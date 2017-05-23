Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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За терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ
Коротченко
i_korotchenko
May 23rd, 22:37


В программе "Время покажет" на Первом канале, в которой я принял участие, говорили о теракте в Великобритании. В Манчестере на одном из самых крупных крытых стадионов Европы прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, еще 59 госпитализированы. Взрыв совершил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в фойе, когда зрители покидали арену после концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрыв произошел в 22:35 по британскому времени, в Москве это половина первого ночи. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка Исламское государство.

За терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ, так как очевидно, что на территории Великобритании созданы и действуют её сетевые структуры.

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Posts from This Journal by “Великобритания” Tag

133 comments :
( 133 comments Leave a comment )
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naitedj
2017-05-23 07:46 pm (UTC)
Вот ведь открытие ) Теракты последнее время с завидной периодичностью следуют один за другим. Конечно будут.
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amentus
2017-05-23 07:51 pm (UTC)
ДОЛЖНЫ последовать.
Под вопли "мы не боимся!"
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valgoship
2017-05-23 07:52 pm (UTC)
отсосут! по полной программе все эти игил - хуил.
наверное это был последний "шаг" от них.
вы там в "дебатах и пиздёжах" на тв (в прайм час рисуетесь (вам же там платят больше в это время - причём "ненавистными долларами") а потом ты на немецких машинах домой ездишь ("спасибо деду за победу" - который так и сосёт хер после войны - зато символ он что был за вас мудаков ТАМ :)), в ресторанах жрётё с импортными продуктами ("америка чмо - мы лучшие" - но при этом круто лобстерами образно закусываете) - в кварирах - домах у вас 90% импортных материалов "ненавистных капиталистов", спите ("весь мир чмо - мы избранные и вообще").


тут так раком поставим - тебе и не снилось
привет вашим зомбоящикам
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ckukuev
2017-05-23 07:53 pm (UTC)
С чего вдруг ИГИЛ? (запрещённая в РФ)
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colomb300
2017-05-23 08:10 pm (UTC)
Во-во. И я думаю, что МОССАД не успокоится пока не втянет БритАнию в драчку за Сирию. Израилю нужны руины на соседних землях.
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juga1
2017-05-23 07:55 pm (UTC)
кому очевидно? тебе или ми-6?
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detonator666
2017-05-23 07:55 pm (UTC)
А был ли терракт?
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nicknamex
2017-05-23 07:55 pm (UTC)
Просмотр подобных передач опасен для психики. Не тащите это в интернет.
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Конечно, последуют.

dascha_biryuck
2017-05-23 08:02 pm (UTC)
Если контрразведка вовремя не перестреляет этих уродов. Эра милосердия давно закончилась. Стреляй первым, Федя!
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aspasiaroma
2017-05-23 08:05 pm (UTC)
Ой. За что это нам.
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хотят цивилиционную войну

alfa_2384
2017-05-23 08:07 pm (UTC)
Какая-то сволочь усиленно желает поссорить европейцев с мусульманами. Средство - тер.акты. Сволочь планирует войну религий. Это, понятно, не одна особь. А вот какая цель у сволочи - вопрооооос. Кроме хаоса, естественно.

Европу упёрто ведут к локальным конфликтам. Как быть России? - делать выводы, выслеживать преступных лидеров и уничтожать без права на помилование.

Пример - Чечня. Оттуда убрали преступные деньги на войну, стали развивать регион, и сами чеченцы останавливают преступников. Я вспоминаю Ю.Осетию в августе 2008. Батальон Кадырова гнал иностранных (!!!!!) наёмников восвояси почти до Тифлиса)

Мы - одна цивилизация Русь. 170 народов. Думаю, что мы решили нац. вопрос. Не плавильный котел наций, а семья. А нациков - на кол!

Edited at 2017-05-23 08:16 pm (UTC)
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Re: хотят цивилиционную войну

mechnik
2017-05-23 08:20 pm (UTC)
"одна цивилизация Русь."
Это уже немного попахивает, то ли нацизмом, то ли великодержавным шовинизмом. Немного диссонирует с семьей народов и решением национального вопроса.
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отсутствует
2017-05-23 08:08 pm (UTC)
Вангую резонансный теракт во франции в аккурат перед инугурацией макарона...Сильно пострадают юмористы и журналисты...Виновный уже назначен.

Очень бы хотелось бы ошибиться.

Edited at 2017-05-23 08:12 pm (UTC)
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vakomi
2017-05-23 09:00 pm (UTC)
очень бы не хотелось ошибиться ...
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antiohlos
2017-05-23 08:22 pm (UTC)
Сионисты запугивая овец , готовят почву для добровольной чипизации стада , обоснуют типо в зачипованом обществе террор невозможен !
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irgik_karlovich
2017-05-23 08:30 pm (UTC)
Я бы тоже эту быдло-суку рванул тротилом..
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liqht_in_mind
2017-05-23 08:38 pm (UTC)
Версия о причастности ИГИЛ имеет источником Твиттер Риты Катс являющаяся сотрудником LinkedInhttps://twitter.com/Rita_Katz/status/866983268788424704 ,
в котором она опубликовала некий баннер на арабском, содержание которого, конечно нам не понятно, но даже ссылка на информацию отсутствует.
Народ, не берите на себя грех беспочвенного осуждения. Нам не известно многое, происходящее в мире, но то очевидно, что идет борьба на информационном поле беспощадная за благорасположение обывателя.
Особенно советую тем, кто занят распространением информации профессионально: лучше промолчите, подумав об ответственности за не правду.
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nquatro
2017-05-23 08:46 pm (UTC)
В Европе около 5.000 боевиков, которые приехали под видом беженцев.
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Наталья Амэ
2017-05-23 08:47 pm (UTC)
Мало! Пусть ББ и дальше помогает, а Еуропа смотрит и пожинает плоды.
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vakomi
2017-05-23 09:03 pm (UTC)
да и насрать на это англосаксонское дерьмо большую кучу.
ни одна англосаксонская свинья даже не прохрюкала, когда у нас в питере рвануло.

только вот озвученное чисто жертв 22, наводит на размышление. игиловцы тут если и есть, то только как исполнители. теперь надо думать, какой сигнал, кем и кому послан.
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zinaida111
2017-05-23 09:41 pm (UTC)
Ужос, ужос! Нужно срочно вводить кузю!
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galleja
2017-05-23 09:44 pm (UTC)
Желание навязать религиозные догмы и правила другим людям.
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kremlin_curant
2017-05-23 10:44 pm (UTC)
//очевидно, что на территории Великобритании созданы и действуют её сетевые структуры.//

А почему это очевидно только представителям росагитпрора?
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spmen
2017-05-24 05:22 pm (UTC)
Так и надо поганым англам и саксам. За много веков колониального террора против всего мира. Надо бы там рвануть грязную атомную. Вот будет хорошая ответка колонизаторам и фашистам.
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