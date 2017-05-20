Минобороны РФ обсудило с ОПК наращивание боевых возможностей ОТРК "Искандер-М"

Представители Вооруженных Сил РФ и оборонной промышленности обсудили в Подмосковье перспективы усиления боевых возможностей ОТРК «Искандер-М» путем создания новых типов ракет, сообщает Минобороны России: "Состоялась встреча начальника ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса «Искандер-М» путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск".
Как уточнили в Минобороны, сбор специалистов пунктов подготовки информации ракетного комплекса Сухопутных войск «Искандер-М» прошел под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского в Подмосковье с 16 по 19 мая. Кроме того, свои навыки совершенствовали офицеры-преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
Участники сборовых мероприятий совершенствовали навыки в вопросах планирования применения и информационного обеспечения комплекса «Искандер-М». Специалисты практически отработали вопросы построения высотных программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов условного противника.
Источник: ЦАМТО
Орали же ваши, что небо сирии под "колпаком и надежной защитой"?)
после каждого нападения наши все более совершенные средства пво типа туда "отправляют".
а те все стреляют и стреляют.
Без уважения относятся, без уважения)
Это кто орал? ПВО было введено в ответ на воздушную атаку Су-24 со стороны авиации Турции. Отсюда задача этого ПВО не защита какого-то там виртуального неба, а прикрытия действий собственной авиации и войск на базе. Всё остальное это фантазии.
полистай записи)
ой, боюбсь сказать, и даже по тв озвучивалось.
Контрольку возьми, посмотри и послушай)
Покупаются в специальных компаниях.
Чтобы не разбазаривать бюджетные средства, даю подсказку- брать контрольки нужно за дни следующие за нападением на Сирию наших партнеров и друзяк из- за океана)
Израиль обстрелял позиции с300, на следующий день бери контрольку.
Расхреначили в щепки авиабазу Сирийской армии- снова бери контрольку и т.д.
ПРинцип понял, наверное?
Edited at 2017-05-20 04:05 pm (UTC)
Называешь уважением бесцеремонное уничтожение боевой техники и объектов Сирийской армии
после того, как было неоднократно рос смями заявлено, что теперь- то "все небо Сирии взято под "колпак рос ПВО" блабла?)) Хваленых с300-с400-с500- с600?)) И никто больше не сунется, не подвергнет нападению наших сирийских друзей.
Только лишь потому, что облетают "уважительно" на сверхмалых высотах?
РАзбивают в хлам рейтинги рос армии, оружия и лично главкома, и только потому что облетают вокруг, ты это называешь уважением?
Малыш, они показали, как элементарно можно обходить все эти ваши- наши средства пво, что они значат в реальных боевых условиях на самом деле.
Кого вообще на работу берете, это же надо такое написать.
Edited at 2017-05-22 07:23 am (UTC)
Не было заявлено - ты пиздишь. Были заявления о том, что на авиабазу Хмеймим доставлены системы ПВО и были нарисованы дистанции до которых эти ПВО достают. Никто не заявлял, что эти ПВО будут прикрывать хоть кого-то кроме контингента российских войск. Для прикрытия всего остального их банально там мало.