Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Два государства. Необходим цивилизованный развод Молдовы и ПМР
Коротченко
i_korotchenko
May 24th, 23:56


Новости Приднестровья | На фоне заявлений о запуске совместного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган», Украина выкидывает новый «сюрприз» – 19 мая стало известно, что официальный Киев принял решение запретить транзит продовольствия на территорию нашей страны. В дефиците могут оказаться продукты питания на прилавках магазинов. Этот шаг – не что иное, как экономическая петля для удушения Приднестровья, убеждён главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко.

«Совершенно очевидно, это антиприднестровская акция, цели и задачи которой, – удушение экономического суверенитета Приднестровья. Здесь есть связка между двумя олигархами – Плахотнюком и Порошенко. Последние действия Порошенко идут против России, добавляется и Приднестровье. Безусловно, совместные пункты пропуска и запрет транзита продовольствия – это всё звенья одной цепи, и за этим стоят внешние кураторы Украины», – заявил в интервью ИА «Новости Приднестровья» Коротченко.

Российский эксперт также прокомментировал решение, вынесенное Конституционным судом Молдовы от 2 мая, по которому российские миротворцы были фактически приравнены к оккупационным войскам. По словам Игоря Коротченко, позиция Кишинева в этом вопросе «юридически ничтожна». «Российские миротворцы будут, есть и остаются единственными гарантами мира в регионе. В данном случае заявления Кишинева юридически ничтожны, и вообще сам суверенитет Молдовы находится под большим вопросом, учитывая, что там все решения принимает известный олигарх», - заявил эксперт.

По мнению Коротченко, сегодня у молдавского президента Игоря Додона, который позиционирует себя как пророссийский, нет рычагов для того, чтобы не только на словах, но и на деле реагировать на подобные решения. «Во многом президент РМ – это такая декоративная фигура исходя из Конституции РМ. Заявления есть, но рычаги не доступны», – считает редактор журнала «Национальная оборона».

Но несмотря на то, какая в Молдове будет вестись политика – про- или антироссийская, Приднестровью с Молдовой всё равно лучше «жить» отдельно. «Де факто Молдова уже существует в режиме конфедерации. Лучше всего был бы цивилизованный развод, как Чехия со Словакией развелись, как республики бывшей Югославии, то есть, чтобы на территории нынешней Молдовы образовалась два полноценных государства – Молдова и Приднестровье. Вот это самый лучший выход», – заявил Игорь Коротченко.

Источник: https://novostipmr.com/ru/news/17-05-22/igor-korotchenko-samyy-luchshiy-vyhod-chtoby-na-territorii

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Posts from This Journal by “Приднестровье” Tag

26 comments :
( 26 comments Leave a comment )
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Bandera de Texas W
2017-05-24 09:22 pm (UTC)
Нужен референдум, с международными наблюдателями и прочей лабудой, для международного признания.
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murzikkot
2017-05-24 09:34 pm (UTC)
Если не захотят - хер признают, будь там хоть Папа Римский во главе международных наблюдателей...
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eugen496_1
2017-05-25 04:35 am (UTC)
В Молдавии?
В ПМР было два референдума о присоединении к России.
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Приднестровье есть Украина

molodec_1845
2017-05-24 09:35 pm (UTC)
Сталин в 1940 году передал территорию ПМР Молдове! Данная передача произошла без референдума волюнаристским решением И.В.Сталина. Я считаю, эту историческую несправедливость надо исправить и вернуть Приднестровье Украине, в составе которого оно всегда было!!!
Мы живём в эпоху исправления исторических ошибок, В.В.Путин исправил ошибку Н.С.Хрущёва, принял Крым и Севастополь обратно в состав России. В будущем необходимо запретить волюнтаристские решения, когда главы государств по своему самовольному видению распоряжаются границами и судьбами людей! Так не должно быть впредь!

