Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Порошенко: "Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы, дайте денег Украине!"
Коротченко
i_korotchenko
May 27th, 11:02


Президент Украины Петр Порошенко объяснил свое решение о запрете российских социальных сетей "гибридной войной". Статью главы украинского государства, приуроченную к саммиту G7 в Италии, опубликовало издание Politico. По словам Порошенко, российские "гибридные нападения" происходят главным образом в киберпространстве, а "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников". "Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку", - заявил президент Украины, обвинив Москву в массированной и скоординированной кибератаке, предпринятой в ответ на действия Киева.

Порошенко призвал страны G7 сохранять в силе санкции против РФ, а также "инвестировать в безопасность Украины", передает РИА Новости.

Украинский лидер 16 мая подписал указ о расширении санкций в отношении России. Ограничения, в частности, коснулись соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru. В тот же день администрация Порошенко сообщила о DDOS-атаке на сайт президента с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". В компаниях эти обвинения опровергли, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Киева безосновательными и демонстрирующими русофобскую направленность.

Источник: "Российская газета" , фото rusnsn.info

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9 comments :
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conel
2017-05-27 08:22 am (UTC)
Петька нащупал щупальцы :))
(Reply) (Thread)
vikazina1
2017-05-27 08:30 am (UTC)
Дайте денег, дайте денег, поскорее дайте денег! А не то, а не то, вам не будет ничего!
(Reply) (Thread)
flint_954
2017-05-27 08:46 am (UTC)
Паранойя, чо.
(Reply) (Thread)
podshipnick
2017-05-27 08:50 am (UTC)
Назначение Петьки (в интересах пиндосов) - втянуть Россию в длительный неядерный конфликт с НАТО.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-27 10:58 am (UTC)
В Кремле минимум 2 башни, как рак и лебедь. Та которая рак - это либералистическая 6 колонна, она наоборот затягивает петлю на шее России. А то что лебедь - не дает. Было бы прекрасно, если бы на самом деле Кремль смог бы с помощью мусульман удушить поганую гейропу и устанвить там сотню-другую микрохалифатов. Но Пидрило Лексеевич ничем ей не поможет, а она не поможет ему.
(Reply) (Thread)
kotan_jeans
2017-05-27 11:35 am (UTC)
Щупальца подбирались всё ближе и ближе к горлу одной очень жирной и грязной свиньи...

Точнее это был кабан, но многие его уже давно воспринимали, как П-свинью...
(Reply) (Thread)
takoe_nebo
2017-05-27 01:35 pm (UTC)
"инвестировать в безопасность Украины" - у хохлов всё как всегда: дайте денег!
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-05-27 03:25 pm (UTC)
"дайте денег Украине!"
-- грузите бочками!
(Reply) (Thread)

Вот оно.

Якушин Дмитрий
2017-05-28 03:49 pm (UTC)
Вот что горилка животворящая делает! Белочка со щупальцами, это ж докторская!
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