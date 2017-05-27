Цены на колбасные изделия в Польше

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Польская разведка следила за испытаниями новейшего российского корабельного ЗРК "Штиль-1" "Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал…

ОПРОС. Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука? В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ поляк-русофоб Томаш Мацейчук назвал советских солдат Великой Отечественной войны, спасших мир от…

Рыхлят почву накануне Варшавского саммита НАТО. Польша объявила Россию угрозой миру Министр обороны Польши Антони Мачеревич вновь заявил об угрозах, которые Россия якобы представляет для Запада. По словам пана Мачеревича, то, что…

В прямом эфире Первого канала предложил выслать из России посла Латвии В студии программы «Время покажет» мы обсуждали арест польского политика Матеуша Пискорского и русофобию в Латвии. В прямом эфире Первого канала я…

Польша и Болгария проигнорировали протесты РСК "МиГ" и заключили контракт на ремонт МиГ-29 Министр обороны Болгарии Николай Ненчев и вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Семоняк подписали в Варшаве межправсоглашение, в рамках…

Безвкусица, нарушение дресс кода или намек на принадлежность к сексуальным меньшинствам? В ходе обсуждения на ХХV Экономическом форуме в Польше темы "Отношения между Востоком и Западом в новых геополитических условиях" модератором…

Концепт польского бронетранспортера "Росомаха-М" Польская группа PGZ в рамках ХХV Экономического форума представила концепт бронетранспортера "Росомаха-М". 1. 2. 3. 4.…