Украина для США - это Лимпопо

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это прекрасно...
смотрел эту передачу - вы хорошо отвечали нашим друзьям и партнёрам
Амнуэль - редкостная крыса... с претензией на радетеля земли Русской
Edited at 2017-05-25 10:14 pm (UTC)
А куртка подобрана очень)
Вальцман, Гройсман...
Чего они к гопаку прицепились? Делали бы уже боевой 7/40.
Re: Вальцман, Гройсман...
Edited at 2017-05-26 08:57 am (UTC)
Творческой удачи!
А как к ним тянуца, - не поверишь, иль рожу набить, иль поплевацца.
Историю передач, юноша, изучайте.
Изначально огромной ошибкой или предательством власти и "элиты" в России было то, что она отказались от поддержки русских проживающих на территории Прибалткики в статусе "не граждан", другой ошибкой является отказ от программы возврата (репатриации) всех русских проживающих на территории государств-марионеток созданных для противостояния России в которых Западом создаются режимами близкие к нацистким -"для противостояния русской агрессии" - а по факту заточенных на агрессию против России и выстраивания "стены" для изоляции России, создания на их территории баз НАТО и площадок для размещения ударных групп и баз для нанесения молниеносных ударов по России с территории находящихся в шаговой доступности - возможности нанесения ударов по её самым крупным городам - Москва, Петербург, Воронеж и для сокращения до 5-ти минутного времени подлёта ракет для нанесения ударов по военным и промышленным объектам находящимся на европейской части территории страны.
Ошибка российских аналитиков и политиков сегодня заключается в том, что они оправдываются за "агрессию" в которой Запад пытается обвинять и тыкать Россию каждый раз в неё носом при попытке воссоединения русского мира - вместо того что бы принять как национальную идею, то что Россия в 90-х была атакована противником с применением не военной силы, а новым как теперь говорят (гибридным оружием) когда с помощью пропаганды западного образа жизни, пропаганды насилия, пропаганды общества потребления, помощью внедрённого в руководство страны предателя (Горбачёва), предательству политической элиты, предательству творческих элит - голословно и бездоказательно рассказывающих 100 миллионах расстреляных в ГУЛАГЕ - половины страны сидевшей, а другой половине страны их охранявших и частично благодаря предательству силовых органов в первую очередь руководства КГБ.
Ошибка России сегодня в том, что она боится заявить, что в результате этой войны она была побеждена, разгромлена - потеряла 35% своих территорий и на протяжении 25 лет её тупо грабили, вывозя через Прибалтику и Польшу (благодаря чему во многом им удалось повысить уровень жизни и не скатиться в тотальную нищету, как это было с Болгарией, Румынией после развала соц. лагеря) цветные металлы стоившие чрезвычайно недорого на территории СССР и имевшие стоимость в разы большие в Европе.
России нужно признать и заявить, что она была страной колонией из которой 25 лет выкачивались природные и финансовые ресурсы, её предприятия продавались за копейки иностранцам, а финансовые средства заработанные гражданами на территории сначала СССР (путём ограбления вкладов и сбережений), а позже на территории России с помощью финансовых пирамид и махинаций и тем самым она выплачивала отступные, контрибуцию и дань, как бы это не называлось.
http://sell-off.livejournal.com/2037416
Все эти псевдопатриоты, религиозные общества и национальные движения и течения перерастают в националистические, срастаются с собой, срастаются с государственной бюрократией, с церковью и криминалом - перерождаясь в государственно-мафиозные структуры (что мы видим на примере РПЦ и поддерживающей её действия администраций - например ЗАГС Санкт-Петербурга и лично его председателя Макарова и Губернатора города - Полтавченко) в её агрессивной политике отжима государственной, общегородской недвижимости, архитектурных памятников, парков и пр.
Ошибка резидента Путина на попытке пойти на встречу Западу - попытке понравится и желании найти его благосклонность и дружбу - история России говорит одно - Россия нравится западу когда она слаба , когда она умирает и распадается -это и было основной целью "гибридной войны" когда Запад с помощью Горбачёва который планомерно вёл её к краху и плана по внедрению хаоса под названием "перестройка" - вместо реальных преобразований пошедшего на предательство страны.
Ошибка Путина заключается в его ставке на эти псевдопатриотичные организации и движения - которые он и государственные структуры которыми он руководит пытаются поддерживают возрождение всевозможных национальных движений, как идею объединения , как "национальную идею" пытаются дать религию - поддерживая строительство церквей, мечетей и пр. - а из истории нам известно, что загоняя людей узкие мирки их национальных квартир, загоняя их в националистические движения, вручая им религию - получим не объединение и движение вперёд, в лучшем случае получим топтание на месте когда все будут тянут одеяло на себя, а телегу в разные стороны, а в худшем варианте раздробление, вражду по национальным и религиозным признакам и Именно поэтому сегодня Россия должна объявить национальную программу репатриации русских, русскоговорящих граждан живших в СССР - любящих свою Родину, стремящихся к её возрождению, желающих ей добра и способных своим трудом и знаниями (рабочие и учёные) и желающих перебраться и обустроиться на территории России, как это было сделано Китаем в 80-х, как это было сделано Германией и Израилем и Японией - не стесняющихся в проведении национальной политики, национального возрождения, не боящихся обвинений в национализме или протекционизма.
http://sell-off.livejournal.com/2037416
- Так если им нравится что они сотворили со своей страной - ТАК ЧТО ОНИ У МАСКОЛЕЙ ЗАБЫЛИ на нашем Телевидении?!?
Отчего бы этим "европейцам" не веселится в своей Парашении при их майданном строе разделять все радости "безвиза" в кружевных трусиках?!?