Китайские Су-30 осуществили перехват самолета-разведчика ВВС США

Два китайских истребителя перехватили самолет ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на двух американских военных чиновников. По данным телеканала, самолет WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для сбора образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил в среду плановую миссию в международном воздушным пространстве над Восточно-Китайским морем, когда его перехватили два Су-30 ВВС НОАК.
По данным источников телеканала, команда WC-135 охарактеризовала действия Китая как "непрофессиональные". По их данным, американский самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что информация направлена КНР через "соответствующие дипломатические каналы".
Это не первый воздушный инцидент в регионе. Так, в мае 2016 года китайские истребители перехватили разведчик ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В Пентагоне действия летчиков назвали опасными, а власти КНР потребовали от Америки немедленно прекратить разведывательные полеты.
Источник: РИА Новости , фото ВВС НОАК
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Edited at 2017-05-19 08:08 am (UTC)