Полиция Стамбула готовится к отражению террористических угроз

Новые танки Эрдогана. ОБТ Altay и Altay AHT на выставке вооружений IDEF-2017 В экспозиции турецкой компании Otokar на выставке вооружений IDEF-2017 в Стамбуле самыми заметными экспонатами стали танки Altay и Altay AHT.…

Бронетранспортер TULPAR-S Начинаю выкладывать снимки турецкой бронетехники, которая была представлена на выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Должен отметить выдающийся прогресс…

Турция ведет разработку электромагнитной пушки TUFAN Экспериментальный образец турецкой электромагнитной пушки TUFAN был представлен компанией ASELSAN в ходе выставки вооружений IDEF-2017,…

Турецкий "солдат будущего". Ну и как он вам? На открывшейся в Стамбуле выставке вооружений IDEF-2017 компания ASELSAN представила свою версию "солдата будущего" - комплект…

Сирия: что дальше? Удастся ли России и США договориться о совместной борьбе с ИГИЛ Был гостем второй части программы "Место встречи" на НТВ (начало по видеоролику 46 мин. 20 секунд), обсудили о чем говорили по телефону Путин и…

C-400 для Турции: продавать или нет? Тут ко мне недавно в офис приезжала съемочная группа государственного телевидения Турции, попросили дать интервью о ЗРС С-400 и её…

Сирия: Эрдоган сорвал стоп-кран "Комсомольская правда" | Ошеломляющее! Внезапное! Равное объявлению войны! Именно так охарактеризовали мировые информагенства заявление…

Переворот в Турции – это провал НАТО "Комсомольская правда" | В ночь с пятницы на субботу в Турции едва не произошел военный переворот. В главных городах шли не только наземные, но и…