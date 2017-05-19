Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко

Как выяснила военная прокуратура Украины, силовая установка флагмана Военно-морских сил Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" вышла из строя, хотя ранее ее отремонтировали в рамках выполнения государственного оборонного заказа. "Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя в течение согласованного срока. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тысяч гривен" - объяснили в ведомстве.
По данным информационного агентства "РИА Новости Украина", заказы на ремонт кораблей украинских ВМС получил киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", владельцем которого является президент Петр Порошенко. На выполнение ремонта "Гетмана Сагайдачного" предприятию перечислили 91 миллион гривен.
Генпрокуратура Украины занимается еще одним скандальным расследованием, связанным с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Установлено, что Судостроительный завод имени 61 коммунара, осуществляя ремонт этого и других кораблей, использовал металлопродукцию со своего склада, подтасовав документы о том, что ее якобы закупили на стороне. Таким образом, руководству завода удалось отмыть 1,3 миллиона гривен.
Между тем ранее капитан 1 ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что Киеву потребуется всего пять подлодок, чтобы уничтожить российский Черноморский флот "в труху".
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Где-то на одном из плавсредств были бараны.
На каком?
Господа-панове
Re: Господа-панове
Сошёл на берег...
вот только гроши где взять на строительство и содержание этих лодок?
Бгг!!!
Это все Путен винуват- напал на братскую Украину, люди деморализованы, война, разруха!
И деньги очень нужны, зачем их мимо кармана пропускать? Все в дело должно идти!
Вот дадут бесвис- люди, которые еще остались, мобилизуются, придут и починят, что можно, и тогда этот линкор разнесет весь ЧФ в труху-требуху!
Когда в России случилась авиакатастрофа, в которой погиб состав ансамбля Александрова и Елизавета Глинка, в украинских соцсетях разве что не праздник получения бесвиса был. Радость по погибшим людям.
А здесь какая-то вонючая ржавая железяка, с которой все украли, что смогли.
Так всё же понятно, в название проблема. Ленин виноват.
Игорь, Вам не стыдно, не? :-)
Тем более, что и у нас полным-полно косяков с поломками/ремонтами боевой техники. Один многострадальный "АК" чего стоит.
Re: Игорь, Вам не стыдно, не? :-)
Где-то на одном из плавсредств были бараны.
На каком?
Повесить заводского СБушного особняка на мачте !
Всё через ж....
Пожалуйста, расскажите нам как российский разведывательный корабль недавно наткнулся на баржу и затонул.
Где-то на одном из плавсредств были бараны.
На каком?
баранов вез скотовоз с гордым названием "Ашот-7" под флагом Того.
Высек и тем самым запечатлел. (Достоевский FM., "Идиот")