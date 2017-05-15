Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Кибератака века. Это сделали русские?!
Коротченко
i_korotchenko
May 15th, 21:57


Прилетел в Москву из Стамбула, где был на выставке вооружений IDEF-2017 - и сегодня сразу же пригласили на прямой эфир НТВ в программу "Место встречи". Темы, которые мы обсуждали: Кто ищет русский след в самой масштабной кибератаке в истории? Почему Борис Джонсон боится русских хакеров, а Эммануэль Макрон - нет? Правда ли, что уволенный глава ФБР тоже жертва русских хакеров? И сможет ли Северная Корея примирить Россию и США?

Приятного просмотра!

Материалы по теме:
Под колпаком. Как спецслужбы будут следить за людьми
Нужна ли физическая ликвидация сбежавших на Запад предателей из СВР и ГРУ?

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50 comments :
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Каков диагноз?

nordwestman
2017-05-15 07:22 pm (UTC)
Вот интересно, все эти визги в Соединенных Штатах Европы И Америки от страха перед Россией или от зависти?
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Re: Каков диагноз?

i_korotchenko
2017-05-15 07:23 pm (UTC)
И то, и другое
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Re: Каков диагноз?

nordwestman
2017-05-15 07:29 pm (UTC)
Первого наверное больше. А маленькая собачка всегда лает заливистее )))))Ибо страшно самой . В какой армии 16 офицеров могут 2 суток сдершивать 3 сотни? Думаю, многие понимают, что сейчас нашей армии практически равных нет по навыкам и возможностям. И как с нами бороться? Только СМИ. Оттого и потоки ******
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Re: Каков диагноз?

general_dreamer
2017-05-15 07:41 pm (UTC)
Особенно много зависти. Хотелось бы узнать по какому поводу.
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Aurora Nox
2017-05-15 07:42 pm (UTC)
Живёте очень хорошо.
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drinkster
2017-05-15 07:51 pm (UTC)
Импортозамещение. Пармязан в нарезке.
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Re: Каков диагноз?

pavel_ladikov
2017-05-15 08:10 pm (UTC)
Не увлекайтесь шоу-эффектом.
В Америке модно использовать жупелы и пугала, слепленные из русских матрешек и балалаек. Если первыми успели демократы, значит вторыми успеют республиканцы. И наоборот. Наперегонки.
Из чего вовсе не следует, что они реально боятся "российской угрозы". Все прекрасно понимают правила игры. Так было и в брежневские времена, так происходит и сегодня. Страшилку ядерных ракет заменили страшилкой хакерских атак. Завтра что-то другое станет модным. Мы не должны принимать эти игрища всерьез.
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Re: Каков диагноз?

michail_labin
2017-05-15 08:14 pm (UTC)
Ни то, ни другое. Просто попытка очернить и демонизировать Россию, впрочем, эта политика им уже не приносит никаких результатов
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general_dreamer
2017-05-15 07:40 pm (UTC)
Специалист широчайшего профиля - как это на простонародном русском называется?
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на латыни это будет так

kuznetsov_vv
2017-05-15 08:24 pm (UTC)
Non vaginae, non rubrum cohorta
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Re: на латыни это будет так

general_dreamer
2017-05-15 08:40 pm (UTC)
Спасибо за простонародную латынь, жалко перевести неудобно.
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nordwestman
2017-05-15 07:46 pm (UTC)
Реакция взападных сетях на подвиг наших офицеров:
https://topwar.ru/115529-16-protiv-300-inostrancy-voshischeny-podvigom-russkogo-specnaza.html


