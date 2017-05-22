MILEX-2017 как зеркало белорусских тенденций развития вооружений

Белоруссия планирует приобрести в России истребители Су-30СМ Белоруссия планирует приобрести в России истребители Су-30СМ. Об этом сообщил журналистам в Минске командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил…

Белорусская армия: фуражки-аэродромы сохранены Белорусская военная делегация на танковом биатлоне в Алабино. Обратите внимание: фуражки-аэродромы сохранены. Мне лично фуражки от Шойгу нравятся…

116-я гвардейская штурмовая авиабаза (г. Лида, Беларусь) получила четыре УБС Як-130 фото Алексей Коршунов / RussianPlanes.net На аэродроме Лида 27 апреля состоялись торжественные мероприятия, посвященные вручению личному составу…

Белорусский ВПК на IDEX-2015 Образцы продукции белорусского ВПК, предлагаемые на экспорт, были представлены в виде моделей на национальной экспозиции Республики Беларусь на…