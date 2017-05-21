Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Саудовская Аравия заключила с США оружейную сделку на $110 млрд.
Коротченко
i_korotchenko
May 21st, 16:17


В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения и военной техники на гигантскую сумму в 109,7 миллиардов долларов - об этом сообщил в своем Твиттере официальный представитель Белого дома Шон Спайсер: "Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке вооружения за всю историю США. Он согласовал поставку вооружений за $109,7 млрд. Это прекрасная новость для американских компаний и американских рабочих и инженеров, которые получат новые рабочие места".

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Суд в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом наградил американского лидера высшей наградой королевства – орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.

Свою обеспокоенность подписанными соглашениями уже выразил Тель-Авив. По словам министра энергетики Юваля Штайница, израильская сторона желает «услышать объяснения», когда американский президент Дональд Трамп прибудет в Израиль. "Это не та страна (Саудовская Аравия), с которой у нас есть дипломатические отношения, она по-прежнему враждебна для нас, и никто не знает, что будет в будущем», - заявил Штайниц. Он подчеркнул, что для Израиля важно сохранить свое безусловное военное превосходство над Саудовской Аравией.

фото: news.tj

Материалы по теме:
Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

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Posts from This Journal by “Дональд Трамп” Tag

22 comments :
( 22 comments Leave a comment )
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sinclaus
2017-05-21 01:27 pm (UTC)
Президент работает, а не щёки надувает, так и должно быть.
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dfedbees
2017-05-21 03:21 pm (UTC)
Да будет смишно когда саудиты израиловку разнесут этим оружием
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sinclaus
2017-05-21 03:24 pm (UTC)
Юношь, не будь примитивным :)
Следом Трамп поехал в Израиль, и там заключит нужные контракты. Это называется работа с противовесами. У нас это умение почему-то утеряно.
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dfedbees
2017-05-22 09:47 am (UTC)
Метр платных пендос троллей ты уже примитивен.И не светит ...
Пендосам нужен противовес израиловке?
Израиловка и пендосия-противники? ГГГГ
Трамп оправдываться в израиловку поехал,евреи на него уже рыкнули
Ой всё скачи майДАУН,Великий Укр,Выкопавший Чорноеее Морееее
РУСОФОБ И ВРАГ РОССИИ МАКФОЛЛ :
Вот мнение бывшего американского посла США в России Майкла Макфола.
Путин не друг. Никому. Путин защищает российский национальный интерес, и я надеюсь, что Трамп будет так же делать для нас.
http://yurasumy.livejournal.com/1303401.html
ФОБС 2016 год
ПУТИН ОПЯТЬ САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
http://fritzmorgen.livejournal.com/965135.html
Американский журнал Forbes в четвёртый раз подряд назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. Остальные «призёры» столь стабильным результатом похвастаться не могут, их список от года к году серьёзно меняется. Так, в пятёрку самых влиятельных кроме ожидаемых главы Китая и новоизбранного президента США вошли в этом году также Ангела Меркель и Папа Римский Франциск:


Edited at 2017-05-22 09:51 am (UTC)
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hitman_23
2017-05-21 01:31 pm (UTC)
Трамп-хитрец )
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jalynski
2017-05-21 01:42 pm (UTC)
Торговец смертью сделался с разносчиком смерти.
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vintagespb
2017-05-21 02:08 pm (UTC)
лучшее оружие из России, а контракты американцам.
странно.
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Чьи базы у саудов размещены?

prostokomp
2017-05-21 03:31 pm (UTC)
...
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vintagespb
2017-05-21 03:42 pm (UTC)
ну тогда понятно, почему наше оружие мало кто покупает.
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Поскачи

dfedbees
2017-05-22 09:52 am (UTC)
Попустит
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cadu3m
2017-05-21 02:11 pm (UTC)
цЕпочку неплохую ему там подарили ))
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dfedbees
2017-05-21 03:21 pm (UTC)
да цЕпочка паханская в руку толщиной
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afonya007
2017-05-21 02:14 pm (UTC)
пейсатые то как взгоношились
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shchapov_andrey
2017-05-21 03:50 pm (UTC)
Почему этому надо верить? Спайсер, может быть, - "гонит"...
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anikonov
2017-05-21 03:50 pm (UTC)
все полученное SAMI объявит произведенным в СА...
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Ох как прав был Франклин Рузвельт....

Chingiz Mamedov
2017-05-21 04:46 pm (UTC)
...лучший выход из затяжного кризиса это война,только уже не США будет воевать,а с американским оружием арабы против шиитского Ирана,Йемена,Хезболлы и Асада,а так как эта война будет надолго,и ВПК США будет работать на полную мощность.Одним махом Трамп две задачи выполнил и свое предвыборное обещание об усилении экономики и открытии новых рабочих мест а заодно начал с Ираном разбираться...Для России и Азербайджана ничего хорошего это не сулит.Россия может потерять единственного на Ближнем Востоке сателита,а Азербайджан столкнется с проблемой беженцев ,ведь в Иране больше 36 миллионов азербайджанцев...Хреново,однако.
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Если бы да кабы

dfedbees
2017-05-22 09:55 am (UTC)
Так и было бы ,если бы Путин клюнул на провокацию иуды подпендоса либераста гиркина и втянулся в войну на украдине

Из за этого потеряв возможность помочь Асаду в Сирии (Чёрное море оказалось бы блокировано,как и турецкие проходы)

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spmen
2017-05-21 06:49 pm (UTC)
Трамп молодец, что всучил на 110 льярдов. Но саудии это никак не поможет, т.к. полноценной армии у нее нет и не будет. Арабы в принципе не умеют обращаться с мало-мальски сложной техникой.
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zimorodoc
2017-05-21 07:11 pm (UTC)
Зато США в шоколаде. Такие бабки в экономику.
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spmen
2017-05-22 08:26 am (UTC)
Это пока только благие пожелания. На самом деле такие огромные поставки могут быть растянуты на 50 лет и более, для саудии в лучшие времена норма - 2 - 3 льярда в год. А они сейчас не лучшие, чтобы складировать бесполезную коллекцию распиаренной техники, которую невозможно использовать за неимением кадров.
Поэтому Путину еще вчера надо было шевелиться чтобы ускорять уничтожение нефтепромыслов и дезинтеграцию саудии.
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bolgarttx
2017-05-22 07:39 pm (UTC)
В США и без того Саудия вложила 750 млрд нефтедолларов в виде разных актитвов,она одна из крупнейших инвесторов и кредиторов США.
Так что ничего странного-нового не вижу.
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