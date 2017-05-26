Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Украина для США - это Лимпопо
Коротченко
i_korotchenko
May 26th, 0:48


В четверг в Брюсселе открывается саммит НАТО. В программе "Время покажет" на Первом канале (я принимал в ней участие) мы говорили о том, как выстраиваются отношения России со странами Североатлантического альянса, пытались понять, почему из России делают главного врага и насколько реально сближение позиций по международным вопросам. Затронули, косвенно, и Украину.



Материалы по теме:
Украинские политологи: каша в головах

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

25 comments :
( 25 comments Leave a comment )
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sell_off
2017-05-25 10:05 pm (UTC)
25 мая Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте» (относительно признания национальных видов спорта). Теперь боевой гопак стал в «незалежной» национальным видом спорта.



это прекрасно...

смотрел эту передачу - вы хорошо отвечали нашим друзьям и партнёрам

Амнуэль - редкостная крыса... с претензией на радетеля земли Русской

Edited at 2017-05-25 10:14 pm (UTC)
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Петр Уральский
2017-05-25 10:30 pm (UTC)
Да редкостная гнида и лжец. То рассказывает сказки о том, что Роман Кармэн никогда не использовал постановочные кадры в своей военной хронике. Лгал, как сивый мерин о том, что Илья Эринбург испытывал угрызения совести после статьи "Убей немца" ... Да мало ли еще о чем этот фигляр несет пургу. Шизофрения с манией величия налицоо
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bufetum
2017-05-25 11:01 pm (UTC)
Амнуэль скорее как макака со своими ужимками на лице. Только двух знаю с подобными обезьяньими ужимками - Корейба и Каспаров. Как они это делают? или сущность такая, что даже на лице отображается.
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sell_off
2017-05-25 11:15 pm (UTC)
ещё Вадим Карасев есть - он без ужимок, но что-то в нём есть очень отталкивающее
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bufetum
2017-05-25 11:32 pm (UTC)
Этот так вообще как одна сплошная ужимка. Над его перстнем и курткой в клепках уже смеялись в эфире премного). Передвижной зверинец какой-то.
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sell_off
2017-05-26 04:59 pm (UTC)
я обычно стараюсь не юморить над внешностью людей и тем как природа отдохнула на человеке, но тут в данном случае - куртка у него прямо под стать его лицу ...
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bufetum
2017-05-26 05:05 pm (UTC)
Тоже старалась всегда не проезжаться по внешности. Но эти достали. Не хочешь, да скажешь то что есть!)
А куртка подобрана очень)
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Вальцман, Гройсман...

optimist1966
2017-05-26 04:13 am (UTC)
И остальные.
Чего они к гопаку прицепились? Делали бы уже боевой 7/40.
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Re: Вальцман, Гройсман...

sell_off
2017-05-26 08:56 am (UTC)
евреи умные и уж тем более не клоуны, а селюкам в самый раз скакать

