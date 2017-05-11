Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Пакистанские понты: золотой пистолет-пулемет SMG PK. Хотели бы такой?
Коротченко
i_korotchenko
May 11th, 19:19


Компания Pakistan Ordnance Factories выставила на своей экспозиции на IDEF-2017 пистолет-пулемет SMG PK (пакистанская лицензионная копия МР5К), в отделке которого использовано чистое золото (в руки посетителям его не дают, доступ закрыт защитным стеклом). Очевидно, данная модель рассматривается в качестве подарочного варианта для VIP-персон.

Для сравнения рядом представлен обычный серийный SMG PK.




А вы бы какой себе из них выбрали?

Материалы по теме:
Хромированный автомат Калашникова

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Posts from This Journal by “огнестрельное оружие” Tag

15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
turbinist_t3
2017-05-11 04:21 pm (UTC)
Как у Скараманги!
(Reply) (Thread)
ur_beobachter
2017-05-11 04:28 pm (UTC)
Лучше родной АКМ 7.62.
(Reply) (Thread)
joanna_inc
2017-05-11 04:36 pm (UTC)
Цыганщина :))
(Reply) (Thread)
marauder_ii
2017-05-11 04:45 pm (UTC)
не золотой а позолоченный
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-05-11 05:00 pm (UTC)
Бахато! Из такого и стрелять жалко. С таким только в театр, или на свадьбу.
(Reply) (Thread)
Борис Шварцкройн
2017-05-11 07:58 pm (UTC)
А я бы купил , и подарил путину.
Он обожает понты.
(Reply) (Parent) (Thread)

Нет!

cerber_55
2017-05-11 05:13 pm (UTC)
Кому нужны эти понты?
Из него стрелять нельзя - он бликует... :(
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-05-11 05:23 pm (UTC)
"в отделке которого использовано чистое золото"
-- слева написано "gold plated", что означает "позолоченный"...

"Хотели бы такой? "
-- нет, алмазов в нем не хватает
-- да и позолота быстро слезет.
(Reply) (Thread)

плохая примета

unlimmobile
2017-05-11 06:01 pm (UTC)


плохая примета - золотое оружие саддама хусейна не помогло ему )))
(Reply) (Thread)
amfspb
2017-05-11 06:01 pm (UTC)
АК15 и все дела.
(Reply) (Thread)
psg_66
2017-05-11 06:07 pm (UTC)
А можно я по родному Цареубийцевску с простым наганом похожу?
(Reply) (Thread)
morv1976
2017-05-11 06:24 pm (UTC)
Оружие должно быть функциональным. Вся эта позолота - извращение.
(Reply) (Thread)
ntrall
2017-05-11 07:02 pm (UTC)
В России не купить даже обшарпанный стальной.
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-05-11 07:30 pm (UTC)
Только с серебряными пулями с чесночным наполнением.
(Reply) (Thread)
dubnana
2017-05-13 12:48 pm (UTC)
Главное, как мы знаем, не форма, а содержание.
Автомат Калашникова хоть и не золотой, да ценится на вес золота по существу. Если б не так, то весь мир его не копировал. Жаль, что мы его не запатентовали!
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