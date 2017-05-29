ВМС США завершили приемочные испытания авианосца "Джеральд Форд"

Пекин не забывает напоминать соседям, кто контролирует южные моря На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто…

"Восточный ветер" для ВМС США Именно так представляют себе китайцы удар по американским авианосцам при помощи противокорабельных баллистических ракет DF-21D. фото…

После ТАВКР "Адмирал Кузнецов" - атомный авианосец "Россия"? фото УПСИ МО РФ Хотел бы обсудить тему строительства в нашей стране полноценного авианосца (авианосцев). Как известно, на МВМС-2013…

Жизнь, быт и служба на американском авианосце John C. Stennis На МВМС-2013 в Санкт-Петербурге была показана модель российского морского авианосного комплекса водоизмещением около 80 тысяч тонн. Корабль…

Суперавианосцы в современной военно-морской стратегии США © фото ВМС США Со времен Второй мировой войны авианосец в ВМС США остается capital ship. Данный термин можно перевести как «самый…

На авианосце «Викрамадитья» заменена термоизоляция всех котлов, испытания возобновятся в мае © ic.pics.livejournal.com/kuleshovoleg Представитель ВМС Индии подтвердил, что флот получит авианосец «Викрамадитья» в конце…

ВМС НОАК: курс - Мировой океан Китаю нужны авианосцы В КНР готовы самостоятельно реализовывать огромные военно-морские проекты 21 ноября 2012, 14::41 Фото: Reuters Текст:…

Бывший советский авианосец становится фигурой на шахматной доске АТР Фото jeffhead.com Илья Крамник опубликовал на сайте РИА Новости очень интересную статью, посвященную вводу в боевой состав ВМС НОАК первого…