Lockheed Martin намерена улучшить экзоскелеты для военного применения

Lockheed Martin получила лицензию на разработанный компанией B-Temia экзоскелет с целью интеграции данной технологии в собственные предложения для военного и коммерческого сектора. DERMOSKELETON рассматривается как платформа для управляемых компьютером устройств, которые позволят увеличить мобильность человека и его возможности по переноске груза, защитить от перенапряжения нижний отдел спины и ног при выполнении тяжелых операций. Разработка также позволит снять существующие ограничения, присущие ранее разработанным для военнослужащих и служб быстрого реагирования экзоскелетам, оснащенным блоками питания - об этом сообщает ЦАМТО.
Lockheed Martin намерена применить разработанную B-Temia бионическую технологию DERMOSKELETON для усовершенствования собственного экзоскелета FORTIS с целью увеличения безопасности оператора.
FORTIS – это пассивный легкий экзоскелет, который увеличивает силу и автономность оператора, перенося вес тяжелого груза с тела человека непосредственно на земную поверхность через серию сочленений на бедрах, коленях и лодыжках. Таким образом, он позволяет военнослужащему нести более тяжелый груз на более длинное расстояние при меньших энергозатратах. Целью создания экзоскелета является снижение нагрузки на действующих в пешем порядке военнослужащих, а также на рабочих при применении на предприятии тяжелых инструментов.
Ранее несколько компаний уже проводили эксперименты с экзоскелетами для военного применения. Большая часть разработок проходила в рамках программы создания «Легкой тактической штурмовой экипировки оператора» TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) для командования специальных операций США. Этот комплект требовал для применения источник питания значительной мощности.
Интерес к технологии экзоскелета объясняется возможностью повышения с его помощью физических возможностей военнослужащего в ходе патрулирования. Несколько проведенных исследований показали, что в настоящее время при проведении боевых операций солдаты несут на себе не менее 45 кг груза. Зачастую это приводит к снижению ситуационной осведомленности, росту травматизма, ухудшению физического состояния и заторможенности.
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название какое то, не очень....
Edited at 2017-05-18 09:07 pm (UTC)
Упал-отжался!