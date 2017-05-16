Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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1-я танковая армия ЗВО получила очередную партию Т-72Б3
Коротченко
i_korotchenko
May 16th, 23:27
(без названия)

Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО). Получившие новейшие технологии и прошедшие контрольные испытания около 20 боевых машин поставлены в мотострелковое соединение 1-й танковой армии. Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 л.с., а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина имеет новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.

Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с динамической защитой «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в «мягком» корпусе. В настоящее время одно из соединений 1-й танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза позволило увеличить его огневую мощь, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Источник: ЦАМТО

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Posts from This Journal by “танки” Tag

12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
  • 1
greezley_boy
2017-05-16 09:09 pm (UTC)
Игорь! Ну на фига сдавать нашим противникам информацию? Пусть сами её добывают!
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-05-16 09:11 pm (UTC)
Это информация пресс-службы ЗВО
(Reply) (Parent) (Thread)
greezley_boy
2017-05-16 09:13 pm (UTC)
Аааа... Ну тогда мои извинения. :)
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stetson_hat
2017-05-16 09:43 pm (UTC)
Вот так и думаю - дойдёт до горячего, так на Т72 и Т90 гонять будем. А на них уже весь мир покатался, изучили в хвост и в гриву. Арматы всякие только после войны поедут.

Edited at 2017-05-16 09:44 pm (UTC)
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spmen
2017-05-17 09:44 am (UTC)
То что "изучили", еще ничего не значит. Мы ихнее на порядок лучше изучили. И чем это пможет в реальной войне?
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stetson_hat
2017-05-17 09:58 am (UTC)
Ну да, у Вас 100500 часов накатки на Абрамсе и столько же на Леопарде.
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liqht_in_mind
2017-05-16 10:14 pm (UTC)
К сожалению, история России последних лет показывает, что не мощь армии является определяющей, вспомним развал СССР. Скажите, как бы вы оценили эффективность вооруженных сил, когда на западе "в заложниках" сидят дети "элиты" России?
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tsergeya
2017-05-16 11:08 pm (UTC)
Да нет же, вот дети элиты где.



Edited at 2017-05-16 11:09 pm (UTC)
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skupperfild
2017-05-17 05:24 am (UTC)
Девочка, не плачь! Всё будет хорошо!
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spmen
2017-05-17 09:47 am (UTC)
Те что на западе - это дети не элиты, а предательской 6 колонны. Другой вопрос, что Путин с этой 6 колонной носится как с писанной торбой, вместо того, чтобы отправить ее на лесоповал. И это нездорово.
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holyboyarishnik
2017-05-16 11:54 pm (UTC)
взамен тех, что филлипс под дебальцево снимал?

youtu. be/EsdyYg5mG_I
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saddam_odessa
2017-05-17 09:26 pm (UTC)
Слабовато защита выглядит.
Думается, пару TOW сделают из этого танка погребальный костёр.
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