Два государства. Необходим цивилизованный развод Молдовы и ПМР

Новости Приднестровья | На фоне заявлений о запуске совместного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган», Украина выкидывает новый «сюрприз» – 19 мая стало известно, что официальный Киев принял решение запретить транзит продовольствия на территорию нашей страны. В дефиците могут оказаться продукты питания на прилавках магазинов. Этот шаг – не что иное, как экономическая петля для удушения Приднестровья, убеждён главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко.
«Совершенно очевидно, это антиприднестровская акция, цели и задачи которой, – удушение экономического суверенитета Приднестровья. Здесь есть связка между двумя олигархами – Плахотнюком и Порошенко. Последние действия Порошенко идут против России, добавляется и Приднестровье. Безусловно, совместные пункты пропуска и запрет транзита продовольствия – это всё звенья одной цепи, и за этим стоят внешние кураторы Украины», – заявил в интервью ИА «Новости Приднестровья» Коротченко.
Российский эксперт также прокомментировал решение, вынесенное Конституционным судом Молдовы от 2 мая, по которому российские миротворцы были фактически приравнены к оккупационным войскам. По словам Игоря Коротченко, позиция Кишинева в этом вопросе «юридически ничтожна». «Российские миротворцы будут, есть и остаются единственными гарантами мира в регионе. В данном случае заявления Кишинева юридически ничтожны, и вообще сам суверенитет Молдовы находится под большим вопросом, учитывая, что там все решения принимает известный олигарх», - заявил эксперт.
По мнению Коротченко, сегодня у молдавского президента Игоря Додона, который позиционирует себя как пророссийский, нет рычагов для того, чтобы не только на словах, но и на деле реагировать на подобные решения. «Во многом президент РМ – это такая декоративная фигура исходя из Конституции РМ. Заявления есть, но рычаги не доступны», – считает редактор журнала «Национальная оборона».
Но несмотря на то, какая в Молдове будет вестись политика – про- или антироссийская, Приднестровью с Молдовой всё равно лучше «жить» отдельно. «Де факто Молдова уже существует в режиме конфедерации. Лучше всего был бы цивилизованный развод, как Чехия со Словакией развелись, как республики бывшей Югославии, то есть, чтобы на территории нынешней Молдовы образовалась два полноценных государства – Молдова и Приднестровье. Вот это самый лучший выход», – заявил Игорь Коротченко.
Источник: https://novostipmr.com/ru/news/17-0
В ПМР было два референдума о присоединении к России.
Приднестровье есть Украина
Мы живём в эпоху исправления исторических ошибок, В.В.Путин исправил ошибку Н.С.Хрущёва, принял Крым и Севастополь обратно в состав России. В будущем необходимо запретить волюнтаристские решения, когда главы государств по своему самовольному видению распоряжаются границами и судьбами людей! Так не должно быть впредь!
Edited at 2017-05-24 09:36 pm (UTC)
Re: Приднестровье есть Украина
Кстати, Молдавию можно к ней присоединить, со всеми вытекающими.
Румынию тоже. Болгарию эту заодно, чего ей зря болтаться.
И все республики бывшей Югославии, а то их развелось там, перечислять ломает. Ну, и Грецию с ее островами. Кипр там, Крит. Сицилия.
Или это Италия уже? Да хрен бы с ней, Италия так Италия, мы не гордые.
Заодно уж и Испанию тогда. И то что севернее и западнее этой Испании, чего мелочиться.
Чего там еще? Бенелюкс какой-то?
И Южная Австрия.
Нет, Австрию по частям брать западло. Только с Швейцарией.
Что осталось? Да пусть подавятся своей Скандинавией, главное, Германия наша.
Слава России!
Нет, Украине тоже слава, мы же не звери какие...
Re: Приднестровье есть Украина
Re: Приднестровье есть Украина
Румыния тоже может пригодиться.
Вспахать ее полностью, предположим, и засеять чемнить полезным в хозяйстве.
Нет?
Re: Приднестровье есть Украина
Re: Приднестровье есть Украина
Re: Приднестровье есть Украина
Уважаемый, изучайте историю.
Первую свою автономию Казахстан получил в 1925 году. Как советы решили, так границы и прошли. А с 20 по 25 он был в составе Киргизии. И никаких исторических границ у него никогда не было, какие границы у кочевников. Их современная столица русский город Целиноград, стал городом в середине пятидесятых.
Как и прежняя столица, русский форпост на востоке.
А что столицей Оренбург сдуру на пару лет назначили, так как назначили, так и отменили.
А так вы правы, конечно. И Путину неплохо бы платить дань потомкам ногайского хана, тот все же от самого Чингиза родословную вел...
Насчет казахов не скажу, да и нечего ,а вот татары реально имеют полное право на оренбургские степи, этому есть доки огромное колияество поселений с древней историей,например татарская каргала и тд.
И если такие референдумы в законе по мнению русских то значет их имеют право организовывать Татарстан ,Тыва, Башкортостан, Якутия и тд, или это право только иметь те кто в поле русского мира и с перспективой входа в РФ.
PS Нагаи к Чингизу не имеют не кокого отнашения, они потомки Менгутая.
А Нагаи, Чингизы и Менгутаи пусть между собой сами разбираются.
Не хватает мне еще их генекологические древа штудировать, своих русских древ имею много изучать;)
Ну у вас два древа это мокша да мордва.
Ничего нового, все как обычно...
Трос, а расскажи мне про великий Казахстан? Ну там монеты казахские 18 века, скульптуры, картины, учёных...
Блин, да Казахстан, как и Украина, благодаря Ленину появился из ниоткуда! Была куча Бабаев, но из них создали киргизов, узбеков и казахов. У вас и язык один. Просто казахам достались огромные территории России при большевиках. А перенос столицы в Целиноград - от трусости. Боялись, что русские заберут себе Павлодар, Целиноград и Кустанай с Петропавловском.
Вот теперь расхлёбываем последствия элементарной человеческой тупости и безволия.
Юридически вина лежит на тех, кто принимал и оформлял решения и официальные документы.
По идее - за яйца надо подвешивать их всех.
Это как оренбург к казахам? Насколько я осведомлен сольилецк и добыча соли была отдана во владение Башкортским мурзам еще ханом Узбеком. В начале 20 века вошла в состав Идеально-Урал.
Edited at 2017-05-25 09:55 am (UTC)
Тут вопрос однозначный. Сперва как минимум независимость Новороссии вплоть до Измаила, и только потом - его отделение от Молдавии.
А как раз это наш прекрасный Путин слил-с.
Edited at 2017-05-25 01:08 pm (UTC)