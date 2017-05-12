Швейцарские армейские ножи Victorinox. Какой лучше взять?

Давно собирался купить себе швейцарский армейский нож Victorinox, который зачастую может понадобиться в командировках или же, что иногда случается, при выездах на природу. Это простой складной многопредметный нож с минимумом необходимых инструментов. Но "классический" красный цвет мне категорически не нравится. А тут на проходящей в эти дни в Стамбуле выставке вооружений IDEF-2017 случайно натолкнулся на небольшой стенд этой знаменитой фирмы, где была представлена коллекция армейских ножей, выпускаемых Victorinox для вооруженных сил различных стран мира. Офицерские модели отличаются от солдатских наличием штопора.
01. Армейский нож для Бундесвера.
02. Армейский нож для ВС Нидерландов.
03. Армейский нож для ВС Малайзии.
04. Мультитул для ВС стран-членов НАТО и ВС ОАЭ.
05. Нож для полицейских служб Италии.
06. Нож для военных моряков.
07. Нож для военнослужащих ВМС Австралии.
08. Нож-стропорез для парашютистов Бундесвера.
09. Армейский нож для ВС США.
10. Часы Victorinox Swiss Army для военнослужащих. Хронограф - для офицеров, те что попроще - для солдат.
11.
Какую модель из представленных лучше взять?
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03. Армейский нож для ВС Малайзии. Функционально и красиво.
Как альтернативу ему бундесвер. Почти так же эстетически, но пила другая.
или с трибуны для народа про страну в кольце врагов
детей лечить за границей -нельзя ,
а себе любимому игрушки там покупать - это нормально.
"Как выбрать швейцарский нож?" "Тонкости выбора швейцарского ножа"
"Как выбрать швейцарский армейский нож - пошаговая..." итд итп
виксы нах :)
Идеальный нож в командировку: два лезвия, длинное и короткое, штопор, может быть ножницы. Пинцет и зубочистка есть в каждом.
В командировке незачем, а мне один раз пришлось при свете костра делать десяток вёсел из веток, огрызков жестяного листа и проволоки, а из инструментов был швейцарский ножик, советский консервный нож (с круглой такой деревянной ручкой) и топор. Пилка пригодилась чрезвычайно, без неё не нарезались бы канавки под проволоку.
Edited at 2017-05-12 04:09 pm (UTC)
Я несколько лет пользуюсь геркулесом, синим (подарок, сам не выбрал бы), как вспомогательным, по работе - открутить, загнуть, продырявить и пр.
Лучше зайти в магазин (не в интернете, а вживую) и пощупать, посмотреть, обдумать необходимый функционал. На самом деле в обычной поездке много не надо - я одним лезвием управляюсь, если дня на три. Больше - ну ногти постричь может.
Штопор? А зачем? По углам не бухаю)), а на природу можно и отдельно взять.
Я к тому, что прям идеального по функционалу ножа трудно найти каждому под себя, а оптимальный - вполне.
https://yandex.ru/images/search?text=ви
как так взять, а не купить?)))
На фото номер 6 "Нож для военных моряков."
Работаю боцманом и постоянно ношу боцманский нож- у меня их четыре: старый советский - "Шлюпочный", современный безымянный, Шрейд со свайкой и один с металлическими обкладками... запамятовал название...
Но увидев это чудо понял- мне оно ОЧЕНЬ НАДО!!! Ребятушки, выручайте - киньте ссылку на него!!! Может кто знает - где купить?!..
А так мультитул понравился, пассатижи нужная вещь