Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Цены на колбасные изделия в Польше
Коротченко
i_korotchenko
May 27th, 18:15


Ученые утверждают, что копченая колбаса и сосиски особенно вредны для здоровья. Был в служебной командировке в Варшаве, зашел в небольшой магазинчик, а там - широкий ассортимент колбасно-сосисочных изделий. Постоял, посмотрел, собрал волю в кулак - и ничего не купил. Вредно же!

Для понимания уровня цен: 1 польский злотый - это 15 рублей 26 копеек.

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Ассортимент и цены обычного бразильского продовольственного магазина
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Posts from This Journal by “Польша” Tag

73 comments :
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d_galaydov
2017-05-27 03:18 pm (UTC)
А там разве не Евро в ходу? Добавить бы еще и название магазинчика, получился бы классный рекламный пост. ;)
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i_korotchenko
2017-05-27 03:20 pm (UTC)
В Польше - злотые, а не евро, А рекламой я в блоге не занимаюсь
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blagodat777
2017-05-27 03:23 pm (UTC)
Зная их "любовь" к нам, даром не взяла бы.
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lyubov57
2017-05-27 03:24 pm (UTC)
Не интересно... в любом случае - так же - после вторичной переработки, напичкано химией. Вот неделю была в деревне в гостях...Ммммм - от натуральной еды - не могла удержаться - праздник живота был необыкновенный.
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telescopych
2017-05-27 03:49 pm (UTC)
Даёшь натурпродукт!!!
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lazy_flyer
2017-05-27 03:24 pm (UTC)
Можно было брать смело - ничего копчёного там нет. :) Совсем нет.
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chili_79
2017-05-27 08:11 pm (UTC)
Как это нет копченого? Краковская, кабаноси и другие, много копченого.
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Александр Гладких
2017-05-27 03:28 pm (UTC)
Цены аналогичны российским. По крайней мере у нас на Алтае они ничем не отличаются.
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yabarmalei
2017-05-27 05:16 pm (UTC)
и в у нас такие же...
вопрос в зарплате...сравнить учителей,сантехников, дворников,пенсионеров...
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Зря.

Vitaly Prudkov
2017-05-27 03:31 pm (UTC)
Надо было взять сравнить. Иначе в чем смысл? В том что там ЭТО продается? А, кто-то сомневался?))
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Re: Зря.

i_korotchenko
2017-05-27 03:33 pm (UTC)
Не, все вкусно очевидно. Но вредно - копчености
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boockman
2017-05-27 03:38 pm (UTC)
Очень вредно есть солёное, очень вредно есть перчёное,
Ой, а как вредно есть вареники! И мясо жирное в борще!
Говорят с тоской учёные, что опасно есть копчёное,
А по последним изысканиям, крайне вредно есть вообще!

(с) Тимур Шаов, "Вредная песня"

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cerber_55
2017-05-27 04:03 pm (UTC)
на пиндосских дотациях разжирели. :(
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i_korotchenko
2017-05-27 04:05 pm (UTC)
Скорее на дотации ЕС
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shopogolichka_m
2017-05-27 04:47 pm (UTC)
С точки зрения вкусовых качеств, дешевая колбаса в Польше невкусная и очень жирная, дешевое копченое мясо очень водянистое.
Вкусное- в ценовой категории 10 евро за кг
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kotan_jeans
2017-05-27 05:08 pm (UTC)
Вообще дешевле будет стать вегетарианцем.
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spmen
2017-05-27 04:56 pm (UTC)
Над было отрезать кусочек и дать голодному коту. Если нос воротит, значит явная химия.
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kotan_jeans
2017-05-27 05:07 pm (UTC)
К сожалению, они и котов научились обманывать...

Ароматизаторами... Вообщем добавляют такую дрянь, что даже котам нравится...

А по хим экспертизе - там... да хоть вся таблица Менделеева может быть, помноженная на ГМО, помноженная на откровенно ядовитые красители, ароматизаторы и консерванты. Плюс ядовитая соя, плюс много чего ещё.
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konvikkissell
2017-05-27 05:04 pm (UTC)

Какая разница,чьи дотации!?Если Путинское"я не виноват,это все медведев и кудрин "правительство вертит всех на одном месте,И поддерживает не свое с\х а всякую шелупонь в средней азии и на ближнем востоке....Деньги нельзя есть!Запомните эту фразу,Игорь...

