Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Оцените рекламу украинского танка "Оплот"
Коротченко
i_korotchenko
May 26th, 23:37


"Укроборонпром" выпустил рекламный ролик, посвященный ОБТ "Оплот". Оцените по пятибальной шкале креатив авторов данного ролика.

А это - для сравнения - рекламный ролик Т-14 "Армата"


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В ответ на "Армату" на Украине рассекретили новейший танк "Оплот-УД2"

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Posts from This Journal by “Укроборонпром” Tag

80 comments :
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sell_off
2017-05-26 08:49 pm (UTC)
а смысл рекламы?
кому продавать?
Африке, Индии, Пакистану?
пытаются продать то, что ещё можно загнать третьим странам... скоро и они брать не будут

Остатки былой роскоши... то немногое что ещё не укро... угробили
скоро вольются в единую европейскую семью - им даже аграрный сектор развивать не дадут - пойдут к полmcrbv и литовским сантехникам в помощники

Edited at 2017-05-26 08:50 pm (UTC)
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cadu3m
2017-05-26 08:55 pm (UTC)
смысл продавать всегда есть, но вот у потенциального покупателя будет дилемма "а смысл брать?"
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Suhodrichev31
2017-05-26 08:51 pm (UTC)
Безотносительно танков,первый мультик интересней.
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cadu3m
2017-05-26 08:52 pm (UTC)
Хохлы не делали давно и сделали г*в*о.
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2d
2017-05-26 09:06 pm (UTC)
Ну по техническим характеристикам танков я ничего не понимаю, но вот 3D-рендер крайне примитивный для 2017 года.
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"Отчего танки не летают, как птицы?"

alfa_2384
2017-05-26 10:16 pm (UTC)
5 лет назад, обещая мне парад в Москве, свидомые грозились выйти в космос. Ну и ...где????
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Re: "Отчего танки не летают, как птицы?"

bufetum
2017-05-26 10:32 pm (UTC)
Так и вышли же! Прямо в астрал вышли.
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aaz1z
2017-05-26 10:28 pm (UTC)
Где-то я это уже видел. На плагиат похоже.
Вообще - чем не интересней товар, тем зрелищней реклама. Сам мультик - балла на 3. Старо.
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Ага

Соседский Кот
2017-05-26 10:39 pm (UTC)
Выпендреж эспешэли фор Петя Poroшenko
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Оцените плагиат: а название-то "сепаратистское" :)

kotan_jeans
2017-05-26 11:43 pm (UTC)
Хммм.., "Оплот" вообще как-то не по-украински звучит.. Во всяком случае ментально.

Так что плагиат не только в натуре, но и даже в названии. Хотя формально слово "Оплот" как-бы есть в украинском, но это точно не их стиль.

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nazvanie81
2017-05-27 12:48 am (UTC)
что то не пойму, для Оплота украли локации из WoT? Там смесь песков с линией Зигфрида же
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(Deleted comment)
Alex Grains
2017-05-27 01:25 am (UTC)
А были бы они в Арматах или, прости господи, в Оплотах, то не погибли бы и не пострадали, а разнесли бы в щебень, как в мультике, и на гусеницы намотали бы вместе с поясами шахидов.
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nizhlogger
2017-05-27 02:48 am (UTC)
Трудно ролики сравнивать.
Первый вроде норм с визуальным рядом, хотя и далеко не шедевр.
Второй интереснее если именно технической стороной интересуешься.
Ну и заметно что Оплот мало чем отличается от модернизированного Т-72. А Т-14 это уже немного другая история.
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nordmennn
2017-05-27 03:18 am (UTC)

Смысл в том,что лупит танк по натовской "братской" технике.

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greezley_boy
2017-05-27 03:50 am (UTC)
Из роликов понял только одно: в первом кого-то атаковать хотят, во втором - от кого-то защищаться.
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zinaida111
2017-05-27 04:03 am (UTC)
ормата какой то танк ... для борьбы с омерикой больше. для догестанов нужен какой то более другой.

какая то тяжелая штурмовая платформа с возможностью акустичской разведки в автоматическом режиме и т.п.
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smsdoc
2017-05-27 04:39 am (UTC)
"Ну,погоди!" отдыхает...
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mik_2016
2017-05-27 04:51 am (UTC)
БМ Оплот серийно выпускаемый танк, а Армата к серии ещё не готова, как их можно сравнить?

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Evgeni Chernik
2017-05-27 05:09 am (UTC)
...и много выпустили? бггг
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mountblank
2017-05-27 05:36 am (UTC)
а кроме рекламы что-то получилось?
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novyi_god_d
2017-05-27 09:14 am (UTC)
Получилось. Вроде как Армата на параде загорелась?
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tankard39
2017-05-27 05:53 am (UTC)
Ну нашли с кем сравнивать. Пор Шен Ен уже скоро на запусках катапульт будет присутствовать.
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ipmisa
2017-05-27 05:57 am (UTC)
А не тот ли это MBT Oplot-M от 2009 года, 49 штук которых Королевкая армия Таиланда не может получить с 2011 года?
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spmen
2017-05-27 06:14 am (UTC)
Реклама изделия, которое физически невозможно выпустить серией более 5 экз. (и та еще при януковоще)за неимением энергетики и металлургии не имеет никакого смысла.
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nordwestman
2017-05-27 06:30 am (UTC)
Качественный мультик. В качестве заставки к компьютерной игре покатит. Первая мысль, которая посетила: а этот танк вообще в реальности существует? Или только в вооброжении компьютерщиков?
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fixocoub
2017-05-27 06:49 am (UTC)

State Enterprise Malyshev Plant


Лет ми спик фром май харт

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aleks_aberdin
2017-05-27 07:07 am (UTC)
Теперь бы увидеть этого Оплёта на поле боя в Ираке против против бородатого бабуина из Ягила с РПГ через плечо.
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kadet734
2017-05-27 07:25 am (UTC)
А чому вин за Липердом гоняется?
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ryted
2017-05-27 03:59 pm (UTC)
Ну, наличие Леклерка на вооружении только одной пустынной страны - ОАЭ, наводит на мысль, что чубатые хотят продать его кому-то из эмирских недругов. Уж не Ирану ли за спиной Трампа?
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