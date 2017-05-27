Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Управляемое авиационное вооружение от компании Roketsan
Коротченко
i_korotchenko
May 27th, 16:50


Турция активно развивает сегмент производства авиационного управляемого вооружения. Ряд образцов был показан на стенде компании Roketsan в ходе прошедшей на острове Лангкави (Малайзия) выставки вооружений LIMA-2017.

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2. Крылатая ракета SOM-J.



3. Управляемая бомба TEBER-82.



4. ПТУР MIZRAK-U для ударных вертолетов.


5. Управляемая ракета MAM-L для ударных беспилотников.



6. Управляемая ракета CIRIT.



Материалы по теме:
Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг

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4 comments :
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  • 1
kotan_jeans
2017-05-27 02:13 pm (UTC)
Выглядит в принципе красиво. Не понятно только, на сколько оно хорошо-далеко летает и на сколько точно попадает.

Не всё то золото, что блестит. Хотя... может и научились они уже...
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anikonov
2017-05-27 02:43 pm (UTC)
если красиво, то
-- и летает,
-- и попадает
(Reply) (Parent) (Thread)
anikonov
2017-05-27 02:41 pm (UTC)
Рокет-сан
-- не перевелись еще в Турции самураи?
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-27 04:51 pm (UTC)
Если даже это летает, то попадает только случайно, и к тому же выпускается мелкой выставочной серией. Никому это не нужно, инвестиций не будет и серийного производства тоже. С Россией, Китаем, пиндостаном и даже некоторыми гейропцами это конкурирвать никак не сможет.
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