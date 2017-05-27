Управляемое авиационное вооружение от компании Roketsan

Турция активно развивает сегмент производства авиационного управляемого вооружения. Ряд образцов был показан на стенде компании Roketsan в ходе прошедшей на острове Лангкави (Малайзия) выставки вооружений LIMA-2017.
1.
2. Крылатая ракета SOM-J.
3. Управляемая бомба TEBER-82.
4. ПТУР MIZRAK-U для ударных вертолетов.
5. Управляемая ракета MAM-L для ударных беспилотников.
6. Управляемая ракета CIRIT.
Материалы по теме:
Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг
Не всё то золото, что блестит. Хотя... может и научились они уже...
-- и летает,
-- и попадает
-- не перевелись еще в Турции самураи?