Edited at 2017-05-26 08:57 am (UTC)
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liqht_in_mind
2017-05-25 10:28 pm (UTC)
Вот как Вам писать комментарии, если в баните, если не по шерсти? Мой комментарий к прошлому Вашему материалу вы забанили, потому, что я усомнился в вашей версии, что тер. акт в Манчестре совершил ИГИЛ. Ведь написал вежливо, со ссылкой, и Соловьев в своем комментарии ситуации также сказал, что невозможно сделать достоверные выводы о заказчиках тер. акта в тот же день за несколько часов, ибо интернет наполнен фейками. Потому, вы закрыты для диалога. А ведь едь комментарии в ЖЖ не для того, чтобы восхвалять позицию автора.
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sidorow
2017-05-25 10:38 pm (UTC)
А для чего же тогда???
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i_korotchenko
2017-05-26 05:57 am (UTC)
Это когда я вас забанил? Посмотрел сейчас тот пост - от вас вообще комментоов не было
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sidorow
2017-05-26 08:49 am (UTC)
Эмм, а я ничего про свой бан и не говорил. Это товарисч уровнем выше.
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vovik_sakhalin
2017-05-25 10:40 pm (UTC)
Игорёк! Скромнее надо быть! И писать: "...саммит НАТО (я принимал в нём участие)", а не в какой-то зачуханной "В программе "Время покажет" на Первом канале"...И тогда к Вам потянуца люди...Не поверят - так хрен проверят!
Творческой удачи!
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aniri1990
2017-05-25 10:51 pm (UTC)
Насчет зачуханных, это вам к хохлам в программе "Время покажет".
А как к ним тянуца, - не поверишь, иль рожу набить, иль поплевацца.
Историю передач, юноша, изучайте.
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bufetum
2017-05-25 11:03 pm (UTC)
Видели сегодня про Лимпопо.) Оппоненты грустные стали сразу какие-то.
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orlengos
2017-05-26 04:24 am (UTC)
Мда ...людей жалко. Они не заслужили, что бы хохлатые крокодилы ими управляли.
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spmen
2017-05-26 05:56 am (UTC)
т.н. "украина" в силу своей гнилости не смогла стать фашистским тараном против России. Поэтому теперь "украина" для пиндосии - это оккупированная территория России, которую надо вернуть России в предельно бардачном состоянии. Сами жители "украины" оказались несостоятельны, Путин не использовал благоприятные возможности 14 г для наведения там порядка, и теперь ему ничего не остается, как помогать пиндосии уничтожать "украину". Однако уничтожать ее Путину надо так капитально, чтобы там было невозможно разворачивать войска НАТО. Отсюда вся комедия т.н. "украины". Территория, в уничтожении которой вынуждены соревноваться пиндосия и Россия.
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sell_off
2017-05-26 01:28 pm (UTC)
Путин сделал ошибку признав откровенно фашисткий режим на Украине, потом он сделал ошибку позволив втянуть себя в болото Минских соглашений и которыми теперь ему тычат при каждом удобным случае "наши друзья и партнёры", позже Путин испугался осуждения Западом агрессии России против "законной власти Украины" и надавив на Новороссиию остановил наступление ополчения, ещё позже Путин из-за каких -то бизнес интересов с Ахметовым своим волевым решением остановил наступление войск и ополчения ДНР на Мариуполь - везде были сделаны ошибки в попытке поставить бизнес и деньги выше патриотизма и стремления русских на оккупированных марионеточными прозападными и фашисткими режимами вернуться к Родине - России.

Изначально огромной ошибкой или предательством власти и "элиты" в России было то, что она отказались от поддержки русских проживающих на территории Прибалткики в статусе "не граждан", другой ошибкой является отказ от программы возврата (репатриации) всех русских проживающих на территории государств-марионеток созданных для противостояния России в которых Западом создаются режимами близкие к нацистким -"для противостояния русской агрессии" - а по факту заточенных на агрессию против России и выстраивания "стены" для изоляции России, создания на их территории баз НАТО и площадок для размещения ударных групп и баз для нанесения молниеносных ударов по России с территории находящихся в шаговой доступности - возможности нанесения ударов по её самым крупным городам - Москва, Петербург, Воронеж и для сокращения до 5-ти минутного времени подлёта ракет для нанесения ударов по военным и промышленным объектам находящимся на европейской части территории страны.

Ошибка российских аналитиков и политиков сегодня заключается в том, что они оправдываются за "агрессию" в которой Запад пытается обвинять и тыкать Россию каждый раз в неё носом при попытке воссоединения русского мира - вместо того что бы принять как национальную идею, то что Россия в 90-х была атакована противником с применением не военной силы, а новым как теперь говорят (гибридным оружием) когда с помощью пропаганды западного образа жизни, пропаганды насилия, пропаганды общества потребления, помощью внедрённого в руководство страны предателя (Горбачёва), предательству политической элиты, предательству творческих элит - голословно и бездоказательно рассказывающих 100 миллионах расстреляных в ГУЛАГЕ - половины страны сидевшей, а другой половине страны их охранявших и частично благодаря предательству силовых органов в первую очередь руководства КГБ.

Ошибка России сегодня в том, что она боится заявить, что в результате этой войны она была побеждена, разгромлена - потеряла 35% своих территорий и на протяжении 25 лет её тупо грабили, вывозя через Прибалтику и Польшу (благодаря чему во многом им удалось повысить уровень жизни и не скатиться в тотальную нищету, как это было с Болгарией, Румынией после развала соц. лагеря) цветные металлы стоившие чрезвычайно недорого на территории СССР и имевшие стоимость в разы большие в Европе.

России нужно признать и заявить, что она была страной колонией из которой 25 лет выкачивались природные и финансовые ресурсы, её предприятия продавались за копейки иностранцам, а финансовые средства заработанные гражданами на территории сначала СССР (путём ограбления вкладов и сбережений), а позже на территории России с помощью финансовых пирамид и махинаций и тем самым она выплачивала отступные, контрибуцию и дань, как бы это не называлось.


http://sell-off.livejournal.com/20374160.html

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sell_off
2017-05-26 01:29 pm (UTC)
Ошибка России сегодня и лично резидента Путина - это то что вместо того что бы дать россиянам великую идею объединения, дать великие цели и задачи, способные возродить нацию, объединить её и сплотить людей погрязших в стяжательстве, в потребительстве, личностном себялюбии и эгоизме - им пытаются всучить идею примирения с царизмом, капитализмом, с белыми, с власовцами, с белочехами, с фашистами, с Западным миром и западной толерастией - поддерживая под видом возрождения национальных традиций от казаков до религиозных объединений ведущих борьбу с тем что они по собственному выбору посчитают не соответствующих нормам морали и общества и что они будут уничтожать присвоив сами себе право решать, что нужно и что нет, присвоив себе функции контроля, запрета и насилия - т.е присвоив себе функции государства.

Все эти псевдопатриоты, религиозные общества и национальные движения и течения перерастают в националистические, срастаются с собой, срастаются с государственной бюрократией, с церковью и криминалом - перерождаясь в государственно-мафиозные структуры (что мы видим на примере РПЦ и поддерживающей её действия администраций - например ЗАГС Санкт-Петербурга и лично его председателя Макарова и Губернатора города - Полтавченко) в её агрессивной политике отжима государственной, общегородской недвижимости, архитектурных памятников, парков и пр.

Ошибка резидента Путина на попытке пойти на встречу Западу - попытке понравится и желании найти его благосклонность и дружбу - история России говорит одно - Россия нравится западу когда она слаба , когда она умирает и распадается -это и было основной целью "гибридной войны" когда Запад с помощью Горбачёва который планомерно вёл её к краху и плана по внедрению хаоса под названием "перестройка" - вместо реальных преобразований пошедшего на предательство страны.

Ошибка Путина заключается в его ставке на эти псевдопатриотичные организации и движения - которые он и государственные структуры которыми он руководит пытаются поддерживают возрождение всевозможных национальных движений, как идею объединения , как "национальную идею" пытаются дать религию - поддерживая строительство церквей, мечетей и пр. - а из истории нам известно, что загоняя людей узкие мирки их национальных квартир, загоняя их в националистические движения, вручая им религию - получим не объединение и движение вперёд, в лучшем случае получим топтание на месте когда все будут тянут одеяло на себя, а телегу в разные стороны, а в худшем варианте раздробление, вражду по национальным и религиозным признакам и Именно поэтому сегодня Россия должна объявить национальную программу репатриации русских, русскоговорящих граждан живших в СССР - любящих свою Родину, стремящихся к её возрождению, желающих ей добра и способных своим трудом и знаниями (рабочие и учёные) и желающих перебраться и обустроиться на территории России, как это было сделано Китаем в 80-х, как это было сделано Германией и Израилем и Японией - не стесняющихся в проведении национальной политики, национального возрождения, не боящихся обвинений в национализме или протекционизма.

http://sell-off.livejournal.com/20374160.html

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hskval
2017-05-26 04:27 pm (UTC)
Да, и от такой вопрос "украинской команде", главным тезисом оставшееся - А нам так нравиться:
- Так если им нравится что они сотворили со своей страной - ТАК ЧТО ОНИ У МАСКОЛЕЙ ЗАБЫЛИ на нашем Телевидении?!?
Отчего бы этим "европейцам" не веселится в своей Парашении при их майданном строе разделять все радости "безвиза" в кружевных трусиках?!?
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