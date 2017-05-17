Полиция Стамбула готовится к отражению террористических угроз

Появилась информация со ссылкой на источники в спецслужбах Турции, что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ готовят теракты против российских кораблей во время их прохождения через пролив Босфор, возможно с использованием гранатометного вооружения или ПТРК. Разумеется, безопасность в Стамбуле должны обеспечивать турецкие силовые структуры. Я только что вернулся оттуда с выставки IDEF-2017, присутствие вооруженных людей заметно на улицах города. Стамбульская полиция готовится к отражению террористических угроз.
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Полиция Перу. Вот такие там гайцы на дорогах
стоят для успокоения толпы
* это площадь возле Новой мечети и рынка специй. там несметные толпы народа и при любой заварушке (даже если с хлопушек громко пострелять), на броневичке даже не выедешь оттуда не передавив десяток-другой мирняка.
2) до Босфора, по кораблям оттуда стрелять чем либо - полный маразм. "советами замучают" и не дострелишь толком. есть куча точек куда ближе к курсу кораблей и с куда меньшим количеством народа и хоть с шансом тихо отойти.
ребята с PÖH (POLİS ÖZEL HAREKAT) похоже. спецподразделение полиции.
короче, пусть дальше людей "успокаивают". а так всегда надо в оба смотреть и не любопытствовать если что случается, а удаляться максимально быстро и далеко.
всем мира!
Надо серьезно подумать, прежде чем ехать в отпуск на теплые моря.
А на корабли от ПТУР надо ставить скворечники", как на сирийских танках.