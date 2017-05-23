За терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ

Угроза номер один. В Европе готовятся к новым терактам После Первого канала был в прямом эфире НТВ в программе "Место встречи". Вот вопросы, которые мы обсуждали: Кто стоит за атакой в…

Мы гордимся, что у нас в ООН есть такие дипломаты, как Владимир Сафронков! Несмотря на свою занятость, иду навстречу федеральным телеканалам, приглашающим меня в свои политические ток-шоу. В эфире программы "Место…

Британская военная разведка назвала "Армату" революцией в танкостроении Британская военная разведка считает новейший российский танк Т-14 "Армата" самым революционным танком за полвека, пишет газета Sunday…

Лондон разрешил британским пилотам атаковать российские самолеты Потеряв - и похоже навсегда! - имперский статус "владычицы морей", Великобритания с растущей завистью и плохо скрываемой злобой наблюдает за…

Ту-160 навели шороху на Туманный Альбион Эскадрилья "Тайфунов" сопровождала российские ракетоносцы над Атлантикой. Британские истребители встретили два российских стратегических…

Константин Эггерт. Российский либеральный журналист, кавалер Ордена Британской империи Продолжаю знакомить вас с фотографиями известных людей, которые я сделал на подаренный мне iPhone 6 в ходе участия в различных политических…

У Лондона окончательно снесло крышу? Британия готова разместить у себя ядерные ракеты США фото cdn.garcya.us Британия готова вновь разместить на своей территории ядерные ракеты США в условиях усиливающейся напряженности в отношениях с…

Чисто английское убийство: таинственная смерть шифровальщика МИ-6 названа "трагической случайностью" фото aaa.b000.ru Смерть шифровщика британской разведки МИ-6 Гарета Уильямса, найденного мертвым в спортивной сумке в ванной своего дома три…