Саудовская Аравия создала оборонный мега-холдинг

Саудовская Аравия заключила с США оружейную сделку на $110 млрд. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения и военной техники на гигантскую…

Саудовская Аравия разрабатывает ударный беспилотник Saqr-1 Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology) объявил о разработке…

Саудовская Аравия намерена закупить в США вертолеты MH-60R на сумму 1,9 млрд. долларов фото gadgetfreak.gr Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы «Иностранные военные…

"Рейтеон" поставит Саудовской Аравии дополнительные ЗРК "Пэтриот" на сумму 2 млрд. долларов фото 4.bp.blogspot.com Компания «Рейтеон» (Raytheon) 23 апреля сообщила, что неназванным ранее инозаказчиком, с которым был заключен контракт…

Франция начала поставки вооружений армии Ливана фото militaryedge.org В Ливан из Франции прибыла первая партия вооружений и военной техники (ВиВТ), закупленная на средства, предоставленные…

Саудовская Аравия намерена создать на своей территории СП по выпуску самолетов марки "Антонов" Как сообщил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в авиакосмической…

«Дженерал дайнемикс» получила контракт на модернизацию 84 саудовских танков M1A1 «Абрамс» Командование по заключению контрактов СВ США подписало с «Дженерал дайнемикс лэнд системз» в рамках программы «Иностранные…

Консорциум «Еврофайтер» ускорит работы по интеграции КР «Шторм шэдоу» на борт истребителя EF-2000 © ф ото rbase.new-factoria.ru Консорциум «Еврофайтер» намерен ускорить реализацию планов по интеграции крылатой ракеты…