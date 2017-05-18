Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю?

В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ в программе "Место встречи" заключил пари на 500 долларов с американским журналистов Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. А вот темы, которые мы обсуждали: Какие национальные секреты США стали известны Сергею Лаврову после переговоров в Белом доме? Есть ли крот в окружении американского президента? Станет ли утечка информации из Белого дома причиной краха западной коалиции? Чем обернется скандал для Дональда Трампа? И как руководство Израиля отреагировало на возможную утечку?
Видео программы "Место встречи", тема "Большая, большая проблема"?!
Материалы по теме:
Майкл Бом: жизнь и "творчество" на российском ТВ
Если Трам устоит - доллар вырастет - вы в прибыли.
Если не устоит - доллар упадет - вам проще будет платить.
устраиваемся поудобнее на диване и смотрим, что будет делать Трамп
На Наклза я бы не поставила даже в том случае, если бы была уверена в его попеде))
На Наклза я бы не поставила даже в том случае, если бы была уверена в его попеде))
Блин, у меня когнитивный диссонанс. С одной стороны, желаю выигрыша Игорю Юрьичу и проигрыша уроду и хаму марку, с другой -так хочется потрясений у наглых пиндосов.
Ну, блин. :)))))
-- надо было спорить на 5000.
А какая разница? Кому вы интересны-то?
Правильно. Нам не жалко жалких 500 баксов ради ослабления и потери престижа североамериканскими штатами. Будут больше заниматься внутренними проблемами, а не приставать ко всем со своей любовью.
А откуда Вы, вельмишановный, знаете - чем заняты наши уши? Те же соловьевы и киселевы поднимают в основном внутренние проблемы, которых у нас - вы не поверите - достаточно. В отличие от неньки, у которой одна проблема все 25 лет ее существования, и та внешняя - Россия.
Откуда я знаю? До 2014 жил в Киеве, знаю.
Как вести себя с одичавшим
«Ведите себя так, как будто понимаете его.
Поверьте, такая тактика срабатывает в большинстве случаев. Если вы сможете убедить одичавшего, что верите в оккупацию части 404-й так же, как и он, он расслабится и у вас будет время сбежать. А потом и вызвать «Скорую». К примеру, в том же случае с бабушкой и ковром агрессию помогло остановить утверждение, что ворсинки спрятались от злых духов, и скоро вырастут вновь. Не пытайтесь выглядеть нормальным при разговоре с одичавшим. Сойдете за своего – сможете подавить агрессию и спасти в первую очередь себя».
импичмент
Личтмэн прославился тем, что безошибочно предсказал итоги восьми последних президентских выборов в США, начиная с 1984 года. Прогнозы профессора основаны на его авторском методе под названием «Ключи от Белого дома», который состоит из 13 пунктов: наличие большинства у партии в Палате представителей, харизматичность, экономическое положение США, отсутствие социальных потрясений, плюсы и минусы в международной политике и так далее.
Правда свой прогноз об импичменте Трампа профессор основывает не на расчетах, а исключительно на интуиции. Моя интуиция молчит. Вашей - желаю удачи до ноября 20-го года.
Edited at 2017-05-18 06:11 am (UTC)
Re: импичмент
Re: импичмент
С 1973 года профессор и заведующий кафедрой истории Американского университета в Вашингтоне. В 1993 году стал здесь профессором года.Специалист по политической истории.
Edited at 2017-05-18 07:16 am (UTC)
Сердце подсказывает, что победа будет за Вами.
За Трампа оборонка, а это серьезные и могущественные люди.
По сути вопроса: ЧЕМ ВРАГУ ХУЖЕ, ТЕМ НАМ ЛУЧШЕ. ПУСТЬ В СШП БУДЕТ ХАОС И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА с чудовищными последствиями - аналогично тому, что эти мрази устраивали России. ВЫСШАЯ СИЛА ВСЕГДА КАРАЕТ НЕЛЮДЕЙ-ЛЮДОЕДОВ.
Edited at 2017-05-18 11:05 am (UTC)