Кто стоит за шпионскими играми молдавской контрразведки?

Официальный Кишинев пошел на экстраординарный демарш - объявлено о высылке пяти российских дипломатов, им предписано покинуть страну пребывания в течение 72 часов. Об этом говорится в официальной ноте МИД Молдовы, которую сегодня получило посольство РФ. С одной стороны, это игры молдавской контрразведки - Службы информации и безопасности (Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, SIS). С другой - желание сторонника евроинтеграции премьер-министра Молдовы Павла Филипа (он является ставленником влиятельного местного олигарха Влада Плахотнюка) нанести чувствительный удар по президенту Игорю Додону, который активно восстанавливает отношения с Россией.
Все случившееся наглядно иллюстрирует: молдавские власти, что называется, потеряли берега. Одно из самых бедных постсоветских государств, которое едва сводит концы с концами (практически все трудоспособное население выехало на заработки либо в Россию, либо в страны ЕС), вдруг решило показать Москве зубы. И это не останется без последствий. Об этом уже заявили в Министерстве иностранных дел России. Исходя из принципа взаимности, из Москвы будут высланы пять молдавских дипломатов. Ну а в качестве дополнительных санкций, можно предположить, у Роспотребнадзора возникнут претензии к качестве молдавского вина, а также к качеству молдавских овощей и фруктов.
По имеющейся информации, решение о высылке сотрудников посольства РФ было предварительно согласовано молдавскими властями с посольством США в Кишиневе, а также по каналам партнерских связей - с Киевом. Кстати, накануне сотрудники Службы безопасности Украины и Службы информации и безопасности Молдовы 15-25 мая провели совместные "антитеррористические" тактико-специальные учения "Крепкая граница - 2017", в ходе которых отрабатывалась тактика диверсионно-разведывательных действий против ПМР и российского миротворческого контингента, а также мероприятий по блокаде границы с Приднестровьем.
Edited at 2017-05-29 09:44 pm (UTC)
Как, по вашему мнению, должна себя повести Москва?
Скорее, нет. Внутренние разборки с президентом, дипломаты оказались фигурми в этой игре.
Вот это тупое скакание как у макаки ах вы так, значит и мы вам так же. Это не политика это рефлексия тупая и не дальновидная. Как только появляются у про Российской волны возможность получать финансирование от своей же деятельности вы тот час же это у них отнимаете. Благодаря выходкам ублюдков которые способны просчитать вас на 1 шаг вперёд. Простите но долбаёб... сэр!!!
То с януковичем облажал , теперь с гандо....додоном
Как говорят в Одессе , это две большие разницы.
Трамп тратит АМЕРИКАНСКИЕ деньги.
Путин тратит РОССИЙСКИЕ деньги.
Я живу в РФ и мне до фонаря ,как тратит Трамп американское бабло.
Расею чмырят все
Лоако ты французов с эстонцами сравнил
Re: Расею чмырят все
Пережрал их?
Edited at 2017-05-30 10:07 am (UTC)
Иди соси хуй американцам.
Соси хуй.
Люблю долбоёбов на хуй посылать.
Edited at 2017-05-30 11:57 am (UTC)
Edited at 2017-05-30 05:01 am (UTC)
Он должен тянуть мазу за "федерацию" или как там это назвать.
Edited at 2017-05-30 05:14 am (UTC)
и всё? да, негусто...
Модно еще долги простить...