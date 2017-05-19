Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко
Коротченко
i_korotchenko
May 19th, 11:21


Как выяснила военная прокуратура Украины, силовая установка флагмана Военно-морских сил Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" вышла из строя, хотя ранее ее отремонтировали в рамках выполнения государственного оборонного заказа. "Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя в течение согласованного срока. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тысяч гривен" - объяснили в ведомстве.

По данным информационного агентства "РИА Новости Украина", заказы на ремонт кораблей украинских ВМС получил киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", владельцем которого является президент Петр Порошенко. На выполнение ремонта "Гетмана Сагайдачного" предприятию перечислили 91 миллион гривен.

Генпрокуратура Украины занимается еще одним скандальным расследованием, связанным с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Установлено, что Судостроительный завод имени 61 коммунара, осуществляя ремонт этого и других кораблей, использовал металлопродукцию со своего склада, подтасовав документы о том, что ее якобы закупили на стороне. Таким образом, руководству завода удалось отмыть 1,3 миллиона гривен.

Между тем ранее капитан 1 ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что Киеву потребуется всего пять подлодок, чтобы уничтожить российский Черноморский флот "в труху".

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Posts from This Journal by “ВМС Украины” Tag

127 comments :
( 127 comments Leave a comment )
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ded6442
2017-05-19 08:23 am (UTC)
ничего удивительного. очередная частная перемога)))
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technogenus
2017-05-19 11:29 am (UTC)
Пожалуйста, прокомментируйте недавнее происшествие когда российский разведывательный корабль наткнулся на грузовую баржу и затонул.
Где-то на одном из плавсредств были бараны.
На каком?
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Господа-панове

murzikkot
2017-05-19 08:27 am (UTC)
Це перемога, чи зрада? :)
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Re: Господа-панове

eddy_tester
2017-05-19 08:53 am (UTC)
Цэ гешефт,который понад усё!
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valerii_11
2017-05-19 08:33 am (UTC)
Моряк в развалочку
Сошёл на берег...
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trinity_nsk
2017-05-19 08:33 am (UTC)
ну-у-у, чисто теоретически 5 ПЛ уничтожит-то весь ЧФ.
вот только гроши где взять на строительство и содержание этих лодок?
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Suhodrichev31
2017-05-19 08:34 am (UTC)
Это круто конечно. Нам сейчас как никогда,очень важно знать как херово все у хохлов. Особенно если у самих то не на много лучше.Это же очень правильно,когда 1/5 часть суши,ровняется на нищие страны без природных ресурсов и развитой промышленности. Мы от них ничем не отличаемся.За исключением того,что у нас полно нефти и газа.Но почему то жизнь простого населения не намного лучше.
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no3templ
2017-05-19 08:38 am (UTC)
Да да да. Уже всех ежей поели, заглядываемся на сало свидомое!
Бгг!!!
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china_x_pilot
2017-05-19 08:40 am (UTC)
"Ленинская кузница" куёт бабло олигархам.
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marian_baidek
2017-05-19 08:43 am (UTC)
"... а по заду - Сагайдачный!"
Это все Путен винуват- напал на братскую Украину, люди деморализованы, война, разруха!
И деньги очень нужны, зачем их мимо кармана пропускать? Все в дело должно идти!
Вот дадут бесвис- люди, которые еще остались, мобилизуются, придут и починят, что можно, и тогда этот линкор разнесет весь ЧФ в труху-требуху!
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Владимир Смайлик
2017-05-19 08:44 am (UTC)
Хрень,не новость. Все железяки ломаются.Ещё и Суходрищева возбудили.
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d_mytrees
2017-05-19 08:44 am (UTC)
Так что удивительного? Один завод "Ленинская кузница", другой "имени 61 коммунара". Немедленно декоммунизировать! Взорвать и засадить. Семками
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standapp
2017-05-19 08:44 am (UTC)
Друзья, давайте не будем смеяться над неудачами Украины, хотя это и очень трудно для нас.
(Reply) (Thread)
marian_baidek
2017-05-19 09:04 am (UTC)
Простите, а вы так всех пытаетесь помирить?
Когда в России случилась авиакатастрофа, в которой погиб состав ансамбля Александрова и Елизавета Глинка, в украинских соцсетях разве что не праздник получения бесвиса был. Радость по погибшим людям.
А здесь какая-то вонючая ржавая железяка, с которой все украли, что смогли.
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oboroten1
2017-05-19 08:48 am (UTC)
"Ленинская кузница"

Так всё же понятно, в название проблема. Ленин виноват.
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Игорь, Вам не стыдно, не? :-)

Серега
2017-05-19 08:48 am (UTC)
Грешно ведь смеяться над больными людьми (с)

Тем более, что и у нас полным-полно косяков с поломками/ремонтами боевой техники. Один многострадальный "АК" чего стоит.
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Re: Игорь, Вам не стыдно, не? :-)

i_korotchenko
2017-05-19 08:53 am (UTC)
Почему Порошенко пилит военный бюджет Украины, а стыдно должно быть мне?
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olegmedvedev69
2017-05-19 08:59 am (UTC)
Как вы лодку назовёте )))
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ivan_sever
2017-05-19 09:00 am (UTC)
Это я его сломал, по личному приказу Путина.
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i_korotchenko
2017-05-19 09:02 am (UTC)
Ну вот и нашли виноватого!
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kutepov_online
2017-05-19 09:06 am (UTC)
Видимо сахару много пытались добавить!?
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petrosych
2017-05-19 09:10 am (UTC)
Дебилы рукожопые!
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technogenus
2017-05-19 11:28 am (UTC)
Пожалуйста, прокомментируйте недавнее происшествие когда российский разведывательный корабль наткнулся на грузовую баржу и затонул.
Где-то на одном из плавсредств были бараны.
На каком?
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living999999999
2017-05-19 09:11 am (UTC)
Ну сломался и сломался,починят, им не надо всем доказывать свое "величие" и "духовность".
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mamasha23
2017-05-19 09:16 am (UTC)
Потом еще раз 5 починять и притом безо всякого доказательства - все ок.
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umgezogen
2017-05-19 09:25 am (UTC)
А что, агентов Путина на судоверфи до сих пор не нашли ?!
Повесить заводского СБушного особняка на мачте !
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vikazina1
2017-05-19 09:44 am (UTC)
Главный агент Путина - Порошенко же)))
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Всё через ж....

vvalera11
2017-05-19 09:38 am (UTC)
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chuk_and_gek
2017-05-19 10:06 am (UTC)
всё, к чему прикасаются хохлы- ломается, как сайгак_дачный или отваливается, как Крым.
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dka
2017-05-19 10:56 am (UTC)
Это какой-то... позор! (С)
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technogenus
2017-05-19 11:26 am (UTC)
Нафига мне Украина, мне свои новости ближе.

Пожалуйста, расскажите нам как российский разведывательный корабль недавно наткнулся на баржу и затонул.
Где-то на одном из плавсредств были бараны.
На каком?
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seint_technic
2017-05-19 12:24 pm (UTC)
я Вам выше ответил.
баранов вез скотовоз с гордым названием "Ашот-7" под флагом Того.
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Иван Савельев
2017-05-19 11:53 am (UTC)
"капитан 1 ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил..."

Высек и тем самым запечатлел. (Достоевский FM., "Идиот")
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travnikovug
2017-05-19 12:44 pm (UTC)
И здесь украли?
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