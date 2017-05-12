Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Швейцарские армейские ножи Victorinox. Какой лучше взять?
Коротченко
i_korotchenko
May 12th, 16:39


Давно собирался купить себе швейцарский армейский нож Victorinox, который зачастую может понадобиться в командировках или же, что иногда случается, при выездах на природу. Это простой складной многопредметный нож с минимумом необходимых инструментов. Но "классический" красный цвет мне категорически не нравится. А тут на проходящей в эти дни в Стамбуле выставке вооружений IDEF-2017 случайно натолкнулся на небольшой стенд этой знаменитой фирмы, где была представлена коллекция армейских ножей, выпускаемых Victorinox для вооруженных сил различных стран мира. Офицерские модели отличаются от солдатских наличием штопора.

01. Армейский нож для Бундесвера.



02. Армейский нож для ВС Нидерландов.



03. Армейский нож для ВС Малайзии.



04. Мультитул для ВС стран-членов НАТО и ВС ОАЭ.



05. Нож для полицейских служб Италии.



06. Нож для военных моряков.



07. Нож для военнослужащих ВМС Австралии.



08. Нож-стропорез для парашютистов Бундесвера.



09. Армейский нож для ВС США.



10. Часы Victorinox Swiss Army для военнослужащих. Хронограф - для офицеров, те что попроще - для солдат.



11.



Какую модель из представленных лучше взять?

Материалы по теме:
А у вас какие часы?

Tags: , ,

Featured Posts from This Journal

73 comments :
( 73 comments Leave a comment )
hirurg_thegreat
2017-05-12 02:20 pm (UTC)
Ножи - хорошие, значит армия - тоже норм.
(Reply) (Thread)
tsergeya
2017-05-12 03:05 pm (UTC)
Как Вам эти ножи? И дешевле.
Картинка кликабельна.

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

выбор

musorin73
2017-05-12 02:26 pm (UTC)

03. Армейский нож для ВС Малайзии. Функционально и красиво.
(Reply) (Thread)
zabeyxuev
2017-05-12 05:30 pm (UTC)

Как альтернативу ему бундесвер. Почти так же эстетически, но пила другая.

(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
garten_besitzer
2017-05-12 02:43 pm (UTC)
Ну почему, я таким (классическая модель) уже пару лет бутылки открываю и колбасу режу. Очень удобно.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
log77
2017-05-12 02:36 pm (UTC)
а как же патриотизм ?
или с трибуны для народа про страну в кольце врагов
детей лечить за границей -нельзя ,
а себе любимому игрушки там покупать - это нормально.
(Reply) (Thread) (Expand)
smsdoc
2017-05-12 02:37 pm (UTC)
В лесу-полях нать лезвие, пилу изредка, в коммандировке штопор, остальное- понты. Вот и смотрите, наиболее функционален 09, но много лишнего...И не берите с серрейтором!
(Reply) (Thread)
jurassic2
2017-05-12 02:44 pm (UTC)
Достаточно удобная вещь в быту. Лет десять уже пользуюсь.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
paskin
2017-05-12 02:54 pm (UTC)
Автор как раз не дурак - такие посты за бесплатно не размещают.
(Reply) (Parent) (Thread)
Михаил Кругов
2017-05-12 02:51 pm (UTC)
Яндекс вам в помощь. Посмотрите, например. в яндексе тему "какой швейцарский нож выбрать". Откроются ссылки с названиями. например.
"Как выбрать швейцарский нож?" "Тонкости выбора швейцарского ножа"
"Как выбрать швейцарский армейский нож - пошаговая..." итд итп
(Reply) (Thread)
warlohz
2017-05-12 02:51 pm (UTC)
У меня 10-й год - Victorinox Climber, чёрный. Не жалуюсь)
(Reply) (Thread)
Smiling_Monkey
2017-05-12 02:57 pm (UTC)
Дороговато однако.
(Reply) (Thread)
flusspferd17
2017-05-12 02:59 pm (UTC)
Из моего опыта эксплуатации "викса" в складнике нужны: сам нож, открывашка, консервный нож, шило, ножницы, штопор.
(Reply) (Thread) (Expand)
aceler
2017-05-12 03:46 pm (UTC)
Вот у меня тот же набор.
(Reply) (Parent) (Thread)
knifehandch0p
2017-05-12 03:05 pm (UTC)
Spyderco или Cold Steel
виксы нах :)
(Reply) (Thread)
morv1976
2017-05-12 03:15 pm (UTC)
Думаю мультитул на фото №4 будет в самый раз.
(Reply) (Thread)
sinclaus
2017-05-12 03:29 pm (UTC)
В командировке не представляю зачем пила либо серрейтор.
Идеальный нож в командировку: два лезвия, длинное и короткое, штопор, может быть ножницы. Пинцет и зубочистка есть в каждом.
(Reply) (Thread) (Expand)
iv_an_ru
2017-05-12 04:04 pm (UTC)
> В командировке не представляю зачем пила

