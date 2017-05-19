Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко

Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом? Вопрос к украинским блогерам: что будет с "Гетманом Сагайдачным"? Как ракетный крейсер "Украина" - тоже пойдет на металлолом? Это же ведь полный…

Приплыли! Ракетный крейсер "Украина" продадут на металлолом ВМС Украины решили продать недостроенный ракетный крейсер «Украина». Средства от продажи пойдут на строительство новых кораблей и катеров, заявил…

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в поисках вооружений на IDEX-2015 Помимо президента Украины Петра Порошенко, активно искавшего оружие на выставке IDEX-2015, был замечен в Абу-Даби и командующий ВМС Украины…

ВМС Украины фактически прекращают существование МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВМС Украины фактически прекращают существование, поэтому Черноморскому флоту России не с кем будет проводить…

Севастополь. День Военно-морского флота России. Часть 3-я Заключительная часть фоторепортажа о праздновании в Севастополе Дня Военно-морского флота России и Дня флота Украины. 1. Террористы…