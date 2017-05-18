Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю?

100 дней Дональда Трампа: сплошные разочарования "Аргументы недели" | Конгресс США, как и ожидалось, не предпринимает никаких действий в рамках расследования предполагаемых связей Дональда…

Ким забил на США. Трамп и Пенс обсудили новый ракетный пуск в КНДР‍ Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын не внял предупреждениям и угрозам со стороны США и сразу после завершения военного парада в Пхеньяне провел…

Мама-бомба. Зачем США взорвали GBU-43? РИА Новости | По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, применение США самой мощной в мире неядерной бомбы…

После Сирии Трамп ударит по Северной Корее? Непредсказуемость и авантюризм Трампа, санкционировавшего ракетный удар по Сирии, заставляет с тревогой ожидать возможность повторения…

Трамп ударами по Сирии хочет показать, что он круче Обамы "Радио 1" | Президент США Дональд Трамп, отдав приказ Пентагону о нанесении авиаударов по Сирии, хотел показать, что он круче своего…