Самолет МС-21 выполнил рулежки в рамках подготовки к летным испытаниям

Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода.
Как сообщает Департамент PR Корпорации "Иркут", подготовка к началу летных испытаний ведется в соответствии с утвержденным графиком.
Фото: Корпорация "Иркут"
Материалы по теме:
Как встречали первый "Сухой Суперджет 100"
Почему российский премьер летает на Ил-96, а мы на "Боингах" и "Эрбасах"?