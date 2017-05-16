1-я танковая армия ЗВО получила очередную партию Т-72Б3

Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО Украинские танкисты, принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли предпоследнее место, сообщила пресс-служба Министерства…

Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017 В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT.…

Раритетная бронетехника в военном музее в Пекине Во время своих зарубежных командировок всегда стараюсь посетить военные музеи. В мае 2012 года, когда был в Китае на международной конференции по…

Награждение лучших танковых экипажей По результатам боевых стрельб лучшим танковым экипажам в ходе военно-патриотичесой акции "Первый в армии" были вручены подарки от Первого…

Учиться военному делу настоящим образом В ходе военно-патриотической акции "Первый в армии" в Кантемировской бригаде было проведено занятие с танковой ротой по отработке…