Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Саудовская Аравия разрабатывает ударный беспилотник Saqr-1
Коротченко
i_korotchenko
May 13th, 11:07


Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology) объявил о разработке стратегического ударного беспилотного летательного аппарата Saqr-1. Как сообщает официальное информационное агентство королевства SPA (Saudi Press Agency), президент KACST принц Турки бин Сауд бин Мохаммед подчеркнул, что при разработке данного беспилотника используются самые современные технологии. По его словам, Saqr-1 оборудован системой спутниковой связи, которая расширяет возможности применения БПЛА.

Дальность полета Saqr-1 превышает 2500 км. Беспилотник может нести ракеты и бомбы с лазерной системой наведения, которые позволяют поражать цели с КВО, не превышающим 1,5 м. Крейсерская высота полета аппарата – 6000 метров, продолжительность полета – около 24 часов.

Источник: ЦАМТО, фото KACST

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Posts from This Journal by “БПЛА” Tag

12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
  • 1
be_re_sponsible
2017-05-13 08:18 am (UTC)
Что насчёт России? У нас уже есть что-то подобное?
(Reply) (Thread)
mechnik
2017-05-13 09:44 am (UTC)
Не кирдык. Верблюдо**бы, как всегда, сделают при помощи "неверных" инженеров пару образцов, подумают, и забудут.
(Reply) (Parent) (Thread)
donstoik
2017-05-13 03:33 pm (UTC)
Ештебах миконид!!!! Уважаемый, ошибаетесь! Иран - неоформленный юридически союзник России!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
varlamovmraz
2017-05-13 08:43 am (UTC)

доскакались кастрюлеголовые

катрюльки теперь не помогут

путин всех переиграл

многоходовочка
(Reply) (Thread)
dazdranagondur
2017-05-13 10:06 am (UTC)
овцелюбы что-то разрабатывают? хе-хе... между строк уже написано, что тупо скупают разработки...
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-13 02:29 pm (UTC)
Беспелотник на войне имеет смысл только тогда, когда он очень мелкий и незаметный. Типа стрекозы или на худой конец вороны. А такая дура будет обнаружена не менее чем за 100 км и растреляна как на полигоне.
И где они собираются это строить? Ведь промышленности нет.
(Reply) (Thread)
donstoik
2017-05-13 03:19 pm (UTC)
Игорь Юрьевич, а вы музыку любите слушать?
(Reply) (Thread)
Даннил Зырянов
2017-05-13 03:53 pm (UTC)
Кто разрешил??? Немедленно ввести санкции! Нельзя чтобы у пособников террористов беспилотники были!
(Reply) (Thread)
apollo_musaget
2017-05-13 07:01 pm (UTC)
Ну и пусть разрабатывает. Сейчас это модно.
(Reply) (Thread)
anb812
2017-05-13 07:21 pm (UTC)
Будуюющее за беспилотниками, о них думали, предлагали и рассматривали их применение еще лет 30 если не больше назад, а потом накрылось все медным тазом.
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-15 12:13 am (UTC)
Что-то как-то грустно от того что в РФ прошляпили концепцию беспилотников. Все как-то больше по танкам и ракетам.

Edited at 2017-05-15 12:14 am (UTC)
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