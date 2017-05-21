Компания «Сухой» 20 мая отметила 40 лет со дня первого полета истребителя Су-27. 20 мая 1977 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин впервые поднял в воздух новую машину. Как сообщили в пресс-службе компании «Сухой», к разработке Су-27 ОКБ Сухого приступило в 1969 году, в 1975 году завершилось эскизное проектирование, а в 1976 началась постройка первого опытного самолета. Первый серийный Су-27 поднялся в небо в июне 1982 года. С появлением этой машины в строевых частях резко выросли боевые возможности истребительной авиации. Летчики ВВС и ПВО СССР впервые получили на вооружение самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям.
Шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачев в конце 1980-х годов установил на Су-27 восемь непревзойденных до настоящего времени мировых рекордов скороподъемности. На этом самолете им были совершены уникальные перелеты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на острова Грэм-Белл (Земля Франца Иосифа). Именем пилота названа одна из фигур высшего пилотажа – «Кобра Пугачева», впервые продемонстрированная на публике в 1989 году на авиасалоне во французском Ле Бурже.
Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на его базе модификации различного назначения сегодня находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран мира. Авторитетный международный журнал Flight International признал Су-27 одним из лучших боевых самолетов минувшего столетия.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
Материалы по теме:
Салон МАКС-2015 - все, что вы хотели узнать о российской авиации
Наши в Китае: многофункциональный истребитель Су-35
12 истребителей Су-35С переданы истребительному авиаполку Восточного военного округа
http://i-korotchenko.livejournal.com/12
Нада выше скакть!
Для образования русофобской школоты о хозяйках
Статья состояние авиапарка ВВС США педивикии
Среднее время эксплуатации самолётов тактической авиации составило — 20 лет[12].
Средний возраст: B-52 — 50 лет (эксплуатация продлена до 2044 года),
B-1 — 36 лет (по договору СНВ-3 не несёт ядерного оружия; по прочностным характеристикам могут эксплуатироваться до 2038 года[18]),
F-15 — 28 лет (не поставляется),
F-16 — 21 год (с 2000 по 2005 поставлено около 38 F-16[19], более F-16 не закупались),
F-22 — 6 лет (снят с производства из за дороговизны )[20],
A-10 — 28 года (снят с производства с 1984 Других штурмовиков у США нет,вовсю эксплуатируется в войсках),
F-35 — 0.5 лет (производится, проходит летные испытания,летает плохо и с трудом,самый дорогой самолёт в мире)
C-130 — 34 года,
C-5 — 26 лет[17].
Edited at 2017-05-21 03:57 pm (UTC)
Re: Для образования русофобской школоты о хозяйках
хоть насри в рот подпендосу
Хоть насри в рот всё равно скажешь вкуснаяконфета хозяек пендосов
Дык иди педивикию доработай чо ты меня спрашиваешь
Пшёёл :прыг сугс! скок слава пендосам! прыг гейропе слава!
Ахаха
Скачите уже по утрам "евросоюзу слава!"???
Re: хоть насри в рот подпендосу
Если ты не в курсе, это основная рабочая лошадь авиации ПВО, особенно по Северу
со своим дурашкой в штанах поговори
Давай ка сначала
Я говорил что старое это плохое?
Ты взвизгнул на "старый" СУ27
Я тебе привёл факт что ВВС твоих хозяек пендосов юзает гораздо более старый и неэффективный хлам
Ты соскочил на тему МИГ
Ась?
Ну давай по МИГу
Разработка НАЧАЛАСЬ в начале 70гг
Лучший всевысотный перехватчик в мире по свойствам планера
Группа из четырёх самолётов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км.
Изначально предназначался для перехвата крылатых ракет во всём диапазоне высот и скоростей, а также низколетящих спутников. Полки МиГ-31 несколько лет имели статус спецназа (СпН) в составе ПВО.
Постановлением Совета Министров СССР от 6 мая 1981 года истребитель-перехватчик МиГ-31 с РЛС РП-31 и ракетами Р-33 был принят на вооружение[3]. Серийное производство начато в 1979 году[4].