Edited at 2017-05-24 09:36 pm (UTC)
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Re: Приднестровье есть Украина

of_ice
2017-05-24 10:09 pm (UTC)
Было бы чего передавать. Самим эта ПМР пригодится.
Кстати, Молдавию можно к ней присоединить, со всеми вытекающими.
Румынию тоже. Болгарию эту заодно, чего ей зря болтаться.
И все республики бывшей Югославии, а то их развелось там, перечислять ломает. Ну, и Грецию с ее островами. Кипр там, Крит. Сицилия.
Или это Италия уже? Да хрен бы с ней, Италия так Италия, мы не гордые.
Заодно уж и Испанию тогда. И то что севернее и западнее этой Испании, чего мелочиться.
Чего там еще? Бенелюкс какой-то?
И Южная Австрия.
Нет, Австрию по частям брать западло. Только с Швейцарией.
Что осталось? Да пусть подавятся своей Скандинавией, главное, Германия наша.

Слава России!
Нет, Украине тоже слава, мы же не звери какие...
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Re: Приднестровье есть Украина

nemez_06
2017-05-24 11:47 pm (UTC)
И кто их всех кормить будет? Нафик пусть сами в Европе побираются. Нем молдован конечно можно вернуть у них вино хорошее, а всяких румын не румын нафик.
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Re: Приднестровье есть Украина

of_ice
2017-05-25 09:51 am (UTC)
И что теперь? Будем брать только страны-производители хорошего вина?
Румыния тоже может пригодиться.
Вспахать ее полностью, предположим, и засеять чемнить полезным в хозяйстве.
Нет?
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Re: Приднестровье есть Украина

nemez_06
2017-05-25 11:56 am (UTC)
Эээ нет. Брать только то что нам нужно и где есть наш советский народ.
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Re: Приднестровье есть Украина

of_ice
2017-05-25 12:03 pm (UTC)
Насчет советского не знаю, а наших в Румынии больше половины.
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Re: Приднестровье есть Украина

nemez_06
2017-05-25 12:22 pm (UTC)
Это не наши. Это румынские от нас сбежавшие. Конечно есть немного кто просто переселился но исключение из правил. :-\\\
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Канат Оразалин
2017-05-24 10:13 pm (UTC)
Вы правы. Также города Оренбург(Орынбор), Омск, Тюмень(Төмен) и т.д. были незаконно включены в состав РСФСР отделив от Казахстана(Оренбург первая столица казахской республики). Также должны быть восстановлены территории Ногайской орды, Астраханского ханства. А также во всех 15 автономных республиках РФ должны пройти референдумы по суверенитету, НО с учетом мнения только коренного населения, ибо только хозяевам позволено распоряжаться своими землями.
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of_ice
2017-05-24 11:05 pm (UTC)
Какой нахер республики столица Оренбург?!
Уважаемый, изучайте историю.
Первую свою автономию Казахстан получил в 1925 году. Как советы решили, так границы и прошли. А с 20 по 25 он был в составе Киргизии. И никаких исторических границ у него никогда не было, какие границы у кочевников. Их современная столица русский город Целиноград, стал городом в середине пятидесятых.
Как и прежняя столица, русский форпост на востоке.
А что столицей Оренбург сдуру на пару лет назначили, так как назначили, так и отменили.

А так вы правы, конечно. И Путину неплохо бы платить дань потомкам ногайского хана, тот все же от самого Чингиза родословную вел...
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batukhanb72
2017-05-25 09:30 am (UTC)

   Насчет казахов не скажу, да  и нечего ,а вот татары реально имеют полное право на оренбургские степи, этому есть доки  огромное колияество  поселений с древней историей,например татарская каргала  и тд.
   И если такие референдумы в законе по мнению русских то значет их имеют право организовывать Татарстан ,Тыва, Башкортостан, Якутия и тд, или это право только иметь те кто в поле русского мира и с перспективой входа в РФ.
   PS Нагаи к Чингизу не имеют не кокого отнашения, они потомки Менгутая.

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of_ice
2017-05-25 09:57 am (UTC)
Закон еще не повод для его исполнения. И это основной закон любого цивилизованного государства.

А Нагаи, Чингизы и Менгутаи пусть между собой сами разбираются.
Не хватает мне еще их генекологические древа штудировать, своих русских древ имею много изучать;)
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batukhanb72
2017-05-25 10:35 am (UTC)

   Ну у вас два древа это мокша да мордва.

