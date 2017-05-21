Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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США сделают все, чтобы помешать Китаю построить Новый шелковый путь
Коротченко
i_korotchenko
May 21st, 14:58


Телеканал "Звезда" | Вашингтон сделает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Центральной Азии и помешать строительству Нового шелкового пути. Уверенность в этом выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда». По словам эксперта, в США понимают, что появление новой паневразийской транспортной системы выведет Китай в мировые лидеры, и пытаются не допустить этого, в том числе моделируя будущее ряда государств Центральной Азии в угоду собственным интересам.

«Что касается усилий США по подрыву стабильности в Центральной Азии, это будет происходить, это уже происходит, посмотрите, какие по численности американские посольства работают в регионе. Когда открываются новые американские посольства и в других центральноазиатских странах. Когда руководству Госдепа задавали вопрос: "Для чего вы делаете, какой смысл?" – было сказано: "Это наши стратегические инвестиции". То есть вот этот аппарат американских дипломатов, технических специалистов, сотрудников спецслужб, он там находится не для того, чтобы изучать страну пребывания, а для того, чтобы моделировать будущее этих стран по тем сценариям, которые будут выгодны прежде всего Соединенным Штатам Америки», – отметил Коротченко.

Напомним, Китай в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами активно продвигает концепцию новой паневразийской транспортной системы под названием Новый шелковый путь, предполагающей создание обширной инфраструктурной сети по пути от западных границ Китая через страны Средней Азии и Иран в Европу.

Источник + видео: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705181634-d903.htm , фото site.xxrb.com.cn

Материалы по теме:
Народно-освободительная армия Китая

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Posts from This Journal by “США” Tag

42 comments :
( 42 comments Leave a comment )
  • 1
yur65
2017-05-21 12:01 pm (UTC)
Разве что об китайскую стену убьются (расшибутся).
(Reply) (Thread)
dfedbees
2017-05-21 03:35 pm (UTC)
давай твой блог с неерундой изучим...
1) Притоны старого Владивостока.
В годы гражданской войны людей мучили и пытали везде - в разведках и контразведках, на Русском острове и на Эгершельде, на крейсерах и транссибирских поездах.
Пока одни граждане мучили других до усрачки и закатывания глаз под лоб

явно неерунда ога,наркоманская-про нариков

2)
Придурки лагерные
Клин улином вышибается. И придумали такую отмазку что мы сами банда и готовимся Метрополитен оперу "обнести" ну и крейсер захватить.
А девчёнки наши по другому отбивались. Говорили, вербуйте мол других из другого района города. Им один хрен по какой статье сидеть, хоть по 105й хоть по 107, да хоть по какой.

3)
ИВЦ. 1979-1998.
Часто с утра к механикам приносили магнитофоны и всякую тогдашнюю белиберду, которую те и ремонтировали. - Кто взял мой паяльник, где моя отвертка? Бля! Опять кормушка пустая! - постоянно слышалось до обеда.

Без мата либераст двух слов написать не может,неерунды ГГГ

4)
Байки о зверях. Stories about animals.
Волк, кабан и сотовый телефон
Идёт волк с сотовым телефоном. Навстречу ему кабан.
- Куда идешь волк?
- Иду я баранам хакерам, хочу номер пробить.
- А давай я пробью тебе номер.
- На, - согласился волк.
Кабан бросил сотовый на землю. Сначала ударил по нему копытом, а затем ещё пару раз задом сел на сотовый телефон.

И всё за 25 год Зачем?
Какой классический ЖЖ платного пендос тролля с неерундой ГГГ
strangeleopard
Oleg Galinsky
Новые и старые байки и заметки авторские, читаю много - пишу мало...

Аккаунт, Создан 19 мая 2009 ((спал до антирусского майДАУНА в 2014 г), обновлялся 19 мая 2017 [Подарить для уничтожения России ]

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отлищная неерунда ГГГ
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dfedbees
2017-05-21 03:49 pm (UTC)
==какая ерунда==
А у самого в интересах:дурак,дураки,золото,монеты,чай,телесереалы
АХАХАХА
А о себе-вообще бред зомбака либераста:

Я работал на ИВЦ,а ещё пару пятилеток интенсивно занимался ДХэксингом и Мониторингом. Бывал в лагерях пионерских. Об этом немножко написано в моих мемуарах и байках. Стараюсь дружить взаимно.

