Обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы

Путин удивился, что 200 болельщиков из России отметелили несколько тысяч англичан Президент России Владимир Путин удивился тому, что российские футбольные болельщики избили английских, хотя многократное численное преимущество…

Россия вернет Прибалтику танковым блицкригом всего за 24 часа Путин не отказался от идеи возрождения СССР, хоть и не в полном варианте, уверен голландский эксперт по России Марсель Ван Херпен. По его мнению,…

Если завтра война: Путин распорядился начать внезапную проверку Вооруженных Сил РФ Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил начать очередную внезапную проверку Вооруженных Сил, в ходе которой предстоит оценить…

Кудрин предлагает встроить Россию в Запад на вторых ролях. Спасибо, не надо. Мы будем первыми! По приглашению телеканала "Царьград ТВ" принял участие в программе "Хроники Царьграда", где моим оппонентом стал некогда широко известный…

Forbes в третий раз назвал Путина самым влиятельным человеком мира Президент России Владимир Путин в третий раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes,…

Владимир Путин назвал себя голубем с железными крыльями. Вот и ответ на вопрос Who is mister Putin? Президент Владимир Путин в ходе закрытого приема для гостей Валдайского форума ответил на вопрос о том, считает он себя ястребом или голубем. «Я…

Почему так беснуются либерасты и украинские блогеры накануне речи Владимира Путина в ООН? Опубликовал пост Сегодня весь мир - и это не преувеличение! - ждет выступления Путина в ООН в ЖЖ и Твиттере - и столкнулся в ответ с беснованием…

Россия создала Координационный центр для ведения войны с ИГИЛ Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия создала координационную структуру для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Он также…