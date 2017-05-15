Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Либерал Гозман вел себя сегодня в эфире особо отвратительно
Коротченко
i_korotchenko
May 15th, 23:23


После дневного эфира на НТВ, вечером был в прямом эфире программы "Первая студия" на Первом канале. Всё та же волнующая тема: В ночь с 12 на 13 мая была совершена хакерская атака – вирусом WCry (также известным как WannaCry или WannaCryptor) было заражено более 200 тысяч компьютеров в почти 150 странах. Вредоносная программа блокировала и шифровала файлы, после чего требовала оплаты в криптовалюте.

Мы попытались разобраться, как обеспечить информационную безопасность в масштабах страны и кто стоит за кибератаками по всему миру. При этом присутствовавший в студии известный либерал Леонид Гозман вел себя в эфире особо отвратительно.

Материалы по теме:
Сегодня в прямом эфире Первого канала зрители хотели бить украинских "политологов"
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Posts from This Journal by “Леонид Гозман” Tag

99 comments :
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ed_dantes
2017-05-15 08:39 pm (UTC)
вести себя в эфире особо отвратительно это норма для гозманов традиция и менталитет .

не ужели народ не тошнит от него ???
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666
2017-05-17 08:12 am (UTC)
/Мы попытались разобраться, как обеспечить информационную безопасность/
Стесняюсь спросить, а автор какое-то отношение к ПО, ПК и вообще Интернету имеет?
Дневной эфир, ночной эфинр...
А работать он не пробовал?
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detonator666
2017-05-15 08:55 pm (UTC)
Игорь, враги Русского Мира чувствуют, что их потуги заканчиваются ничем. Вот и бесятся. Это истерика.
Но не надо думать, что это их истинное эмоциональное состояние. Это же ТВ.


То, что происходит в мировой сети - это новая форма терроризма. Обезличенного и неперсонифицированного. Шатать будут социум. Задача, как понимаю - загнать, как можно больше физических и юридических лиц - пользователей интернет - в среду, контролируемую Гугл через дискредитацию Микрософта и ПО, написанного для ОС Виндоус, включая "антивирусы".

Вообще, надо переводить отечественных пользователей серверов и ПК на отечественный же продукт и ПО. А в сети установить границы, как на земле.

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warum_darum123
2017-05-15 10:16 pm (UTC)
ты сам-то, петушок, - перешел уже на отчественное продукт и ПО?
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kazagrandy
2017-05-15 09:05 pm (UTC)
У Гозмана просто роль такая. Ругательная.
В отличие от доктора Шпака, он её к себе применяет, потому что не может иначе.)
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alex_stasenko
2017-05-15 09:14 pm (UTC)
Словоблудие Гозмана укладывается в нехитрую концепцию – «качество жизни не должно зависеть от Совести»
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sergo_volkov
2017-05-15 09:25 pm (UTC)
Да вы там все красавцы.
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ckukuev
2017-05-15 09:34 pm (UTC)
Либералов по тиливизиру не покажут. Либерализм в России, это государственная тайна.
По тиливизиру могут показать только людей, которые ведут себя отвратительно.
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v_dokumentiki
2017-05-16 04:08 am (UTC)
Либералов в России нет. Есть либерал-иезуиты.
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parocsimal
2017-05-15 09:34 pm (UTC)
Его зовут? Зовут. Значит - нужен. Вопросы не к его сентенциям и поведению, а к тому чего на самом деле хотите вы и руководство различных каналов. Коротко и ясно, желательно, а не мыслью по древу, вроде как "за все хорошее против всего плохого",
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almoner
2017-05-15 09:35 pm (UTC)
Еще отвратительней, чем обычно? Как ему это удалось?
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greezley_boy
2017-05-15 09:49 pm (UTC)
А когда Гозман ведёт себя адекватно? Это представитель "пятой колонны". Он, как и другие либерасты, может только всё отрицать. Если поместить его в Рай, он и там будет недоволен! Видимо, это следствие детской обиды, когда его все чморили в школе за косоглазие. Обратите внимание, что ведь все с каким-то психологическим или физическим изъяном: Гозман, Сытин, истеричный Амнуэль. А до них были такие полудурки как Новодворская, Марычев... Ведь каждый словно сатаной помечен!
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parazitologyst
2017-05-16 07:53 am (UTC)
у Климова об этом очень подробно: психиатрический статус в большинстве случаев положительный. Поэтому закон о психиатрической помощи был изменен одним из первых. Новодворская вместо гуманистической психиатрической помощи гуляла и творила мерзости на свободе до самой смерти
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bufetum
2017-05-15 09:58 pm (UTC)
Пусть Гозман хоть на ушах стоит. Он , со всем своим ядом есть лучшая прививка от либерализЬма).
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Вася Петров
2017-05-15 10:10 pm (UTC)
Лютует мировая закулиса.
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Целый час смотреть?

obdamaskin
2017-05-15 10:15 pm (UTC)
Я что то не понял? Ссылки не на выступления Гозмана, а на всю передачу Всё смотреть не хочется.
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komarov21
2017-05-15 10:56 pm (UTC)
Зачем Гозман вообще посещает эту неизлечимую быдлотусовку?
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эту?

kvas
2017-05-16 04:51 am (UTC)

так он её не посещает, он в неё живёт
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Re: kvas Expand

