MILEX-2017 как зеркало белорусских тенденций развития вооружений

К международной выставке вооружений MILEX-2017 вышел в свет специальный выпуск журнала "Национальная оборона", который открывается программной статьей председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Сергея Гурулева. Ниже приводится ее полный текст.
В мае 2017 года Минск в 8-й раз принимает одну из крупнейших в восточноевропейском регионе выставку, которая отражает основные тенденции и перспективы мирового рынка вооружений и является наглядной демонстрацией интеллектуальной мощи и огромного потенциала оборонного сектора экономики Республики Беларусь (ОСЭ). Сегодня «МILEХ-2017» по праву может считаться визитной карточкой отечественного ОСЭ. Организация такого масштабного специализированного проекта на белорусской земле вызвана стремлением представить потенциальным партнерам широкий спектр отечественной продукции военного назначения (ПВН), которая, благодаря своему высокому качеству, надежности и техническим характеристикам, способна составить здоровую конкуренцию зарубежным аналогам по ряду направлений.
Организаторы выставки планируют позиционировать образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в рамках комплексных системных проектов и направлений разработок систем вооружения, способных органично вписываться в новые концепции ведения вооруженной борьбы. Это системы огневого поражения; средства подвижности систем вооружения; боевые авиационные комплексы военного и гражданского назначения; боевые геоинформационные системы; системы комплексного противодействия высокоточному оружию.
В рамках данных проектов сформировано семь направлений разработок ПВН. Приоритеты отданы развитию роботизированной и беспилотной техники, системам огневого поражения, а также боевым легкобронированным автомобилям (ЛБА), созданным на базе единого колесного шасси, интегрированным с индивидуальными и групповыми боевыми системами военнослужащих и т.д.
В основе выставочной экспозиции организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, а это более 300 натурных и макетных образцов ВВСТ – около 30 % составляют принципиально новые (инновационные) образцы ПВН, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного ОСЭ. В современных условиях решение задач по обеспечению безопасности и обороноспособности страны невозможно без повышения инновационной активностии в белорусской оборонке и внедрения передовых технологий.
Сегодня научный и производственно-технологический потенциал ОСЭ постепенно превращается в эффективный инновационный ресурс и становится одним из действенных инструментов реализации государственной политики в области развития ВВСТ, а новые технологии, разработанные в «оборонке», позволяют повысить экспортные возможности и конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке вооружений по ряду направлений.
Нам необходимо делать шаг вперед и самостоятельно или в кооперации разрабатывать и серийно производить ВВСТ нового поколения, боевые характеристики которых в полной мере должны отвечать требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня и быть востребованными в ВС.
Госкомвоенпром проводит плановую работу с силовыми ведомствами Республики Беларусь по сотрудничеству в области оснащения их новыми образцами (комплексами, системами) ВВСТ. Одним из итогов этой работы стало определение Госкомвоенпрома государственным заказчиком по наиболее важным разработкам систем и комплексов ВВСТ.
В 2017 году, объявленном в Беларуси Годом науки, ставится цель – улучшить условия для работы, в том числе отраслевой науки (генеральных (главных) конструкторов (конструкторских школ) по направлениям развития вооружений, для воплощения идей и разработок, превращения их в конкурентоспособную продукцию на внутреннем и внешнем рынках.
В современных экономических условиях мы не можем позволить себе такую роскошь, как работать на полку и «коллекционировать» изобретения. Поэтому одна из наших задач – создать условия эффективного использования научных знаний в целях развития высокотехнологического ОСЭ.
Уже сегодня закладывается соответствующая система, обеспеченная кадровым потенциалом, основой которой стали генеральные (главные) конструкторы, инженерные школы по основным направлениям развития систем вооружений. Создание креативного класса в лице генеральных (главных) конструкторов позволило осуществлять координацию работ и техническое руководство при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при создании новых изделий по приоритетным направлениям развития ВВСТ.
За прошедшие годы выстроена интегрированная вертикаль: назначены генеральные и главные конструктора, создан научно-технический (экспертный) совет Госкомвоенпрома, совет генеральных (главных) конструкторов и организована система их работы. При этом упор сделан на качество аналитической поддержки решений по формированию программ создания ПВН, организацию кооперационных связей.
Это позволило устранить дисбаланс между выполнением отдельных опытно-конструкторских работ и серийным производством разработанной продукции, повысить заинтересованность и ответственность руководителей предприятий за конечный результат – разработку и производство востребованной ПВН. В результате даже у тех, кто ранее шел явно в тупик, сегодня появились перспективы.
Под руководством Госкомвоенпрома генеральные и главные конструкторы по системам вооружений совместно со специалистами силовых министерств и комитетов определяют такие ключевые системы и вырабатывают по ним предложения. При этом приоритетные виды ВВСТ между собой структурно и функционально взаимосвязаны в единые системы. Реализация описанного подхода к созданию сложных систем стало, в том числе, возможным благодаря «трепетному» отношению к выделяемым государством на научные разработки средствам и «жесткому» подходу Госкомвоенпрома к отбору заданий по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в ходе реализации государственных научно-технических программ (ГНТП) и программ научных исследований (ГПНИ). Залогом успеха этой деятельности стало привлечение для выполнения работ ведущих научных организаций (в том числе Национальной академии наук Беларуси) и инновационных центров учреждений образования.
Перспективное планирование создания образцов (систем) вооружения позволило отобрать для выполнения в рамках ГНТП и ГПНИ периода 2011–2015 годов разработки по конкретной тематике, касающейся: целевой нагрузки и бортовой аппаратуры БЛА, радиолокационной аппаратуры, средств отображения информации, электронных вычислительных машин, перспективных средств связи. Кроме того, были проведены (и продолжаются) работы по: созданию СВЧ устройств на отечественных гетероструктурах AlGaN, разработке технологии получения специальных покрытий для элементов космической техники, разработке и исследованию специализированных аналоговых интегральных схем.
Работая на опережение, Госкомвоенпром активно развивает те научные отрасли (конструкторские школы), которые сегодня имеют перспективу развития не только у нас в стране, но и являются прогрессивными в мире, – это и космическое приборостроение, и электроника, и информационно-коммуникационные технологии, и робототехника. Развитие сегодня высокотехнологичных предприятий и появление прорывных направлений, в том числе в оборонной сфере — залог успешного завтра. Ведь страна только тогда может иметь перспективы развития, если она будет заниматься технологиями завтрашнего дня.
Деятельность оборонных предприятий только за последние два года способствовала поставке в ВС более 1,5 тысячи единиц новейших, модернизированных и отремонтированных образцов ВВСТ – средства огневого поражения, связи и радиоэлектронной борьбы, средства подвижности и другие.
Республика Беларусь сегодня делает ставку на мобильную армию с эффективным вооружением, под стать должны быть вооружения и военная техника, позволяющие обеспечивать подразделениям ВС защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на большие расстояния.
Используя оптимальный и рациональный подходы к обеспечению военной безопасности государства, военно-политическое руководство Республики Беларусь уделяет пристальное внимание развитию своих ракетных войск и артиллерии, оснащению их современным ВВСТ, в том числе отечественного производства.
Важнейшим итогом работы в 2016 году по направлению «огневые средства поражения» стало принятие на вооружение и поставка в Вооруженные Силы комплекта РСЗО «Полонез» с дальностью стрельбы до 200 км, разработанного под руководством Госкомвоенпрома государственным предприятием «Завод точной электромеханики» («ЗТЭМ») при непосредственном участии военного ведомства. Выполнение проекта стало примером успешного взаимодействия республиканских органов государственного управления с организациями ОСЭ в рамках кооперации.
У нас есть планы и возможность сделать комплекс и с большей дальностью поражения. В развитие уже достигнутых результатов в 2016 году предприятием «ЗТЭМ» в установившейся кооперации начата разработка РСЗО с дальностью стрельбы до 300 км, в рамках которой планируется достигнуть уровня локализации ее составных частей до 85%. Уже осенью 2017 года Госкомвоенпром планирует организовать и провести первые стрельбовые испытания данного изделия.
