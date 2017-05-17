Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины
Коротченко
i_korotchenko
May 17th, 23:38


"МК" | Маразм крепчает. В Совете Национальной Безопасности Украины (СНБО) считают, что запрещенными приложениями "Яндекса", а конкретно "Пробки" и "Навигатор", могут воспользоваться российские военные для захвата Украины. Такое неожиданное заявление сделал руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров во время круглого стола, посвященного свежим санкциям, которые ввела Украина против России. Напомним, что указом Петра Порошенко был блокирован доступ к ряду социальных сетей, поисковиков и программного обеспечения российского производства.

По словам Петрова, благодаря сервисам "Яндекс.Пробки" и "Яндекс-Навигатор" российские военные смогут отслеживать пропускную способность и загруженность украинских дорог, что поможет лучше спланировать наступление. "Не нужна агентура, разведчики и даже спутники. Мы сами все им предоставляем", — добавил руководитель службы информационной безопасности.

Возможно, такие мысли пришли в голову Петрова, поскольку сами ВСУ пользуются вышеупомянутыми сервисами, чтобы планировать свои наступления на Востоке Украины? Или в "Незалежной", действительно, полагают, что российская армия не имеет иных средств слежения, кроме интернет-поисковика?

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что подобные заявления говорят об умственных способностях членов СНБО Украины: "Тут нечего комментировать. Человек, который сказал это, либо настолько политически ангажирован, что может так говорить, либо его необходимо проверить на психические расстройства. Столь неадекватные утверждения лишний раз демонстрируют дурость и неадекватность, творящуюся на Украине".

Источник: http://www.mk.ru/politics/2017/05/17/otklyuchenie-yandeksa-ukrainu-ne-spaset-probki-tankam-ne-pomekha.html , фото svegienovosti.ru

Материалы по теме:
Украина - это страна-убийца, уничтожившая малайзийский "Боинг"

Tags: , , ,

Posts from This Journal by “Игорь Коротченко” Tag

51 comments :
( 51 comments Leave a comment )
  • 1
evolutionnow
2017-05-17 09:07 pm (UTC)
surprise surprise, как говорят французы.
какова держава, такие и ....
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-05-17 09:11 pm (UTC)
супрыз-супрыз - говорят англоговорящие!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
anikonov
2017-05-17 09:09 pm (UTC)
"Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины "
-- какой уровень, если там хакеры Путина поработали?!...
(Reply) (Thread)
unit_max
2017-05-17 09:20 pm (UTC)
Хотите сказать ,что россияне настолько тупы ,что не смогут?
(Reply) (Thread) (Expand)
vlad_igorev
2017-05-17 11:37 pm (UTC)
То что они могут показал скотовоз Ашот, потопивший их разведывательное судно " с самой современной аппаратурой" слежения за тем что происходит под носом ;)))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
stetson_hat
2017-05-17 09:23 pm (UTC)
Ну мы ещё можем пойти по Навителу... да мало ли. Пусть все навигаторы запрещают.
(Reply) (Thread)
vlad_igorev
2017-05-17 10:08 pm (UTC)
Странно что кто-то вообще говорит в тоне оправдания.
Рашка страна агрессор, оккупировала Крым и вторглась на восток Украины.
Это стоило десятков тысяч жизней наших мирных граждан, и тысяч жизней украинских воинов. Гибнуть продолжают и сейчас.
Нужно было всё дерьмо путинского рейха запретить после первой смерти украинца.
(Reply) (Thread) (Expand)
zipberlin
2017-05-17 10:27 pm (UTC)
в конце своего коммента ты должен был заплакать от безысходности
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
bufetum
2017-05-17 10:57 pm (UTC)
Утрите сопельки)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sell_off
2017-05-17 10:14 pm (UTC)
Российская войсковая операция по "Яндекс-Навигатору"



(Reply) (Thread)
royka62
2017-05-17 10:21 pm (UTC)
Очень смешно звучит ирония из уст "главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко". Жутко недалёкое существо пытается недоумков глупее себя. Напоминает замполитов в советской армии.
(Reply) (Thread)
murzikkot
2017-05-17 10:42 pm (UTC)
Какол, ты ошибся блогом, тебе на Цензор нужно :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
bomjatnik
2017-05-17 10:33 pm (UTC)
какие же они всё таки забавные зверушки =)
(Reply) (Thread)