Сравниваем с пендосами Ииии?Чо там у них модернезировано? А ничего те же Ф16 трамп хочет выпускать взамен дорогкущего не летающего ф 35
МиГ-31 выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным трапециевидным крылом, двухкилевым вертикальным и цельноповоротным горизонтальным оперением. Миг-31 — практически единственный самолёт, способный перехватывать низколетящие крылатые ракеты (включая сверхскоростные). Способен поразить спутник на высоте от 120 км[9][8][10]. Может перехватывать цели, летящие со скоростями до M = 5[8].
....
Модернезирована вся электроника МИГов
Всё это делает Миг-31 не просто перехватчиком, но и летающим штабом для ВВС и ПВО, и одновременно выполняет роль ДРЛО.
АО «Русская авионика» разработала для него принципиально новую компоновку обеих кабин. Основным недостатком прежней компоновки являлось отсутствие у лётчика информации о тактической обстановке: командир не знал, что делает штурман. Теперь в передней кабине с правой стороны приборной доски установлен многофункциональный ЖК-индикатор размером 6×8 дюймов (аналогичный использованному на МиГ-29СМТ). Более существенным изменениям подверглась кабина штурмана-оператора, в которой расположено три таких индикатора, на которые может выводиться самая разнообразная информация (тактическая, навигационная, радиолокационная, изображения с телекамер управляемых средств поражения и тому подобное). Самолёт получил также индикатор на лобовом стекле, заменивший прежний ППИ.
Навигационный комплекс, которым оснащается модернизированный МиГ-31БМ, в значительной степени унифицирован с МиГ-29СМТ (в его состав входит приёмник спутниковой навигации). В результате доработки парка истребителей МиГ-31 отечественные ВВС получили практически новый самолёт, имеющий широкий спектр боевого применения. Скорость цели соответствует M = 6[14].
МиГ-31БМ Модернизация 1998 года, современная версия МиГ-31 для ВВС России. Планируется до 2020 года модернизировать 60 МиГ-31 в МиГ-31БМ[26]. В 2008 году завершён первый этап ГСИ, второй этап в 2012.Б[27][28]. Модернизированные самолёты получат новую систему управления вооружением и БРЛС, что позволит обнаруживать цели на дальности до 320 километров и одновременно сопровождать до десяти воздушных целей[29].
==============
И чо ?Чем ты недоволен?
Дрочешь на иуд горбача и эльцина при которых все миги стояли и разваливались?
Как вся армия и вся Россия?
Зато они тебе воровать не мешали,верно?
Edited at 2017-05-21 09:44 pm (UTC)
Re: со своим дурашкой в штанах поговори
====================
маленький, не проецируй свои сексуальные проблемы на незнакомцев.
Это создаёт достаточно неприглядное мнение о тебе.
почему я дурашка?
====================
По определению. Ну, и по факту твоих прыщавых комплексов(см. выше)
Ты взвизгнул на "старый" СУ27
====================
цитатку приведи, г-н враль.
но и летающим штабом
====================
Ну, хоть копипастить ты научился, и то хлеб.
Сравниваем с пендосами
====================
Да хоть обсравнивайся. В САСШ спутники сбивали, ЕМНИП, в 85-ом году. С "Игла"
Кстати, этот самый "Игл" - при таком же отношении массы топлива к взлётному весу, имеет перегоночную дальность - на четверть больше, чем появившийся сильно позже Су-35. И тащит этот "древний" "Игл", боевой нагрузки - на 30-40% больше.
И, например, у одной только Японии, этих "Иглов" - столько же, сколько у всей России ВСЕХ самолётов семейства Су-27(от Су-27 до Су-35)
А то, что самолёты эксплуатируют десятками и десятками лет говорит о двух вещах:
1) о дороговизне производства современных боевых самолётов
2) о достаточно высокой надёжности этих самых боевых самолётов.
Вопить же: "хлам!" и "шапками закидаем", это удел тупой школоты и пропагандонов.
Edited at 2017-05-22 07:54 am (UTC)
зомбак либераст упорото скачет И ВРЁЁТ!!!
Это создаёт достаточно неприглядное мнение о тебе.==
Что ты поддерживаешь Путина и считаешь горбача и эльцина иудами ворами предателями и пендосовской мразью?
Цитаты твои в студию
==По определению. Ну, и по факту твоих прыщавых комплексов(см. выше)==
Эээ не Это не обосновать свои слова ты как срёшь пустопрожне и тупо так и продолжаешь по методичке госдепа США:
Переход на личности и обсирание оппонента
==Цитату что я взвизгнул на СУ==
Ты впроде начал спорить с платным пендос троллем белым котегом antisemit_ru
А потом тут же вписался за него против меня
Скорее всего это два аккаунта одного платного пендос тролля (у каждого их пять и больше)
Поэтому да ты вписался за пендосов против СУ
ОБА ЖУРНАЛА ЛИБЕРАСТОВ=ПСЕВДОПАТРИОТОВ
второстепенный
pa3_the_dog
это Же Журнал
Все побежали, и я побежал
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и основной,с которого набрасывается но не троллится особо
Оба журнала почитаешь-псевдопатриоты
А в КАМЕНТАХ-ЧИСТЫЕ ИУДЫ ЛИБЕРАСТЫ!!!
antisemit_ru
Уютный домик белого пушистого котика...
Френжу только вменяемых и оставляющих комменты у меня людей!
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3 655 записей
17 757 комментариев написано
15 777 комментариев получено
==Ну, хоть копипастить ты научился, и то хлеб.==
По существу пёрнуть нечего?А зачем про "старый" МИГ вякал?
ЛИБЕРАСТ ВРЁТ КАК ДЫШИТ
==Кстати, этот самый "Игл" - при таком же отношении массы топлива к взлётному весу, имеет перегоночную дальность - на четверть больше, чем появившийся сильно позже Су-35.==
McDonnell Douglas F-15 Eagle (ИГЛ)
Практическая дальность: 1967 км (без ПТБ, со стандартным вооружением)
(А либераст указывает ПЕРЕГОНОЧНУЮ дальность БЕЗ ВООРУЖЕНИЕ,увешанного подвесными баками и с баками в бомбовом отсеке)
Су-35
Практическая дальность полёта:без ПТБ: 3600 км
== И тащит этот "древний" "Игл", боевой нагрузки - на 30-40% больше.чем СУ 35==
СУ 35 максимальная взлетная масса: 34500 кг
McDonnell Douglas F-15 Eagle (ИГЛ)Взлётная масса снаряженного: 20240 кг (с 4 УР AIM-7 Sparrow)
Опять либераст врёт:
Максимальная взлетная масса в перегоночном варианте: 30845 кг (с тремя ПТБ и двумя конформными баками (англ.)русск.)(полностью залитым топливом без вооружения)
НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ЛИБЕРАСТУ ОНИ ВРУТ ВСЕГДА!!!
Если проверить всегда враньё вылезает! Требуйте факты цифры ссылки (поэтому по пендосметодичке платные пендос тролли и иуды либерасты очень не любят фактов цифр ссылок)
Edited at 2017-05-22 10:46 am (UTC)
Ну что сказать
(характеристика "ограниченый" - дискуссионна)
Edited at 2017-05-22 02:57 pm (UTC)
обоснуй высер
Убивающий себя вместе с Родиной по примеру иуд Сирии Ливии Ирак (ОДИН МИЛЛИОН УЖДОХЛЕННЫХ ЗА 15 ЛЕТ) и Украдины ("майДАУНЫ -готовится к земле!"
(с) вор и бандит мэр куева виталя кличок) .....
НЕ ДОЛБОЁБ ГГГГГ
Не удивлён-сказать то вам по дело ,либерастам продажным ВСЕГДА НЕЧЕГО АХАХА Одна вонь от вас
Edited at 2017-05-23 09:53 am (UTC)
Всё сказано давно
В том, верно, мало толку.
В либерасте лгущем толку много для госдепа
Что уже графоманствовать начал,вирши кропать? ГГГ
Или тоже украл у Пушкина и поставил с ног на голову? ГГГ
Ты врать можешь
А отвечать тебе нельзя? Тебе врать неудобно?
Edited at 2017-05-25 09:29 am (UTC)
Re: В либерасте лгущем толку много для госдепа
Re: В либерасте лгущем толку много для госдепа
Говорю же: "Долбоёб"
Но надо уже делать и его невидимым. По схожей с Ту-160М2 (типа) программе. Технологии есть...
Но Ф-35 это распил бабла.
оооо. пенс-истеричка после курса афобазольчика вернулся в жж:) а чего не в шалашике? али жопа болит?
40 лет
Да сколько вас с копипастой пендосовской!
Для образования русофобской школоты о хозяйках пендосах
Статья состояние авиапарка ВВС США педивикии
Среднее время эксплуатации самолётов тактической авиации составило — 20 лет[12].
Средний возраст: B-52 — 50 лет (эксплуатация продлена до 2044 года),
B-1 — 36 лет (по договору СНВ-3 не несёт ядерного оружия; по прочностным характеристикам могут эксплуатироваться до 2038 года[18]),
F-15 — 28 лет (не поставляется),
F-16 — 21 год (с 2000 по 2005 поставлено около 38 F-16[19], более F-16 не закупались),
F-22 — 6 лет (снят с производства из за дороговизны )[20],
A-10 — 28 года (снят с производства с 1984 Других штурмовиков у США нет,вовсю эксплуатируется в войсках),
F-35 — 0.5 лет (производится, проходит летные испытания,летает плохо и с трудом,самый дорогой самолёт в мире)
C-130 — 34 года,
C-5 — 26 лет[17].
либераст опять соврал
В стратегических ядерных силах 89%
Поздравляю тебя лжец соврамши!
Маркер либераста врёт как дышит!
На мордой крысиной иуду в цитаты хозяек пендосов натыкаю
РУСОФОБ И ВРАГ РОССИИ МАКФОЛЛ :
Вот мнение бывшего американского посла США в России Майкла Макфола.
Путин не друг. Никому. Путин защищает российский национальный интерес, и я надеюсь, что Трамп будет так же делать для нас.
http://yurasumy.livejournal.com/130
==============
ГЛАВА КОМИТЕТА СЕНАТА США ПО ИННОСТРАННЫМ ДЕЛАМ РЕСПУБЛИКАНЕЦ БОБ КОРКЕР
ПУТИН СДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО ДЛЯ РОССИИ ПРИ КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ!!
http://dfedbees.livejournal.com/880
Президент России Владимир Путин добился чрезвычайно многого с 2012 года и серьезно улучшил положение своей страны на мировой арене, имея при этом ограниченные ресурсы, заявил глава сенатского комитета Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер.
Глава сенатского комитета признал, что президент России Владимир Путин «сыграл чрезвычайно хорошо при не таких уж хороших картах на руках», передает ТАСС со ссылкой на интервью республиканца USA Today.
«Когда вы смотрите на страну, которая сталкивается с такими проблемами в экономике, сталкивается с такими демографическими проблемами, очень показательно, какого положения на мировой арене он (Путин) достиг с 2012 года», - сказал Коркер.
Таким образом он ответил на просьбу выразить мнение по поводу президента России и его политики.
При этом ранее Боб Коркер заявлял, что сенаторы США рассматривают разные возможности, чтобы не допустить подписания президентом Дональдом Трампом указа об отмене американских санкций против России.
Перед этим стало известно, что в Сенате США готовится законопроект, который должен запретить Трампу самостоятельно отменять антироссийские санкции.
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==================================
КУДА ПУТИН "СПРЯТАЛ" "НАВОРОВАННОЕ""
Я нашёл куда Путин тратит наворованное,ведь найти его капиталы вся мощь финансовой разведки пендосии не может 30 лет!! Вернее не я а генерал бридлав,бывший командир наты в гйвропе:
Инвестиции российского президента Владимира Путина позволили
России создать сильную армию, заявил главнокомандующий ВС НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав.
«В последние пять лет он (Путин) сделал большие инвестиции в свои вооруженные силы. Он создал хорошие сухопутные войска.
Вы видели его ВВС в Сирии, где они прошли испытания. Он добился также мощного ракетного потенциала большой дальности,
ракеты запускали как с кораблей, так и с подводных лодок. Он создал возможность продемонстрировать силу и успел ее показать в Крыму и
Донбассе», – сказал Бридлав в интервью Эстонскому телевидению.
=====================
Порадуй доктора
Крысиного доктара тыкаем мордой в ложь 146%
==========================
ВБРОС ЛИБЕРАСТОВ №13
146 %
http://dfedbees.livejournal.com/417
Помните эти 146%?
На думских выборах в 2011 году телеканал "Россия 24" показал в эфире предварительные результаты голосования из ЦИКа по Ростовской области, где явка избирателей якобы составила 146,47%. Позднее в ведомстве заявили, что это неправильно подсчитанные цифры, которые не имеют отношения к официальным данным.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Передача в эфир данных о том, что явка избирателей во время выборов депутатов Госдумы в 2011 году составила 146% в Ростовской области, была спланированной провокацией, запущенной человеком, который потом получил хорошее место "за океаном", сообщил в эфире РСН глава Центризбиркома России Владимир Чуров.
На думских выборах в 2011 году телеканал "Россия 24" показал в эфире предварительные результаты голосования из ЦИКа по Ростовской области, где явка избирателей якобы составила 146,47%. Позднее в ведомстве заявили, что это неправильно подсчитанные цифры, которые не имеют отношения к официальным данным.
"Некоторые операции проводятся из-за рубежа в виде провокаций. Например, теперь уже достоверно известно, что ошибочная картинка на одном из центральных телеканалов про 146% была подготовлена и запущена человеком, который затем получил очень неплохое место за океаном", — сказал Чуров.
По его словам, это простой сотрудник телекомпании, который заменил официальную картинку из ЦИК на свою самодеятельную, "причем это сделал достаточно топорно".
========================================
Re: либераст опять соврал
потом придет горбач или эльцин и опять на него молиться будеш тварь рабская
Edited at 2017-05-21 05:32 pm (UTC)
сибирская иуда сепаратисткое скачет
Как там твои братаны майДАУНЫ ,тварь ты рабская пендосовская сепаратисткая иуда сибирская-стали нерабами после такой же твоей лжи "Янукович уходи мешаешь воровать"?
Или ты их на десятки лет в рабство пендосам продал!!
Маркер либераста :с больной на здоровую
Разве это не вы твари рабские пендосовские продажные либерасты дрочите неистово на горбача и эльцина иуд,продавших и уничтоживших почти полностью Россию и не мешавших вам ,тварям бандитским продажным воровать?!
Вот ваши дела
По делам их узнаете их». (Матфей 7:20)
ПУТИН-УХОДИ-МЕШАЕШЬ-ВОРОВАТЬ-ВОРАМ!!!
ПУТИН-УХОДИ-ПРЕКРАТИ-ВОССТАНАВЛИВАТЬ-РОС
Что бы либерастам и иудам опять воровать без предела и без страха , как при иудах горбаче и эльцине!
Как они уже воруют после революции на Украине,в Ливии и Ираке! Как жрут сердца пленных и отрезают головы 12 летним мальчикам,
как делают массово из детей палачей их братаны кровные-людоеды ИГИЛ в Сирии !
крысу мордой в ложь
ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПУТИН
Недавно Майк Роджерс, председатель подкомитета по стратегическим действиям при Комитете вооруженных сил в Конгрессе США, заявил газете WashingtonTimes: «Я очень обеспокоен тем, что Россия существенно опережает США в развитии возможностей для быстрого глобального удара». Признание, конечно, запоздалое. Ну, да ладно, чего уж там: лучше позже, чем никогда…
На самом деле это сообщение означает, что в оснащении наших РВСН произошла настоящая революция. Повторю для тех, кто сомневается: в ядерном оснащении одной такой ракеты достаточно для того, чтобы гарантированно нанести США неприемлемый ущерб. А в неядерном варианте «Сармат» станет настоящим супероружием, сочетающим колоссальную скорость МБР с точностью наведения самых современных крылатых ракет.
Точность в несколько метров вместо 250 м у предыдущих МБР (и пендосовских)
Возможность атаки через южный полюс ,откуда у пендосов нет защиты
увеличится и такой важнейший показатель боевой эффективности, как «площадь зоны разведения боеголовок», то есть расстояние между различными целями, которые одна ракета может атаковать своими зарядами.
Впервые Путин сказал об этом вслух весной 2004-го года, после широкомасштабных учений российских вооруженных сил, проведённых на севере России. Зарубежные и российские СМИ тогда усердно иронизировали над ослабленной и дезорганизованной за годы ельцинских «реформ» русской армией. И в этот момент Путин, который, как правило, очень осторожен в своих публичных оценках и суждениях, вдруг сообщил всему миру сенсационную новость. Более того, он специально подчеркнул, что каждое слово в его заявлении «имеет важное значение».
Он сказал:«На этих учениях были проведены эксперименты и кое-какие испытания… Вскоре российские вооруженные силы получат боевые комплексы, способные действовать на межконтинентальных расстояниях, с гиперзвуковой скоростью, с большой точностью, с широким маневром по высоте и направлению удара. Эти комплексы сделают бесперспективными любые образцы противоракетной обороны – существующие или перспективные».
Но главное – это то, что новый боевой блок для «Сармата»(американцы называют его «Ю-71», наши СМИ - «Объект 4202»), похоже – управляемый на всей траектории своего полёта. А если это так, если русским учёным, конструкторам и инженерам действительно удалось решить сложнейшую проблему дистанционного управления боеголовкой, летящей в атмосфере, в плазменном облаке и с колоссальной скоростью, то точность её наведения можно довести до величины, сравнимой с точностью «Глонасса» или GPS, то есть до нескольких метров!
Москва вернула себе бесспорное лидерство в области стратегических ядерных вооружений. Отныне любая попытка США, НАТО или любого другого государства (союза государств) получить качественное военное превосходство над Кремлём обречена на неизбежный провал. Военная победа над Россией вновь, как и во времена СССР, стала абсолютно невозможной!
http://dfedbees.livejournal.com/778
РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ АРМАТЫ ПРИЗНАЛИ МЕЛКОБРИТАНЦЫ
Британские спецслужбы признали «революционность» российского танка
Британская военная разведка (Defence Intelligence) признала, что армии страны не справиться с новейшим российским танком
Т-14 «Армата». «Без преувеличений, «Армата» представляет собой самое революционное качественное изменение в танкостроении
за последние полвека. Неудивительно, что этот танк произвел сенсацию», – процитировала в воскресенье Sunday Telegraph
внутренний документ британского минобороны, добавив, что отчет нельзя считать заявлением ведомства, однако обратить на
него внимание стоит.
В частности, газету привлек факт – разведка, выражая сомнение по поводу способности страны противостоять угрозе в лице «Арматы», подняла вопрос, почему у правительства нет планов по меньшей мере на ближайшие 20 лет по разработке аналогичной машины.
http://www.vz.ru/society/2016/11/6/8421
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Edited at 2017-05-21 03:36 pm (UTC)
Вспоминаю октябрь 1977 года. По случаю 60-й годовщины Октября на аэродроме Кубинка предполагалась грандиозная "показуха", как говорили летуны. Нагнали чертову тучу техники - от мигарей до су-24,- 25, пригнали тройку "вертикалок" Як-38 прямо с "Киева", Ту22м3. Случайно оказавшись прямехонько на оси полосы у аэродрома, стоял, разинув рот- сделав два круга над аэродромом , сел тогда еще совершенно непонятный, дико непривычный, самолет. Это был первый, так и не пошедший в серию, вариант Су27,с плавными обводами крыльев и овальными заборниками под брюхом.Пригнал его Владимир Ильюшин. Так состоялось мое первое знакомство с Су27.
А, вона как. А в 44-м и 53-м они, значит, не на равных противостояли.
Дык волнами все идет- то они вперед вырвутся, то мы. Правда, последнее время они все больше на рекламе выезжают, чем на реальной технике.