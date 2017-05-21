США сделают все, чтобы помешать Китаю построить Новый шелковый путь

Телеканал "Звезда" | Вашингтон сделает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Центральной Азии и помешать строительству Нового шелкового пути. Уверенность в этом выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда». По словам эксперта, в США понимают, что появление новой паневразийской транспортной системы выведет Китай в мировые лидеры, и пытаются не допустить этого, в том числе моделируя будущее ряда государств Центральной Азии в угоду собственным интересам.
«Что касается усилий США по подрыву стабильности в Центральной Азии, это будет происходить, это уже происходит, посмотрите, какие по численности американские посольства работают в регионе. Когда открываются новые американские посольства и в других центральноазиатских странах. Когда руководству Госдепа задавали вопрос: "Для чего вы делаете, какой смысл?" – было сказано: "Это наши стратегические инвестиции". То есть вот этот аппарат американских дипломатов, технических специалистов, сотрудников спецслужб, он там находится не для того, чтобы изучать страну пребывания, а для того, чтобы моделировать будущее этих стран по тем сценариям, которые будут выгодны прежде всего Соединенным Штатам Америки», – отметил Коротченко.
Напомним, Китай в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами активно продвигает концепцию новой паневразийской транспортной системы под названием Новый шелковый путь, предполагающей создание обширной инфраструктурной сети по пути от западных границ Китая через страны Средней Азии и Иран в Европу.
Источник + видео: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_
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Народно-освободительная армия Китая
1) Притоны старого Владивостока.
В годы гражданской войны людей мучили и пытали везде - в разведках и контразведках, на Русском острове и на Эгершельде, на крейсерах и транссибирских поездах.
Пока одни граждане мучили других до усрачки и закатывания глаз под лоб
явно неерунда ога,наркоманская-про нариков
2)
Придурки лагерные
Клин улином вышибается. И придумали такую отмазку что мы сами банда и готовимся Метрополитен оперу "обнести" ну и крейсер захватить.
А девчёнки наши по другому отбивались. Говорили, вербуйте мол других из другого района города. Им один хрен по какой статье сидеть, хоть по 105й хоть по 107, да хоть по какой.
3)
ИВЦ. 1979-1998.
Часто с утра к механикам приносили магнитофоны и всякую тогдашнюю белиберду, которую те и ремонтировали. - Кто взял мой паяльник, где моя отвертка? Бля! Опять кормушка пустая! - постоянно слышалось до обеда.
Без мата либераст двух слов написать не может,неерунды ГГГ
4)
Байки о зверях. Stories about animals.
Волк, кабан и сотовый телефон
Идёт волк с сотовым телефоном. Навстречу ему кабан.
- Куда идешь волк?
- Иду я баранам хакерам, хочу номер пробить.
- А давай я пробью тебе номер.
- На, - согласился волк.
Кабан бросил сотовый на землю. Сначала ударил по нему копытом, а затем ещё пару раз задом сел на сотовый телефон.
И всё за 25 год Зачем?
Какой классический ЖЖ платного пендос тролля с неерундой ГГГ
strangeleopard
Oleg Galinsky
Новые и старые байки и заметки авторские, читаю много - пишу мало...
Аккаунт, Создан 19 мая 2009 ((спал до антирусского майДАУНА в 2014 г), обновлялся 19 мая 2017 [Подарить для уничтожения России ]
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отлищная неерунда ГГГ
А у самого в интересах:дурак,дураки,золото,монеты,чай
АХАХАХА
А о себе-вообще бред зомбака либераста:
Я работал на ИВЦ,а ещё пару пятилеток интенсивно занимался ДХэксингом и Мониторингом. Бывал в лагерях пионерских. Об этом немножко написано в моих мемуарах и байках. Стараюсь дружить взаимно.
Когда-то я печатал талоны за вредность, и всякие бланки, а ещё стряпал рапорта о радиоприёме в разные страными мира.
Иногда на вопрос: - Разве можно так делать? Я очень тихо отвечал. - Мне всё можно.
Надо найти в почте 25, "Сопку Крестовая" с старым фото и доподнить.
понимаешь в какой стране живешь. наш ВВП меньше чем у сапожка - Италии или половины кореи..
никакой роли РФ не играет в мире
В процентном отношении к мировому: Российский ВВП практически равен немецкому. 3,17% от мирового ВВП, у Германии 3,32%.
Италия - 1,93%
Южная Корея - 1,61%
До 2000-х все было хуже в разы. ВВП страны равнялся ВВП Нью-Йорка.
Тогда была несбыточная мечта догнать хотя бы Португалию по ВВП.
Я считаю, что 10% мирового ВВП для России было бы великолепно.
Но, походу, все уже. Время наше, как империи, ушло. Это неизбежный исторический процесс.
Другие гиганты начинают править миром.
ПУТИН-УХОДИ-МЕШАЕШЬ-ВОРОВАТЬ-ВОРАМ!!!
ПУТИН-УХОДИ-ПРЕКРАТИ-ВОССТАНАВЛИВАТЬ-РОС
Что бы либерастам и иудам опять воровать без предела и без страха , как при иудах горбаче и эльцине!
Как они уже воруют после революции на Украине,в Ливии и Ираке! Как жрут сердца пленных и отрезают головы 12 летним мальчикам,
как делают массово из детей палачей их братаны кровные-людоеды ИГИЛ в Сирии !
Edited at 2017-05-21 12:39 pm (UTC)
t w i t t e r . c o m / i _ k o r o t c h e n k o
Игорь твоя большая ошибка.
Не оборонный но НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ-холдинг ДА.
И не мега-холдинг но ГИГА ХОЛДИНГ
Зкспортируют в Россию, страны Балкана и Гейропу - Радикальный ваххабизм как идеологию наступления на Белую Расу.
Очень скоро будет реприза СИРИЯ-2 /от 2017-2027/ в чечне, ингушетии,дагестане, косову, сербии, македонии, гейропи и т.д. и т.п.
469 лярдов для РАДИКАОЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ. Это какая цифра....
Рельсы вкопанные мешают.
Какой способ транспортировки проще перенаправить?
Кроме того, сухопутный транспорт однозначно и безоговорочно дороже, а более высокие транспортные расходы приемлемы для заказчика лишь при необходимости срочной доставки, что не относится к большинству китайских грузов. Болтается это говно где-то там в океане и пусть болтается на здоровье.
Каким образом оптимизация поставок удешевляет товар? Меньше складских помещений на стороне заказчика, разве что.
Далее, как маршрут перевозки будет менять положение на уже устоявшемся рынке? Новые возможны: тормознул состав в райцентре и продал с колес пару ящиков шняги, а в море продавать по пути некому, это верно.
Меньше траты на перевозку.
Далее, как маршрут перевозки будет менять положение на уже устоявшемся рынке?
Больше товара по меньшей цене.
Всего получаем
Срок - 12 дней Владивосток-Москва + 3 дня таможняпри въезде в Россию + 3 дня таможня при въезде в ЕС + 4 дня Москва - Амстердам = 22 дня.
Цена - 1700 Владивосток-Москва + 250 российская таможня + 250 европейская таможня + 450 Москва-Амстердам = 2650.
Это мало отличается от сроков и цены судоперевозок
Вот и началась битва Штатов и Китая за РФ,дождались.
Все это , конечно, понятно без особого труда.
Покажу кое-что.
Я тоже несколько раз упомянул, что финал этого ЦИОН-спектакля разбит на 3 фазы. Также уведомил что мы вошли во вторую фазу, но подавляющее большинство пропустило это заявление мимо ушей.
Ну ладно, скоро вы все поймёте, когда этот ЦИОН-цирк начнёт просвещаться как мокрая рубашка.
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Необходимо поддержать русское население северных регионов и дать четко понять что АТО в хохлятском стиле будет означать конец целостности Казахстана.