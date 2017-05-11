Ким Чен Ын направит на оборону до 40 процентов ВВП

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на северокорейские СМИ, "в связи с критической ситуацией, вызванной ядерной угрозой и бесконечными военными провокациями США и их союзников", КНДР направит 15,8 процентов расходов госбюджета на оборону "с целью усиления и возможностей по нанесению упреждающего удара". Это такой же процентный показатель, что и в 2016 году. Сама сумма расходов на оборону в денежном выражении не указывается.
Определение истинного размера оборонного бюджета КНДР проблематично, поскольку официальные данные Пхеньян публикует редко и лишь в целях пропаганды. Руководство КНДР заявляет о направлении на оборону около 16 процентов госбюджета в течение последнего десятилетия, несмотря на проблемы в экономике и рост напряженности в регионе.
По оценке ряда западных экспертов, несмотря на проблемы в экономике, реально Ким Чен Ын направляет на оборону до 40 процентов ВВП. ЦРУ оценивает валовой внутренний продукт КНДР в 2014 году в 40 млрд. долл. Таким образом, северокорейский оборонный бюджет может составлять порядка 16 млрд. долл.
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глазыхтелках)
Короче - предлагаю никаких "ябв...". Ибо я уже...
В общем, понял, чему завидуют американцы.
+100500
Re: +100500
Но среди девушек мог бы и получше позу выбрать. Не Черчилль, чай.
Здесь весь свет русской военки базарит
Только вот себестоимость в КНДР в десятки если не сотни раз ниже чем в сша
И нужно оценивать не в абсолютной стоимости а в относительной
Кореянки очень красивые
У меня превая девушка была кореянкой) кожа как шелк)
Интересно что на фото все с короткой стрижкой, видимо чтобы нельзя было захватить за волосы
Жалко, сгубит он и страну, и людей
-- Бюджет Нью-Йорк сити в этом году составляет 58 миллиардов 397 миллионов долларов
-- а в следующем будет уже 60 миллиардов...
Re: Жалко, сгубит он и страну, и людей