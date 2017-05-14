Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО
Коротченко
i_korotchenko
May 14th, 10:56


Украинские танкисты, принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли предпоследнее место, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. ВСУ представляли военнослужащие из 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск на танках Т-64БВ. За победу, помимо Украины, боролись команды еще из пяти стран — Австрии, Германии, США, Франции и Польши.

"В итоге, первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод Вооруженных Сил Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на Leopard 2A6. "Бронзу" получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP. Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка", — говорится в сообщении.

В программе соревнований было две основные части — боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка. Кроме того, проверялась физическая подготовка участников, в том числе, во время преодоления специализированной полосы препятствий и спортивной эстафеты.

Целью соревнований заявлено повышение технического и профессионального опыта танковых подразделений в армиях стран Европы.

Источник: РИА Новости , фото facebook.com/bundesheer

Видео. Украинские военнослужащие на танковом биатлоне НАТО



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Танковый биатлон в России

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

102 comments :
( 102 comments Leave a comment )
tihiomyt
2017-05-14 08:08 am (UTC)
Порошенко: украинская армия сильнейшая в Европе. ...
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fermi_level
2017-05-14 10:05 am (UTC)
Полное Импортозамещение по мясу и СХ продукции к 2016 году - а этого не помнишь, говноватка?
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panic_killa
2017-05-14 08:11 am (UTC)
ну не последнее же
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katarosov
2017-05-14 08:13 am (UTC)
Я не понял: А радость -то в чём?
1. Место не последнее.
2. Выступали на танках, которые есть и у нас.
3. Стрельнули неплохо.
4. Участвовали 1й раз.
Тут повод задуматься и проанализировать свои войска, а не зубоскалить над небратьями.
Шапкозакидательство- самый тяжкий грех на войне. Ведёт к большой гибели человеческих жертв.
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v_dokumentiki
2017-05-14 08:18 am (UTC)
Жертвы содрогнулись, почуя свою гибель.
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polnopop
2017-05-14 08:16 am (UTC)
Брехня. По указанной ссылке нет пресс-службы. а есть журнал какогото юзера жж.
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i_korotchenko
2017-05-14 08:20 am (UTC)
Ссылка на сообщение РИА Новости https://ria.ru/world/20170513/1494237191.html
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v_dokumentiki
2017-05-14 08:17 am (UTC)
Советский танк сопротивлялся бандеровцам изо всех сил.
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valeri18061960
2017-05-14 08:19 am (UTC)
ну тут всё просто.лучшие стрелки растреливают восставшие провинции.принуждают к ридной мове.как могут.школа у нас была обчая.мы по-другому не могем.до чехов и словаков не доросли.ни укропы ни москали(((
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prorabpetr
2017-05-14 08:26 am (UTC)
И что? В чем посыл этой "новости"?
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mcleod1564
2017-05-14 12:04 pm (UTC)
Наверное в том, что "арматы" и на паркете глохнут...
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сигнал для переклички пропагандистов

zejmianskij
2017-05-14 08:28 am (UTC)
Никому, кроме пропагандистов, тема Украины Не Интересна. Ушли и ушли. Но ктобылничемы не могут смириться с тем, что именно Они просПали полимеры...и в домкоме поют, ходят парадами, брызжут зелёнкой, недалёкие размахивают кулаками в прямом эфире - разруха.
Такую бездарную пропаганду надобно гнать взашей, ведь они делают только хуже! Но никто поприличней за это, дурнопахнущее дело, не берётся...потому играют, как умеют.
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alex_gar
2017-05-14 08:30 am (UTC)
Что злорадствовать-то? Все Украина покоя не дает? За три года пора уже уняться.
Лучше бы разобрались, почему у нас опытнейшие специалисты из отряда космонавтов разбегаются.
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fermi_level
2017-05-14 10:03 am (UTC)
а чем Игореше прикажешь на хлеб зарабатывать?
Проклятые Хохлы - его хлеб, он про них в жэжэ визжит ежедневно, и на трех шоу в зомбоящике

и еще 10, и 15 лет визжать будет - если только Контора не решит ему пасть захлопнуть



Edited at 2017-05-14 10:04 am (UTC)
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strangeleopard
2017-05-14 08:34 am (UTC)
зато немцы набрали с ними и будете "воевать"
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zgoba.ru
2017-05-14 08:34 am (UTC)
Да там и призеры не блистали
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prosto_vova
2017-05-14 08:35 am (UTC)
Первый опыт участия. Отличный результат, главное опыт. Зато в бою орков из дыры жгут на отлично.
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biboroda
2017-05-14 08:45 am (UTC)
России там и близко нет, вот и суетятся булочки)))
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liqht_in_mind
2017-05-14 08:37 am (UTC)
По нормальному написать бы "заняли 5-е место", а слово "приехали" - не употреблял бы.

