ВМС США завершили приемочные испытания авианосца "Джеральд Форд"

Командование кораблестроения и вооружения Военно-морских сил США сообщило об успешном завершении приемочных испытаний атомного многоцелевого авианосца (АВМА) CVN-78 «Джеральд Р. Форд». Испытания корабля группой технического контроля и проверок американских ВМС (INSURV) проходили в Атлантическом океане в период с 24 по 26 мая. Основной целью приемочных испытаний стала демонстрация группе INSURV возможностей экипажа проводить операции в море и соответствие корабля тактико-техническим требованиям, определенным заказчиком. В настоящее время авианосец находится на заключительном этапе подготовки к передаче флоту.
До ходовых испытаний группа INSURV провела швартовные испытания авианосца, включавшие более 200 демонстраций и инспекций в порту. Трехдневные испытания в море также включали более 500 демонстраций и инспекций корпуса, механических и электрических систем.
Названный в честь 38-го президента США «Джеральд Р. Форд» является первым из авианосцев нового поколения класса CVN-21. Он заменит первый американский атомный авианосец «Энтерпрайз» (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава американских ВМС 3 февраля 2017 года.
Строительство «Джеральда Форда» началось в 2008 году. Киль был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск корабля на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Сроки ввода авианосца в боевой состав ВМС США неоднократно переносились из-за необходимости решения множества технических проблем, возникших при интеграции новых систем. Заводские испытания CVN-78 завершились в апреле 2017 года.
Церемония закладки киля второго авианосца серии, «Джон Ф.Кеннеди» (CVN-79), состоялась в августе 2015 года. В мае 2016 года с «Хантингтон ингаллс индастриз» был заключен первый контракт на разработку плана постройки АВМА CVN-80 «Энтерпрайз», который станет третьим авианосцем класса «Джеральд Р.Форд». Стоимость соглашения составила 152 млн. долл. АВМА CVN-81 может быть заказан в 2023 ф.г.
Новый авианосец «Джеральд Р. Форд», сохраняя общую конструкцию корпуса АВМА «Нимиц», будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку; большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 20 процентов практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной катапультой для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG), двухдиапазонной РЛС. Применение новейших технологий позволит сократить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также сократить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока эксплуатации.
Источник: ЦАМТО , фото geraldrfordfoundation.org
ВМС США завершили приемочные испытания
Re: ВМС США завершили приемочные испытания
Edited at 2017-05-29 09:16 pm (UTC)
Re: ВМС США завершили приемочные испытания