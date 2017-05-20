Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Минобороны РФ обсудило с ОПК наращивание боевых возможностей ОТРК "Искандер-М"
Коротченко
i_korotchenko
May 20th, 0:12


Представители Вооруженных Сил РФ и оборонной промышленности обсудили в Подмосковье перспективы усиления боевых возможностей ОТРК «Искандер-М» путем создания новых типов ракет, сообщает Минобороны России: "Состоялась встреча начальника ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса «Искандер-М» путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск".

Как уточнили в Минобороны, сбор специалистов пунктов подготовки информации ракетного комплекса Сухопутных войск «Искандер-М» прошел под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского в Подмосковье с 16 по 19 мая. Кроме того, свои навыки совершенствовали офицеры-преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

Участники сборовых мероприятий совершенствовали навыки в вопросах планирования применения и информационного обеспечения комплекса «Искандер-М». Специалисты практически отработали вопросы построения высотных программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов условного противника.

Источник: ЦАМТО

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Posts from This Journal by “Армия России” Tag

13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
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robustov
2017-05-19 11:03 pm (UTC)
Что- то к рос военным и средствам ПВО в Сирии наши добрые друзья и партнеры совсем без уважения относятся, не кажется ли Вам?)
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Артем Камбуров
2017-05-20 03:14 am (UTC)
На столько без уважения, что облетают по длинной дуге на сверхмалых высотах?
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robustov
2017-05-20 08:31 am (UTC)
еще бы они над точкой размещения летали)
Орали же ваши, что небо сирии под "колпаком и надежной защитой"?)
после каждого нападения наши все более совершенные средства пво типа туда "отправляют".
а те все стреляют и стреляют.
Без уважения относятся, без уважения)
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Артем Камбуров
2017-05-20 09:06 am (UTC)
>>Орали же ваши, что небо сирии под "колпаком и надежной защитой"?)

Это кто орал? ПВО было введено в ответ на воздушную атаку Су-24 со стороны авиации Турции. Отсюда задача этого ПВО не защита какого-то там виртуального неба, а прикрытия действий собственной авиации и войск на базе. Всё остальное это фантазии.
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robustov
2017-05-20 09:17 am (UTC)
гг клакеры орали и ольгинские тупые пачкуны)
полистай записи)
ой, боюбсь сказать, и даже по тв озвучивалось.
Контрольку возьми, посмотри и послушай)
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Артем Камбуров
2017-05-20 09:48 am (UTC)
Т.е. ты не можешь дать ссылки на то кто и где орал, но твоя фантазия говорит что некие ольгинские. Вполне ожидаемо от кастрюлеголового. От вас ничего кроме намеков никогда нет. Наверное потому, что главный источник ваших новостей это тупейшая пропаганда.
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robustov
2017-05-20 09:52 am (UTC)
Начальство попроси контрольку тебе сделать.
Покупаются в специальных компаниях.
Чтобы не разбазаривать бюджетные средства, даю подсказку- брать контрольки нужно за дни следующие за нападением на Сирию наших партнеров и друзяк из- за океана)
Израиль обстрелял позиции с300, на следующий день бери контрольку.
Расхреначили в щепки авиабазу Сирийской армии- снова бери контрольку и т.д.
ПРинцип понял, наверное?
(Reply) (Parent) (Thread)
Артем Камбуров
2017-05-20 03:54 pm (UTC)
Деточка, я что лекарь тебе раз ты пропагандон на зарплате? Нет фактов - пойди поплачься своему начальству что-бы они их тебе купили. Только факты, а не вбросы типа "одна баба сказала".

Edited at 2017-05-20 04:05 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
robustov
2017-05-22 07:12 am (UTC)
малыш, та фирма продает контрольки за бапки. Почемиу я тебе, малыш, должен бесплатно данные передавать? Поной ему, и начальство денежки выделит, может?


Называешь уважением бесцеремонное уничтожение боевой техники и объектов Сирийской армии
после того, как было неоднократно рос смями заявлено, что теперь- то "все небо Сирии взято под "колпак рос ПВО" блабла?)) Хваленых с300-с400-с500- с600?)) И никто больше не сунется, не подвергнет нападению наших сирийских друзей.

Только лишь потому, что облетают "уважительно" на сверхмалых высотах?
РАзбивают в хлам рейтинги рос армии, оружия и лично главкома, и только потому что облетают вокруг, ты это называешь уважением?
Малыш, они показали, как элементарно можно обходить все эти ваши- наши средства пво, что они значат в реальных боевых условиях на самом деле.

Кого вообще на работу берете, это же надо такое написать.

Edited at 2017-05-22 07:23 am (UTC)
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Артем Камбуров
2017-05-22 08:47 am (UTC)
Тебе лучше знать чего и по чем кто продает. Ты ведь на дерьмометании зарабатываешь, а не я.
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Артем Камбуров
2017-05-22 08:58 am (UTC)
>>после того, как было неоднократно рос смями заявлено, что теперь- то "все небо Сирии взято под "колпак рос ПВО" блабла?))

Не было заявлено - ты пиздишь. Были заявления о том, что на авиабазу Хмеймим доставлены системы ПВО и были нарисованы дистанции до которых эти ПВО достают. Никто не заявлял, что эти ПВО будут прикрывать хоть кого-то кроме контингента российских войск. Для прикрытия всего остального их банально там мало.
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yur65
2017-05-19 11:29 pm (UTC)
Куда писать предложения?
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spmen
2017-05-20 07:17 am (UTC)
Давно пора выходить из РСМД с делать баллистический Искандер с дальностью не менее 1000. А там и гиперзвуковой на подходе.
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