Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю?
Коротченко
i_korotchenko
May 18th, 0:31


В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ в программе "Место встречи" заключил пари на 500 долларов с американским журналистов Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. А вот темы, которые мы обсуждали: Какие национальные секреты США стали известны Сергею Лаврову после переговоров в Белом доме? Есть ли крот в окружении американского президента? Станет ли утечка информации из Белого дома причиной краха западной коалиции? Чем обернется скандал для Дональда Трампа? И как руководство Израиля отреагировало на возможную утечку?

Видео программы "Место встречи", тема "Большая, большая проблема"?!


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Майкл Бом: жизнь и "творчество" на российском ТВ

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Posts from This Journal by “Дональд Трамп” Tag

32 comments :
( 32 comments Leave a comment )
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lozhkamyoda_73
2017-05-17 09:36 pm (UTC)
Хорошее пари.
Если Трам устоит - доллар вырастет - вы в прибыли.
Если не устоит - доллар упадет - вам проще будет платить.
(Reply) (Thread)
cerber_55
2017-05-17 09:39 pm (UTC)
грешно смеяться над больными людьми... :(
(Reply) (Thread)
rudinandrey
2017-05-17 09:40 pm (UTC)
easy win :-) блин повезло же такую ставочку сделать :)
(Reply) (Thread)
tatik_201302
2017-05-17 09:46 pm (UTC)
Ничья . Не успеют.
(Reply) (Thread)
sell_off
2017-05-17 10:12 pm (UTC)
пока расклад примерно такой - 30% за то что будет и 70% что не будет импичмента
устраиваемся поудобнее на диване и смотрим, что будет делать Трамп
(Reply) (Thread)
dubnana
2017-05-17 10:14 pm (UTC)
Наклз проиграет, чего ему от души желаю!
(Reply) (Thread)
bufetum
2017-05-17 10:47 pm (UTC)
Мы дома сегодня видели как вы заключали пари)
На Наклза я бы не поставила даже в том случае, если бы была уверена в его попеде))
(Reply) (Thread)
physfak_69
2017-05-18 10:24 am (UTC)
Мы дома сегодня видели как вы заключали пари)
На Наклза я бы не поставила даже в том случае, если бы была уверена в его попеде))
Блин, у меня когнитивный диссонанс. С одной стороны, желаю выигрыша Игорю Юрьичу и проигрыша уроду и хаму марку, с другой -так хочется потрясений у наглых пиндосов.
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bufetum
2017-05-18 10:33 am (UTC)
Наклз настолько туп, что я физически не смогла бы поставить на него)
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kirza_13
2017-05-17 11:00 pm (UTC)
Этот Марк...
Ну, блин. :)))))
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-05-18 02:23 am (UTC)
Да, выиграете
-- надо было спорить на 5000.
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aplya
2017-05-18 03:32 am (UTC)
Впору ставить на таких программах тотализаторы и будет всем счастье.
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alex_mitritsh
2017-05-18 03:45 am (UTC)

А какая разница? Кому вы интересны-то?

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parazitologyst
2017-05-18 08:11 am (UTC)
свои пубертатные проблемы не стоит выставлять напоказ. просто неприлично. нах
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kvas
2017-05-18 03:53 am (UTC)
лучше пусть споёт.
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ded6442
2017-05-18 04:29 am (UTC)
конечно не будет
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spear2
2017-05-18 05:10 am (UTC)

Правильно. Нам не жалко жалких 500 баксов ради ослабления и потери престижа североамериканскими штатами. Будут больше заниматься внутренними проблемами, а не приставать ко всем со своей любовью.

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Соломон Палій
2017-05-19 06:41 am (UTC)
Будут больше заниматься внутренними проблемами, а не приставать ко всем со своей любовью.Вот эти золотые слова,да россиянам в уши,но эти уши давно заняты соловьёвыми,киселёвыми и прочими коротченками
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spear2
2017-05-19 06:46 am (UTC)
Ой, селюк нарисовался. Ба, яка подлюка :-)
А откуда Вы, вельмишановный, знаете - чем заняты наши уши? Те же соловьевы и киселевы поднимают в основном внутренние проблемы, которых у нас - вы не поверите - достаточно. В отличие от неньки, у которой одна проблема все 25 лет ее существования, и та внешняя - Россия.
Откуда я знаю? До 2014 жил в Киеве, знаю.
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nolcken
2017-05-18 05:13 am (UTC)
Как же им не терпится последнего президента слить
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Как вести себя с одичавшим

podshipnick
2017-05-18 05:25 am (UTC)
http://zugunder.com/index.php?topic=153398.0

