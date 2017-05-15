Либерал Гозман вел себя сегодня в эфире особо отвратительно

Обвинения без доказательств: об информационной войне, которую ведут США и Запад против России Принял участие в программе "Право голоса" на канале ТВЦ, тема "Обвинения без доказательств" - об информационной войне, которую ведут США и Запад…

"Голубь" и "ястреб". И, заметьте, Проханов не заклевал Гозмана Бывая на различных политических ток-шоу на российском ТВ, иногда получается сделать уникальные снимки, как, например, вот этот: ну где вы еще…

Почему либеральная общественность выступает против операции ВКС РФ в Сирии? Участвуя на этой неделе в ряде телевизионных программ, сталкиваюсь с яростными критиками операции ВКС России в Сирии. Понятно, когда ПРОТИВ…