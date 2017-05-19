Коротченко

i_korotchenko

Военный дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum

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Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом?
Коротченко
i_korotchenko
May 19th, 12:19


Вопрос к украинским блогерам: что будет с "Гетманом Сагайдачным"? Как ракетный крейсер "Украина" - тоже пойдет на металлолом? Это же ведь полный ибигдан! Кстати, и какова, по вашему мнению, степень личной ответственности Петра Порошенко (как верховного главнокомандующего и владельца завода, где проходил ремонт "Гетман Сагайдачный"), за этот вопиющий случай с флагманом ВМСУ? Как вы теперь собираетесь воевать с российским Черноморским флотом?

фото dumskaya.net

Материалы по теме:
Командующий ВМС Украины адмирал Сергей Гайдук в поисках вооружений

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Posts from This Journal by “Петр Порошенко” Tag

120 comments :
( 120 comments Leave a comment )

Если бандеровская свинья вылезла из схрона :)

murzikkot
2017-05-19 09:22 am (UTC)
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lavrovvv5
2017-05-19 09:33 am (UTC)
фирма-подрядчик ремонта ЗАПЛАТИТ...
им выставили почти 680 000 гривен...
...
а ВЫ? можете покрывать свою безлаберность и "потемкинские деревни"...
пример? некий "Адмирал Кузнецов"...у него Шо из трубы валил? самогон?
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Всеволод Будрецов
2017-05-19 09:39 am (UTC)
А что с ним не так? Ходит нормально, самолёты взлетают и садятся, гетмана своего от пирса отцепите потом про наши поговорим!
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albinos76
2017-05-19 09:38 am (UTC)
Они поднатужаться и выпьют черное море,чтобы наш флот там не ходил))
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mechrazum
2017-05-19 09:39 am (UTC)
Ты бы парень не по хохлокрейсерам парился, а покумекал бы почему ДКБФ в абсолютном недокомплекте боевыми кораблями первого и второго рангов, так что за ради одного пиндосского эсминца заползшего в Гданьск, корабли с парада на Неве снимали.
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baranissimo
2017-05-19 09:40 am (UTC)
Вообще говоря Пороха я что-то зауважал. В принципе, самое главное требование Майдана было "БЕЗВИЗ" и "БАНДУ ГЕТЬ". Против фатов не попрешь - Петро обеспечил и то и другое.

Можно сколько угодно рассуждать, что это были никому не нужные и деструктивные цели, но они были поставлены и они достигнуты.

И это круто.
А у нас непонятное удвоение ВВП и майские указы. И никто не знает. то ли это уже давно достигнуто то ли все положили болт.
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krawazog
2017-05-19 10:13 am (UTC)
>А у нас непонятное удвоение ВВП и майские указы. И никто не знает. то ли это уже давно достигнуто то ли все положили болт.

Достигнуто В 2011 году.
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marian_baidek
2017-05-19 09:40 am (UTC)
И как вы теперь собираетесь воевать с российским Черноморским флотом?
Никак не будут воевать.
Будут обсуждать условия сдачи в плен либо переход на сторону супостата.
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betmenrus
2017-05-19 09:52 am (UTC)
Зачем?
Америка же с ними.
Если что авианосец пришлют, в помощь,. через Белоруссию.
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warmsea
2017-05-19 09:53 am (UTC)
после героического прохода в сирию "авианосца кузнецова" на угле, засравшего своим дымом пол-европы, кацапы бы лучше молчали в тряпочку про флот и шли досасывать у барина лилипутина, а то он в последнее время неудовлетворённый какой-то ходит.

