1-я танковая армия ЗВО получила очередную партию Т-72Б3

Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО). Получившие новейшие технологии и прошедшие контрольные испытания около 20 боевых машин поставлены в мотострелковое соединение 1-й танковой армии. Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 л.с., а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина имеет новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.
Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с динамической защитой «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в «мягком» корпусе. В настоящее время одно из соединений 1-й танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза позволило увеличить его огневую мощь, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Источник: ЦАМТО
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Edited at 2017-05-16 09:44 pm (UTC)
Edited at 2017-05-16 11:09 pm (UTC)
youtu. be/EsdyYg5mG_I
Думается, пару TOW сделают из этого танка погребальный костёр.