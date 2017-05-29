29 мая отмечается День военного автомобилиста

Минобороны РФ обсудило с ОПК наращивание боевых возможностей ОТРК "Искандер-М" Представители Вооруженных Сил РФ и оборонной промышленности обсудили в Подмосковье перспективы усиления боевых возможностей ОТРК «Искандер-М»…

Женщины в Российской армии: умные, стильные и красивые В Вооруженных Силах РФ становится все больше женщин-военнослужащих. Карьера кадрового офицера теперь доступна для представительниц прекрасного…

Минобороны РФ опровергло направление в его распоряжение "замороженных пенсионных накоплений россиян" В Минобороны России опровергли сообщения отдельных российских СМИ "экономической" направленности о якобы направлении замороженных пенсионных…

Россия - США: кто кого? В пятницу, 14 октября 2016 года, в качестве эксперта принял участие в программе "Большинство" на НТВ, говорили о возможности столкновения между…

Мое большое интервью Леониду Якубовичу Принял участие в программе "Звезда на "Звезде", мое большое интервью которое я дал Леониду Якубовичу, эфир от 3 октября 2016 г. Смотрим видео!

НАТО хочет сдерживать и устрашать Россию Обсуждали на НТВ в программе "Место встречи", в которой я принял участие, Варшавский саммит НАТО. В студии присутствовали украинский "политолог"…

Россия поразила НАТО военной мощью "Свободная пресса" | Западные политики и военные вынуждены говорить, что боеготовность российской армии оказалась для них новостью. В интервью…

Мне подарили вот эти солнцезащитные очки. Хочу взять их, когда поеду в Севастополь Мне тут подарили вот эти солнцезащитные очки "Армия России". Хочу взять их, когда поеду в Севастополь. Как вам они? Нравятся?