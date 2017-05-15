Кибератака века. Это сделали русские?!

Прилетел в Москву из Стамбула, где был на выставке вооружений IDEF-2017 - и сегодня сразу же пригласили на прямой эфир НТВ в программу "Место встречи". Темы, которые мы обсуждали: Кто ищет русский след в самой масштабной кибератаке в истории? Почему Борис Джонсон боится русских хакеров, а Эммануэль Макрон - нет? Правда ли, что уволенный глава ФБР тоже жертва русских хакеров? И сможет ли Северная Корея примирить Россию и США?
Приятного просмотра!
Материалы по теме:
Под колпаком. Как спецслужбы будут следить за людьми
Нужна ли физическая ликвидация сбежавших на Запад предателей из СВР и ГРУ?
Каков диагноз?
Re: Каков диагноз?
Re: Каков диагноз?
Re: Каков диагноз?
Re: Каков диагноз?
В Америке модно использовать жупелы и пугала, слепленные из русских матрешек и балалаек. Если первыми успели демократы, значит вторыми успеют республиканцы. И наоборот. Наперегонки.
Из чего вовсе не следует, что они реально боятся "российской угрозы". Все прекрасно понимают правила игры. Так было и в брежневские времена, так происходит и сегодня. Страшилку ядерных ракет заменили страшилкой хакерских атак. Завтра что-то другое станет модным. Мы не должны принимать эти игрища всерьез.
Re: Каков диагноз?
на латыни это будет так
Re: на латыни это будет так
https://topwar.ru/115529-16-protiv-3
Edited at 2017-05-15 07:47 pm (UTC)
Поэтому причины придумывают такие... как Русские, или еще что-то очень любимое...
======
Кто поадекватнее, тот задает классический вопрос "кто получил от этого выгоду?"
Если судить по количеству зараженных компов (примерно 200 тысяч), то это капля в море и называть это "катастрофой" смешно. Если судить по собранным биткойнам (около 43 тыс долларов - а интересно, как посчитали?) - то и хакеры заработали меньше, чем произвели шума.
Таким образом, реально в выигрыше остается только фирма Microsoft. У нее были большие проблемы с продвижением никому не нужной десятой винды, теперь проблем не будет.
Edited at 2017-05-15 08:17 pm (UTC)
А суть атаки правильно раскрыл в передаче Игорь Юрьевич. Это акция устрашения, учитывая обнародованный источник-АНБ. Думаю и источник официально озвучен не случайно и как-то быстро
Edited at 2017-05-15 08:22 pm (UTC)
Но меня не удивляет, что многие ее шаги (например генерация новых дыр после залатывания старых) четко работают против репутации фирмы.
Несложно догадаться, что фирма работает под диктовку большого брата.
И нынешняя акция выглядит вполне в духе стремления ЗАСТАВИТЬ мир перейти на десятку - то есть под контроль большого брата. Даже если такие действия наносят непоправимый ущерб фирме.
Пользователям нужно улучшение пользовательских свойств системы с каждой новой версией. Ради этого можно и пожертвовать конфиденциальн6остью - при условии что большой брат не станет злоупотреблять.
Но что происходит в реальности?
1. Старые дырки исчезают - но вместо них появляются новые, еще более дырчатые.
2. Потребительские качества системы не улучшаются, а ухудшаются - система становится тяжелее, требует больше памяти. А что предлагается взамен? Мулечки и фенечки. Кому они кроме восторженных идиотов нужны?
3. Большой брат борзеет, а десятая версия целиком и полностью заточена под его запросы. Лично мне хватало бы ХР, хотя я использую ресурсы компьютера очень интенсивно. Но приходится сидеть под седьмеркой только потому - что современное железо не имеет драйверов под ХР.
С учетом сказанного... может быть майкрософт занималась бы бизнесом и рынком, может быть создавала бы приличные операционки и давно уже добралась бы до искусственного интеллекта. Но мы видим, что у нее на шее плотно устроился большой брат и она вынуждена делать что он скажет. Допускаю что вирус запущен именно с целью ускорить переход под десятку - то есть поскорее поставить мир под полный контроль. Которого не было под семеркой.
Но. Запад ведет себя таким образом, что я бы не очень переживала узнав, что это наши хакеры) Скорее, я бы была довольна этим фактом)