«Ведите себя так, как будто понимаете его.
Поверьте, такая тактика срабатывает в большинстве случаев. Если вы сможете убедить одичавшего, что верите в оккупацию части 404-й так же, как и он, он расслабится и у вас будет время сбежать. А потом и вызвать «Скорую». К примеру, в том же случае с бабушкой и ковром агрессию помогло остановить утверждение, что ворсинки спрятались от злых духов, и скоро вырастут вновь. Не пытайтесь выглядеть нормальным при разговоре с одичавшим. Сойдете за своего – сможете подавить агрессию и спасти в первую очередь себя».
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china_x_pilot
2017-05-18 06:06 am (UTC)
Вы ещё попробуйте Майкла Бома развести на 500. Будет штука для ровного счёта.
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импичмент

varyag_91
2017-05-18 06:07 am (UTC)
Тот же самый профессор Алан Личтман, что предсказал избрание Трампа, пообещал и импичмент, немного позже, не слыхали, Игорь?
Личтмэн прославился тем, что безошибочно предсказал итоги восьми последних президентских выборов в США, начиная с 1984 года. Прогнозы профессора основаны на его авторском методе под названием «Ключи от Белого дома», который состоит из 13 пунктов: наличие большинства у партии в Палате представителей, харизматичность, экономическое положение США, отсутствие социальных потрясений, плюсы и минусы в международной политике и так далее.
Правда свой прогноз об импичменте Трампа профессор основывает не на расчетах, а исключительно на интуиции. Моя интуиция молчит. Вашей - желаю удачи до ноября 20-го года.

Edited at 2017-05-18 06:11 am (UTC)
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Re: импичмент

dmb2012i
2017-05-18 07:02 am (UTC)
Алан Личтман, не из наших? Хакеров? ))
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Re: импичмент

varyag_91
2017-05-18 07:13 am (UTC)
Он из другой оперы. Не технарь в любом случае. 70 лет, родился в Нью-Йорке. В 1973 году получил доктора философии по истории в Гарвадском университете.
С 1973 года профессор и заведующий кафедрой истории Американского университета в Вашингтоне. В 1993 году стал здесь профессором года.Специалист по политической истории.

Edited at 2017-05-18 07:16 am (UTC)
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sambriella
2017-05-18 10:12 am (UTC)
Удачи!
Сердце подсказывает, что победа будет за Вами.
За Трампа оборонка, а это серьезные и могущественные люди.
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posnikovigor
2017-05-18 11:02 am (UTC)
Этот Марк Накозел совершенный урод, как и все Англосаксы. Эти злейшие враги РФ должны платить по счетам за сври кровавые преступления против человечества. Если эти гниды исчезнут с лица Земли (я думаю так и случится), мне совершенно будет фиолетово.
По сути вопроса: ЧЕМ ВРАГУ ХУЖЕ, ТЕМ НАМ ЛУЧШЕ. ПУСТЬ В СШП БУДЕТ ХАОС И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА с чудовищными последствиями - аналогично тому, что эти мрази устраивали России. ВЫСШАЯ СИЛА ВСЕГДА КАРАЕТ НЕЛЮДЕЙ-ЛЮДОЕДОВ.

Edited at 2017-05-18 11:05 am (UTC)
(Reply) (Thread)
anb812
2017-05-18 11:54 am (UTC)
Марк Наклз погорячился, попытка импичмента будет и к ней основательно готовятся, но безрезультатна. У Трампа слишком мощное лобби + наличие большинства у партии в Палате представителей и железная воля, думаю у Трампа есть все шансы избрания на второй срок (о чем многим даже страшно подумать).
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spmen
2017-05-18 05:00 pm (UTC)
Я думаю, импичмента Трампецкому не будет. В крайнем случае договориться с ВВП пустить томагавки еще по какой-нибудь заброшенной базе и попросит на этот раз не ставить помехи. И наконец, обеспечит серию новых мегараспилов пиндобюджета. Например, на копирование РД-180, или на копирование советской системы утилизации ядерных отходов.
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Павел Лисицын
2017-05-19 04:54 pm (UTC)
И зачем этих долбодятлов показывают?! Что ни чел, так урод, они же просто издеваются над нами , а мы морды валенком и радуемся, как дети, прямо в лицо говорят, что мы дерьмо, а зато нам тепло и уютно!
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