Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Самолет МС-21 выполнил рулежки в рамках подготовки к летным испытаниям
Коротченко
i_korotchenko
May 15th, 21:59


Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода.

Как сообщает Департамент PR Корпорации "Иркут", подготовка к началу летных испытаний ведется в соответствии с утвержденным графиком.



Фото: Корпорация "Иркут"

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2 comments :
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
juga1
2017-05-15 07:23 pm (UTC)
в сети столько негатива по поводу мс-21, как-будто ненависть прямо захлёстывает. радоваться нужно.
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i_korotchenko
2017-05-15 07:24 pm (UTC)
А что за негатив?
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