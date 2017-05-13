Саудовская Аравия разрабатывает ударный беспилотник Saqr-1

Из чего состоит современный беспилотник Американская компания UAVOS в ходе оружейного салона LIMA-2017 показала не только свои беспилотники, но также унифицированные комплектующие,…

Беспилотник вертолетного типа UVH-29E от компании UAVOS На выставке вооружений LIMA-2017 американская компания UAVOS представила свой новый БПЛА вертолетного типа UVH-29E с увеличенным временем полета…

Польские беспилотницы Эти две симпатичные польские беспилотницы были приставлены к БПЛА Е-310, завершение разработки которого ожидается в 2017 году. Указанный…

Найдет и убьет. Израиль показал беспилотник Orbiter-3 Этот беспилотник Orbiter-3 своими стремительными и хищными обводами напоминает акулу - Израиль показал его на авиасалоне Ле Бурже. Найдет и убьет…

Канада будет следить за российской военной активностью в Арктике фото realarmy.org Департамент национальной обороны Канады возобновляет тендер на поставку ВВС страны эскадрильи средневысотных БЛА большой…

ВМС США провели испытания по дозаправке топливом беспилотника X-47B фото navytimes.com ВМС США и компания «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman) 15 апреля провели первые испытания по дозаправке топливом в полете…

Австрийский беспилотник Schiebel Camcopter S-100 На выставке EURONAVAL 2014 в Париже был показан австрийский беспилотник Schiebel Camcopter S-100. Любопытно, что ранее в России были замыслы…

Китайский ударный БПЛА Wing Loong и его вооружение На авиасалоне AIRSHOW CHINA 2014 был продемонстрирован китайский ударный БПЛА Wing Loong и его вооружение, включая малогабаритные управляемые АСП.…