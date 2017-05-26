Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки"
Коротченко
i_korotchenko
May 26th, 22:58


Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана Полторака прошел очередной испытательный пуск 300-мм управляемой ракеты "Вільха" ("Ольха"), которую разрабатывают на Украине КБ "Южное" и ГККБ "Луч" для РСЗО "Смерч", доставшихся ВСУ в наследство после распада СССР. Вокруг этого события был устроен широкомасштабный PR на всех телевизионных каналах Незалежной - как будто бы Киев запустил ракету на Луну!

Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф ОПК Украины. "Только что состоялись успешные испытания новейшей украинской ракеты. Это - наш общий успех!" - написал он в своем Фейсбуке. Между тем весьма сомнительно, что данная разработка будет успешно завершена. Испытательные пуски, а они уже идут более года - это всего лишь испытательные пуски. Сможет ли Украина в конечном итоге разработать полноценную "управляемую" ракету к РСЗО "Смерч" - большой вопрос. В лучшем случае Киев получит неуправляемый боеприпас с дальностью стрельбы 120 км (сами разработчики заявляют, что максимальная дальность "Ольхи" составит 170 км).

Ранее Украина также анонсировала возможность разработки и серийного производства "Легкого бойового литака" (Legkiy Boiviy Litaк) - легкого многоцелевого истребителя, внешне напоминающего МиГ-29. Флаг им в руки!

фото СНБО Украины

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Posts from This Journal by “РСЗО” Tag

16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
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art_f
2017-05-26 08:24 pm (UTC)

Украинский литак можно из соломы сплести или лозы.

Культ карго же.

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cardi_nal
2017-05-26 09:05 pm (UTC)
"легкий бойовий винищувач"
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Саша Куликов
2017-05-26 10:21 pm (UTC)
Что значит пуск из....? Если ракета полностью из украинских комплектующих(а заявляется именно так),то какая разница с советской или не советской пусковой её запускали? Если они смогут наладить выпуск этих ракет,пусть и скопировав советскую,но с добавлением оригинальной системы управления,то это несомненно успех и даже триумф.И нечего здесь ёрничать.
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ryted
2017-05-27 03:29 pm (UTC)
Мало ли что заявляется. В реальности это попытка продлить сроки годности еще советского выпуска боеприпасов, путем замены окислившихся пороховых ракетных шашек и деталек блока управления на украинские. Полный цикл производства ракеты от "Смерча" очень сложен, и его копирование на украинских предприятиях в отсутствии конструкторской и производственной документации потребует фактически разработку изделия с нуля, что вряд ли экономически оправдано. Это вам не минометная мина, которую любой бородатый овцееб напевая про аллу в баре сможет выточить на токарном станке времен королевы Виктории. Скорее всего для укропа это попытка выйти на мировой рынок оружия в качестве барахольщика, предлагающего "освежение" подгнивших арсеналов для небогатых операторов советского оружия. Собственно, ничем иным "Укроборонпром" и не занимается, ремонтируя всякое старье на условиях жесткого демпинга.
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Саша Куликов
2017-05-27 11:11 pm (UTC)
Есть заявление.Есть комментарий автора:" такого не может быть потому-что такого не может быть никогда". Есть Ваш,по содержанию ничем не отличающийся. Собственно и всё.
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ryted
2017-05-28 06:01 am (UTC)
Не, серьезно, они заявили, а мы должны воспринимать все за чистую монету? Ну, к примеру персонажи из украинской оборонки тысячекратно заявляли, что завалят Тайланд и весь мир танками оплот, а воз и ныне там:http://diana-mihailova.livejournal.com/664565.html. Эти громкие заявления делаются в основном для внутреннего употребления, для поддержания бодрости духа в обнищавшем электорате. Если вы относитесь к тупому плебсу, жрущему что дают - валяйте и дальше, только что вы здесь забыли? Смотрите круглосуточно укроп-ТВ, вам там и не такое расскажут. Укроп в шаге от владычества в галактике!!!
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Саша Куликов
2017-05-28 06:59 pm (UTC)
Во-первых я украинское ТВ никогда не смотрел,во-вторых если кто-то пытается оспорить официальное заявление какой-нибудь страны,то вместо "такого не может быть потому-что такого не может быть никогда" должен быть хотя -бы какой-нибудь анализ. Автор это сделать не способен. А я вот лично не могу понять,почему это предприятие,которое очень давно делает твердотопливные зенитные ракеты не способно,по - вашему мнению,произвести достаточно простую ракету типа Града, Урагана или Смерча.К тому же первичный мой комментарий ещё и том,что если советскую ракету украинцам действительно удалось повторить,то это всё-таки успех,а автор так почему-то не считает.

Edited at 2017-05-28 07:11 pm (UTC)
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korostelribolov
2017-05-29 01:49 pm (UTC)
на каком укроинском заводе выпускают спецпороха?
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anikonov
2017-05-26 11:25 pm (UTC)
"Украина также анонсировала возможность разработки и серийного производства "Легкого бойового литака" (Legkiy Boiviy Litaк) - легкого многоцелевого истребителя, внешне напоминающего МиГ-29. Флаг им в руки!"
-- китайские самолеты также внешне напоминают российские
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marian_baidek
2017-05-27 04:32 am (UTC)
Все это не имеет никакого значения.
Народ Украины глупый и оболваненный, не только критически, а вообще думать не умеет, только кричалки вопить, поэтому его нужно все время держать в тонусе. Ну, завтра по Путену будем из ракет палить!
А то- демонстрационный пуск, демонстрационный полет, демонстрационный макет где-то проехал... Туфта и брехня - то, на чем 404 и держится.
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Александр Великин
2017-05-27 07:14 pm (UTC)
Народ украины далеко не глупый. Оболваненый - это да. Только неглупые люди сваливают в военку России. Кто подурнее - собирает клубнику в Польше, моет унитазы в Германии каждому свое
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marian_baidek
2017-05-28 05:31 am (UTC)
Если не глупый - зачем посадили фашистов себе на шею?
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afanasii1
2017-05-27 04:45 am (UTC)
Им привет от циркона.
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spmen
2017-05-27 06:07 am (UTC)
Игорь Юрьевич, неужели вы не видите цепочку? Естественно, "украина" никаких ракет делать не может. Но зато "беларусь" пока еще может. "Беларусь" покупает в Китае ракету для "Полонеза" и перепродает ее с небольшим гешефтом "братской украине".
Вы там вращаетесь в околопутинских верхах, подскажите - пока не поздно, надо бомбить всю эту пидобратию как делает Израиль.

Edited at 2017-05-27 06:08 am (UTC)
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Олег Дедов
2017-05-27 07:45 am (UTC)
А зачем Украине покупать в Беларуси, если можно сразу в Китае?
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spmen
2017-05-27 11:10 am (UTC)
Сразу в Китае "украине" уже давно ничего явно летального не продадут. А "беларуси" пока продают. Спасибо Путину за пресмыкание и коридор. Как бы не вышло боком.
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