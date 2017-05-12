Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Бронетранспортер TULPAR-S
Коротченко
i_korotchenko
May 12th, 23:07


Начинаю выкладывать снимки турецкой бронетехники, которая была представлена на выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Должен отметить выдающийся прогресс оборонной промышленности Турции в сегменте вооружений, предназначенных для сухопутных войск. Этот пост - о бронетранспортере TULPAR-S, его продемонстрировала компания Otocar. Вес машины - 15 тонн, длинна - 5,7 м,  ширина - 2,9 м, высота - 2 м. Максимальная скорость - 70 км/час, на воде - 6 км/час. Полностью стабилизированный боевой модуль оснащен пулеметом калибра 7,62 мм и четырехзарядной пусковой установкой ПТРК.  

01. Амфибийные свойства машины позволяют ей преодолевать водные преграды.


02. В кормовой части расположена аппарель для входа и выхода десанта.


03.



04.



05. TULPAR-S рассчитан на командира, водителя и восемь полностью экипированных десантников.


06. Модульная броня позволяет легко изменять уровень защиты.


07.



Материалы по теме:
Российский бронетранспортер "Ракушка"

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Posts from This Journal by “idef-2017” Tag

18 comments :
( 18 comments Leave a comment )
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Борис фон Бок
2017-05-12 08:20 pm (UTC)
Очередной М113 обшитый чем-то "новаторским".
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cadu3m
2017-05-12 08:48 pm (UTC)
броню на три де принтере печатают, не иначе
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kvas
2017-05-12 08:22 pm (UTC)
гусеницы резиновые?
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kvas
2017-05-12 08:48 pm (UTC)
спасибо.
Rubber Track or Steel Track with Replaceable Pads.
что то мне подсказывает, что во второй комплектации оно получится с сильно другими ттх.
интересно, плавать то хоть будет, или в этом варианте укомплектуют надувной бронёй?

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detonator666
2017-05-12 08:49 pm (UTC)
А винты в корме ему зачем?
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kvas
2017-05-12 08:59 pm (UTC)
думаю если нацепить стальные траки, оно потонет и будут ни_зачем.
ps. ежели смотреть на противоволновой щиток, оно и с резиновыми траками погружается по самое немогу.

Edited at 2017-05-12 09:36 pm (UTC)
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cadu3m
2017-05-12 08:47 pm (UTC)
всё турецкое у меня ассоциируется с низкосортным ширпотрепбом, и вот опять.
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i_korotchenko
2017-05-12 08:50 pm (UTC)
Не, Турция развивается бешеными темпами, и ширпотреб тут вполне себе
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cadu3m
2017-05-12 09:18 pm (UTC)
джинсы у них неплохие и только, всё остальные турецкие товары, с которыми мне приходилось иметь дело - дрек. Томаты - как резиновые мячики, набор мельхиоровых столовых приборов купил - это какой-то хорошо отполированный аллюминий, не иначе, поэтому завидев на лейбле сделано в Турции - обхожу подальше.
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detonator666
2017-05-12 08:48 pm (UTC)
Интересная машинка.
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dfedbees
2017-05-12 10:35 pm (UTC)
Клиренс офигенный! Только по асфальту ездить Остановит всё: грязь 30 см глубиной,камень,бревно,снег 40 см глубиной
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detonator666
2017-05-13 11:58 am (UTC)
А где клиренс указан?
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dfedbees
2017-05-14 08:18 am (UTC)
У вас глаза есь? Ну можете найти наверно где то
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detonator666
2017-05-14 09:18 am (UTC)
А что глаза? Глаза нас обманывают. Причём постоянно. Мне цифра нужна. Боюсь, клиренс у этой коробочки будет стандартный для ЛЮБОЙ гусеничной бронетехники, т.е. НЕ МЕНЕЕ 400 мм.
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andrei_bt
2017-05-12 09:03 pm (UTC)
жаль не доехал туда, а фото украинской части выставки есть?
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i_korotchenko
2017-05-12 09:09 pm (UTC)
Там опять "Фантом" был из натурных образцов, я о нем рассказывал ранее http://i-korotchenko.livejournal.com/1263358.html
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andrei_bt
2017-05-12 09:17 pm (UTC)
не густо, там вся суть новинок в этом то была видимо http://i.imgur.com/gH2VWc1.jpg
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