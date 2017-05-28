Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Много фото: Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет
Коротченко
i_korotchenko
May 28th, 13:26


Сегодня новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный самолет МС-21-300 совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала Корпорации "Иркут" (в составе ОАК). В воздухе его сопровождали два учебно-боевых самолета Як-130. После приземления МС-21 его пилотам устроили торжественную встречу - это действительно эпохальное событие в новейшей истории отечественной авиации.

Как сообщила пресс-служба Корпорации "Иркут", продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Маскаева.

По словам Олега Кононенко, "полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено". Роман Таскаев отметил, что "подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все самолетные системы работали без сбоев".

Президент Корпорации "Иркут" Олег Демченко заявил: "Сегодня исторический день для нашего коллектива и всей большой команды, работающей над созданием МС-21. Мы вложили в наш самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям. И сегодня я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошел успешно! Поздравляю всех участников программы с нашим общим праздником"!

Как подчеркнул президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь, "МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с "Иркутом" активно участвуют и другие предприятия ОАК: АэроКомпозит, Ульяновский и Воронежский авиазаводы, ОАК-Центр комплексирования. Это – важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолет".

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.

Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина. Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.

Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 – свыше 30 процентов – уникальна для этого класса лайнеров.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 процентов по сравнению с аналогами. Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи.

Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода – Корпорации "Иркут" и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.

Основные российские участники программы: головной исполнитель – Корпорация «Иркут» (входит с состав ОАК), ведущие предприятия ОАК, Госкорпорация Ростех.

Летно-технические характеристики самолета МС-21-300
Вместимость в двухкласной компоновке: 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)
Вместимость в плотной компоновке: 211 кресел
Максимальная взлетная масса: 79 250 кг
Максимальная коммерческая нагрузка: 22 600 кг
Максимальная дальность полета: 6 000 км

Основные размеры
Длина самолета: 42,2 м
Размах крыла: 35,9 м
Высота: 11,5 м

фото: Твиттер Дмитрия Рогозина, НПК "Иркут"

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Posts from This Journal by “МС-21” Tag

85 comments :
( 85 comments Leave a comment )
  • 1
pst 021
2017-05-28 10:31 am (UTC)
Як-130 было два - на ближайшем к МС-21 сидел местный оператор, на крайнем - с хорошей оптикой, для центральных телеканалов снимал.
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litlship
2017-05-28 10:37 am (UTC)
Я помню время когда вся малая авиация стоила 50 рублей на всём Зауралье.
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Только Правда!
2017-05-28 11:14 am (UTC)
Ну Россия большая, где-то больше, где-то меньше.
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svetomarket_ru
2017-05-28 10:47 am (UTC)
Насколько я понял вся "фишка" в новых композитных технологиях, которыми даже Боинг не обладает.
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barbuljak
2017-05-28 10:56 am (UTC)
поэтому он и легче и даже топлива меньше ест.Отсюда дальность больше на 50 км от нового Боинга Макс
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e_tek
2017-05-28 11:29 am (UTC)
в чём фишка?
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elekrovevik
2017-05-28 12:12 pm (UTC)
Впервые в мире денег много на рекламу в жж дали
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patalogoanatom9
2017-05-28 11:34 am (UTC)
Хотелось бы узнать,сколько в нем российский компонентов, кроме металла? Думаю, что или нет вообще, или процентов 10-15
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dka
2017-05-28 11:37 am (UTC)
Все украинское, успокойтесь.
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Влад
2017-05-28 11:37 am (UTC)
главное, чтоб не как с суперджетом
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amelivalenti
2017-05-28 11:45 am (UTC)
А что с суперджетом не так?
Летела два дня назад.
Намного комфортней, чем боинг.
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poruchik_sr
2017-05-28 11:47 am (UTC)
Слава новому руко водителю ОАК, сыну руко водителя нашей койсмической промышленности! Это заслуга его и его папы. Ура, ура. Уррра!
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sllan
2017-05-28 03:35 pm (UTC)
Ну да, что-то подсказывает, что МС-21 далеко не улетит
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elekrovevik
2017-05-28 12:15 pm (UTC)
Я тоже удивился что в России еще самолеты какие-то строят. Аэрофлот теперь откажется от айрбасов и боингов?
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(Deleted comment)
c0nsp1racy
2017-05-28 12:52 pm (UTC)
Говорят , что двигатели не Российские на этом самолёте.
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pst 021
2017-05-28 01:59 pm (UTC)
PW там, ПД-14 ещё не готов.
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porimex
2017-05-28 02:02 pm (UTC)
Поржал.

На сухом пару миллиардов спиздили. Кормушка закончилась. Решили шарманку по новой завести.

Кстати космодром восточный строили зря. Роскосмос официально отказался от ракеты ангара. Под которую и строили космодром.

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sllan
2017-05-28 03:36 pm (UTC)
О, интернет чуваку провели, поздравляю!
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Хмм...

iskander1313
2017-05-28 03:54 pm (UTC)
на втором снимке секретную военную часть запалили
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spmen
2017-05-28 05:34 pm (UTC)
Это закономерно. Было бы странно, если бы авиапром, строящий Ту-160М2 и Су-35, не осилил бы гражданскую конструкцию. Хватит кормить боинги и эрбасы.
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КАКАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!

sambriella
2017-05-28 07:19 pm (UTC)
ЕСТЬ ПОВОД ПОДНЯТЬ БОКАЛЫ ЗА УСПЕХ
КОРПОРАЦИИ "ИРКУТ", ЗА БЕССТРАШНЫХ ЛЕТЧИКОВ - ИСПЫТАТЕЛЕЙ, ГЕРОЕВ РОССИИ:
ЗА ОЛЕГА КОНОНЕКО И ЗА РОМАНА ТАСКАЕВА, ПОДНЯВШИХ САМОЛЕТ В ВОЗДУХ



https://rg.ru/2017/05/28/reg-sibfo/v-korporacii-irkut-rasskazali-o-pervom-polete-ms-21.html

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МОЛОДЦЫ!

sambriella
2017-05-28 07:33 pm (UTC)
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО

БЕССТРАШНЫМ ЛЕТЧИКАМ - ИСПЫТАТЕЛЯМ, ГЕРОЯМ РОССИИ:
ОЛЕГУ КОНОНЕНКО И РОМАНУ ТАСКАЕВУ.

https://lenta.ru/news/2017/05/28/pilots/
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evolutionnow
2017-05-28 07:20 pm (UTC)
ну, доброго начала!
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detonator666
2017-05-28 08:45 pm (UTC)
Замечательно! Здорово! Давно пора!
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norg_norg
2017-05-29 07:11 am (UTC)
Вот только самолет то - еще советской разработки, 1987 года.
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craftwr
2017-05-29 05:58 pm (UTC)
Американский Боинг тот который дреам, не менее древний. Аирбас тоже недавно выкатил разработку 80ых.
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