В программе "Время покажет" на Первом канале, в которой я принял участие, говорили о теракте в Великобритании. В Манчестере на одном из самых крупных крытых стадионов Европы прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, еще 59 госпитализированы. Взрыв совершил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в фойе, когда зрители покидали арену после концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрыв произошел в 22:35 по британскому времени, в Москве это половина первого ночи. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка Исламское государство.
За терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ, так как очевидно, что на территории Великобритании созданы и действуют её сетевые структуры.
Под вопли "мы не боимся!"
наверное это был последний "шаг" от них.
вы там в "дебатах и пиздёжах" на тв (в прайм час рисуетесь (вам же там платят больше в это время - причём "ненавистными долларами") а потом ты на немецких машинах домой ездишь ("спасибо деду за победу" - который так и сосёт хер после войны - зато символ он что был за вас мудаков ТАМ :)), в ресторанах жрётё с импортными продуктами ("америка чмо - мы лучшие" - но при этом круто лобстерами образно закусываете) - в кварирах - домах у вас 90% импортных материалов "ненавистных капиталистов", спите ("весь мир чмо - мы избранные и вообще").
тут так раком поставим - тебе и не снилось
привет вашим зомбоящикам
Конечно, последуют.
хотят цивилиционную войну
Европу упёрто ведут к локальным конфликтам. Как быть России? - делать выводы, выслеживать преступных лидеров и уничтожать без права на помилование.
Пример - Чечня. Оттуда убрали преступные деньги на войну, стали развивать регион, и сами чеченцы останавливают преступников. Я вспоминаю Ю.Осетию в августе 2008. Батальон Кадырова гнал иностранных (!!!!!) наёмников восвояси почти до Тифлиса)
Мы - одна цивилизация Русь. 170 народов. Думаю, что мы решили нац. вопрос. Не плавильный котел наций, а семья. А нациков - на кол!
Edited at 2017-05-23 08:16 pm (UTC)
Re: хотят цивилиционную войну
Это уже немного попахивает, то ли нацизмом, то ли великодержавным шовинизмом. Немного диссонирует с семьей народов и решением национального вопроса.
Очень бы хотелось бы ошибиться.
Edited at 2017-05-23 08:12 pm (UTC)
в котором она опубликовала некий баннер на арабском, содержание которого, конечно нам не понятно, но даже ссылка на информацию отсутствует.
Народ, не берите на себя грех беспочвенного осуждения. Нам не известно многое, происходящее в мире, но то очевидно, что идет борьба на информационном поле беспощадная за благорасположение обывателя.
Особенно советую тем, кто занят распространением информации профессионально: лучше промолчите, подумав об ответственности за не правду.
ни одна англосаксонская свинья даже не прохрюкала, когда у нас в питере рвануло.
только вот озвученное чисто жертв 22, наводит на размышление. игиловцы тут если и есть, то только как исполнители. теперь надо думать, какой сигнал, кем и кому послан.
А почему это очевидно только представителям росагитпрора?