Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом?

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко Как выяснила военная прокуратура Украины, силовая установка флагмана Военно-морских сил Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" вышла из строя, хотя…

Порошенко - политический наследник Бандеры "Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с…

Мария Гайдар назначена советником Петра Порошенко. Что она ему будет советовать? Президент Украины Петр Порошенко назначил российского оппозиционера Марию Гайдар своим внештатным советником. Указ, подписанный 28 марта,…

Поражает реакция Запада на наглый саботаж Порошенко "ПолитНавигатор" | Обстрел Макеевки украинской армией, в результате чего были убиты граждане ДНР и разрушены жилые дома, — следствие…

Порошенко на переговорах в Берлине получил тяжелый удар по самолюбию "Политнавигатор" | Петр Порошенко на переговорах Нормандской четверки в Берлине “получил тяжелый удар по самолюбию” – немецкий канцлер Ангела…

Массовые убийства прощены: Киев дал старт новым зверствам украинских карателей на Донбассе ПолитНавигатор | Сегодняшнее решение Верховной Рады об амнистии участников т.н. АТО, совершивших преступления на Донбассе, – реабилитация военных…

Вооруженные силы Украины: армия карателей и мародеров Прокомментировал для издания "Свободная пресса" заявление Петра Порошенко о готовности украинских ВВС к нанесению, при необходимости, авиаударов…

Щас полетим! Порошенко призвал украинскую военную авиацию "сдерживать амбиции России" Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская военная авиация должна стать силой, способной дать отпор агрессору, передает «112…