Оцените рекламу украинского танка "Оплот"

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кому продавать?
Африке, Индии, Пакистану?
пытаются продать то, что ещё можно загнать третьим странам... скоро и они брать не будут
Остатки былой роскоши... то немногое что ещё не укро... угробили
скоро вольются в единую европейскую семью - им даже аграрный сектор развивать не дадут - пойдут к полmcrbv и литовским сантехникам в помощники
Edited at 2017-05-26 08:50 pm (UTC)
"Отчего танки не летают, как птицы?"
Re: "Отчего танки не летают, как птицы?"
Вообще - чем не интересней товар, тем зрелищней реклама. Сам мультик - балла на 3. Старо.
Ага
Оцените плагиат: а название-то "сепаратистское" :)
Так что плагиат не только в натуре, но и даже в названии. Хотя формально слово "Оплот" как-бы есть в украинском, но это точно не их стиль.
Первый вроде норм с визуальным рядом, хотя и далеко не шедевр.
Второй интереснее если именно технической стороной интересуешься.
Ну и заметно что Оплот мало чем отличается от модернизированного Т-72. А Т-14 это уже немного другая история.
Смысл в том,что лупит танк по натовской "братской" технике.
какая то тяжелая штурмовая платформа с возможностью акустичской разведки в автоматическом режиме и т.п.
State Enterprise Malyshev Plant
Лет ми спик фром май харт