Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы
Коротченко
i_korotchenko
May 18th, 21:52


Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с руководящим составом Министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса страны. Продолжилось обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018–2025 годы, а также текущего состояния и перспектив развития Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, на вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66 процентов, а к концу этого года должна немного возрасти и составить 68 процентов.

Продолжается поэтапное обновление Военно-морского флота. За 2016 год его состав пополнился 24 новыми кораблями и судами обеспечения, в том числе фрегатами и подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Доля современных образцов вооружения и военной техники на флоте сейчас составляет 47 процентов и до конца года должна возрасти до 55 процентов.

Ракетные войска стратегического назначения планомерно переходят на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Такие современные комплексы в системе вооружения РВСН уже составляют 62 процента, к концу 2017 года их доля увеличится до 72 процентов.

В целом в предстоящий программный период важно сохранить достигнутые темпы перевооружения и, конечно, обеспечить преемственность мероприятий с действующей Госпрограммой вооружения.

фото ru-an.info

Материалы по теме:
"Ярс" - русское слово, которое понимают без перевода президенты США

Tags: , ,

Posts from This Journal by “Владимир Путин” Tag

1 comment :
( 1 comment Leave a comment )
  • 1
spmen
2017-05-19 07:47 am (UTC)
А что п этому поводу скажут г-н силуанов и либералистическая башня Кремля? Будет бешеный саботаж, без видимого риска для вредителей.
(Reply) (Thread)
( 1 comment Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: