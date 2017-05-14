Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО

Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины "МК" | Маразм крепчает. В Совете Национальной Безопасности Украины (СНБО) считают, что запрещенными приложениями "Яндекса", а…

КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017 Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был…

Порошенко - политический наследник Бандеры "Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с…

Пепел сгоревших в Одессе стучит в наши сердца Без срока давности: кто ответит за кровавую бойню в Доме профсоюзов? Какой сценарий радикалы готовят для Одессы теперь? Почему украинцы начинают…

Украинских военных в Мариуполе настигла эпидемия чумы "КП" | Украинским бойцам, воюющим на Донбассе, руководство перестало поставлять довольствие и снаряжение. Из-за отсутствия еды, солдатам…

Вячеслав Ковтун предал идеалы Майдана "Звезда" незалежной политологической мысли Вячеслав Ковтун показал в кулуарах НТВ свой паспорт - вот он молодой и красивый, полный…

Безвиз. Украина ликует: наступило счастье Украина ликует: наступило счастье. Отныне выезд в Шенген для украинских туристов - без визы. Безумно рады и украинские политологи, прибывшие в…