Порошенко: "Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы, дайте денег Украине!"

Президент Украины Петр Порошенко объяснил свое решение о запрете российских социальных сетей "гибридной войной". Статью главы украинского государства, приуроченную к саммиту G7 в Италии, опубликовало издание Politico. По словам Порошенко, российские "гибридные нападения" происходят главным образом в киберпространстве, а "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников". "Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку", - заявил президент Украины, обвинив Москву в массированной и скоординированной кибератаке, предпринятой в ответ на действия Киева.
Порошенко призвал страны G7 сохранять в силе санкции против РФ, а также "инвестировать в безопасность Украины", передает РИА Новости.
Украинский лидер 16 мая подписал указ о расширении санкций в отношении России. Ограничения, в частности, коснулись соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru. В тот же день администрация Порошенко сообщила о DDOS-атаке на сайт президента с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". В компаниях эти обвинения опровергли, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Киева безосновательными и демонстрирующими русофобскую направленность.
Источник: "Российская газета" , фото rusnsn.info
Точнее это был кабан, но многие его уже давно воспринимали, как П-свинью...
-- грузите бочками!
Вот оно.