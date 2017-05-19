Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

Previous Entry Share Next Entry
Китайские Су-30 осуществили перехват самолета-разведчика ВВС США
Коротченко
i_korotchenko
May 19th, 10:10


Два китайских истребителя перехватили самолет ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на двух американских военных чиновников. По данным телеканала, самолет WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для сбора образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил в среду плановую миссию в международном воздушным пространстве над Восточно-Китайским морем, когда его перехватили два Су-30 ВВС НОАК.

По данным источников телеканала, команда WC-135 охарактеризовала действия Китая как "непрофессиональные". По их данным, американский самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что информация направлена КНР через "соответствующие дипломатические каналы".

Это не первый воздушный инцидент в регионе. Так, в мае 2016 года китайские истребители перехватили разведчик ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В Пентагоне действия летчиков назвали опасными, а власти КНР потребовали от Америки немедленно прекратить разведывательные полеты.

Источник: РИА Новости , фото ВВС НОАК

Материалы по теме:
Чем занимаются американские самолеты-шпионы RC-135 у российских границ
Подарок Иосифа Сталина председателю Мао
Встреча министров обороны России и Китая

Tags: ,

Posts from This Journal by “НОАК” Tag

7 comments :
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
be_re_sponsible
2017-05-19 07:28 am (UTC)
Когда вы в последний раз встречались с Путиным?
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-19 07:34 am (UTC)
Если бы сбили, то было бы интересно. А так - пустое сотрясение байтов.
(Reply) (Thread)
china_x_pilot
2017-05-19 08:02 am (UTC)
Наверное сопроводили, а не перехватили.
(Reply) (Thread)
flint_954
2017-05-19 08:08 am (UTC)
Это обычная практика. Не понимаю недовольства пиндосов. Видимо, как обычно, наделали в штаны с переляку.

Edited at 2017-05-19 08:08 am (UTC)
(Reply) (Thread)
aceler
2017-05-19 08:21 am (UTC)
Китай считает эти воды своими территориальными. США считают их международными. Есть от чего наделать в штаны американским пилотам.
(Reply) (Parent) (Thread)
flint_954
2017-05-19 08:33 am (UTC)
Однажды прежняя пиндосовская представительница в ООН задала сакраментальный вопрос: Что вообще делают китайцы в Ю.-Китайском море?
(Reply) (Parent) (Thread)
kutepov_online
2017-05-19 09:08 am (UTC)
Так они вскоре и Космос могут завоевать, с их стремлением в небо!
(Reply) (Thread)
( 7 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: