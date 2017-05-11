Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Ким Чен Ын направит на оборону до 40 процентов ВВП
Коротченко
i_korotchenko
May 11th, 23:16


Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на северокорейские СМИ, "в связи с критической ситуацией, вызванной ядерной угрозой и бесконечными военными провокациями США и их союзников", КНДР направит 15,8 процентов расходов госбюджета на оборону "с целью усиления и возможностей по нанесению упреждающего удара". Это такой же процентный показатель, что и в 2016 году. Сама сумма расходов на оборону в денежном выражении не указывается.

Определение истинного размера оборонного бюджета КНДР проблематично, поскольку официальные данные Пхеньян публикует редко и лишь в целях пропаганды. Руководство КНДР заявляет о направлении на оборону около 16 процентов госбюджета в течение последнего десятилетия, несмотря на проблемы в экономике и рост напряженности в регионе.

По оценке ряда западных экспертов, несмотря на проблемы в экономике, реально Ким Чен Ын направляет на оборону до 40 процентов ВВП. ЦРУ оценивает валовой внутренний продукт КНДР в 2014 году в 40 млрд. долл. Таким образом, северокорейский оборонный бюджет может составлять порядка 16 млрд. долл.

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Posts from This Journal by “КНДР” Tag

71 comments :
( 71 comments Leave a comment )
claclu
2017-05-11 08:28 pm (UTC)
Мужык!!! знает толк в узкоглазых телках)
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lapetra777
2017-05-12 01:38 am (UTC)
Телохранительницы
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detonator666
2017-05-11 08:29 pm (UTC)
Хех... Западные иксперды посчитают, доо... От обратного. Сперва начнут считать, сколько стоят ракеты, техника и всё такое, а потом прибавят к себестоимости изготовления и сборки всего этого (читай трудочасы) и всё, конечно же в баксах :)) , по своим моделям :) с распилами.
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drinkster
2017-05-11 09:26 pm (UTC)
А что за слово такое - "распилами"? Я в России живу, никогда такого не слышал, с английского, что ли? Что обозначает?
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st_viadimir
2017-05-11 08:31 pm (UTC)
Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую.
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danoonah
2017-05-11 08:51 pm (UTC)
иди портянки считай, прапорюга
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nquatro
2017-05-11 08:36 pm (UTC)
девки хорошие....
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andrey_mishin
2017-05-11 09:25 pm (UTC)
Не девки, а девушки.
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vlad_igorev
2017-05-11 08:42 pm (UTC)
Ухты, концлагерь решил разооружаться?! Раньше 100% шло на пушки, а теперь только 40% :)))
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nordhuntertales
2017-05-11 08:44 pm (UTC)
Предлагаю не обращать внимания на ближнее окружение корейского принца. Которое в белых костюмах и коротких юбках. Со стройными и красивыми ногами. И мордочки у них ничего. Фигуристые, наверное.
Короче - предлагаю никаких "ябв...". Ибо я уже...
В общем, понял, чему завидуют американцы.
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oxana_anaxo85
2017-05-11 08:50 pm (UTC)
Было бы справедливым, если бы голодные граждане зажарили и съели бы этого жирного поросенка.
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nordhuntertales
2017-05-11 09:13 pm (UTC)
Значит не голодные.
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4rex
2017-05-11 09:01 pm (UTC)
Им надо в Bitcoin вложиться.
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n1000001
2017-05-12 02:36 am (UTC)
Им хоть во что вкладывайся, всё равно результат будет один: сначала накроют страну одним ракетным ударом, а потом, после попытки расчехлить спрятанное под землёй оружие, накроют вторым ракетным ударом. Эту конченую страну уже ничего не спасёт, её песенка спета. Трамп знает толк в пиаре, он хорошо себе рейтинг поднимет, убрав её с карты мира.
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+100500

alfa_2384
2017-05-11 09:09 pm (UTC)
Готова оказать материальную поддержу народу Кореи! Слава товарищу Ыну!)))))
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Re: +100500

andrey_mishin
2017-05-11 09:30 pm (UTC)
А народу России?
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drinkster
2017-05-11 09:22 pm (UTC)
Южная Корея дружила с Америкой, Северная с Советским Союзом. Догадайтесь в какой из них верховодит семейство ёбнутых пидарасов.
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andrey_mishin
2017-05-11 09:24 pm (UTC)
Догадался, в СНГ.
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andrey_mishin
2017-05-11 09:23 pm (UTC)
Догоним и перегоним.
Но среди девушек мог бы и получше позу выбрать. Не Черчилль, чай.
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mitrichu
2017-05-11 09:41 pm (UTC)
Это Корея, сэр: там модно быть не худощавым, а толстым.
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mitrichu
2017-05-11 09:40 pm (UTC)
Его хотят взять как СССР - через чрезмерное напряжение экономики.
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fermi_level
2017-05-11 10:14 pm (UTC)
не выйдет - узкоглазные братья ватных холопов будут и сено жрать (без пальмового масла)
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lozhkamyoda_73
2017-05-11 10:03 pm (UTC)
Ну это чушь. 20% от ВВП это весь бюджет.
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claclu
2017-05-12 03:24 am (UTC)
В жопу иди умник
Здесь весь свет русской военки базарит
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nikvision
2017-05-11 10:35 pm (UTC)
клёвые кореяночки!
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art_f
2017-05-11 11:48 pm (UTC)

Только вот себестоимость в КНДР в десятки если не сотни раз ниже чем в сша

И нужно оценивать не в абсолютной стоимости а в относительной

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zinaida111
2017-05-11 11:56 pm (UTC)
принял срану сахой, оставил с бобой!
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n1000001
2017-05-12 02:38 am (UTC)
оставит одно большое чистое поле
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graf_andrey
2017-05-12 12:14 am (UTC)
Где он столько девок набрал, чтобы все на одно лицо?)))
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art_f
2017-05-12 12:19 am (UTC)

Кореянки очень красивые

У меня превая девушка была кореянкой) кожа как шелк)

Интересно что на фото все с короткой стрижкой, видимо чтобы нельзя было захватить за волосы

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koldoblin
2017-05-12 12:34 am (UTC)
Запасные клоны жены - это удобно..
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Жалко, сгубит он и страну, и людей

anikonov
2017-05-12 02:11 am (UTC)
"ЦРУ оценивает валовой внутренний продукт КНДР в 2014 году в 40 млрд. долл. Таким образом, северокорейский оборонный бюджет может составлять порядка 16 млрд. долл."
-- Бюджет Нью-Йорк сити в этом году составляет 58 миллиардов 397 миллионов долларов
-- а в следующем будет уже 60 миллиардов...
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Re: Жалко, сгубит он и страну, и людей

alfa_2384
2017-05-12 02:13 am (UTC)
Ну, если у НЕЛЮДЕЙ хватит ума не нападать на корейцев, все останутся живы-здоровы. И даже красивы, как юные кореяночки))))
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orlengos
2017-05-12 04:36 am (UTC)
А говорят все кореянки уродины))))
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kalibr_12x76
2017-05-12 05:54 am (UTC)
Девченки из ВИА "Моранбон" кавайны чуть более, чуть полностью!!!
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yur65
2017-05-12 11:58 am (UTC)
Аскетичный и в силу этого крепкий духом народ. Советский был таким же.
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