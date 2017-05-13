Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017

В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT. Первый - Altay, был представлен в специальной маскировочной накидке, снижающей заметность машины. Второй - Altay AHT, в камуфляжной окраске, характерной для действий в условиях ближневосточного ТВД. Обе машины являются прототипами. Как сообщил в апреле министр обороны Турции Фикри Ышик, серийное производство ОБТ Altay начнется в мае 2017 года. По словам министра, машина успешно прошла весь цикл испытаний. В общей сложности Вооруженные Силы Турции планируют закупить до 1000 танков Altay.
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11. Прототип Altay AHT создан с учетом опыта ведения боевых действий Вооруженными Силами Турции на территории Сирии.
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Во-вторых, вызывает сомнение защищенность мехвода, глядя на конструкцию его люка.
Edited at 2017-05-14 01:56 pm (UTC)
шо там с горелым бурятом?