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of_ice
2017-05-25 11:53 am (UTC)
Естественно, а вы д'Артаньян.
Ничего нового, все как обычно...
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zabodun
2017-05-24 11:15 pm (UTC)
Ох круто)

Трос, а расскажи мне про великий Казахстан? Ну там монеты казахские 18 века, скульптуры, картины, учёных...

Блин, да Казахстан, как и Украина, благодаря Ленину появился из ниоткуда! Была куча Бабаев, но из них создали киргизов, узбеков и казахов. У вас и язык один. Просто казахам достались огромные территории России при большевиках. А перенос столицы в Целиноград - от трусости. Боялись, что русские заберут себе Павлодар, Целиноград и Кустанай с Петропавловском.
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telescopych
2017-05-25 06:36 am (UTC)
Да уж. "Россия - щедрая душа". Раздала задарма огромные земли вместе с людями.
Вот теперь расхлёбываем последствия элементарной человеческой тупости и безволия.
Юридически вина лежит на тех, кто принимал и оформлял решения и официальные документы.
По идее - за яйца надо подвешивать их всех.
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zabodun
2017-05-26 08:03 pm (UTC)
И нас тоже. Чем мы отличаемся от сегодняшних украинцев, у которых хата с краю? Опытом? Ну ладно, но опыт мы все получили пролюбив свои земли. Вот только обида от этого меньше не становится...
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telescopych
2017-05-26 08:30 pm (UTC)
Не стоит обижаться. Нужно думать и делать выводы. И выводы непременно правильные, а не ошибочные.
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batukhanb72
2017-05-25 09:36 am (UTC)

   Это как оренбург к казахам? Насколько   я осведомлен сольилецк и добыча соли  была отдана во владение Башкортским мурзам еще ханом Узбеком. В начале 20 века вошла в состав Идеально-Урал.



Edited at 2017-05-25 09:55 am (UTC)
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telescopych
2017-05-25 06:33 am (UTC)
Нужно провести в ПМР секретное метро.
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spmen
2017-05-25 06:43 am (UTC)
Игорь Юрьевич, а как Вы предлагаете ликвидировать географическую блокаду Приднестровья?
Тут вопрос однозначный. Сперва как минимум независимость Новороссии вплоть до Измаила, и только потом - его отделение от Молдавии.
А как раз это наш прекрасный Путин слил-с.
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don_vovan
2017-05-25 07:44 am (UTC)
Как не крути, но скоро решение этого вопроса состоится. Здесь ещё надо учитывать румынский фактор. Ведь в Бухаресте и Кишеневе давно зреют планы по включению Молдовы с Приднестровьем в состав Румынии. Правда это будет объединением двух беднейших стран в одну. А из вышеописанного следует, что сейчас идет планомерная подготовка к провокации в отношении российских миротворцев. Сначала им могут перекрыть пути снабжения, а любое их нарушение будет воспринято как агрессия в отношении суверенного государства (хотя этот термин не применим к Молдове, Украине и Румынии). Далее может последовать Юго-Осетинский сценарий (операция по принуждению к миру или что-то аналогичное). А то, что за Молдову и Украину, и даже Румынию "вписываться" ни кто не будет, это факт. Операция ВКС РФ в САР полностью сняла возможность военного безъядерного столкновения стран НАТО (особенно с такой "грозной" силоы как ВС Румынии или какой-либо другой армией Европы) с ВС РФ.
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redneck_yankee
2017-05-25 01:08 pm (UTC)
Как оказывать поддержку ПМР которая находится практически внутри враждебной быв. Украины? Без решения проблемы Новоросии с Одессой ПМР обречена на болезненное умирание. Потом румынские пропагандисты будут тыкать пальцем гримасничая что вот он ваш "Русский Мир" как сегодня это делают укропитеки.

Edited at 2017-05-25 01:08 pm (UTC)
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Konst Sh
2017-05-27 02:37 pm (UTC)
если не стеснялись бы отстаивать свои интересы на пространстве снг то и поддержку оказывать бы не надо было
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