Оцените рекламу украинского танка "Оплот"

Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки" Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана…

КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017 Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был…

Экспозиция Украины на IDEX-2017. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет! Находясь на оружейном салоне IDEX-2017 в ОАЭ, естественно не мог обойти вниманием экспозицию Украины. В прошлый раз, два года назад на IDEX-2015,…

Украинский ОПК отчаянно ищет деньги для выживания на международных выставках вооружений Отчаянное финансово-экономическое положение Украины и разрыв военно-технического сотрудничества с РФ заставляет украинский оборонно-промышленный…

"Укроборонпром" заявил о принятии на вооружение ВСУ автоматизированного комплекса разведки фото portal.lviv.ua Современный автоматизированный комплекс разведки (АКР) принят на вооружение ВСУ. Как сообщила пресс-служба ГК…

Порошенко мечется по Европе в поисках оружия для украинской армии Порошенко - Олланду: "Мистрали" нам дашь? фото 24today.net В рамках рабочего визита президента Украины Петра Порошенко во Францию были…

Турция высасывает остатки украинского технологического потенциала фото vreme.com Украина и Турция договорились о реализации новых совместных проектов в космической, авиационной и бронетанковой отраслях.…

"Зоря-Машпроект", оставшись без российских заказов, ищет контракты через Jane's Navy International На выставке вооружений LAAD-2015 мне в руки попал мартовский 2015 г. выпуск журнала Jane's Navy International. Стал пролистывать издание, там…