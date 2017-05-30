28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Продолжительность полета - 30 минут на высоте 1000 метров, скорость 300 км/ч. Самолет пилотировали - летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.
i_korotchenko
Военно-политический дневник Игоря Коротченко
Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне
-
- За МС-21! Полное видео первого полета
28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Продолжительность полета - 30 минут на высоте 1000 метров, скорость 300 км/ч. Самолет пилотировали - летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.
Posts from This Journal by “МС-21” Tag
-
Много фото: Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет
Сегодня новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный самолет МС-21-300 совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного…
-
Самолет МС-21 выполнил рулежки в рамках подготовки к летным испытаниям
Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО…
-
МС-21: пока на американских PW1400G, но скоро - уже на российских ПД-14
Это американские двигатели PW1400G компании Pratt & Whitney, которые пока устанавливаются на новом российском среднемагистральном самолете МС-21.…
-
МС-21 - наш ответ Boeing и Airbus
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в торжественной церемонии выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета…
Увы нет
где все эти товарищи, которые обычно пишут про пилотов в касках и скорость "всего 300 км/ч"?
Лёгкого взлёта! Мягкой посадки!
Яковлевская контора довольно стрёмная - это ещё с "лёгкой руки" отца-основателя повелось... :(
У нас диспетчеров профессиональных не хватает, чтобы пилоты без подвигов летали, или авиаконструкторов?
и правильно
ЭТО БЕЗУСЛОВНЫЙ УСПЕХ!
Фото - классное.:)Спасибо Вам за видео. Так волнительно и торжественно всё было.
Все же не вполне прнимаю радости. Есть удачный и облетанный Ту-204, но рынком не востребован, штучно для МО производится.
Як-242, переименованный в МС-21, по летно-эксплуатационным не сильно лучше, и ещё полтора-два года на испытания и серию уйдёт, и это ещё без ПД-14, который со времён Страны Советов разрабатывают. С чего вдруг такие радужные прогнозы?
ОТКРЫВАЮ ТАЙНУ:)
---------------------
От этого самолет не станет хуже.:)
Тайна радости заключается в способности выходить из круга своего"Я".:)
Re: ОТКРЫВАЮ ТАЙНУ:)
Re: ОТКРЫВАЮ ТАЙНУ:)
Радоваться надо изобилию...:)
Ту-204 летающий я своими глазами видел еще два десятка лет назад на очередном МАКСе, как , впрочем, и евонного "толстопузого сородича, помнится 304-й. Но тогда пьяный Бенька "лежал под пиндосами", коим, само собой, наше авиастроение серпом по гениталиям. Вот и вся недолга, а разгрести все это дерьмо при бешеном сопротивлении пиндосов, сами понимаете.
Як-242, переименованный в МС-21, по летно-эксплуатационным не сильно лучше, и ещё полтора-два года на испытания и серию уйдёт, и это ещё без ПД-14, который со времён Страны Советов разрабатывают. С чего вдруг такие радужные прогнозы?>>>>
Капля камень точит. Хоть и не часто , но пошли у нас поводы порадоваться, положительные эмоции оздоровляют.
Из чего вывод, что он «удачный»?
Ну и из таблицы, если хотите
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A
Самолёт конкурентоспособен по показателям, но не востребован. Так что "перспективность" МС-21 - исключительно благодаря лоббированию государства и сопутствующим попилам может состояться.