Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Кто стоит за шпионскими играми молдавской контрразведки?
Коротченко
i_korotchenko
May 30th, 0:13


Официальный Кишинев пошел на экстраординарный демарш - объявлено о высылке пяти российских дипломатов, им предписано покинуть страну пребывания в течение 72 часов. Об этом говорится в официальной ноте МИД Молдовы, которую сегодня получило посольство РФ. С одной стороны, это игры молдавской контрразведки - Службы информации и безопасности (Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, SIS). С другой - желание сторонника евроинтеграции премьер-министра Молдовы Павла Филипа (он является ставленником влиятельного местного олигарха Влада Плахотнюка) нанести чувствительный удар по президенту Игорю Додону, который активно восстанавливает отношения с Россией.

Все случившееся наглядно иллюстрирует: молдавские власти, что называется, потеряли берега. Одно из самых бедных постсоветских государств, которое едва сводит концы с концами (практически все трудоспособное население выехало на заработки либо в Россию, либо в страны ЕС), вдруг решило показать Москве зубы. И это не останется без последствий. Об этом уже заявили в Министерстве иностранных дел России. Исходя из принципа взаимности, из Москвы будут высланы пять молдавских дипломатов. Ну а в качестве дополнительных санкций, можно предположить, у Роспотребнадзора возникнут претензии к качестве молдавского вина, а также к качеству молдавских овощей и фруктов.

По имеющейся информации, решение о высылке сотрудников посольства РФ было предварительно согласовано молдавскими властями с посольством США в Кишиневе, а также по каналам партнерских связей - с Киевом. Кстати, накануне сотрудники Службы безопасности Украины и Службы информации и безопасности Молдовы 15-25 мая провели совместные "антитеррористические" тактико-специальные учения "Крепкая граница - 2017", в ходе которых отрабатывалась тактика диверсионно-разведывательных действий против ПМР и российского миротворческого контингента, а также мероприятий по блокаде границы с Приднестровьем.

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Posts from This Journal by “Молдова” Tag

41 comments :
( 41 comments Leave a comment )
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travnikovug
2017-05-29 09:23 pm (UTC)
Кто? Кто? Знамо кто! Румыны. Кто ж ещё?
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-29 09:43 pm (UTC)
Русофобы вкусили возможность вытирать о Россию ноги не получая в ответ ничего. Кроме топания ножками МИД как всегда ни на что не способен. После Крыма русофобы тряслись поджав хвост, а после Одессы распоясались видя что наказания не последует. Доколе ?


Edited at 2017-05-29 09:44 pm (UTC)
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uncle_mocus
2017-05-30 04:43 am (UTC)

Как, по вашему мнению, должна себя повести Москва?

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Evgeny Anufrienko
2017-05-30 03:02 pm (UTC)
Откуда ты знаешь, что они в ответ ничего не получают? Перестал в последнее время получать отчёты из МИД и администрации президента?
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anikonov
2017-05-29 09:46 pm (UTC)
а что, высылка не согласовывалась с Додоном?
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roadfront
2017-05-29 10:02 pm (UTC)
В Молдове Додон не царь, а всего лишь "президент".
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baibuga
2017-05-30 03:50 am (UTC)

Скорее, нет. Внутренние разборки с президентом, дипломаты оказались фигурми в этой игре.

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valdison
2017-05-29 10:10 pm (UTC)

Вот это тупое скакание как у макаки ах вы так, значит и мы вам так же. Это не политика это рефлексия тупая и не дальновидная. Как только появляются у про Российской волны возможность получать финансирование от своей же деятельности вы тот час же это у них отнимаете. Благодаря выходкам ублюдков которые способны просчитать вас на 1 шаг вперёд. Простите но долбаёб... сэр!!!

