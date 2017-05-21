Саудовская Аравия создала оборонный мега-холдинг

Правительство Саудовской Аравии объявило об образовании нового оборонно-промышленного конгломерата Saudi Arabian Military Industries (SAMI) для реализации плана по увеличению внутреннего военного производства. Как сообщает Jane's Defence Weekly, в состав компании войдут четыре бизнес-единицы: «Воздушные системы» (Air Systems), «Наземные системы» (Land Systems), «Стрелковое вооружение и ракеты» (Weapons & Missiles), «Военная электроника» (Defence Electronics).
Компания создана Общественным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund – PIF), который находится в ведении Совета по экономическим вопросам страны и является полностью государственным. Главная цель компании – реализация инициативы правительства Саудовской Аравии Vision 2030, предусматривающей увеличение закупок В и ВТ, произведенных национальным военно-промышленным комплексом, с 2 до 50 процентов от потребности. В рамках этой задачи SAMI поручено создать совместные предприятия с международными и отечественными производителями В и ВТ.
Стратегическая цель компании – к 2030 году войти в число 25 ведущих мировых гигантов военной промышленности. SAMI поставила перед собой амбициозные цели: по планируемому выпуску военной продукции к 2030 году выйти на объем производства в сумме 14 млрд. риалов (3,7 млрд. долл.), по экспорту – на сумму 5 млрд. риалов, по инвестициям в научные исследования и разработки – на сумму более 6 млрд. риалов, а численность персонала увеличить до 40 тыс. человек.
Как уже сообщал ЦАМТО, Саудовская Аравия в соответствии с опубликованным 26 апреля 2016 года планом Vision 2030 намерена к 2030 году локализовать производство вооружения и военной техники до уровня 50 процентов. Основной акцент будет сделан на усилении потенциала уже существующих предприятий по производству запасных частей, бронетехники и боеприпасов, а также оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
В документе отмечалось, что в настоящее время оборонная промышленная база ограничивается только семью компаниями и двумя научно-исследовательскими центрами, на долю которых приходится лишь 2 процента оборонных средств страны, направляемых на закупку военного оборудования и услуг. При этом оборонные расходы королевства являются третьими по объему в мире после США и Китая.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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-- всего-то несколько сотен миллиардов дефицита в бюджете за прошлый год.
Может эти вещи связаны между собой? Откуда СА возьмёт технологическое оборудование и производственные линии для производства, как самого вооружения, так и его компонентов? Уж не пиндосы ли им сплавляют свой устаревший хлам вместе с готовой, пускай и Б/У продукцией?
И только самый обкуренный искусствовед смог бы там это увидеть.
Но вся штука в том, что *толковая* военная промышленность может быть только национальной.
В первую очередь работать на свои нужды, нежели для торговли.
Во вторую иметь собственный кадровый потенциал.
В третьих иметь собственные промышленные ресурсы и собственную энергетику.
А к ним территорию, а к ней инфраструктуру.
Есть ещё и четвёртое и пятое и ...
Но главное это иметь в ней необходимость, как *бизнес проект* она невозможна.
У верблюжатников нет ничего перечисленного кроме нефти и выручаемых за неё денег.
Но как говорят *красиво жить не запретишь*, пусть балуются.
За свой счёт могут позволить себе любой каприз.
-- кинжалы будут затачивать массово...