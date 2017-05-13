Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017
Коротченко
i_korotchenko
May 13th, 23:59


В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT. Первый - Altay, был представлен в специальной маскировочной накидке, снижающей заметность машины. Второй - Altay AHT, в камуфляжной окраске, характерной для действий в условиях ближневосточного ТВД. Обе машины являются прототипами. Как сообщил в апреле министр обороны Турции Фикри Ышик, серийное производство ОБТ Altay начнется в мае 2017 года. По словам министра, машина успешно прошла весь цикл испытаний. В общей сложности Вооруженные Силы Турции планируют закупить до 1000 танков Altay.

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



09.



10.



11. Прототип Altay AHT создан с учетом опыта ведения боевых действий Вооруженными Силами Турции на территории Сирии.


12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



Материалы по теме:
Основной боевой танк Leopard 2A7+
Основной боевой танк Leclerc
ОБТ Leopard Revolution на оружейной выставке в Джакарте

Tags: , , , ,

Featured Posts from This Journal

19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
be_re_sponsible
2017-05-13 09:32 pm (UTC)
Интересно, а если частное лицо (какой-то миллиардер) купит танк (даже б/у, списанный), где ему на нём можно будет ездить? Например, в городе или на своём частном участке?
(Reply) (Thread)
pantv
2017-05-13 09:45 pm (UTC)
Решетка там под напряжением ))) что бы мартышки сзади не напали?
(Reply) (Thread)
icontr
2017-05-14 07:13 am (UTC)
Дизель чей стоит? MTU?
(Reply) (Thread)
icontr
2017-05-14 12:24 pm (UTC)
Спасибо за информацию:)
(Reply) (Parent) (Thread)
2145133
2017-05-14 07:17 am (UTC)
Они в курсе, что Алтай - наш?
(Reply) (Thread)
baxpumka
2017-05-14 07:39 am (UTC)
А генерал Фахретдин Алтай- нет;)
(Reply) (Parent) (Thread)
2145133
2017-05-14 07:52 am (UTC)
Бронекопытный бурят прям какой-то, тоже наш чел.
(Reply) (Parent) (Thread)
spmen
2017-05-14 09:58 am (UTC)
Просто прилизанный "Леопард-2". Вчерашний день.
(Reply) (Thread)
johann_74
2017-05-14 01:53 pm (UTC)
Интересно, с двигателем они решили проблему? Мицубиши же отказалось от дальнейшего проекта с турками, а австрийскиое правительство, насколько помню, запретило своей компании сотрудничать с Эрдоганом.
Во-вторых, вызывает сомнение защищенность мехвода, глядя на конструкцию его люка.

Edited at 2017-05-14 01:56 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
Roman Romanov
2017-05-14 07:18 pm (UTC)
Все отлично..уж точно лучще чем у Т-ок всех модификациц..а насчет прилизанности с леопарда,мужик-ты слепой?
(Reply) (Thread)
Roman Romanov
2017-05-14 07:21 pm (UTC)
Танк реально хороший вышел у них..некоторые туркофобы то же самое про их бтр писали..парс,арма и тд..но их страны покупают 100-ми несмотря на то что они стоят дороже чем хваленые бтр-90
(Reply) (Thread)
Roman Romanov
2017-05-14 07:22 pm (UTC)
А так же про их ракету джирит,к которой даже бывалые европейские армии проявили интерес и решили интегрировать в свои боевые вертолеты (тигер)..турки если берутся,то делают хороший продукт
(Reply) (Thread)
Roman Romanov
2017-05-14 07:25 pm (UTC)
Про птрк умтас и омтас(мизрак-у) коэорый без проводов по принципу(выстрелил забыл)бьет 4 км наземные 8 км воздушные тоже надо упоминать..наши в основном по проводоу наводят..
(Reply) (Thread)
Roman Romanov
2017-05-14 07:29 pm (UTC)
Противокорабельный Атмача, пво малого и среднего радиуса хасар-а и хисар-о соответсвенно, ах да прочитайте про систему управления огнем и всеми системами корабла(дженесис) турецкий разработок а автомат ,единственный который прошел 46 тестов нато..в ютубе есть тест автомато во всех условиях от замороженной до прям из грязи жостаюшийся и стреляюший безотказа..
(Reply) (Thread)
Roman Romanov
2017-05-14 07:30 pm (UTC)
Кто говорит что оружие у турков гавно,то они сами такие..
(Reply) (Thread)

шо там с горелым бурятом?

Витя Данилов
2017-05-16 07:20 am (UTC)
Коней задвинул?
(Reply) (Thread)
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: