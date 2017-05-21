США сделают все, чтобы помешать Китаю построить Новый шелковый путь

Саудовская Аравия заключила с США оружейную сделку на $110 млрд. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения и военной техники на гигантскую…

Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю? В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ в программе "Место встречи" заключил пари на 500 долларов с американским журналистов Марком Наклзом, что…

Сирия: что дальше? Удастся ли России и США договориться о совместной борьбе с ИГИЛ Был гостем второй части программы "Место встречи" на НТВ (начало по видеоролику 46 мин. 20 секунд), обсудили о чем говорили по телефону Путин и…

Почему в США заговорили о вмешательстве РИСИ в выборы президента РИА Новости | Обвинения американских чиновников против Российского института стратегических исследований (РИСИ) в якобы разработке плана по…

Превентивный угар. Чем закончится война нервов между КНДР и США? Ситуация вокруг КНДР продолжает обостряться, никто не может сказать, чем там все завершится. Все ждут 25 апреля - в этот "красный день"…

США: политика хаоса В пятницу эфир программы "Время покажет" на Первом канале был посвящен не только Евровидению-2017 и Украине, но и отношениям России и США в свете…

Трамп опаснее, чем обезьяна с гранатой В непосредственной близости от Северной Кореи завершено развертывание ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".…

Россия ни при каких обстоятельствах не сдаст Башара Асада Был сегодня гостем программы "Место встречи" на НТВ, обсуждали пойдет ли Кремль на сделку по сдаче Асада в обмен на обещания Вашингтона улучшить…