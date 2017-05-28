Много фото: Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет

Сегодня новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный самолет МС-21-300 совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала Корпорации "Иркут" (в составе ОАК). В воздухе его сопровождали два учебно-боевых самолета Як-130. После приземления МС-21 его пилотам устроили торжественную встречу - это действительно эпохальное событие в новейшей истории отечественной авиации.
Как сообщила пресс-служба Корпорации "Иркут", продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Маскаева.
По словам Олега Кононенко, "полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено". Роман Таскаев отметил, что "подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все самолетные системы работали без сбоев".
Президент Корпорации "Иркут" Олег Демченко заявил: "Сегодня исторический день для нашего коллектива и всей большой команды, работающей над созданием МС-21. Мы вложили в наш самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям. И сегодня я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошел успешно! Поздравляю всех участников программы с нашим общим праздником"!
Как подчеркнул президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь, "МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с "Иркутом" активно участвуют и другие предприятия ОАК: АэроКомпозит, Ульяновский и Воронежский авиазаводы, ОАК-Центр комплексирования. Это – важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолет".
МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.
Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.
Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина. Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 – свыше 30 процентов – уникальна для этого класса лайнеров.
Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.
Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 процентов по сравнению с аналогами. Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи.
Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода – Корпорации "Иркут" и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.
Основные российские участники программы: головной исполнитель – Корпорация «Иркут» (входит с состав ОАК), ведущие предприятия ОАК, Госкорпорация Ростех.
Летно-технические характеристики самолета МС-21-300
Вместимость в двухкласной компоновке: 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)
Вместимость в плотной компоновке: 211 кресел
Максимальная взлетная масса: 79 250 кг
Максимальная коммерческая нагрузка: 22 600 кг
Максимальная дальность полета: 6 000 км
Основные размеры
Длина самолета: 42,2 м
Размах крыла: 35,9 м
Высота: 11,5 м
фото: Твиттер Дмитрия Рогозина, НПК "Иркут"
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Летела два дня назад.
Намного комфортней, чем боинг.
Edited at 2017-05-28 12:42 pm (UTC)
На сухом пару миллиардов спиздили. Кормушка закончилась. Решили шарманку по новой завести.
Кстати космодром восточный строили зря. Роскосмос официально отказался от ракеты ангара. Под которую и строили космодром.
Хмм...
КАКАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
КОРПОРАЦИИ "ИРКУТ", ЗА БЕССТРАШНЫХ ЛЕТЧИКОВ - ИСПЫТАТЕЛЕЙ, ГЕРОЕВ РОССИИ:
ЗА ОЛЕГА КОНОНЕКО И ЗА РОМАНА ТАСКАЕВА, ПОДНЯВШИХ САМОЛЕТ В ВОЗДУХ
https://rg.ru/2017/05/28/reg-sibfo/v-ko
МОЛОДЦЫ!
БЕССТРАШНЫМ ЛЕТЧИКАМ - ИСПЫТАТЕЛЯМ, ГЕРОЯМ РОССИИ:
ОЛЕГУ КОНОНЕНКО И РОМАНУ ТАСКАЕВУ.
https://lenta.ru/news/2017/05/28/pi