Бронетранспортер TULPAR-S

Турецкие полицейские и жандармские собаки На выставке IDEF-2017, которая прошла в Стамбуле, помимо вооружения и военной техники также были показаны турецкие полицейские и жандармские…

Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017 В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT.…

Швейцарские армейские ножи Victorinox. Какой лучше взять? Давно собирался купить себе швейцарский армейский нож Victorinox, который зачастую может понадобиться в командировках или же, что иногда…

Пакистанские понты: золотой пистолет-пулемет SMG PK. Хотели бы такой? Компания Pakistan Ordnance Factories выставила на своей экспозиции на IDEF-2017 пистолет-пулемет SMG PK (пакистанская лицензионная копия МР5К), в…

Ракета PAC-3 MSE для ЗРК MEADS Совместное предприятие MEADS International Inc (штаб-квартира в Орландо, шт. Флорида, США) на выставке вооружений IDEF-2017 показала зенитную…

КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017 Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был…

Под колпаком. Как спецслужбы будут следить за людьми Начинается активное внедрение систем электронного наблюдения, которые позволят взять под контроль каждого человека на улицах крупнейших городов и…

Турция ведет разработку электромагнитной пушки TUFAN Экспериментальный образец турецкой электромагнитной пушки TUFAN был представлен компанией ASELSAN в ходе выставки вооружений IDEF-2017,…