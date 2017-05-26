Удастся ли спецслужбам обеспечить безопасность мировых лидеров на саммите НАТО?

Украина для США - это Лимпопо В четверг в Брюсселе открывается саммит НАТО. В программе "Время покажет" на Первом канале (я принимал в ней участие) мы говорили о том, как…

Маскировка эстонских военнослужащих на учениях по отражению агрессии России Sputnik Эстония | 8 мая в Эстонии начинаются международные учения НАТО "Весенний шторм-2017" (Kevadtorm), в них участвуют 13 стран и в общей…

Польская разведка следила за испытаниями новейшего российского корабельного ЗРК "Штиль-1" "Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал…

"Российская угроза" - кому это выгодно? Эксперты американского исследовательского центра призвали Минобороны США оценить, как НАТО может подавить средства российской противоракетной…

Они встретят цветами танки НАТО в Москве Будучи частым гостем на различных политических ток-шоу, которых сегодня так много на российских телеканалах, сталкиваюсь и спорю в прямом эфире с…

Переворот в Турции – это провал НАТО "Комсомольская правда" | В ночь с пятницы на субботу в Турции едва не произошел военный переворот. В главных городах шли не только наземные, но и…

Что делает НАТО возле границ с Россией? Посмотрите этот видеоролик с моим интервью: Что делает НАТО возле границ с Россией. Вы согласны с прозвучавшими оценками в отношении США и…

"Кузькина мать" для НАТО Принял участие в заключительном эфире телевизионного сезона - программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия", где…