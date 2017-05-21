Венедиктова облили виски. Легко отделался: могли ведь облить и дерьмом

Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб. Вот они в телевизионной студии в Останкино - не стесняются, дружески обнимаются как…

ОПРОС: Вы согласны, что наши либералы и несистемные оппозиционеры - это шакальё?

ОПРОС: Вы согласны, что наши либералы и несистемные оппозиционеры - это шакальё?

Когда Игорь Стрелков сражался в Славянске, я считал его героем. И говорил о том, что он достоин одной из высших военных наград. Потом, вопреки…