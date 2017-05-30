Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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За МС-21! Полное видео первого полета
Коротченко
i_korotchenko
May 30th, 1:17


28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Продолжительность полета - 30 минут на высоте 1000 метров, скорость 300 км/ч. Самолет пилотировали - летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.



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Posts from This Journal by “МС-21” Tag

30 comments :
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Супер Марик
2017-05-30 03:17 am (UTC)
Двигатели наши на нем стоят?
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dubnana
2017-05-30 04:28 am (UTC)
МС-21 оборудован импортным двигателем, а с 2018г. он будет заменён на отечественный, Пермского моторного завода.
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kvas
2017-05-30 04:31 am (UTC)
скажите ему - "ваши" :)
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Супер Марик
2017-05-30 04:46 am (UTC)
Не понятно почему сразу нельзя
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dubnana
2017-05-30 04:53 am (UTC)
Видимо потому, что двигатель в разработке, а самолёт готов к продаже, пусть и с иностранным двигателем. Есть уже интерес почти на 300 машин и авансировано 200. правильное решение, на мой взгляд.
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Супер Марик
2017-05-30 05:00 am (UTC)
На 300 машин? За какой период тогда они соберут эти самолеты, явно не до 2018 года, т.е . заказ на 300 машины с импортными двигателями, до наших там и не дойдет видимо.
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dubnana
2017-05-30 05:21 am (UTC)
Аванс на 200 пока, и это неплохо. Соберут! А Вы не хотите порадоваться?
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Супер Марик
2017-05-30 06:43 am (UTC)
Ради и горд, но хочется чтобы и двигатели были российские, а то знаете как-то напоминает крупноузловую сборку автомобилей. Да и двигатели я думаю это важнейший компонент самолета, наверное № 1, и без него это не совсем наш самолет.
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detonator666
2017-05-30 04:27 pm (UTC)
Двигатель готов. Не готова СУ двигателями, конкретно для этого самолёта. Предстоят испытания.
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standapp
2017-05-30 07:23 am (UTC)
А остальное? Авионика?
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creaze
2017-05-30 05:50 am (UTC)
Нашим низзя — господа чиновники ещё бумажки не все справили.
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kvas
2017-05-30 04:32 am (UTC)
а что, в дурдоме выходной?
где все эти товарищи, которые обычно пишут про пилотов в касках и скорость "всего 300 км/ч"?
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dubnana
2017-05-30 05:04 am (UTC)
Поздравляю российских разработчиков!
Лёгкого взлёта! Мягкой посадки!
(Reply) (Thread)
cerber_55
2017-05-30 05:17 am (UTC)
Поглядим что получится...
Яковлевская контора довольно стрёмная - это ещё с "лёгкой руки" отца-основателя повелось... :(
(Reply) (Thread)
creaze
2017-05-30 05:49 am (UTC)
Ахуетьбля..... два героя России в кабине.

У нас диспетчеров профессиональных не хватает, чтобы пилоты без подвигов летали, или авиаконструкторов?
(Reply) (Thread)
standapp
2017-05-30 07:24 am (UTC)
У нас в России раньше дети мечтали о подвигах. Теперь об айфонах.
(Reply) (Parent) (Thread)

и правильно

creaze
2017-05-30 10:37 am (UTC)
Сложную технику не надо детям доверять — пусть с айфонами балуются.
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-05-30 04:30 pm (UTC)
Сейчас, наличие испытателей на борту в первом полёте - скорее дань моде и демонстрация уверенности конструкторов в ЭДСУ машины.
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ЭТО БЕЗУСЛОВНЫЙ УСПЕХ!

sambriella
2017-05-30 06:11 am (UTC)
Это безусловный успех! Госпожа Удача не отвернулась.:)Всё пошло по плану:). Молодцы и разработчики и лётчики-испытатели.:) Каждый на своем месте выполнил работу на "отлично"
Фото - классное.:)Спасибо Вам за видео. Так волнительно и торжественно всё было.

(Reply) (Thread)
bambropolit
2017-05-30 06:14 am (UTC)

Все же не вполне прнимаю радости. Есть удачный и облетанный Ту-204, но рынком не востребован, штучно для МО производится.
Як-242, переименованный в МС-21,  по летно-эксплуатационным не сильно лучше, и ещё полтора-два года на испытания и серию уйдёт, и это ещё без ПД-14, который со времён Страны Советов разрабатывают. С чего вдруг такие радужные прогнозы?

(Reply) (Thread)

ОТКРЫВАЮ ТАЙНУ:)

sambriella
2017-05-30 06:32 am (UTC)
>>>Все же не вполне прнимаю радости
---------------------
От этого самолет не станет хуже.:)
Тайна радости заключается в способности выходить из круга своего"Я".:)
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Re: ОТКРЫВАЮ ТАЙНУ:)

ol_
2017-05-30 09:49 am (UTC)
...и внедрятся в чужое))
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: ОТКРЫВАЮ ТАЙНУ:)

sambriella
2017-05-30 11:48 am (UTC)
Китайцы внедряются во ВСЁ и ВСЁ это производят. И все ЭТО покупают.:)
Радоваться надо изобилию...:)
(Reply) (Parent) (Thread)
physfak_69
2017-05-30 09:57 am (UTC)
Все же не вполне прнимаю радости. Есть удачный и облетанный Ту-204, но рынком не востребован, штучно для МО производится.
Ту-204 летающий я своими глазами видел еще два десятка лет назад на очередном МАКСе, как , впрочем, и евонного "толстопузого сородича, помнится 304-й. Но тогда пьяный Бенька "лежал под пиндосами", коим, само собой, наше авиастроение серпом по гениталиям. Вот и вся недолга, а разгрести все это дерьмо при бешеном сопротивлении пиндосов, сами понимаете.
Як-242, переименованный в МС-21, по летно-эксплуатационным не сильно лучше, и ещё полтора-два года на испытания и серию уйдёт, и это ещё без ПД-14, который со времён Страны Советов разрабатывают. С чего вдруг такие радужные прогнозы?>>>>
Капля камень точит. Хоть и не часто , но пошли у нас поводы порадоваться, положительные эмоции оздоровляют.
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creaze
2017-05-30 11:41 am (UTC)
> Есть удачный и облетанный Ту-204

Из чего вывод, что он «удачный»?
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bambropolit
2017-05-30 07:01 pm (UTC)
Из рассказов лётчиков и обслуживающего персонала.
Ну и из таблицы, если хотите
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-204
Самолёт конкурентоспособен по показателям, но не востребован. Так что "перспективность" МС-21 - исключительно благодаря лоббированию государства и сопутствующим попилам может состояться.
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ol_
2017-05-30 09:47 am (UTC)
Ну, если на самолете написано "Яковлев", то почему какое-то бессмысленное название "МС-21"? "Яковлев" - это традиция. Возрожденная традиция! А МС-21 это ничто и никак.
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ol_
2017-05-30 10:04 am (UTC)
Ну, если на самолете написано "Яковлев", то почему какое-то бессмысленное название "МС-21"? "Яковлев" - это традиция. Возрожденная традиция! А МС-21 это ничто и никак.
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-05-30 04:28 pm (UTC)
Замечательно! Ждём испытаний с ПД-14.
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