Бронетранспортер TULPAR-S

Начинаю выкладывать снимки турецкой бронетехники, которая была представлена на выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Должен отметить выдающийся прогресс оборонной промышленности Турции в сегменте вооружений, предназначенных для сухопутных войск. Этот пост - о бронетранспортере TULPAR-S, его продемонстрировала компания Otocar. Вес машины - 15 тонн, длинна - 5,7 м, ширина - 2,9 м, высота - 2 м. Максимальная скорость - 70 км/час, на воде - 6 км/час. Полностью стабилизированный боевой модуль оснащен пулеметом калибра 7,62 мм и четырехзарядной пусковой установкой ПТРК.
01. Амфибийные свойства машины позволяют ей преодолевать водные преграды.
02. В кормовой части расположена аппарель для входа и выхода десанта.
03.
04.
05. TULPAR-S рассчитан на командира, водителя и восемь полностью экипированных десантников.
06. Модульная броня позволяет легко изменять уровень защиты.
07.
Материалы по теме:
Российский бронетранспортер "Ракушка"
Rubber Track or Steel Track with Replaceable Pads.
что то мне подсказывает, что во второй комплектации оно получится с сильно другими ттх.
интересно, плавать то хоть будет, или в этом варианте укомплектуют надувной бронёй?
ps. ежели смотреть на противоволновой щиток, оно и с резиновыми траками погружается по самое немогу.
Edited at 2017-05-12 09:36 pm (UTC)