Когда-то я печатал талоны за вредность, и всякие бланки, а ещё стряпал рапорта о радиоприёме в разные страными мира.
Иногда на вопрос: - Разве можно так делать? Я очень тихо отвечал. - Мне всё можно.

Надо найти в почте 25, "Сопку Крестовая" с старым фото и доподнить.
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smirnoff_v
2017-05-21 12:18 pm (UTC)
А мы им поможем, ибо заинтересованы в том, что бы этот шелковый путь прошел как можно севернее.
(Reply) (Thread)
29krasnoyarsk
2017-05-21 12:20 pm (UTC)
США и Китай 2 кита. смотреть на их маневры конечно интересно
понимаешь в какой стране живешь. наш ВВП меньше чем у сапожка - Италии или половины кореи..
никакой роли РФ не играет в мире
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a_klunya
2017-05-21 01:18 pm (UTC)
ВВП России 6-й в мире. У Италии - 12, Ю.Кореи - 14.

В процентном отношении к мировому: Российский ВВП практически равен немецкому. 3,17% от мирового ВВП, у Германии 3,32%.

Италия - 1,93%
Южная Корея - 1,61%
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Suhodrichev31
2017-05-21 01:34 pm (UTC)
мдя. печально для 1/6 части суши((
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a_klunya
2017-05-21 01:52 pm (UTC)
Очень печально, согласен.
До 2000-х все было хуже в разы. ВВП страны равнялся ВВП Нью-Йорка.
Тогда была несбыточная мечта догнать хотя бы Португалию по ВВП.

Я считаю, что 10% мирового ВВП для России было бы великолепно.
Но, походу, все уже. Время наше, как империи, ушло. Это неизбежный исторический процесс.
Другие гиганты начинают править миром.
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Suhodrichev31
2017-05-21 02:38 pm (UTC)
Да,17 нефтяных лет,отпущенных нам судьбой,бездарно просраны.
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dfedbees
2017-05-21 03:41 pm (UTC)
По делам их узнаете их». (Матфей 7:20)
ПУТИН-УХОДИ-МЕШАЕШЬ-ВОРОВАТЬ-ВОРАМ!!!
ПУТИН-УХОДИ-ПРЕКРАТИ-ВОССТАНАВЛИВАТЬ-РОССИЮ !!!
Что бы либерастам и иудам опять воровать без предела и без страха , как при иудах горбаче и эльцине!
Как они уже воруют после революции на Украине,в Ливии и Ираке! Как жрут сердца пленных и отрезают головы 12 летним мальчикам,
как делают массово из детей палачей их братаны кровные-людоеды ИГИЛ в Сирии !
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mark_windzor
2017-05-21 02:40 pm (UTC)
ВВП стран в долларовом экиваленте это чушь для идиотов. ВВП сша это,миллион компьютерных игр и приложений,сделанных кстати аутсорсниками из третьих стран,оценивают в миллион доларов каждую,вот и получается + триллион к ВВП,в ЕС в зачёт ВВП идёт кредитование,европейский центральный банк дал кредиты по 100 миллирадов Греции и Финляндии,те получили,вот и +400 ярдов к ВВП ЕС.Если завтра РФ установит курс рубля к доллару 1 к 1,то ВВП РФ простым росчерком ручки вырастет в 60 раз,и станет третьим в мире.
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ssdd000
2017-05-21 03:29 pm (UTC)
Так тонко что даже толсто.
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dr_eburg
2017-05-21 12:20 pm (UTC)
Паранойя - штука жёсткая.
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mishin05
2017-05-21 12:35 pm (UTC)
США - это фигура на доске, а не игрок. Если бы США могли что-нибудь решать, они никогда бы не позволили вывезти свои заводы и технологию в Китай. Как и в СССР. Как и в ФРГ. Как и в Южную Корею. Американцы даже сами в своей стране не имеют голоса. За них правит Глубинное государство, построенное иудейской сектой. Как и в СССР. Как и в Германии. Как и во Франции. Далее - везде... )))

