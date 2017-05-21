40 лет со дня первого полета истребителя Су-27

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военный дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных интересов -…

Украина возбудила уголовное дело на Россию за "гибридную войну" Сегодня Служба безопасности Украины возбудила дело против России. "Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ,…

КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет РИА Новости | Проведенный КНДР очередной ракетный пуск свидетельствует о том, что северокорейская оборонная промышленность близка к созданию…

За МС-21! Полное видео первого полета 28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Продолжительность…

Кто стоит за шпионскими играми молдавской контрразведки? Официальный Кишинев пошел на экстраординарный демарш - объявлено о высылке пяти российских дипломатов, им предписано покинуть страну пребывания в…

29 мая отмечается День военного автомобилиста В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста. В современных условиях военная автомобильная техника в общей системе Вооруженных Сил…

ВМС США завершили приемочные испытания авианосца "Джеральд Форд" Командование кораблестроения и вооружения Военно-морских сил США сообщило об успешном завершении приемочных испытаний атомного многоцелевого…

Много фото: Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет Сегодня новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный самолет МС-21-300 совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного…