейших ракетных технологий, в том числе, бортовых информационных средств, средств обеспечения высокой маневренности и эффективности поражения аэродинамических и баллистических целей, включая боеголовки тактических баллистических ракет.
01. Макет зенитной управляемой ракеты PAC-3 MSE.
02. Активная радиолокационная ГСН (диапазон 35 ГГц) с носовым обтекателем.
03. Двигательная установка управления состоит из 180 микро-РДТТ.
04. Ракета оснащена разгонно-маршевым РДТТ двухкратного включения.
05. PAC-3 MSE способна осуществлять прямой кинетический перехват тактических баллистических ракет.
06. Боевая часть представляет собой заряд взрывчатого вещества, предохранительно-исполнительный механизм и 24 поражающих элемента из твердого сплава, массой по 240 грамм каждый.
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08. РЛС сопровождения целей и наведения ракет ЗРК MEADS.
09. РЛС обнаружения ЗРК MEADS.
10. Командный пункт ЗРК MEADS.
11. Пусковая установка ЗРК MEADS.
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