Edited at 2017-05-21 12:39 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
Suhodrichev31
2017-05-21 01:35 pm (UTC)
оспидя,сколько вас тут шизофреников ошивается.
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mishin05
2017-05-21 01:41 pm (UTC)
Так природа распорядилась... Шизофрениеи среди параноиков. По-другому не бывает. Если бы были умные то войн, например, вообще бы никогда не было...
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aspasiaroma
2017-05-21 12:43 pm (UTC)
Отличное. Успеха в строительстве
(Reply) (Thread)
conel
2017-05-21 12:44 pm (UTC)
Интересно каким способом США это могут сделать :)
(Reply) (Thread)
buratinokgb
2017-05-21 12:52 pm (UTC)
Саудовская Аравия создала "оборонный мега-холдинг"
t w i t t e r . c o m / i _ k o r o t c h e n k o

Игорь твоя большая ошибка.
Не оборонный но НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ-холдинг ДА.
И не мега-холдинг но ГИГА ХОЛДИНГ

Зкспортируют в Россию, страны Балкана и Гейропу - Радикальный ваххабизм как идеологию наступления на Белую Расу.
(Reply) (Thread)
buratinokgb
2017-05-21 01:06 pm (UTC)
Игорь,

Очень скоро будет реприза СИРИЯ-2 /от 2017-2027/ в чечне, ингушетии,дагестане, косову, сербии, македонии, гейропи и т.д. и т.п.

469 лярдов для РАДИКАОЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ. Это какая цифра....
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igoritkin
2017-05-21 01:06 pm (UTC)
Корабль из Китая до Роттердама доходит за 30 дней. Цены на перевозки таковы, что выгодно возить камни для мощения улиц. Соответственно, до США корабли доплывают ещё быстрее и дешевле. Зачем нужна какая то паназиатская транспортная система?
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отсутствует
2017-05-21 01:09 pm (UTC)
А вдруг на море качка и бушует ураган?
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ssdd000
2017-05-21 03:30 pm (UTC)
"Не раскачивайте лодку - нашу крысу тошнит!" :))
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caith_sith
2017-05-21 01:52 pm (UTC)
По земле получается ненамного дороже, но гораздо быстрее.
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dr_eburg
2017-05-21 02:53 pm (UTC)
Земля не позволяет оперативно и эффективно менять направление грузопотоков.

Рельсы вкопанные мешают.
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caith_sith
2017-05-21 10:44 pm (UTC)
Потому и есть боковые пути, куда можно отвести вагоны или поезд.
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dr_eburg
2017-05-21 11:21 pm (UTC)
Имелась в виду возможность оперативно отправить грузы в совершенно иной регион планеты.
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caith_sith
2017-05-22 10:28 am (UTC)
Да, из Китая в ЮАР или Америку без корабля не попасть. Но из Китая же в Германию по суше быстрее и удобнее.
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dr_eburg
2017-05-22 12:02 pm (UTC)
Вчера китайских пупсов массово везли в Финляндию, а сегодня решили направить поток в Португалию.

Какой способ транспортировки проще перенаправить?

Кроме того, сухопутный транспорт однозначно и безоговорочно дороже, а более высокие транспортные расходы приемлемы для заказчика лишь при необходимости срочной доставки, что не относится к большинству китайских грузов. Болтается это говно где-то там в океане и пусть болтается на здоровье.
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caith_sith
2017-05-22 01:13 pm (UTC)
Новые транспортные коридоры должны сократить сроки перевозки грузов из Китая в Европу с нынешних 45-60 суток морским путём до 10-13 дней сухопутным путём. Это позволит существенно оптимизировать поставки и удешевить многие китайские товары, укрепить положение Китая на европейских и азиатских рынках, а также занять новые рынки в Африке и на Ближнем Востоке.
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dr_eburg
2017-05-22 01:24 pm (UTC)
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги - как раз тот самый случай.

Каким образом оптимизация поставок удешевляет товар? Меньше складских помещений на стороне заказчика, разве что.

Далее, как маршрут перевозки будет менять положение на уже устоявшемся рынке? Новые возможны: тормознул состав в райцентре и продал с колес пару ящиков шняги, а в море продавать по пути некому, это верно.
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caith_sith
2017-05-22 07:44 pm (UTC)
Каким образом оптимизация поставок удешевляет товар?
Меньше траты на перевозку.

