Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки"

Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана Полторака прошел очередной испытательный пуск 300-мм управляемой ракеты "Вільха" ("Ольха"), которую разрабатывают на Украине КБ "Южное" и ГККБ "Луч" для РСЗО "Смерч", доставшихся ВСУ в наследство после распада СССР. Вокруг этого события был устроен широкомасштабный PR на всех телевизионных каналах Незалежной - как будто бы Киев запустил ракету на Луну!
Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф ОПК Украины. "Только что состоялись успешные испытания новейшей украинской ракеты. Это - наш общий успех!" - написал он в своем Фейсбуке. Между тем весьма сомнительно, что данная разработка будет успешно завершена. Испытательные пуски, а они уже идут более года - это всего лишь испытательные пуски. Сможет ли Украина в конечном итоге разработать полноценную "управляемую" ракету к РСЗО "Смерч" - большой вопрос. В лучшем случае Киев получит неуправляемый боеприпас с дальностью стрельбы 120 км (сами разработчики заявляют, что максимальная дальность "Ольхи" составит 170 км).
Ранее Украина также анонсировала возможность разработки и серийного производства "Легкого бойового литака" (Legkiy Boiviy Litaк) - легкого многоцелевого истребителя, внешне напоминающего МиГ-29. Флаг им в руки!
фото СНБО Украины
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Украинский литак можно из соломы сплести или лозы.
Культ карго же.
Edited at 2017-05-28 07:11 pm (UTC)
-- китайские самолеты также внешне напоминают российские
Народ Украины глупый и оболваненный, не только критически, а вообще думать не умеет, только кричалки вопить, поэтому его нужно все время держать в тонусе. Ну, завтра по Путену будем из ракет палить!
А то- демонстрационный пуск, демонстрационный полет, демонстрационный макет где-то проехал... Туфта и брехня - то, на чем 404 и держится.
Вы там вращаетесь в околопутинских верхах, подскажите - пока не поздно, надо бомбить всю эту пидобратию как делает Израиль.
Edited at 2017-05-27 06:08 am (UTC)