На базе данного предприятия впервые, можно сказать с нуля, создан целый комплекс: научный, экспериментальный и производственный, позволяющий заниматься разработкой (модернизацией, продлением сроков технической пригодности ракет различных классов, утилизацией) и производством современных отечественных ракетных систем.
Военным ведомством совместно с РПУП «ЗТЭМ» проводятся работы по продлению назначенных сроков службы зенитных управляемых ракет, противотанковых управляемых ракет, реактивных снарядов (РС) к установке «Град». Специалисты «ЗТЭМ» совместно с российскими коллегами из НПО «Сплав» разработали вариант модернизации РС, позволяющий продлить срок службы 9М28Ф и 9М53Ф, созданных в 1980–1990‑х годах. Белорусы взяли на себя полную реализацию проекта – модернизацию снарядов и их испытание. В результате проведенной модернизации получены модификации РС, перспективные для использования как в ВС, так и армиях, имеющих на вооружении подобные РСЗО. Новые боеприпасы (9М521МБ, 9М522МБ) не только мощнее прежних, но и обладают повышенной дальностью стрельбы. В декабре 2016 года успешно завершились стрельбовые государственные испытания нового 122 мм РС 9М523МБ к РСЗО типа «Град», разработанного специалистами РПУП «ЗТЭМ».
Создание различных роботизированных комплексов – сегодня главный тренд в военном деле. И здесь Республика Беларусь, по крайней мере среди государств постсоветского пространства, занимает одно из лидирующих мест в сегменте беспилотных авиационных комплексов (БАК) тактического звена самолетного и вертолетного типа.
Заметные успехи в этой сфере стали возможны благодаря концентрации усилий заинтересованных структур, разработчиков и производителей в рамках ГНТП «БАК и технологии». Их деятельность по созданию БАК консолидирует и направляет Госкомвоенпром. В результате целенаправленной политики сегодня создан и предлагается потенциальным покупателям ряд эффективных БАК – тактические БАК ближнего действия «Беркут-1» и «Москит»; тактический БАК малой дальности «Беркут-2»; многофункциональный БАК «Гриф-100» с дальностью действия до 100 км, а также ряд элементов и целевых нагрузок, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе БАК.
Весьма примечательно то, что все они, за малым исключением, созданы на основе белорусских комплектующих. Отдельные образцы БАК уже приняты на вооружение и используются в подразделениях ВС и Государственного пограничного комитета.
В настоящее время Госкомвоенпромом проводятся мероприятия по организации управления разнотипными БАК при их совместном применении с единого пункта управления, разработанного ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления». В дальнейшем с учетом созданного научно-технического потенциала белорусскими организациями и иностранными компаниями, добившимися определенных результатов на мировом рынке, планируется продолжить работы по созданию БАК различного назначения. В качестве приоритетного направления нами рассматривается создание БАК большой дальности и продолжительности полета.
Новым направлением в деятельности компании «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» является робототехника. Среди разработок организации – мобильный роботизированный комплекс «Робот – А1», который успешно используется для проведения дистанционных инженерно-саперных работ. Создание таких комплексов в ряде стран Запада считается одним из наиболее перспективных направлений развития систем вооружения вооруженных сил.
По направлению «Средства подвижности систем вооружения» создается линейка базовых средств подвижности, на основе которых разрабатываются боевые средства различного назначения. И здесь безусловным лидером является ОАО «Минский завод колесных тягачей».
В 2016 году в интересах военного ведомства поставлены серийно производимые автомобили МЗКТ-500200. По итогам испытаний дорабатываются тактические автомобили МЗКТ-600100 и МЗКТ-600200, которые также планируются для постановки на производство, в том числе в интересах военного ведомства. Ключевой особенностью автомобилей данного семейства является использование инновационной, уникальной для СНГ длинноходной независимой подвески Volat, длина хода колеса в которой достигает 400 мм.
Шасси в стандартной комплектации оснащены новейшими разработками отечественных производителей: шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач последнего поколения, современными двигателями повышенной мощности белорусского и российского производства, а также электронными системами самодиагностики и управления системами автомобиля. Совокупность высокой проходимости, плавности хода и скорости движения по бездорожью делает шасси данного семейства идеальным вариантом для размещения дорогостоящего и прихотливого оборудования, которое нуждается в повышенной мобильности.
