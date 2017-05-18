Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Lockheed Martin намерена улучшить экзоскелеты для военного применения
Коротченко
i_korotchenko
May 18th, 22:21


Lockheed Martin получила лицензию на разработанный компанией B-Temia экзоскелет с целью интеграции данной технологии в собственные предложения для военного и коммерческого сектора. DERMOSKELETON рассматривается как платформа для управляемых компьютером устройств, которые позволят увеличить мобильность человека и его возможности по переноске груза, защитить от перенапряжения нижний отдел спины и ног при выполнении тяжелых операций. Разработка также позволит снять существующие ограничения, присущие ранее разработанным для военнослужащих и служб быстрого реагирования экзоскелетам, оснащенным блоками питания - об этом сообщает ЦАМТО.

Lockheed Martin намерена применить разработанную B-Temia бионическую технологию DERMOSKELETON для усовершенствования собственного экзоскелета FORTIS с целью увеличения безопасности оператора.

FORTIS – это пассивный легкий экзоскелет, который увеличивает силу и автономность оператора, перенося вес тяжелого груза с тела человека непосредственно на земную поверхность через серию сочленений на бедрах, коленях и лодыжках. Таким образом, он позволяет военнослужащему нести более тяжелый груз на более длинное расстояние при меньших энергозатратах. Целью создания экзоскелета является снижение нагрузки на действующих в пешем порядке военнослужащих, а также на рабочих при применении на предприятии тяжелых инструментов.

Ранее несколько компаний уже проводили эксперименты с экзоскелетами для военного применения. Большая часть разработок проходила в рамках программы создания «Легкой тактической штурмовой экипировки оператора» TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) для командования специальных операций США. Этот комплект требовал для применения источник питания значительной мощности.

Интерес к технологии экзоскелета объясняется возможностью повышения с его помощью физических возможностей военнослужащего в ходе патрулирования. Несколько проведенных исследований показали, что в настоящее время при проведении боевых операций солдаты несут на себе не менее 45 кг груза. Зачастую это приводит к снижению ситуационной осведомленности, росту травматизма, ухудшению физического состояния и заторможенности.

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5 comments :
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  • 1
oboroten1
2017-05-18 08:13 pm (UTC)
DERMOSKELETON

название какое то, не очень....
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nquatro
2017-05-18 08:20 pm (UTC)
деньги на ветер...
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caith_sith
2017-05-18 09:00 pm (UTC)
И стоить он будет, как F-22. Локхиды любят и умеют пилить деньги военного бюджета.
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bratbartolo
2017-05-18 09:04 pm (UTC)
Есть, отдельно (разрозненно), разработанные компоненты реального индивидуального летательного аппарата. Вот где экзоскелет кстати! Мускулатура человека не справляется с крылом и манипуляциями здесь своим весом. Экзоскелет с этим прекрасно справится. Даешь крылья за спиной родному спецназу?!

Edited at 2017-05-18 09:07 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

Упал-отжался!

the_toad
2017-05-19 09:32 am (UTC)
Странно, ещё ни одной тупой шутки про экзоскелет, позволяющий отжиматься без рук. Я буду первым.
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