Edited at 2017-05-14 08:55 am (UTC)
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Aurora Nox
2017-05-14 08:40 am (UTC)
Так выступали же на старых советских консервах.
И то обошли поляков на Леопардах с их натовскими стандартами.
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i_korotchenko
2017-05-14 08:52 am (UTC)
Так это же "Гетман Сагайдачный", ВМСУ! Вы лучше вот это посмотрите http://i-korotchenko.livejournal.com/1134837.html
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kit_ua1982
2017-05-14 09:02 am (UTC)
Тут не в танках дело (победили австрийцы на самой старой модели леопарда) а в подготовке к определенным видам состязаний, к примеру стрельба экипажа из личного оружия, наведение экипажем артудара, первая помощь раненому, этому никто наших танкистов не готовит особо как впрочем и в РФ. Состязания НАТО это совсем не то шоу которое проводят в РФ. В РФ это какая то бестолковая гонка на танках такой себе World of Tanks, в НАТО - многоэтапная проверка действий экипажа.

Edited at 2017-05-14 09:08 am (UTC)
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scoutbat
2017-05-14 10:12 am (UTC)
"в НАТО - многоэтапная проверка действий экипажа." - отлить в граните!!! Рыдал просто, бггг )))) Бег из подбитого танка, отстреливаясь из пистолета, проверка действий экипажа! Мухухуха! Затащу в перемоги!
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agordian
2017-05-14 09:14 am (UTC)
Да уж, неудобно получилось.

В нашем т.биатлоне половина участников с опытом реальных боевых действий в последнее десятилетие. В НАТОвском украинцы должны были порвать всех. И такой эпик-фэйл...
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fermi_level
2017-05-14 10:01 am (UTC)
какая Новость!

это Сратегическая Победа России!
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makarovae
2017-05-14 10:05 am (UTC)

Ну хоть поучаствовали

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anteimac
2017-05-14 10:09 am (UTC)
Что русскому хорошо то немцу с пить!
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spmen
2017-05-14 10:11 am (UTC)
Даже такой совецкий металлолом, как Т-64, пусть даже и специально модифицированный, неплохо проявил в состязаниях с НАТО. Если бы там были и другие члены НАТО на столь же допотопных гробах типа Челленджера, М60, АМХ и Леопарда-2А1, то Т-64 наврняка оказался бы среди лидеров. То что укры все же превзошли пшеков - закономерно, т.к. пшеки - это не танкисты, а кавалеристы. Но жаль, что они не дотянули до пиндосов - вот была бы потеха.

Edited at 2017-05-14 10:13 am (UTC)
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okupant1974
2017-05-14 10:14 am (UTC)
хуйня какаята... ну заняли и заняли....
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odiozzi
2017-05-14 10:24 am (UTC)
а раассийа на каком месте?
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odiozzi
2017-05-14 10:25 am (UTC)
Дятел! она всегда ПЕРВАЯ! ...тока с конца!
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odiozzi
2017-05-14 10:27 am (UTC)
Украина оказывается на пятом! месте 5том!
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fermi_level
2017-05-14 10:31 am (UTC)
этой зимой теперь Хохлы точно замерзнут
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Сергей Панасенко
2017-05-14 10:30 am (UTC)
РУСНЯ - ваше направление - НАХУЙ. Об Украине забудьте. Кстати, мрази если что то вчера РУСНЯ во время ежедневного обстрела Авдеевки убила четверых гражданских, оставив двоих детей без родителей, но об этом русня позорно молчит. Зато всякую срань, которая вам не нужна - пишете КАЖДЫЙ ДЕНЬ. В очередной раз убеждаюсь - что мерзкие твари и хорошо что наши пути разошлись.
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Homo Virus
2017-05-14 11:15 am (UTC)
скачи выше йоддефицитное чмо а то тебя не видно.
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