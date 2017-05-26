Украина для США - это Лимпопо

Порошенко: "Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы, дайте денег Украине!" Президент Украины Петр Порошенко объяснил свое решение о запрете российских социальных сетей "гибридной войной". Статью главы украинского…

Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки" Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана…

Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины "МК" | Маразм крепчает. В Совете Национальной Безопасности Украины (СНБО) считают, что запрещенными приложениями "Яндекса", а…

Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО Украинские танкисты, принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли предпоследнее место, сообщила пресс-служба Министерства…

КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017 Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был…

Порошенко - политический наследник Бандеры "Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с…

Пепел сгоревших в Одессе стучит в наши сердца Без срока давности: кто ответит за кровавую бойню в Доме профсоюзов? Какой сценарий радикалы готовят для Одессы теперь? Почему украинцы начинают…

Украинских военных в Мариуполе настигла эпидемия чумы "КП" | Украинским бойцам, воюющим на Донбассе, руководство перестало поставлять довольствие и снаряжение. Из-за отсутствия еды, солдатам…