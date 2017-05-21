Венедиктова облили виски. Легко отделался: могли ведь облить и дерьмом

РИА Новости | Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время публичной дискуссии "Открытая библиотека", видеозапись была опубликована в социальной сети "ВКонтакте". На записи видно, как на сцену выбежали три человека и облили Венедиктова жидкостью из бутылок. Один из нападавших заявил, что это акция "Другой России", после чего второй активист кинул в зал пачку листовок. После нападения охрана увела их со сцены.
Позднее Венедиктов в своем микроблоге в Twitter заявил, что виски был разбавлен.
Источник: https://ria.ru/incidents/20170521/14947
Материалы по теме:
Прекращена работа американского инкубатора по выращиванию пятой колонны в России
Андрей Козырев из Майами кликушествует о "приближающейся смене режима в России"
Серпентарий. Почему они так ненавидят Россию?
Валентин Гафт. Эпиграмма "Муха Москвы"
со слов очевидцев
лучший представитель!
Re: лучший представитель!
Edited at 2017-05-22 02:19 am (UTC)
Спасибо, Вы тоже честно признались
зелёной гуашью надо было.
Достойна, осанна однако!!!!!
А колы це произошло, и где гляануть?
-----------------
Хоть дерьмом его замочат, хоть виски, но запашок от него всегда не слабый.
Кстати - а как Венедиктов определил что виски был разбавлен? Облизывался что ли, как кот, которого облили валерьянкой?..
какая отвратительная новость!
как говно может собой облить ?
это Питер, детка!
Веника вежливо предупредили. Следующего раза не будет - снимут штаны и обосцут. Евровидение всем нам в помощь. Так что "вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".
по другой версии, и виски Веник сам прикупил, и тех, кто его поливал, привёз с собой из Москвы - уж дюже безупречно он отреагировал: на себя не похож, даже не вспомнил про "аптеку за углом" (с)