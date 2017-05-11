Пакистанские понты: золотой пистолет-пулемет SMG PK. Хотели бы такой?

Компания Pakistan Ordnance Factories выставила на своей экспозиции на IDEF-2017 пистолет-пулемет SMG PK (пакистанская лицензионная копия МР5К), в отделке которого использовано чистое золото (в руки посетителям его не дают, доступ закрыт защитным стеклом). Очевидно, данная модель рассматривается в качестве подарочного варианта для VIP-персон.
Для сравнения рядом представлен обычный серийный SMG PK.
А вы бы какой себе из них выбрали?
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Хромированный автомат Калашникова
Он обожает понты.
Нет!
Из него стрелять нельзя - он бликует... :(
-- слева написано "gold plated", что означает "позолоченный"...
"Хотели бы такой? "
-- нет, алмазов в нем не хватает
-- да и позолота быстро слезет.
плохая примета
плохая примета - золотое оружие саддама хусейна не помогло ему )))
Автомат Калашникова хоть и не золотой, да ценится на вес золота по существу. Если б не так, то весь мир его не копировал. Жаль, что мы его не запатентовали!