Сегодня Госкомвоенпром реализует мероприятия одного из важнейших комплексных системных проектов по созданию и серийному производству семейства боевых бронированных машин (ББМ) с использованием шасси повышенной проходимости в соответствии с требованиями, выработанными военным ведомством к их облику.
В 2016 году выполнен основной объем работы и в апреле 2017 года завершается разработка и постановка на производство ОАО «Минский завод колесных тягачей» базового легкобронированного автомобиля (ЛБА) МЗКТ-490100 («V-1»). Параллельно создаются его различные модификации, выполняется разработка экспортного варианта ЛБА.
Успешно выполняются работы по созданию бронированных транспортных средств в ОАО «140 ремонтный завод». В 2016 году разработано и в марте 2017 года успешно выдержало государственные испытания бронированное транспортное средство «Кайман». Изделия «V-1» и «Кайман» на 90% состоят из узлов и агрегатов серийно выпускаемой колесной техники военного назначения и комплектующих белорусского производства.
Основными задачами на перспективу мы видим расширение модельного ряда ЛБА с колесной формулой 4×4, 6×6, 8×8 и применение «модульного принципа» исходя из необходимости реализации требований различных заказчиков на базовом варианте.
По направлению «Системы и средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы» предприятия системы Госкомвоенпрома при объединяющей роли ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», успешно работают над созданием, производством и поставкой в Вооруженные Силы и иностранным партнерам современных комплексов радиолокации, радиоэлектронной борьбы, радио- и радиотехнической разведки.
В 2016 году продолжено серийное изготовление в интересах Вооруженных Сил маловысотного радиолокационного комплекса (РЛК) «Роса-РБ», успешно идет разработка трехкоординатного РЛК «Восток-3Д», перспективных станций помех «Гроза-2», «Гроза-6», в стадии завершения разработка станции борьбы с БЛА «Гроза-С». В этом направлении также стоит отметить работу коллектива «ОКБ ТСП» по созданию автономной трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой боевого режима «РЛС-50», позволяющей вести эффективную работу по воздушным целям технологии «Стелс». Ведутся работы по дальнейшему развитию в части создания «РЛС-100» и «РЛС-200».
Одним из ключевых моментов современного вооруженного противоборства стала радиоэлектронная борьба (РЭБ), возможности которой полностью меняют расклад сил на поле боя. В результате самое современное оружие превращается в бесполезную груду металлолома. Из линейки систем и средств РЭБ практический интерес представляют две новейшие разработки ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».
Более простой, переносной вариант – портативный передатчик помех малоразмерным БЛА «Гроза-Р». Изделие предназначено для борьбы с мультикоптерами и малоразмерными БЛА путем подавления радиоканалов управления ими и постановки помех системам спутниковой навигации.
Более сложной и без преувеличения уникальной разработкой предприятия является станция РЭБ «Гроза-С». Отличительной особенностью данного образца является применение технологий спуфинга, то есть способность не только нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но «обманывать» его средства навигации.
Уже создан первый опытный образец станции «Гроза-С» на автомобиле «Форд-Транзит», предназначенный для использования в условиях сложной городской застройки. Новые версии станции будут установлены на шасси «МАЗ» и бронеавтомобиле «V-1» производства ОАО «МЗКТ». В стадии завершения разработки находится и экспортный вариант изделия «Гроза-С», который востребован на внешних рынках.
В современном мире акценты в противостоянии стран все больше смещаются в сферу высоких информационных технологий. Внедрение в практику управления новых сетевых телекоммуникационных комплексов и систем является прорывным шагом вперед, обеспечивающим не только вертикальную и горизонтальную интеграцию всех участников военных действий, но и максимальную реализацию их боевых возможностей.
Республика Беларусь уже продвинулась по пути разработки отдельных компонентов системы, которая интегрировала бы в себе все имеющиеся силы и средства. Разработка соответствующих образцов ВВСТ ведется в рамках проекта «Боевые геоинформационные системы».
В настоящее время это линейка комплексов средств автоматизации (КСА) до тактического уровня управления включительно, целый ряд средств связи, навигационного и топографического обеспечения, специализированные системы (комплексы) и программные комплекты для решения задач моделирования боевых действий и поддержки принятия решения командирами и командующими, а также защиты информации. Так, разработка и внедрение современных КСА позволила повысить эффективность управления силами и средствами ВВС и войск ПВО.
Наиболее значимые результаты получены в области развития современных цифровых средств связи. Примером реализации инновационных направлений строительства и развития ВС является процесс перевооружения соединений, воинских частей и подразделений связи на цифровое телекоммуникационное оборудование.
За последние 5 лет специалисты ОАО «АГАТ-СИТСТЕМ» в рамках реализации двух ГНТП («Радиоэлектроника-2», «Радиосвязь и навигация»), а также Государственной программы разработки, производства и оснащения Вооруженных Сил Республики Беларусь средствами связи, радиоэлектронной борьбы, топогеодезического обеспечения и навигации на 2013–2017 годы практически завершили создание комплекса радиосредств и средств полевой связи, которые позволят полностью удовлетворить потребности военного ведомства в различных звеньях управления. Программа позволила подвести своеобразный итог всем ранее выполнявшимся разработкам и готовности организаций к выполнению поставок заказчику.
В 2016 году велась работа по созданию законченной линейки средств связи военного назначения. При этом заказчику поставлено около 500 единиц радиостанций, телефонных аппаратов и цифровых радиорелейных станций, отличающихся высокой помехоустойчивостью и большой скоростью передачи речи и данных. Созданные и освоенные в производстве современные системы связи и передачи информации совместно с разработанными КСА в целом позволяют завершить создание боевых геоинформационных систем различного уровня.
Продолжаются работы по дальнейшему усовершенствованию экипировки так называемого «солдата будущего» – модернизации информационно-технического комплекса «Солдат – боевые системы», представляющего собой интеграцию оборудования по технологии 4G c оптикоэлектронными и цифровыми средствами связи в экипировку военнослужащего. В итоге получилось беспроводное оборудование, обеспечивающее солдату полную ситуационную осведомленность и не сковывающее его действий.
Для обеспечения устойчивости и помехозащищенности от систем РЭБ в элементах беспроводной связи усовершенствованного ИТК «Солдат – боевые системы» задействуется широкий радиочастотный спектр, осуществляется эффективное противостояние межсимвольным помехам и интерференции между поднесущими частотами, что позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и скорость передачи информации.
Подводя итог вышесказанному, экспозиция отечественных образцов ПВН – это не только возможность представить результат работы предшествующих лет, но и способ показать стремление двигаться вперед, видеть перспективу.
Следует отметить актуальную для всех организаций ОСЭ задачу 2017 года, да и последующих лет – определение новых перспективных, а главное, востребованных направлений работы, формирование новых проектов.
Здесь можно выделить работы по разработке отечественного зенитного ракетного комплекса средней дальности на базе системы «Бук-МБ», противотанкового ракетного комплекса и гранатомета, а также модернизацию авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия.
Успешное выполнение организациями Госкомвоенпрома главной задачи по созданию востребованной на внутреннем и внешних рынках ПВН позволило обеспечить достижение ими качественных показателей социально-экономического развития.
С 2011 по 2016 год обеспечена положительная динамика – рост объемов промышленного производства вырос более чем в 3 раза, чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза, рентабельность продаж в среднем за год составляла 16 %, а экспорт товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома вырос почти в 2 раза.
Сегодня экспорт остается главной точкой приложения усилий для сбалансированного экономического развития Госкомвоенпрома. Если есть востребованность продукции на внешних рынках, значит работа проводится эффективно, а направления развития выбраны правильно.
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Наоборот, резервация совка стала окном для контрабанды санкционных гейропских химических псевдопродуктов, т.е. канцерогенных отрав. И одновременно - одним из основных поставщиков "украине" ГСМ, военных автомобилей, др. запчастей. Вся ее экономика - это остатки советской, поддерживаемые на плаву российскими пожертвованиями. И эта поганая резервация гадит как может в карман своей кормилице России.
Пора прикрывать лавочку и вешать иуду-"отчима".