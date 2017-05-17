"Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины "

"МК" | Маразм крепчает. В Совете Национальной Безопасности Украины (СНБО) считают, что запрещенными приложениями "Яндекса", а конкретно "Пробки" и "Навигатор", могут воспользоваться российские военные для захвата Украины. Такое неожиданное заявление сделал руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров во время круглого стола, посвященного свежим санкциям, которые ввела Украина против России. Напомним, что указом Петра Порошенко был блокирован доступ к ряду социальных сетей, поисковиков и программного обеспечения российского производства.
По словам Петрова, благодаря сервисам "Яндекс.Пробки" и "Яндекс-Навигатор" российские военные смогут отслеживать пропускную способность и загруженность украинских дорог, что поможет лучше спланировать наступление. "Не нужна агентура, разведчики и даже спутники. Мы сами все им предоставляем", — добавил руководитель службы информационной безопасности.
Возможно, такие мысли пришли в голову Петрова, поскольку сами ВСУ пользуются вышеупомянутыми сервисами, чтобы планировать свои наступления на Востоке Украины? Или в "Незалежной", действительно, полагают, что российская армия не имеет иных средств слежения, кроме интернет-поисковика?
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что подобные заявления говорят об умственных способностях членов СНБО Украины: "Тут нечего комментировать. Человек, который сказал это, либо настолько политически ангажирован, что может так говорить, либо его необходимо проверить на психические расстройства. Столь неадекватные утверждения лишний раз демонстрируют дурость и неадекватность, творящуюся на Украине".
Источник: http://www.mk.ru/politics/2017/05/17/ot
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Украина - это страна-убийца, уничтожившая малайзийский "Боинг"
какова держава, такие и ....
-- какой уровень, если там хакеры Путина поработали?!...
Рашка страна агрессор, оккупировала Крым и вторглась на восток Украины.
Это стоило десятков тысяч жизней наших мирных граждан, и тысяч жизней украинских воинов. Гибнуть продолжают и сейчас.
Нужно было всё дерьмо путинского рейха запретить после первой смерти украинца.
Господа-панове, рассудите нас, пожалуйста!
http://za-y-ac.livejournal.com/1897
Когда они полезут на Крым и Белгород тоже будем умилятся и спорить с Ковтуном по телеку?
Нет ресурсов, а так снять можно было бы чумовую комедию - стоит армата на границе, сидит там бурят с Китайской 5 дюймовой телефониной - глубокомысленно говоря экипажу "ребя ша все будет, пробки гляну" открывает яндекс навигатор, довольный нажимает кнопку голосового набора - КИЕВ... В ответ "КЛЮЕВ, прокладываю" бурят матерится.. КИЕВ.. Прибор изрекает "КИРОВ, проложить маршрут" какой в ж... Киров! КИЕВ бл@ть КИЕВ!! " Кобеляки, пункт назначения задан"! Какие нах@ беляки! Возмущается танкист.. Так ребята, в дупло этот Яндекс, пойдём как деды о карте генштаба.. А пробки, пробки если что по обочине ободойдем..
Например, пора уже задвигать им мысль о том, что нехорошо когда в украинском интернете много русского языка. Надо бы им этот недостаток уже искоренить. Все украинцы должны писать и читать только на мове.
Вот и думай теперь об умственном уровне либералистических кремлядей. Они недалеко ушли от своих каклических "партнеров".
Edited at 2017-05-18 05:16 pm (UTC)