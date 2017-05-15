Кибератака века. Это сделали русские?!

Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для страны фото УПСИ МО РФ Вы читаете военный дневник Игоря Юрьевича Коротченко. Сфера моих профессиональных интересов - все, что связано с национальной…

Минобороны РФ обсудило с ОПК наращивание боевых возможностей ОТРК "Искандер-М" Представители Вооруженных Сил РФ и оборонной промышленности обсудили в Подмосковье перспективы усиления боевых возможностей ОТРК «Искандер-М»…

Нанося удар по ополчению Асада, США защищали не оппозицию, а свой спецназ в Сирии РИА Новости | Подразделения проправительственного сирийского ополчения, по которым был нанесен удар авиацией коалиции во главе с США, не…

Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом? Вопрос к украинским блогерам: что будет с "Гетманом Сагайдачным"? Как ракетный крейсер "Украина" - тоже пойдет на металлолом? Это же ведь полный…

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко Как выяснила военная прокуратура Украины, силовая установка флагмана Военно-морских сил Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" вышла из строя, хотя…

Китайские Су-30 осуществили перехват самолета-разведчика ВВС США Два китайских истребителя перехватили самолет ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на двух американских военных…

Турецкие полицейские и жандармские собаки На выставке IDEF-2017, которая прошла в Стамбуле, помимо вооружения и военной техники также были показаны турецкие полицейские и жандармские…

Lockheed Martin намерена улучшить экзоскелеты для военного применения Lockheed Martin получила лицензию на разработанный компанией B-Temia экзоскелет с целью интеграции данной технологии в собственные предложения для…