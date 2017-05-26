Удастся ли спецслужбам обеспечить безопасность мировых лидеров на саммите НАТО?

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В четверг в Брюсселе открывается саммит НАТО. В программе "Время покажет" на Первом канале (я принимал в ней участие) мы говорили о том, как…
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Sputnik Эстония | 8 мая в Эстонии начинаются международные учения НАТО "Весенний шторм-2017" (Kevadtorm), в них участвуют 13 стран и в общей…
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"Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал…
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Эксперты американского исследовательского центра призвали Минобороны США оценить, как НАТО может подавить средства российской противоракетной…
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Будучи частым гостем на различных политических ток-шоу, которых сегодня так много на российских телеканалах, сталкиваюсь и спорю в прямом эфире с…
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"Комсомольская правда" | В ночь с пятницы на субботу в Турции едва не произошел военный переворот. В главных городах шли не только наземные, но и…
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Посмотрите этот видеоролик с моим интервью: Что делает НАТО возле границ с Россией. Вы согласны с прозвучавшими оценками в отношении США и…
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Принял участие в заключительном эфире телевизионного сезона - программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия", где…
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Участвовал в программе "Право голоса" на ТВЦ, обсуждали Варшавский саммит НАТО и те угрозы, которые несет нам Североатлантический альянс. Очень…