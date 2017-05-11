Пакистанские понты: золотой пистолет-пулемет SMG PK. Хотели бы такой?

Для стрельбы из-за угла На выставке вооружений IDEX-2017, прошедшей в ОАЭ, мое внимание привлек вот этот образец огнестрельного оружия - для стрельбы из-за угла. Как…

Стрелковое оружие от израильской компании SK Group Познакомлю читателей моего ЖЖ с образцами стрелкового оружия, представленными израильской компаний SK Group на выставке вооружений DEFEXPO INDIA…

Определите марку оружия Конкурс для знатоков. Определите марку оружия.

На стенде оружейной компании Steyr Mannlicher Стенд знаменитой компании Steyr Mannlicher на выставке SITDEF-2015 в Перу привлекал внимание не только оружием. 1. 2.

Любовь к российскому оружию Бывая на самых разных мировых выставках вооружений, каждый раз убеждаюсь в неизменном интересе посетителей и экспертов к российскому оружию. Вот и…

Девушка и пулемёт На любой военной выставке - огромное количество всевозможных видов огнестрельного оружия. Когда свои изделия выставляют всемирно известные фирмы,…

Вместо "Калашникова": оружейный супермаркет на выставке в Перу от американской компании DSA Inc. Американская компания DSA Inc. (Баррингтон, штат Иллинойс) показала на выставке SITDEF 2015 в Перу впечатляющую коллекцию огнестрельного оружия. К…

Попадание в десятку: латиноамериканские красотки завлекают посетителей на стенды оружейных компаний На оружейном салоне SITDEF 2015 в Перу многие фирмы завлекали посетителей на свои стенды с помощью латиноамериканских красоток. Симпатичные…