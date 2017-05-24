Два государства. Необходим цивилизованный развод Молдовы и ПМР

Встречи в Кишиневе Вернулся из Кишинева, где был по приглашению международного медиа-клуба "Формат А3". Вот первые отлики на мое пребывание в Молдове.…

Бендерская крепость Продолжаю публикацию фотографий, которые я сделал во время моей поездки в Приднестровье. На этот раз - Бендерская крепость - памятник архитектуры…

Непрерывное совершенствование средств для уничтожения людей © фото Игоря Коротченко В музее Бендерской крепости (Приднестровье) сделал вот этот снимок - один залп мушкетерской роты. Сто круглых…

Памятники русским полководцам в Бендерской крепости Находясь в Приндестровье, отчетливо понимаешь - это часть России, её южный форпост. Тут каждый камень дышит русской историей, а земля полита кровью…

Барон Мюнхгаузен - реальный исторический персонаж Продолжая рассказ о моем посещении Бендерской крепости (Приднестровье), нельзя не упомянуть о памятнике в честь барона Мюнхгаузена, сооруженного у…

Память о тех, кто добывал России победу, хранят в Приднестровье Когда был в Приднестровье, посетил военно-мемориальное кладбище в Бендерах - оно было открыто в 2008 году на месте заброшенного военного кладбища…

Музей средневековых орудий пыток В ходе посещения Приднестровья побывал в знаменитой Бендерской крепости. Там осмотрел музей средневековых орудий пыток, которые использовали турки, а…

Приднестровье, Молдова и НАТО Продолжают поступать отклики на мое выступление в Тирасполе: Если Молдова вступит в НАТО, Россия автоматически признает Приднестровье В…