Далее, как маршрут перевозки будет менять положение на уже устоявшемся рынке?
Больше товара по меньшей цене.
(Reply) (Parent) (Thread)
igoritkin
2017-05-28 12:37 pm (UTC)
А вот и нет. Специально посмотрел. За основу взял цены компании "Гранд Сервис". отправить контейнер из Владивостока в Москву занимает 12 дней и стоит 95.000 рублей (примерно 1.700 долларов). К сожалению я не нашел цены и сроков на доставку контейнера по железной дороге из Москвы в Амстердам, что бы можно было сравнить к кораблём. Посольку перевозки международные, понадобится прохождение таможни, поскольку нельзя допустить, что бы через территорию возили всё подряд. Я не специалист, поэтому не знаю, сколько нужно платить за услуги таможни при транзитной грузоперевозке. Скажем срок нахождения на таможне 3 дня и цена 250 долларов за контейнер. То же касается и таможни при въезде в ЕС. По расстоянию от Москвы до Амстердама примерно в 3,8 раза меньше, чем от Владивостока до Москвы. Итого 4 дня и 450 долларов.
Всего получаем
Срок - 12 дней Владивосток-Москва + 3 дня таможняпри въезде в Россию + 3 дня таможня при въезде в ЕС + 4 дня Москва - Амстердам = 22 дня.
Цена - 1700 Владивосток-Москва + 250 российская таможня + 250 европейская таможня + 450 Москва-Амстердам = 2650.
Это мало отличается от сроков и цены судоперевозок
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casus_belli_7
2017-05-21 03:22 pm (UTC)
чтобы зайти в РФ.
Вот и началась битва Штатов и Китая за РФ,дождались.
(Reply) (Parent) (Thread)
отсутствует
2017-05-21 01:08 pm (UTC)
То что Среднюю Азию будут взрывать-тут и к бабке не ходи....
(Reply) (Thread)

Все это , конечно, понятно без особого труда.

donstoik
2017-05-21 01:10 pm (UTC)
Игорь Юрьевич, а Вы в большой теннис любите играть?
(Reply) (Thread)
buratinokgb
2017-05-21 01:13 pm (UTC)
Какой тег для фотографии в ЖЖ ?

Покажу кое-что.
(Reply) (Thread)
buratinokgb
2017-05-21 01:38 pm (UTC)
В Ционе был запущен проект "Нас жёстко обманули". Цель ЦИОН-проекта незатейлево скрывается в самом названии — намекнуть людям, что мы не имеем даже малейшего понятия в каком мире живём и по каким правилам играть в этой жёсткой игре.

Я тоже несколько раз упомянул, что финал этого ЦИОН-спектакля разбит на 3 фазы. Также уведомил что мы вошли во вторую фазу, но подавляющее большинство пропустило это заявление мимо ушей.

Ну ладно, скоро вы все поймёте, когда этот ЦИОН-цирк начнёт просвещаться как мокрая рубашка.

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redneck_yankee
2017-05-21 02:33 pm (UTC)
Майдан в Казахстане неизбежен.Южные казахи настроены очень агрессивно и негативно по отношению к РФ.
Необходимо поддержать русское население северных регионов и дать четко понять что АТО в хохлятском стиле будет означать конец целостности Казахстана.
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spmen
2017-05-21 07:10 pm (UTC)
Тем более странно, что Китай декларирует этот свой "путь" в основном через ненадежные страны. Теперь ему придется брать их под свой жесткий протекторат и выгонять пиндосов. И это прекрасно. Остров пиндостан должен быть изолирован, задавлен экономически и со временем превращен в радиоактивную пустыню.
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Sergey Obodovskiy
2017-05-22 05:47 pm (UTC)
Шёлковый путь через Центральную Азию - это провал политики Путина. Ведь в первоначальном варианте он должен был пройти через Монголию и далее через всю Россию Белоруссию. Но видимо китайским партнёрам очень не нравится "экономика по русски" когда сотни миллиардов нефтедолларов бездарно разворовываются, спонсируют экономику США, тратятся на никому не нужную олимпиаду и ЧМ по футболу, вместо того чтобы работать на экономику страны. Китаёзы конечно прикинули куда могут уйти их инвестиции если строить путь полностью по России, и решили что риски прокладки пути даже через нестабильную Азию, более приемлемы. Конечно наши средства пропаганды даже явный прокол путина выдали за его очередную выдающуюся победу. Но к сожалению это далеко от реальности. И в первую очередь виноваты те кто рулит страной ка пьяный слесарь боевым истребителем.
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