Edited at 2017-05-15 07:47 pm (UTC)
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Aurora Nox
2017-05-15 07:55 pm (UTC)
Ого! Аж целых шесть отзывов, круто.
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shaltay_boltay
2017-05-15 07:53 pm (UTC)
смотрел сегодня НТВ как раз, узнал вас)
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sat_y_ricon
2017-05-15 08:11 pm (UTC)
Заигрались, вы, ребята с кибератаками и хакерами. Раньше, когда все было погано, выпускали толпы экстрасенсов, теперь их решили заменить хакерами? Макрон, наверное, в эти игры не играет, поэтому не боится.
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nordwestman
2017-05-15 08:14 pm (UTC)
На самом деле страшновато. Мы оказались бессильны против кибератак. Монолог Руслана Осташко про самых лучших програмистах в России, вызыват желание задать вопрос: а где наша собственная ОС?
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aspasiaroma
2017-05-15 08:14 pm (UTC)
Главное, чтобы об этом долго и активно говорили...
Поэтому причины придумывают такие... как Русские, или еще что-то очень любимое...
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pavel_ladikov
2017-05-15 08:16 pm (UTC)
>Кто ищет русский след в самой масштабной кибератаке в истории? Почему Борис Джонсон боится русских хакеров, а Эммануэль Макрон - нет?
======
Кто поадекватнее, тот задает классический вопрос "кто получил от этого выгоду?"
Если судить по количеству зараженных компов (примерно 200 тысяч), то это капля в море и называть это "катастрофой" смешно. Если судить по собранным биткойнам (около 43 тыс долларов - а интересно, как посчитали?) - то и хакеры заработали меньше, чем произвели шума.
Таким образом, реально в выигрыше остается только фирма Microsoft. У нее были большие проблемы с продвижением никому не нужной десятой винды, теперь проблем не будет.


Edited at 2017-05-15 08:17 pm (UTC)
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nordwestman
2017-05-15 08:21 pm (UTC)
Десятая Винда и без этого никому не нужна ибо уже прославилась склонностью сливать информацию на сервера МелкоМягких. Подобная акция вряд ли пойдет им на пользу. Скорее льет воду на колесо Линукс.
А суть атаки правильно раскрыл в передаче Игорь Юрьевич. Это акция устрашения, учитывая обнародованный источник-АНБ. Думаю и источник официально озвучен не случайно и как-то быстро


Edited at 2017-05-15 08:22 pm (UTC)
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pavel_ladikov
2017-05-15 09:36 pm (UTC)
Сама фирма майкрософт уже давно ведет нерыночную политику - и именно по этой причине начинает сливать рыночные позиции.
Но меня не удивляет, что многие ее шаги (например генерация новых дыр после залатывания старых) четко работают против репутации фирмы.
Несложно догадаться, что фирма работает под диктовку большого брата.

И нынешняя акция выглядит вполне в духе стремления ЗАСТАВИТЬ мир перейти на десятку - то есть под контроль большого брата. Даже если такие действия наносят непоправимый ущерб фирме.
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michail_labin
2017-05-15 08:25 pm (UTC)
Безусловно, майкрософту шум нужен. Но нельзя забывать, что Билл Гейтс по большому счету и не скрывает, что пользователям ПК рассчитывать на конфиденциальность информации не стоит
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nordwestman
2017-05-15 08:28 pm (UTC)
Не согласен. Вряд ли на пользу идет информация об уязвимости системы
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pavel_ladikov
2017-05-15 09:26 pm (UTC)
Есть кое-какой нюанс в версиях.
Пользователям нужно улучшение пользовательских свойств системы с каждой новой версией. Ради этого можно и пожертвовать конфиденциальн6остью - при условии что большой брат не станет злоупотреблять.

Но что происходит в реальности?
1. Старые дырки исчезают - но вместо них появляются новые, еще более дырчатые.
2. Потребительские качества системы не улучшаются, а ухудшаются - система становится тяжелее, требует больше памяти. А что предлагается взамен? Мулечки и фенечки. Кому они кроме восторженных идиотов нужны?
3. Большой брат борзеет, а десятая версия целиком и полностью заточена под его запросы. Лично мне хватало бы ХР, хотя я использую ресурсы компьютера очень интенсивно. Но приходится сидеть под седьмеркой только потому - что современное железо не имеет драйверов под ХР.

С учетом сказанного... может быть майкрософт занималась бы бизнесом и рынком, может быть создавала бы приличные операционки и давно уже добралась бы до искусственного интеллекта. Но мы видим, что у нее на шее плотно устроился большой брат и она вынуждена делать что он скажет. Допускаю что вирус запущен именно с целью ускорить переход под десятку - то есть поскорее поставить мир под полный контроль. Которого не было под семеркой.
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bufetum
2017-05-15 08:38 pm (UTC)
Выступления жены Касперского говорят о том что сделали это не наши.
Но. Запад ведет себя таким образом, что я бы не очень переживала узнав, что это наши хакеры) Скорее, я бы была довольна этим фактом)
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