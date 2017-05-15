Либерал Гозман вел себя сегодня в эфире особо отвратительно

После дневного эфира на НТВ, вечером был в прямом эфире программы "Первая студия" на Первом канале. Всё та же волнующая тема: В ночь с 12 на 13 мая была совершена хакерская атака – вирусом WCry (также известным как WannaCry или WannaCryptor) было заражено более 200 тысяч компьютеров в почти 150 странах. Вредоносная программа блокировала и шифровала файлы, после чего требовала оплаты в криптовалюте.
Мы попытались разобраться, как обеспечить информационную безопасность в масштабах страны и кто стоит за кибератаками по всему миру. При этом присутствовавший в студии известный либерал Леонид Гозман вел себя в эфире особо отвратительно.
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не ужели народ не тошнит от него ???
Стесняюсь спросить, а автор какое-то отношение к ПО, ПК и вообще Интернету имеет?
Дневной эфир, ночной эфинр...
А работать он не пробовал?
Но не надо думать, что это их истинное эмоциональное состояние. Это же ТВ.
То, что происходит в мировой сети - это новая форма терроризма. Обезличенного и неперсонифицированного. Шатать будут социум. Задача, как понимаю - загнать, как можно больше физических и юридических лиц - пользователей интернет - в среду, контролируемую Гугл через дискредитацию Микрософта и ПО, написанного для ОС Виндоус, включая "антивирусы".
Вообще, надо переводить отечественных пользователей серверов и ПК на отечественный же продукт и ПО. А в сети установить границы, как на земле.
В отличие от доктора Шпака, он её к себе применяет, потому что не может иначе.)
По тиливизиру могут показать только людей, которые ведут себя отвратительно.
Целый час смотреть?
эту?
так он её не посещает, он в неё живёт
Если телевизионщики приглашают подобных типов,
Однако, у нормальных людей всегда возникает вопрос: зачем приглашать на такие дискуссии упоротых, зомбированных, узколобых людей, если они способны лишь гадить на Россию и не продуцируют конструктивных мыслей?
ЗАЧЕМ?
Гозман отвратителен в своем стремлении все извратить и обгадить.
А зрителям нужны широко мыслящие люди...
Re: Если телевизионщики приглашают подобных типов,
а потом долго слали почтой буклеты "либеральной партии развития бла-бла-бла".
таки если бы мне тогда показали гозмана и сказали, что вот такие они, либералы, я бы, даже не разбираясь в политике, в это не
вступил.
Вот да. Плюс много.
Для культурных собраний я предлагаю такой термин: ЛИБЕРАЛ-ИЕЗУИТЫ
И соответствующий хештег #либералиезуиты
Edited at 2017-05-16 04:06 am (UTC)
cui prodest, как говорится.
если прагматичные старо-европейцы не желают каждый год покупать виндовс7/виндовс8/виндовс10 и т.д. то можно им немного намекнуть, я так думаю.
ps. а гоздману давно пора торт на голову одеть.
Не исключаю, что где-то в гримерке перед началом шоу условная г-жа Олэся Яхно ("я Вас не перебивала!")) сует девушке в черном зеленую денюшку с условим постоянно держать микрофон на протяжении всей передачи у ея луженого рта.
Edited at 2017-05-16 06:57 am (UTC)
Женская особь гозмана - гербер (см).