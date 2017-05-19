Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом?

Вопрос к украинским блогерам: что будет с "Гетманом Сагайдачным"? Как ракетный крейсер "Украина" - тоже пойдет на металлолом? Это же ведь полный ибигдан! Кстати, и какова, по вашему мнению, степень личной ответственности Петра Порошенко (как верховного главнокомандующего и владельца завода, где проходил ремонт "Гетман Сагайдачный"), за этот вопиющий случай с флагманом ВМСУ? Как вы теперь собираетесь воевать с российским Черноморским флотом?
фото dumskaya.net
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Если бандеровская свинья вылезла из схрона :)
им выставили почти 680 000 гривен...
...
а ВЫ? можете покрывать свою безлаберность и "потемкинские деревни"...
пример? некий "Адмирал Кузнецов"...у него Шо из трубы валил? самогон?
Можно сколько угодно рассуждать, что это были никому не нужные и деструктивные цели, но они были поставлены и они достигнуты.
И это круто.
А у нас непонятное удвоение ВВП и майские указы. И никто не знает. то ли это уже давно достигнуто то ли все положили болт.
Достигнуто В 2011 году.
Никак не будут воевать.
Будут обсуждать условия сдачи в плен либо переход на сторону супостата.
Америка же с ними.
Если что авианосец пришлют, в помощь,. через Белоруссию.
Edited at 2017-05-19 09:57 am (UTC)
Edited at 2017-05-19 10:00 am (UTC)
Росбалт сообщает:
«Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. грн», — отметили в прокуратуре.
Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/1
Edited at 2017-05-19 11:32 am (UTC)
какие еще украинские блоггеры во вражьем интернете?
Edited at 2017-05-19 01:29 pm (UTC)
Re: какие еще украинские блоггеры во вражьем интернете?
Edited at 2017-05-19 01:36 pm (UTC)