В командировке незачем, а мне один раз пришлось при свете костра делать десяток вёсел из веток, огрызков жестяного листа и проволоки, а из инструментов был швейцарский ножик, советский консервный нож (с круглой такой деревянной ручкой) и топор. Пилка пригодилась чрезвычайно, без неё не нарезались бы канавки под проволоку.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
anikonov
2017-05-12 03:32 pm (UTC)
а есть с бензопилой и электропечкой?
(Reply) (Thread)
petrovic_mck
2017-05-12 03:39 pm (UTC)
Игорь-посмотри большие ножи этого производителя с фиксатором лезвия.на рукоятке есть флажок-сдвинешь и лезвие разблокируется.нож большой.с миним набором лезвий.штопор есть.очень удобно.но чего то особенного от ножа не жди.обычный нож.сталь так себе.и ! к ним есть чехлы.не смотри на упаковки красивые-ищи чехол поясной.он на кнопке.
(Reply) (Thread) (Expand)
cyclop
2017-05-12 03:42 pm (UTC)
Если с упором на функциональность, то мультитул. Он побольше, но стоит того. Если для отдыха, то надо искать со штопором)) А если для понтов, то можно и морской, и чем больше там чудных приблуд - тем лучше, дифчонки ахнут)))
(Reply) (Thread)
aceler
2017-05-12 03:48 pm (UTC)
Если нужен хронограф, я бы посоветовал что-то такое: http://sturmanskie.ru/ru/catalog/gagarin/vd53-4564466/
(Reply) (Thread)
weblin
2017-05-12 03:59 pm (UTC)
У меня еще от (когда-то) конкурирующей марки Wenger ножик есть много лет. Неубиваемый. Не красный (темно-серый, красный только швейцарский флажок). Минимальный набор допопций: пилка, штопор, шило, отвертка, открывалка. С флажком-фиксатором основного лезвия - это реально очень полезная штука, нож не пытается сложиться, если резать что-то плотное (ну там ветку, например). Сейчас Wenger - часть Victorinox, ножики они вроде объединили в одну марку.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-05-12 04:08 pm (UTC)
Флажок - норм. Но не понятно, зачем армейский нож - красный? (как в варианте поставок для швейцарской армии)

Edited at 2017-05-12 04:09 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
chekay
2017-05-12 04:14 pm (UTC)
Смотря какие запросы - командировки разные бывают)).
Я несколько лет пользуюсь геркулесом, синим (подарок, сам не выбрал бы), как вспомогательным, по работе - открутить, загнуть, продырявить и пр.
Лучше зайти в магазин (не в интернете, а вживую) и пощупать, посмотреть, обдумать необходимый функционал. На самом деле в обычной поездке много не надо - я одним лезвием управляюсь, если дня на три. Больше - ну ногти постричь может.
Штопор? А зачем? По углам не бухаю)), а на природу можно и отдельно взять.
Я к тому, что прям идеального по функционалу ножа трудно найти каждому под себя, а оптимальный - вполне.

https://yandex.ru/images/search?text=викторинокс%20геркулес&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
(Reply) (Thread)
mr_xoxot
2017-05-12 05:12 pm (UTC)

как так взять, а не купить?)))

(Reply) (Thread)

На фото номер 6 "Нож для военных моряков."

mrCustomer
2017-05-12 05:19 pm (UTC)
ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ШТУКА!!!! Виксы с нормальной свайкой?! У меня с десяток Викториноксов разных размеров и функционала- большинство, конечно, для коллекции, но парочка постоянно в работе... Я даже не подозревал что такая вещь выпускается!!! Я не верю своим глазам!
Работаю боцманом и постоянно ношу боцманский нож- у меня их четыре: старый советский - "Шлюпочный", современный безымянный, Шрейд со свайкой и один с металлическими обкладками... запамятовал название...
Но увидев это чудо понял- мне оно ОЧЕНЬ НАДО!!! Ребятушки, выручайте - киньте ссылку на него!!! Может кто знает - где купить?!..
(Reply) (Thread)
matzebacker
2017-05-12 05:21 pm (UTC)
Меня пилки на ножах раздражают, ими кто-нибудь хоть раз пилил?
А так мультитул понравился, пассатижи нужная вещь
(Reply) (Thread) (Expand)
mrCustomer
2017-05-12 05:33 pm (UTC)
Может удивлю, но у Викториноксов и Лезерманов отличные пилы в инструментах! Доску дюймовку за минуту- две пилят, ветки до 6-8 см в диаметре... Да, ножовкой удобнее, но за ней идти надо, а ножик- под рукой! Раз в месяц мне реально пригождается... Прошлый раз пластик пилил такой пилой - оказалось быстрее, чем полотном по металлу, а лобзиком не подлезть! Лезерман супертул 300 выручил!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
furryfuzzybear
2017-05-12 05:41 pm (UTC)
В смысле, какой? Каждому свой. У них конфигуратор на родном сайте есть. Сначала с размером определитесь, а потом прикиньте, какие инструменты вам СОВЕРШЕННО необходимы. Отметьте их в фильтре. Дальше останется несколько моделей, из них и выберете. Только слишком многопредметные ножи (т.е. слишком толстые) неудобно держать и носить.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-05-12 05:44 pm (UTC)
Про конфигуратор не знал. Спасибо, сейчас посмотрю
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
baibuga
2017-05-12 06:23 pm (UTC)
Возьми обычный красный Camping и не выпендривайся. У меня такой 19 лет, сносу нет.
(Reply) (Thread)
( 73 comments Leave a comment )
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: