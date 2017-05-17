"Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины "

Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для страны фото УПСИ МО РФ Вы читаете военный дневник Игоря Юрьевича Коротченко. Сфера моих профессиональных интересов - все, что связано с национальной…

Нанося удар по ополчению Асада, США защищали не оппозицию, а свой спецназ в Сирии РИА Новости | Подразделения проправительственного сирийского ополчения, по которым был нанесен удар авиацией коалиции во главе с США, не…

Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю? В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ в программе "Место встречи" заключил пари на 500 долларов с американским журналистов Марком Наклзом, что…

Порошенко - политический наследник Бандеры "Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с…

С вице-премьером Дмитрием Рогозиным на полигоне ЦНИИТОЧМАШ Новое российское оружие рождается в конструкторских бюро и испытывается на полигонах. Основным итогом работы ЦНИИТОЧМАШ является успешное…

Рейс Хмеймим - Москва Мне часто приходится бывать на дипломатических приемах в иностранных посольствах и выезжать в служебные командировки в разные страны мира -…

Выступление перед руководящим составом российской группировки в Сирии Прислали несколько фотографий, которые были сделаны во время командировки в Сирию в конце 2015 года. На них - мое выступление перед руководящим…

Система войсковой разведки Сухопутных войск РФ: всё, что вы хотели узнать Начальник службы войсковой разведки Главного штаба Сухопутных войск РФ полковник Евгений Шаталов рассказал об особенностях службы в разведке в…