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v_dokumentiki
2017-05-27 05:07 pm (UTC)
Вкусные картинки. Нельзя так на ночь.
Щас полезу в холодильник.
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gww2
2017-05-27 05:12 pm (UTC)
Был в прошлом году, тоже в командировке. Совпало с ДР, купили с товарищем разных вкусностей-колбасностей. Очень приличного качества. Совсем не то, что у них было в начале 90-х.
Аналогичного качества колбаса Дель Торо Саброзо от "Рублевского" стоит 1330 руб., примерно в 1,8-2 раза дороже, чем у поляков. И там их такого типа сортов 8. Взяли всего понемногу...
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kotan_jeans
2017-05-27 05:13 pm (UTC)
Польские колбас-мейкеры уже подтягиваются на форумок-то...
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V.K.
2017-05-27 05:31 pm (UTC)
До санкции введенных нашим правительством против своего народа, я ел сметану,сыр и масло валио, а теперь в магазинах продают масло и сыры из пальмового масла и стоит это в 2 раза дороже чем раньше, приходится привозить продукты из заграницы, там они стоят дешевле,хотя зарплаты у них выше.

Edited at 2017-05-27 05:33 pm (UTC)
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dolegovich
2017-05-27 06:02 pm (UTC)
Ну, настоящий сыр в Москве купить можно. Правда, уже втрое дороже. А по регионам, увы, все несколько хуже.
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evolutionnow
2017-05-27 05:35 pm (UTC)
ммм
как вкусно
я люблю копчености, но ем их редко, может раз в месяц, не чаще.
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pe_z_de_c
2017-05-27 05:46 pm (UTC)
Интересно было бы в комплект к какой-нибудь цене прочитать состав изделия.
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dolegovich
2017-05-27 06:02 pm (UTC)
В основном, там мясо. Это не РФ, а ЕС.
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kutepov_online
2017-05-27 06:05 pm (UTC)
Сегодня в очередной раз всем по ТВ показали насколько вредна наша колбаса, и как её приготавливают "без мяса". В ход идут и шкуры, и глюконат... Наверное таким образом намекают всем "снова затянуть пояса"!?
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cadu3m
2017-05-27 09:00 pm (UTC)
в Липецке самая вкусная колбаса. Если что - пиши в личку, отгружу пару вагонов.
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dolegovich
2017-05-27 06:11 pm (UTC)
Проезжая Польшу, не раз заходил там в магазины. Правда, ценники фотографировать не догадался.. Много всякого вкусного покупал, печенья, баранки, чаи и так далее, то, что не требует хранения в холодильнике.. А вот колбасу - не очень. Она, действительно, весьма жирная, со свиным салом - вкусная, но ничего полезного в таком количестве животного жира не вижу. На "съесть сейчас", всегда брал йогурты - очень они там вкусные!
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Блондин
2017-05-27 08:03 pm (UTC)
Йогурты... Да ты как баба!
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redneck_yankee
2017-05-27 06:34 pm (UTC)
Так и есть. Копченое мясо очень вредно. Шпроты также вредны. Но к сожалению с советских времен у российского народы колбаса и шпроты - символ изобилия.
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ext_3286940
2017-05-27 06:50 pm (UTC)
А мясо дешевле ?
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Листопад
2017-05-27 07:35 pm (UTC)
Да, колбаса и сосиски расиянам вредны для здоровья!
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lakonium
2017-05-27 07:41 pm (UTC)
Эх! Пили бы сейчас баварское и закусывали краковской!
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spear2
2017-05-27 07:53 pm (UTC)

У нас в Калининграде, до скачка курса, многие ездили в Польшу затариваться.
Сейчас цена сравнимая.

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bomjatnik
2017-05-27 09:08 pm (UTC)
некоторые на вид не съедобны =)
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