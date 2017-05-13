Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017

Раритетная бронетехника в военном музее в Пекине Во время своих зарубежных командировок всегда стараюсь посетить военные музеи. В мае 2012 года, когда был в Китае на международной конференции по…

Уже скоро такие дорожные знаки могут появиться на дорогах ЕС? Военно-политическая ситуация в мире развивается настолько непредсказуемо, что на ум невольно приходят самые мрачные сценарии. Анонсированы планы…

В перерыве танкового биатлона Эта серия снимков лучше всего иллюстрируют известную истину "танки грязи не боятся!" 1. 2. 3. 4. 5.

Парад исторической бронетехники Эту серию снимков я сделал летом 2014 года во время открытия соревнований по танковому биатлону в Алабино. 1. 2. 3. 4. 5. 6.…

«Рособоронэкспорт» и НПК «Уралвагонзавод» провели презентацию танка Т-90С на выставке SITDEF 2013 «Рособоронэкспорт» и НПК «Уралвагонзавод» провели в день открытия крупнейшего регионального салона вооружений SITDEF…

Дмитрий Рогозин испытал модернизированный танк Т-90СМ Фото предоставлены пресс-службой заместителя председателя правительства РФ Д.О. Рогозина см. также Уралвагонзавод: мощь нижнетагильской брони…

Всё, что вы хотели узнать о танке Т-14 "Армата" Российский Т-14 "Армата" - первый в мире танк, приспособленный для "сетецентрических войн". Боевая машина полностью вписывается в концепцию, в…