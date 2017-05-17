Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Полиция Стамбула готовится к отражению террористических угроз
Коротченко
i_korotchenko
May 17th, 2:14
(без названия)

Появилась информация со ссылкой на источники в спецслужбах Турции, что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ готовят теракты против российских кораблей во время их прохождения через пролив Босфор, возможно с использованием гранатометного вооружения или ПТРК. Разумеется, безопасность в Стамбуле должны обеспечивать турецкие силовые структуры. Я только что вернулся оттуда с выставки IDEF-2017, присутствие вооруженных людей заметно на улицах города. Стамбульская полиция готовится к отражению террористических угроз.

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Материалы по теме:
Полиция Перу. Вот такие там гайцы на дорогах

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4 comments :
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ded6442
2017-05-17 03:51 am (UTC)
бог им а помощь
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стоят для успокоения толпы

dimay2
2017-05-17 07:27 am (UTC)
1) в том месте где поставили свой пост (а он там пару месяцев "людей успокаивает" и никак не со вчера), от броневика польза только, если в нем прятаться от возможной атаки.
* это площадь возле Новой мечети и рынка специй. там несметные толпы народа и при любой заварушке (даже если с хлопушек громко пострелять), на броневичке даже не выедешь оттуда не передавив десяток-другой мирняка.

2) до Босфора, по кораблям оттуда стрелять чем либо - полный маразм. "советами замучают" и не дострелишь толком. есть куча точек куда ближе к курсу кораблей и с куда меньшим количеством народа и хоть с шансом тихо отойти.

ребята с PÖH (POLİS ÖZEL HAREKAT) похоже. спецподразделение полиции.

короче, пусть дальше людей "успокаивают". а так всегда надо в оба смотреть и не любопытствовать если что случается, а удаляться максимально быстро и далеко.

всем мира!
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sambriella
2017-05-17 08:20 am (UTC)
СуРРРовая инфа. Спасибо за предупреждение.
Надо серьезно подумать, прежде чем ехать в отпуск на теплые моря.
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spmen
2017-05-17 09:40 am (UTC)
Ширина Босфора позволяет простреливать его из чего угодно, начиная с винтовок под промежуточный патрон и мощных РПГ. Удивительно, что они "додумались" до этого только сейчас. И да, приходиться ставить оцепление по всему берегу.
А на корабли от ПТУР надо ставить скворечники", как на сирийских танках.
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