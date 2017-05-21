Саудовская Аравия заключила с США оружейную сделку на $110 млрд.

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения и военной техники на гигантскую сумму в 109,7 миллиардов долларов - об этом сообщил в своем Твиттере официальный представитель Белого дома Шон Спайсер: "Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке вооружения за всю историю США. Он согласовал поставку вооружений за $109,7 млрд. Это прекрасная новость для американских компаний и американских рабочих и инженеров, которые получат новые рабочие места".
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Суд в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом наградил американского лидера высшей наградой королевства – орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.
Свою обеспокоенность подписанными соглашениями уже выразил Тель-Авив. По словам министра энергетики Юваля Штайница, израильская сторона желает «услышать объяснения», когда американский президент Дональд Трамп прибудет в Израиль. "Это не та страна (Саудовская Аравия), с которой у нас есть дипломатические отношения, она по-прежнему враждебна для нас, и никто не знает, что будет в будущем», - заявил Штайниц. Он подчеркнул, что для Израиля важно сохранить свое безусловное военное превосходство над Саудовской Аравией.
фото: news.tj
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Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)
Следом Трамп поехал в Израиль, и там заключит нужные контракты. Это называется работа с противовесами. У нас это умение почему-то утеряно.
Пендосам нужен противовес израиловке?
Израиловка и пендосия-противники? ГГГГ
Трамп оправдываться в израиловку поехал,евреи на него уже рыкнули
Ой всё скачи майДАУН,Великий Укр,Выкопавший Чорноеее Морееее
РУСОФОБ И ВРАГ РОССИИ МАКФОЛЛ :
Вот мнение бывшего американского посла США в России Майкла Макфола.
Путин не друг. Никому. Путин защищает российский национальный интерес, и я надеюсь, что Трамп будет так же делать для нас.
http://yurasumy.livejournal.com/130
ФОБС 2016 год
ПУТИН ОПЯТЬ САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
http://fritzmorgen.livejournal.com/9651
Американский журнал Forbes в четвёртый раз подряд назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. Остальные «призёры» столь стабильным результатом похвастаться не могут, их список от года к году серьёзно меняется. Так, в пятёрку самых влиятельных кроме ожидаемых главы Китая и новоизбранного президента США вошли в этом году также Ангела Меркель и Папа Римский Франциск:
Edited at 2017-05-22 09:51 am (UTC)
странно.
Чьи базы у саудов размещены?
Поскачи
Ох как прав был Франклин Рузвельт....
Если бы да кабы
Из за этого потеряв возможность помочь Асаду в Сирии (Чёрное море оказалось бы блокировано,как и турецкие проходы)
Поэтому Путину еще вчера надо было шевелиться чтобы ускорять уничтожение нефтепромыслов и дезинтеграцию саудии.
Так что ничего странного-нового не вижу.