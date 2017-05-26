Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Удастся ли спецслужбам обеспечить безопасность мировых лидеров на саммите НАТО?
Коротченко
i_korotchenko
May 26th, 0:17


Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, обсуждали следующие вопросы: Удастся ли спецслужбам обеспечить безопасность мировых лидеров на саммите НАТО? Кто распространяет слухи о новых терактах? Сможет ли Дональд Трамп убедить Альянс бороться с террористами, а не с Россией? Зачем в Берлин срочно вылетает Барак Обама и почему в Европе не рады визиту Дональда Трампа?

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2 comments :
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telescopych
2017-05-25 11:39 pm (UTC)
Так спецслужбы и есть организаторы всех терактов. Где не надо, они терактов не организуют.
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spmen
2017-05-26 05:44 am (UTC)
Если врезать по саммиту Калибрами, то нет.
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