Если телевизионщики приглашают подобных типов,

kirza_13
2017-05-15 11:15 pm (UTC)
значит, им нужны скандалы в эфире.
Однако, у нормальных людей всегда возникает вопрос: зачем приглашать на такие дискуссии упоротых, зомбированных, узколобых людей, если они способны лишь гадить на Россию и не продуцируют конструктивных мыслей?
ЗАЧЕМ?
Гозман отвратителен в своем стремлении все извратить и обгадить.
А зрителям нужны широко мыслящие люди...
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Re: Если телевизионщики приглашают подобных типов,

kvas
2017-05-16 04:55 am (UTC)
когда я был маленьким (но длинным) мне прям на крещатике впарили какую то красивую бумажку, спросив адрес.
а потом долго слали почтой буклеты "либеральной партии развития бла-бла-бла".
таки если бы мне тогда показали гозмана и сказали, что вот такие они, либералы, я бы, даже не разбираясь в политике, в это не вступил.
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Супер Марик
2017-05-16 01:58 am (UTC)
Как он посмел плохо себя вести, расстрелять!
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carter38
2017-05-16 02:17 am (UTC)
СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА!!!!
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kvas
2017-05-16 04:55 am (UTC)
у вас в кукуеве это уже норма?
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dolexcult
2017-05-16 02:59 am (UTC)
Пожалуйста не несите этот тв бред в интернет. Делебизатор тв - хватает населению. Нынешнее фед тв каналы вообще нужно запретить к просмотру - негативно влияет на психику населения.
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swamplander
2017-05-16 06:05 am (UTC)

Вот да. Плюс много.

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ded6442
2017-05-16 03:30 am (UTC)
отвратительный тип однако
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garnet_777
2017-05-16 03:40 am (UTC)
Моча, которая им как роса , выедает не только мозг но и бесстыжие глазоньки ...а теперь и Навальный!
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v_dokumentiki
2017-05-16 04:03 am (UTC)
Либералами в этой стае назвать никого нельзя. Это либерда или либерасы.

Для культурных собраний я предлагаю такой термин: ЛИБЕРАЛ-ИЕЗУИТЫ
И соответствующий хештег #либералиезуиты

Edited at 2017-05-16 04:06 am (UTC)
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dolexcult
2017-05-16 06:47 am (UTC)
А чо ж ты не смакуешь слово "либераст"? Мы же понимаем с тобой что это искажение на подсознательном уровне для большинства означает - либерал + педераст. У тебя как со скрепами то духовными? Всё Ок? Не стесьняйся продвигать в массы либеральные евроценности
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vikazina1
2017-05-16 04:10 am (UTC)
Смотреть на Гозмана - поедать блевотину. Не все могут
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dolexcult
2017-05-16 06:52 am (UTC)
Но вы ведь смотрели немного..что бы оставить этот коммент? ))) садомазо или работа такая )))
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kvas
2017-05-16 04:46 am (UTC)
в некоторых сообщениях об атаке проскакивали цифры статистики по использованию (пострадавшими) "устаревшего виндовс ХР"©
cui prodest, как говорится.
если прагматичные старо-европейцы не желают каждый год покупать виндовс7/виндовс8/виндовс10 и т.д. то можно им немного намекнуть, я так думаю.

ps. а гоздману давно пора торт на голову одеть.
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yura_kuz
2017-05-16 06:35 am (UTC)
А то что ублюдок Сытин на всю страну у Соловьева заявил, что он не отмечает 9 мая и это для него не праздник что-то никого не задело. Даже Соловьев пресек возмущение в студии, заявив на голубом глазу - "Ну что такого? Честно сказал - имеет право." А лично я бы эти сытые морды ссаными тряпками гнал - к бандеровцам, которых Сытин с таким упоением защищает и оправдывает, в гейропу, в Америку, хоть к черту на рога, поскольку это не гражданин России, а тварь с российским паспортом.
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dolexcult
2017-05-16 06:51 am (UTC)
pleer точка com/tracks/7757188SJZF
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selsky_brigadir
2017-05-16 06:56 am (UTC)
Вот что я подметил по поводу дневных политических ток-шоу. Возьмем, к примеру, дневное ток-шоу "Время покажет" на 1-м канале. Обратите внимание, что девушки, держащие микрофоны, ведут себя по разному в зависимости от того, кому они подносят микрофоны. Бандеровским гостям с укропии или г.Амнуэлю сии девицы в черном держат микрофоны постоянно у их глоток, чтобы те могли всегда перебивать своих оппонентов. А вот когда пытается что-то возразить, например, М.Делягин, то микрофон в это время в руках барышни в черном чаще всего находится не у его уст.
Не исключаю, что где-то в гримерке перед началом шоу условная г-жа Олэся Яхно ("я Вас не перебивала!")) сует девушке в черном зеленую денюшку с условим постоянно держать микрофон на протяжении всей передачи у ея луженого рта.

Edited at 2017-05-16 06:57 am (UTC)
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Лира Короленко
2017-05-16 06:58 am (UTC)
С одной стороны, поржать над укропскими "пророками" приятно. Но, с другой стороны, они уже ТАК остошиздели, что сил нет. ((
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vambr
2017-05-16 07:11 am (UTC)
ГОЗМАН. Искусственная А-основа, происхождение неизвестно. Внешность характерная. Отличается неудобоваримостью: мясо пропитано ядовитой желчью, кровь содержит отравляющие вещества, неописуемо мерзкий вкус которых сохраняется во рту от нескольких месяцев до нескольких лет. Насильственное опаивание кровью гозмана является распространённым соборным наказанием за косяки средней и большой тяжести.
Женская особь гозмана - гербер (см).
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