Edited at 2017-05-19 09:57 am (UTC)
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murzikkot
2017-05-19 09:59 am (UTC)
Дык ведь дошел, и туда и обратно, причем влегкую... Хотя ваше свидомое отродье визжало, шо даже до Атлантики не дойдет :)
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mishin05
2017-05-19 09:54 am (UTC)
Надо оформить его команде безвиз и дотолкать шлюпками до Румынии. Пусть румыны  сами потом находят варианты...Вот тут расценки: Страны ЕС назвали свои расценки права на въезд для украинцев
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megakot2301
2017-05-19 09:58 am (UTC)
Лет 30 назад если бы кто-то задал вопрос "как мы будем воевать с Украиной" его бы не поняли совсем. А скорее всего отправили бы в дурдом, потому что здоровому человеку это и в голову прийти не могло.
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betmenrus
2017-05-19 10:06 am (UTC)
Если вспомнить обстоятельства "тактического отступления" Кузи из Севастополя, "30"лет назад, то вполне себе задавали.. и никакого за это не сажали в дурку.
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byrnas
2017-05-19 09:58 am (UTC)
гетьман запердячный останняя гордость укро флота и тут случилась с ним такая напость, оказывается патриоты не знали что за техникой надобно постоянно следить и своевренно ее обслуживать, а не только в вышаванках ходить бгг

Edited at 2017-05-19 10:00 am (UTC)
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Рас-Путин
2017-05-19 10:19 am (UTC)
Его ожидает та же участь что и всей хохляндии и хохло всё будет продано!
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Росбалт сообщает:

kutepov_online
2017-05-19 10:26 am (UTC)
Военной прокуратурой выявила факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата ВМС ВСУ «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

«Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. грн», — отметили в прокуратуре.

Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/19/1616353.html
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eltelfo
2017-05-19 10:45 am (UTC)
ответственность цэ москальска химера, а металлолом - за него гроши дадуть
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backtotheussr
2017-05-19 10:54 am (UTC)
Сагайдачного на помойку.
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jallendale
2017-05-19 10:56 am (UTC)
Гетмана Сагайдачного нужно было покрасить фарбой. Сверху блакытной, снизу жовтой. И ленточку из вышиванки вдоль борта. И тогда все было бы хорошо. Бороздил бы себе этот човен моря на страх вате.
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stetson_hat
2017-05-19 11:32 am (UTC)
Гетьмана теперь на дачу к Порошенке отправят окончательно. Вот он и будет Сайгак Дачный.

Edited at 2017-05-19 11:32 am (UTC)
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lapo4kaiali
2017-05-19 11:34 am (UTC)
кто-то в прошлые времена изрёк:-"Хочешь разорить государство, подари ему крейсер"! ))
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zinaida111
2017-05-19 12:53 pm (UTC)
поэтому роисся до сконца своих дней будет содержать кузю
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Альберт Водинов
2017-05-19 11:46 am (UTC)
Делов то , про делают с низу люки , выставят весла и поплывут в светлое европейское будущее.
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travnikovug
2017-05-19 12:41 pm (UTC)
Этому кораблю давно пора в утиль. Все одно, он обречён. да и песок в двигателе - это гарантия его замены. И где его взять? Россия не продаст. Китайский тоже сломается. Другие не подойдут. И стоят дорого. Тупик.
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cadu3m
2017-05-19 01:35 pm (UTC)
а откуда там песок в двигателе?
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v_dokumentiki
2017-05-19 12:41 pm (UTC)
Там уже и Украины-то никакой нету, чего по кораблику переживать))
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lozhkamyoda_73
2017-05-19 12:54 pm (UTC)
Сайгак неудачный.
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cadu3m
2017-05-19 01:28 pm (UTC)
ну может Египет по дешёвке купит или какое-нибудь Сомали.
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какие еще украинские блоггеры во вражьем интернете?

alejorojas
2017-05-19 01:28 pm (UTC)
громадяне, почему нарушаем? а ну - геть! )

65555_900.jpg

Edited at 2017-05-19 01:29 pm (UTC)
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Re: какие еще украинские блоггеры во вражьем интернете?

dgh8kn
2017-05-19 01:52 pm (UTC)
мы- мы,а что?
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TD
2017-05-19 01:35 pm (UTC)
судя по бортовому номеру U..., единственное на что он сейчас годится это стать U-boat.

Edited at 2017-05-19 01:36 pm (UTC)
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