Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Венедиктова облили виски. Легко отделался: могли ведь облить и дерьмом
Коротченко
i_korotchenko
May 21st, 23:37


РИА Новости | Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время публичной дискуссии "Открытая библиотека", видеозапись была опубликована в социальной сети "ВКонтакте". На записи видно, как на сцену выбежали три человека и облили Венедиктова жидкостью из бутылок. Один из нападавших заявил, что это акция "Другой России", после чего второй активист кинул в зал пачку листовок. После нападения охрана увела их со сцены.

Позднее Венедиктов в своем микроблоге в Twitter заявил, что виски был разбавлен.

Источник: https://ria.ru/incidents/20170521/1494761204.html


Материалы по теме:
Прекращена работа американского инкубатора по выращиванию пятой колонны в России
Андрей Козырев из Майами кликушествует о "приближающейся смене режима в России"
Серпентарий. Почему они так ненавидят Россию?

Валентин Гафт. Эпиграмма "Муха Москвы"


Tags:

Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

25 comments :
( 25 comments Leave a comment )
  • 1
boockman
2017-05-21 08:39 pm (UTC)
Вот не жалко хороший продукт на этого старпера переводить)
(Reply) (Thread)
nampuom_pycu
2017-05-21 08:45 pm (UTC)
Совсем не виски это был, а как всегда лосьон "боярышник".
(Reply) (Parent) (Thread)

со слов очевидцев

zabivakka
2017-05-22 06:02 am (UTC)
Там был подтекст. Бенедиктов довольно долго создавал (именно! он сам об этом рассказывал) себе образ любителя выпить, и как ценителя конкретно виски. Бгг
(Reply) (Parent) (Thread)
(Screened comment)

лучший представитель!

zejmianskij
2017-05-21 08:50 pm (UTC)
Обычно они именно так и делают, потому у них изо рта всегда пахнет неважно. Аргументированно(пожалуй, и слова-то такого не знают) осилить оппонента они не могут, посему по-большевицки плюются отчаянно...и пахуче :)))
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: лучший представитель!

私が嫌い ウクライナ人
2017-05-22 02:16 am (UTC)
Это кого надо "аргументированно" осилить, Венедиктова что-ли? А он сам знает такое слово? Всё, чем он занимается, это без'аргументированное обливание дерьмом России. Так что его оппоненты поступили гуманно. Все его аргументы сами собой разбиваются об реальность.

Edited at 2017-05-22 02:19 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)

Спасибо, Вы тоже честно признались

zejmianskij
2017-05-22 08:00 am (UTC)
что Вам не осилить, и орудие пролетариата это единственный способ.
(Reply) (Parent) (Thread)
travnikovug
2017-05-21 08:50 pm (UTC)
Кто хорошо платит - того коньяком обливают. Кто платит мало - зелёнкой.
(Reply) (Thread)

зелёной гуашью надо было.

alfa_2384
2017-05-21 09:16 pm (UTC)
Чтоб поскорее свалил.
(Reply) (Thread)
greezley_boy
2017-05-21 09:18 pm (UTC)
Жалко вискарика! А говном как Латынину чего не облили?
(Reply) (Thread)
mordehai_kac
2017-05-21 10:08 pm (UTC)
А чьо , Латынину говнём облили?
Достойна, осанна однако!!!!!
А колы це произошло, и где гляануть?
(Reply) (Parent) (Thread)
ololo_komati
2017-05-21 09:20 pm (UTC)
Свобода слова в одной из её разнообразных форм))
(Reply) (Thread)
dka
2017-05-21 09:29 pm (UTC)
Кто что проплатил тем и полили.
(Reply) (Thread)
sambriella
2017-05-21 09:32 pm (UTC)
>>>Венедиктова облили виски.Легко отделался: могли ведь облить и дерьмом
-----------------
Хоть дерьмом его замочат, хоть виски, но запашок от него всегда не слабый.
(Reply) (Thread)
(Screened comment)
(Deleted comment)
mordehai_kac
2017-05-21 10:04 pm (UTC)
А потомм он и Шендерович культурно оотрахают матрас.
(Reply) (Parent) (Thread)
lozhkamyoda_73
2017-05-21 09:55 pm (UTC)
Как ездить пьяным и не лишиться прав - советы бывалого.
(Reply) (Thread)
olegmatvey
2017-05-21 10:04 pm (UTC)
Виски - это что-то слишком шикарно.
Кстати - а как Венедиктов определил что виски был разбавлен? Облизывался что ли, как кот, которого облили валерьянкой?..
(Reply) (Thread)

какая отвратительная новость!

alejorojas
2017-05-21 10:12 pm (UTC)
прямо даже не знаю, что гаже - тот, кого облили, или то, чем облили... (
(Reply) (Thread)

как говно может собой облить ?

nag_lec
2017-05-21 10:19 pm (UTC)
не догоняю
(Reply) (Thread)
megalitymonrepo
2017-05-21 10:21 pm (UTC)
Легко отделался! укры, к примеру, могли ведь облить и коктейлем ... молотова. :)
(Reply) (Thread)
oboroten1
2017-05-22 12:01 am (UTC)
На этого тухлого урода тратить вискарик....
(Reply) (Thread)

это Питер, детка!

zabivakka
2017-05-22 06:08 am (UTC)
повадились, намазано им тут что ли... Шендерович как-то с превеликого дуру в кафе один сходил. Им всё неймёццо.
Веника вежливо предупредили. Следующего раза не будет - снимут штаны и обосцут. Евровидение всем нам в помощь. Так что "вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".
по другой версии, и виски Веник сам прикупил, и тех, кто его поливал, привёз с собой из Москвы - уж дюже безупречно он отреагировал: на себя не похож, даже не вспомнил про "аптеку за углом" (с)
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-22 08:31 am (UTC)
Обливание сгустка говна виски слишком роскошно. Говно в твердом виде надо обливать аналогом в разжиженном :).
(Reply) (Thread)
( 25 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: