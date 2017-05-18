Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с руководящим составом Министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса страны. Продолжилось обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018–2025 годы, а также текущего состояния и перспектив развития Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения.
Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, на вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66 процентов, а к концу этого года должна немного возрасти и составить 68 процентов.
Продолжается поэтапное обновление Военно-морского флота. За 2016 год его состав пополнился 24 новыми кораблями и судами обеспечения, в том числе фрегатами и подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Доля современных образцов вооружения и военной техники на флоте сейчас составляет 47 процентов и до конца года должна возрасти до 55 процентов.
Ракетные войска стратегического назначения планомерно переходят на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Такие современные комплексы в системе вооружения РВСН уже составляют 62 процента, к концу 2017 года их доля увеличится до 72 процентов.
В целом в предстоящий программный период важно сохранить достигнутые темпы перевооружения и, конечно, обеспечить преемственность мероприятий с действующей Госпрограммой вооружения.
фото ru-an.info
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