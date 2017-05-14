Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Минобороны: ракетный пуск в КНДР опасности для России не представлял
Коротченко
i_korotchenko
May 14th, 14:50


Как сообщило Министерство обороны РФ, средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23.30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории РФ). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от российской границы и на значительном удалении.

Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме.

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Posts from This Journal by “КНДР” Tag

41 comments :
( 41 comments Leave a comment )
  • 1
pingvin2015
2017-05-14 12:12 pm (UTC)
>>ракетный пуск в КНДР опасности для России не представлял
Предумышленной угрозы - несомненно не представлял. А случайно по техническим причинам...
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kwakin_misha
2017-05-14 12:17 pm (UTC)
корейцы в своей истории пока ни на кого не нападали. в отличии от американцев и японцев. эти сильно агрессивные и опасные. бессовестные и безжалостные.
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pingvin2015
2017-05-14 12:32 pm (UTC)
Кроме как на других корейцев. Но речь не об этом, я о факторе обезьяны с гранатой. Умысла может и не быть, только в случае с ядерным оружием - умысел там или нет, последствия одного порядка))

Edited at 2017-05-14 12:33 pm (UTC)
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kwakin_misha
2017-05-14 12:43 pm (UTC)
а индийцы с пакистанцами? у них всё есть. гранаты и прочее. просто они демократические, да?
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pingvin2015
2017-05-14 12:56 pm (UTC)
Лечитесь от политики. Мне глубоко похуй, кто из них демократический, мы тут ракеты обсуждаем.
Индия и Пакистан по количеству людей, имеющих образование и задействованных профессионально в программировании, физике и прочих научно-исследовательских направлениях уже превосходят РФ, да и США, я думаю тоже. А учитывая финансовые возможности той же Индии и то, что они все учатся и практикуют в Европе и США - КНДР, мягко говоря, не в теме.
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kwakin_misha
2017-05-14 12:59 pm (UTC)
надо отметить, станки с ЧПУ КНДР поставляет в том числе и в РФ.
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pingvin2015
2017-05-14 01:03 pm (UTC)
Ага, мой знакомый лет 10 назад тоже станок с ЧПУ из китайских комплектующих идревнего советского электромомтора в гараже собрал, чтобы по камню работать. Изготовлением памятников занимался, а денег на готовое не было тогда.
Давайте все-таки о чем-то имеющем отношение к теме.
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kwakin_misha
2017-05-14 01:09 pm (UTC)
к теме нападения на другие страны при помощи ракет, химического и атомного оружия? и на кого у нас корейцы напали? на кого нападали США мы же все помним?
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pingvin2015
2017-05-14 01:19 pm (UTC)
Разница в том, что США всегда знали на кого и для чего нападали. Была бы у нас возможность получить столько же гешефта, сколько США, ёбнули бы не задумываясь!
Более того, США даже за корейцев решили на кого и зачем им нападать. Ну, как и вна Украине, Ливии, Сирии и т.д. Чтобы было понятно, всем насрать на погибших японцев, корейцев, вьетнамцев и т.д.
Будем надеяться, что РФ в этом плане хотя бы приблизится к прошлым своим показателям влияния.
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kwakin_misha
2017-05-14 12:51 pm (UTC)
про обезьян с гранатами и крылатыми ракетами, кстати, можно спросить граждан Сербии, Ливии, Ирака, Сирии.. это только что сразу приходит на ум.
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pingvin2015
2017-05-14 12:58 pm (UTC)
Ну, список стран, которые проиграли, причем, не сумев не то что нанести мало-мальского ущерба штатам, а даже, по сути, оказать какого-то серьезного сопротивления. И что?
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kwakin_misha
2017-05-14 01:01 pm (UTC)
не понимаешь? они в принципе никакого ущерба штатам даже не собирались наносить.
просто у обезьяны в руке была граната. или крылатая ракета. или бомба с обеднённым ураном.
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pingvin2015
2017-05-14 01:12 pm (UTC)
Ты не понимаешь. Штаты - сферический стратегический прагматизм и выгода. Все ради гешефта и влияния. Решают свои вопросы. Там, где становится невыгодно - очень четко включают заднюю. Воюют исключительно на чужой территории и, по большей части, чужими войсками. И никто им пока что ничего противопоставить не может. Так что, с обезьяной ничего общего. Обезьяна с крылатой ракетой не продумывает заранее, с кого ей затраты на эту ракету потом содрать.
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kwakin_misha
2017-05-14 01:17 pm (UTC)
а, так они ради гешефта, прагматизма и выгоды? тогда конешно, какие к ним претензии.
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pingvin2015
2017-05-14 01:20 pm (UTC)
Такие же идиотские, как и к нам сейчас по поводу Сирии или Донбасса, например.
Как ни смешно, но единственные жосткие ребята, которые не стесняются называть вещи своими именами и действовать соответственно - это евреи.

Edited at 2017-05-14 01:21 pm (UTC)
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strangeleopard
2017-05-14 12:18 pm (UTC)
Минобороне как МИДу даже и невдомёк почему корейцы запустили ракету в сторону России.
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pingvin2015
2017-05-14 12:34 pm (UTC)
Учитывая уровень технического прогресса КНДР, дай бог, чтобы самим корейцам было известно, какого, собственно хера)))

В каком-то док. фильме нашего конструктора-ракетчика показывали, причем из тех монстров, которые отрасль эту создали, так он рассказывал прикол, когда в 60-х каких-то годах программы полетные вручную коллективом лаборантов писались, двоичным кодом типа, и один то ли нолик проебал, то ли с единичкой перепутал, а так как мотивация партийно-карательная, ну, вы поняли, не трезвая оценка возможностей, а тупо чтобы успеть запуск захуячить к конкретной дате - 7 ноября там или 1 мая, то перепроверить тоже нормально не перепроверили, в итоге вся вундервафля хрюкнулась чуть ли не в ту же шахту из которой вылетела.

Edited at 2017-05-14 12:42 pm (UTC)
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strangeleopard
2017-05-15 12:20 am (UTC)
это не та траектория полёта ракеты
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berni777
2017-05-14 12:28 pm (UTC)
Владивосток, Находка и Посьет перекрестились.
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conel
2017-05-14 12:42 pm (UTC)
Там как до Пекина раком ...
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berni777
2017-05-14 12:45 pm (UTC)
До Пекина два часа лётом на рейсовом самолёте. А до Посьета, например, полчаса трусцой:))
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conel
2017-05-14 04:41 pm (UTC)
Ага трусцой 90 миль по одному варианту и 500 км по другому...
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strangeleopard
2017-05-14 02:25 pm (UTC)
Интересно как перекрестится Москва когда возле неё будут падать межкантинеталки.
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berni777
2017-05-14 02:26 pm (UTC)
Не знаю как Москва, но Новосибирск неистово:)
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zasypich
2017-05-14 12:28 pm (UTC)
Ещё не так давно было 97 км от побережья и уже стало 500?
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8_8_8_8_8_8
2017-05-14 12:31 pm (UTC)
их Трамп сглазил,у них все ракеты стали падать
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conel
2017-05-14 12:43 pm (UTC)
Милей милей не километров , по оценкам США , им видать виднее где и что падает в тысячах милях от их территории :)
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rex_evol
2017-05-14 01:21 pm (UTC)
Читая газету "Правда", читай наоборот, чтобы узнать правду.
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buhtat
2017-05-14 01:38 pm (UTC)
Конечно, не представлял никакой опасности. Недаром этот пост столько часов в промо висит.
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pomkagbt
2017-05-14 02:07 pm (UTC)
зато как всегда амеры утверждают что она упала практически на нашей границе))
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(Deleted comment)

Re: Я уже отписал про тебя

techwork
2017-05-14 02:31 pm (UTC)
Да я знаю что дорогая редакция может в любой момент меня забанить. И что ? Репрессии от чекистов лишь докажут мою правоту .
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quelopario
2017-05-14 02:22 pm (UTC)

Смотря, что считать Россией. Для Путина и друзей не представлял, а вот для жителей Владивостока...

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alfa_2384
2017-05-14 02:41 pm (UTC)
зато какую истерику подняли либерасты!

Если бы тов.Ын разбомбил амерскую базу, они все ползли бы к аэропортам. ПРикольно будет посмотреть)
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kremlin_curant
2017-05-14 02:56 pm (UTC)
Американских баз возле Владивостока нет. Это прикольно, конечно. Пусть и дальше стреляют.
Ведь кто не ошибается, тот ничего не делает. А Владивосток можно будет отстроить заново.
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kremlin_curant
2017-05-14 02:53 pm (UTC)
Да пусть тренируются. Ну попадут по ошибке разок во Владивосток, не беда. Москва ведь не пострадает. Главное, чтобы американцы боялись. (Так наверное патриоты рассуждают?! А как иначе? Лес рубят..)
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pier_luigi
2017-05-14 02:59 pm (UTC)
Есть ещё такие простачки, которые верят заявлениям Минобороны? Да половина этого Минобороны имело тяжёлые и мокрые штаны после такого запуска.
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spmen
2017-05-15 06:09 am (UTC)
Даже ежу ясно, что пуск для России опасности не представлял. Корейские ракеты в принципе направлены в другую сторону от России. А вот до япошек мог бы по инерции долететь. Но ведь не ядерная, поэтому ничо страшного.
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nordwestman
2017-05-15 04:05 pm (UTC)
А вообще, Ким все правильно делает. Для того, чтобы уважали военную силу государства, одних порадов недостаточно. Может, по-этому мы в Сирии? )))
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spmen
2017-05-15 04:21 pm (UTC)
Да, нашему перехитряющему самого себя "шахматисту" надо брать пример с Кима.
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