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kirza_13
2017-05-29 10:29 pm (UTC)
А что, Додон там пустое место?
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Борис Шварцкройн
2017-05-29 11:16 pm (UTC)
Опять путин промахнулся , не тому бабло отбашлял.
То с януковичем облажал , теперь с гандо....додоном
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kirza_13
2017-05-29 11:18 pm (UTC)
А уж как США и Меркель со своей шоблой промахнулись, вкачивая миллиарды в вороватую незалежную ! )))))
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Борис Шварцкройн
2017-05-30 11:55 am (UTC)
Они свои деньги тратят а Путин мои.
Как говорят в Одессе , это две большие разницы.
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kirza_13
2017-05-30 11:07 pm (UTC)
Ошибаетесь... Любой правитель тратит народные деньги.
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Борис Шварцкройн
2017-05-31 08:35 am (UTC)
Специально для " керзы " : -
Трамп тратит АМЕРИКАНСКИЕ деньги.
Путин тратит РОССИЙСКИЕ деньги.
Я живу в РФ и мне до фонаря ,как тратит Трамп американское бабло.
(Reply) (Parent) (Thread)
kirza_13
2017-05-31 08:37 am (UTC)
Ну, страдайте дальше... ))
(Reply) (Parent) (Thread)
shedaoshai
2017-05-30 01:09 am (UTC)
Не договорились с Додоном в Москве. Зря он на парад Победы приехал.
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Расею чмырят все

kevinit
2017-05-30 01:20 am (UTC)
после хохлв убивающих русских на донбассе, амеров безответно выпнувших расеянских дипломатов, только ленивый не поглумился, эстонцы, молдоване,черногорцы, французы
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uncle_mocus
2017-05-30 04:45 am (UTC)

Лоако ты французов с эстонцами сравнил

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Re: Расею чмырят все

Evgeny Anufrienko
2017-05-30 03:00 pm (UTC)
Если тебя чмырят, то не переваливай это на Россию.
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as_romanoff
2017-05-30 01:49 am (UTC)
вам обидно или радостно?
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moskaliuga
2017-05-30 05:00 am (UTC)
Молдавские бутылированные помои поедут назад.
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moskaliuga
2017-05-30 10:07 am (UTC)
Вы, долбоёбы, это жрёте?

Edited at 2017-05-30 10:07 am (UTC)
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jmyshanya
2017-05-30 10:12 am (UTC)
Это россияне жрут, как ты сам заметил...
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moskaliuga
2017-05-30 11:19 am (UTC)
Ты, тупое говно, иди на хуй отсюда.
Иди соси хуй американцам.
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jmyshanya
2017-05-30 11:40 am (UTC)
Это ты, хохол, на аватарке, сосешь хуй у пиндоса? Ну так и соси, другим не предлагай...
(Reply) (Parent) (Thread)
moskaliuga
2017-05-30 11:57 am (UTC)
Свинорылый, ты от своей бандеровской породы не отмажешся.
Соси хуй.
Люблю долбоёбов на хуй посылать.

Edited at 2017-05-30 11:57 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
desmonts
2017-05-30 05:00 am (UTC)
Ну им этого и надо. Подставить русофильного президента. Россия примет ответные меры - ухудшится экономположение Молдовы. Профит.

Edited at 2017-05-30 05:01 am (UTC)
(Reply) (Thread)
terentiy12
2017-05-30 07:15 am (UTC)
Додон, если бы был на самом деле пророссийским, стремился бы взять власть и поменять курс страны, а его устраивает быть в оппозиции и ни за что не отвечать. К тому же по Приднестровью у него позиция единая с заклятыми евро- и румыноунионистами из правящего альянса. Он поддерживает блокадные меры в отношении Приднестровья и грозит отдать его Украине, если оно не согласится присоединиться к Молдове. А там, на секундочку, проживает около 200 тысяч российских граждан. Такой вот пророссийский Додон – "лучший выбор" Кремля в Молдавии.
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desmonts
2017-05-30 08:48 am (UTC)
Ха! Кто он чтобы отдавать?
Он должен тянуть мазу за "федерацию" или как там это назвать.

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spmen
2017-05-30 05:12 am (UTC)
Уже давно необходимо Приднестровью наконец ввести войска и перебить подпиндосников в Кишиневе. А Путин со своей стороны обязан пробить коридор от Донецка до Приднестровья, или хотя бы от Одессы. Но он все слил и продолжает сливать. Гейропский поклонник и либераст №1.

Edited at 2017-05-30 05:14 am (UTC)
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Evgeny Anufrienko
2017-05-30 02:59 pm (UTC)
Экий Аника-воин. Давно с дивана слезал? Или всё недосуг - о судьбах мира заботишься?
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trf413
2017-05-30 08:13 am (UTC)
"у Роспотребнадзора возникнут претензии к качестве молдавского вина, а также к качеству молдавских овощей и фруктов."

и всё? да, негусто...
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jmyshanya
2017-05-30 09:58 am (UTC)

Модно еще долги простить...

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Evgeny Anufrienko
2017-05-30 02:58 pm (UTC)
Сигуранца в действии :)
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