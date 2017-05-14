Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО

Украинские танкисты, принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли предпоследнее место, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. ВСУ представляли военнослужащие из 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск на танках Т-64БВ. За победу, помимо Украины, боролись команды еще из пяти стран — Австрии, Германии, США, Франции и Польши.
"В итоге, первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод Вооруженных Сил Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на Leopard 2A6. "Бронзу" получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP. Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка", — говорится в сообщении.
В программе соревнований было две основные части — боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка. Кроме того, проверялась физическая подготовка участников, в том числе, во время преодоления специализированной полосы препятствий и спортивной эстафеты.
Целью соревнований заявлено повышение технического и профессионального опыта танковых подразделений в армиях стран Европы.
Источник: РИА Новости , фото facebook.com/bundesheer
Видео. Украинские военнослужащие на танковом биатлоне НАТО
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Танковый биатлон в России
1. Место не последнее.
2. Выступали на танках, которые есть и у нас.
3. Стрельнули неплохо.
4. Участвовали 1й раз.
Тут повод задуматься и проанализировать свои войска, а не зубоскалить над небратьями.
Шапкозакидательство- самый тяжкий грех на войне. Ведёт к большой гибели человеческих жертв.
сигнал для переклички пропагандистов
Такую бездарную пропаганду надобно гнать взашей, ведь они делают только хуже! Но никто поприличней за это, дурнопахнущее дело, не берётся...потому играют, как умеют.
Лучше бы разобрались, почему у нас опытнейшие специалисты из отряда космонавтов разбегаются.
Проклятые Хохлы - его хлеб, он про них в жэжэ визжит ежедневно, и на трех шоу в зомбоящике
и еще 10, и 15 лет визжать будет - если только Контора не решит ему пасть захлопнуть
Edited at 2017-05-14 10:04 am (UTC)
Edited at 2017-05-14 08:55 am (UTC)
И то обошли поляков на Леопардах с их натовскими стандартами.
Edited at 2017-05-14 09:08 am (UTC)
В нашем т.биатлоне половина участников с опытом реальных боевых действий в последнее десятилетие. В НАТОвском украинцы должны были порвать всех. И такой эпик-фэйл...
100%
это Сратегическая Победа России!
Ну хоть поучаствовали
Edited at 2017-05-14 10:13 am (UTC)
100%