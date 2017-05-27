Порошенко: "Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы, дайте денег Украине!"

Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки" Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана…

Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом? Вопрос к украинским блогерам: что будет с "Гетманом Сагайдачным"? Как ракетный крейсер "Украина" - тоже пойдет на металлолом? Это же ведь полный…

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко Как выяснила военная прокуратура Украины, силовая установка флагмана Военно-морских сил Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" вышла из строя, хотя…

Порошенко - политический наследник Бандеры "Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с…

Мария Гайдар назначена советником Петра Порошенко. Что она ему будет советовать? Президент Украины Петр Порошенко назначил российского оппозиционера Марию Гайдар своим внештатным советником. Указ, подписанный 28 марта,…

Поражает реакция Запада на наглый саботаж Порошенко "ПолитНавигатор" | Обстрел Макеевки украинской армией, в результате чего были убиты граждане ДНР и разрушены жилые дома, — следствие…

Порошенко на переговорах в Берлине получил тяжелый удар по самолюбию "Политнавигатор" | Петр Порошенко на переговорах Нормандской четверки в Берлине “получил тяжелый удар по самолюбию” – немецкий канцлер Ангела…

Массовые убийства прощены: Киев дал старт новым зверствам украинских карателей на Донбассе ПолитНавигатор | Сегодняшнее решение Верховной Рады об амнистии участников т.н. АТО, совершивших преступления на Донбассе, – реабилитация военных…