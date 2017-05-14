Минобороны: ракетный пуск в КНДР опасности для России не представлял

Ким Чен Ын направит на оборону до 40 процентов ВВП Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на северокорейские СМИ, "в связи с критической ситуацией, вызванной ядерной угрозой и бесконечными…

Превентивный угар. Чем закончится война нервов между КНДР и США? Ситуация вокруг КНДР продолжает обостряться, никто не может сказать, чем там все завершится. Все ждут 25 апреля - в этот "красный день"…

Северная Корея: есть чем нанести ракетно-ядерный удар РИА Новости | Ракетный пуск КНДР после парада 15 апреля, оказавшийся в конечном итоге неудачным, был призван показать неотступность Северной…

Ким забил на США. Трамп и Пенс обсудили новый ракетный пуск в КНДР‍ Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын не внял предупреждениям и угрозам со стороны США и сразу после завершения военного парада в Пхеньяне провел…

Трамп опаснее, чем обезьяна с гранатой В непосредственной близости от Северной Кореи завершено развертывание ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".…

КНДР заявила, что готова нанести ракетный удар по военным объектам США КНДР готова противостоять Соединенным Штатам, несмотря на военное превосходство Вашингтона, говорится в сообщении северокорейского посольства в…

Войны между КНДР и Южной Кореей не будет Был утром в прямом эфире так нелюбимого нашими несистемными оппозиционерами телеканала LifeNews, рассказал о своем видении развития…

Северная Корея пригрозила ударить по США "неизвестным миру" оружием. Как думаете, каким? КНДР потребовала прекратить ежегодные американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Guardian, пригрозив в противном случае ударить по США новейшим…