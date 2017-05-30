Кто стоит за шпионскими играми молдавской контрразведки?

Два государства. Необходим цивилизованный развод Молдовы и ПМР Новости Приднестровья | На фоне заявлений о запуске совместного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган», Украина выкидывает новый…

Там, где есть американское посольство, всегда ждите "цветную революцию" ИА REGNUM | В эфире передачи «Вести.doc» на телеканале «Россия-1» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил о том,…

Пуркарские вина - визитная карточка Молдовы Вы спросите, а есть ли у меня позитивные впечатления о Молдове после посещения этой страны? Разумеется. Это прекрасные люди, с которыми я встречался…

Кишинев, апрель 2013-го. Часть 2-я Продолжение фоторепортажа о том, каким я увидел Кишинев. 1. Коммерческая новостройка. 2. Монумент освободителям от фашистской оккупации.…

Кишинев, апрель 2013-го. Часть 1-я Кишинев. Памятник Котовскому. Возможность посетить Молдову по приглашению международного медиа-клуба "Формат А3" я воспринял с…

С попустительства властей Молдовы Мемориал Победы в Кишиневе превращен в роллердром На фоне скандальных заявлений из Молдовы с требованием объявить 9 мая днем траура и запретить ношение "георгиевских ленточек",…

Встречи в Кишиневе Вернулся из Кишинева, где был по приглашению международного медиа-клуба "Формат А3". Вот первые отлики на мое пребывание в Молдове.…

Приднестровье, Молдова и НАТО Продолжают поступать отклики на мое выступление в Тирасполе: Если Молдова вступит в НАТО, Россия автоматически признает Приднестровье В…