Господа-панове, рассудите нас, пожалуйста!

murzikkot
2017-05-17 10:41 pm (UTC)
Вчера и позавчера два дня бодался с одним ярым укро-патриотом из Киева, а, по совместительству, диванным воином 45 лет от роду...Он меня почти убедил, что Украина просто перестраивает свою экономику на Европу и через несколько лет они запануют, а нам тут "в рашке кирдык", плюс армия у нас фуфловая, которую ВСУ пришибут одним ударом, дай киборгам только команду :)
http://za-y-ac.livejournal.com/1897863.html?thread=91012487#t91012487
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-18 12:40 am (UTC)
Интересно, для этого надо было признавать режим Перошенко чтобы каждый день умилятся какие они дебилы?
Когда они полезут на Крым и Белгород тоже будем умилятся и спорить с Ковтуном по телеку?
(Reply) (Thread)
godzillaxx
2017-05-18 01:28 am (UTC)
А Яндекс Такси российские военные не воспользуются случаем?
(Reply) (Thread)
garnet_777
2017-05-18 04:26 am (UTC)
Нет там по факту ни ума , ни развития , оценивать пустоту - время терять .
(Reply) (Thread)
ill740
2017-05-18 04:35 am (UTC)

Нет ресурсов, а так снять можно было бы чумовую комедию - стоит армата на границе, сидит там бурят с Китайской 5 дюймовой телефониной - глубокомысленно говоря экипажу "ребя ша все будет, пробки гляну" открывает яндекс навигатор, довольный нажимает кнопку голосового набора - КИЕВ... В ответ "КЛЮЕВ, прокладываю" бурят матерится.. КИЕВ.. Прибор изрекает "КИРОВ, проложить маршрут" какой в ж... Киров! КИЕВ бл@ть КИЕВ!! " Кобеляки, пункт назначения задан"! Какие нах@ беляки! Возмущается танкист.. Так ребята, в дупло этот Яндекс, пойдём как деды о карте генштаба.. А пробки, пробки если что по обочине ободойдем..

(Reply) (Thread)
spam_for_you
2017-05-18 06:30 am (UTC)
Придется вежливым человечкам буржуинскими гуглопробками пользоваться при зохвате салостана.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-05-18 07:02 am (UTC)
Зря мы их ругаем. Их надо хвалить и всячески поддерживать все их начинания.

Например, пора уже задвигать им мысль о том, что нехорошо когда в украинском интернете много русского языка. Надо бы им этот недостаток уже искоренить. Все украинцы должны писать и читать только на мове.
(Reply) (Thread)
Пудинг Владимир
2017-05-18 07:12 am (UTC)
А для чего тогда глонасс ? Ведь есть же джипиес ? Пиндосы могут использовать GPS для нападения ? Могут .
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-18 05:14 pm (UTC)
После таких "указов" Пидрилы Вальцмана поневоле приходишь к выводу, что он чей-то агент, специально всесторонне разрушающий свою недострану. Так действуют, когда собираются отступать и оставлять ворогу полностью разрушенную инфраструктуру. Но у Путина должно хватить ума оставить "украину" догнивать под гейропейским протекторатом и принимать лишь ограниченное число полезных беженцев. Спасти "украину" можно было не позже осени 14 г., от чего Путин отказался ради олигархических "партнеров". К сожалению, при этом Путин слил и Новороссию. Вместе с грязной водой выплеснул ребенка.
Вот и думай теперь об умственном уровне либералистических кремлядей. Они недалеко ушли от своих каклических "партнеров".

Edited at 2017-05-18 05:16 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
Александр Великин
2017-05-18 08:33 pm (UTC)
Не надо читать эти заявления. Не система Ломброзо, но внешние признаки уже свидетельствуют о "высоком" уровне интеллекта
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-19 07:41 am (UTC)
Среди представленных персонажей явным май-дауном выглядит только Пастор. А все стальные - так же, как Димон с Дудаевым/"сурковым"/.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 51 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: