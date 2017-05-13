Саудовская Аравия разрабатывает ударный беспилотник Saqr-1

Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology) объявил о разработке стратегического ударного беспилотного летательного аппарата Saqr-1. Как сообщает официальное информационное агентство королевства SPA (Saudi Press Agency), президент KACST принц Турки бин Сауд бин Мохаммед подчеркнул, что при разработке данного беспилотника используются самые современные технологии. По его словам, Saqr-1 оборудован системой спутниковой связи, которая расширяет возможности применения БПЛА.
Дальность полета Saqr-1 превышает 2500 км. Беспилотник может нести ракеты и бомбы с лазерной системой наведения, которые позволяют поражать цели с КВО, не превышающим 1,5 м. Крейсерская высота полета аппарата – 6000 метров, продолжительность полета – около 24 часов.
Источник: ЦАМТО, фото KACST
кирдык Ирану
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доскакались кастрюлеголовые
катрюльки теперь не помогут
путин всех переиграл
многоходовочка
И где они собираются это строить? Ведь промышленности нет.
Edited at 2017-05-15 12:14 am (UTC)