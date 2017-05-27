Цены на колбасные изделия в Польше

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вопрос в зарплате...сравнить учителей,сантехников, дворников,пенсионеров...
Зря.
Re: Зря.
Ой, а как вредно есть вареники! И мясо жирное в борще!
Говорят с тоской учёные, что опасно есть копчёное,
А по последним изысканиям, крайне вредно есть вообще!
(с) Тимур Шаов, "Вредная песня"
Вкусное- в ценовой категории 10 евро за кг
Ароматизаторами... Вообщем добавляют такую дрянь, что даже котам нравится...
А по хим экспертизе - там... да хоть вся таблица Менделеева может быть, помноженная на ГМО, помноженная на откровенно ядовитые красители, ароматизаторы и консерванты. Плюс ядовитая соя, плюс много чего ещё.
Какая разница,чьи дотации!?Если Путинское"я не виноват,это все медведев и кудрин "правительство вертит всех на одном месте,И поддерживает не свое с\х а всякую шелупонь в средней азии и на ближнем востоке....Деньги нельзя есть!Запомните эту фразу,Игорь...
Щас полезу в холодильник.
Аналогичного качества колбаса Дель Торо Саброзо от "Рублевского" стоит 1330 руб., примерно в 1,8-2 раза дороже, чем у поляков. И там их такого типа сортов 8. Взяли всего понемногу...
Edited at 2017-05-27 05:33 pm (UTC)
как вкусно
я люблю копчености, но ем их редко, может раз в месяц, не чаще.
У нас в Калининграде, до скачка курса, многие ездили в Польшу затариваться.
Сейчас цена сравнимая.