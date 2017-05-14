Минобороны: ракетный пуск в КНДР опасности для России не представлял

Как сообщило Министерство обороны РФ, средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23.30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории РФ). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от российской границы и на значительном удалении.
Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме.
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Предумышленной угрозы - несомненно не представлял. А случайно по техническим причинам...
Edited at 2017-05-14 12:33 pm (UTC)
Индия и Пакистан по количеству людей, имеющих образование и задействованных профессионально в программировании, физике и прочих научно-исследовательских направлениях уже превосходят РФ, да и США, я думаю тоже. А учитывая финансовые возможности той же Индии и то, что они все учатся и практикуют в Европе и США - КНДР, мягко говоря, не в теме.
Давайте все-таки о чем-то имеющем отношение к теме.
Более того, США даже за корейцев решили на кого и зачем им нападать. Ну, как и вна Украине, Ливии, Сирии и т.д. Чтобы было понятно, всем насрать на погибших японцев, корейцев, вьетнамцев и т.д.
Будем надеяться, что РФ в этом плане хотя бы приблизится к прошлым своим показателям влияния.
просто у обезьяны в руке была граната. или крылатая ракета. или бомба с обеднённым ураном.
Как ни смешно, но единственные жосткие ребята, которые не стесняются называть вещи своими именами и действовать соответственно - это евреи.
Edited at 2017-05-14 01:21 pm (UTC)
В каком-то док. фильме нашего конструктора-ракетчика показывали, причем из тех монстров, которые отрасль эту создали, так он рассказывал прикол, когда в 60-х каких-то годах программы полетные вручную коллективом лаборантов писались, двоичным кодом типа, и один то ли нолик проебал, то ли с единичкой перепутал, а так как мотивация партийно-карательная, ну, вы поняли, не трезвая оценка возможностей, а тупо чтобы успеть запуск захуячить к конкретной дате - 7 ноября там или 1 мая, то перепроверить тоже нормально не перепроверили, в итоге вся вундервафля хрюкнулась чуть ли не в ту же шахту из которой вылетела.
Edited at 2017-05-14 12:42 pm (UTC)
Я уже отписал про тебя
Re: Я уже отписал про тебя
Смотря, что считать Россией. Для Путина и друзей не представлял, а вот для жителей Владивостока...
Если бы тов.Ын разбомбил амерскую базу, они все ползли бы к аэропортам. ПРикольно будет посмотреть)
Ведь кто не ошибается, тот ничего не делает. А Владивосток можно будет отстроить заново.