КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет

РИА Новости | Проведенный КНДР очередной ракетный пуск свидетельствует о том, что северокорейская оборонная промышленность близка к созданию новой линейки баллистических ракет, что является вынужденной мерой из-за давления на Пхеньян со стороны США, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
"Данный пуск свидетельствует о том, что северокорейский ВПК активно завершает программу разработки семейства баллистических ракет различного класса, реализуя указания Ким Чен Ына по созданию соответствующего щита. Очевидно, что все эти ракеты смогут нести ядерный заряд", — сказал Коротченко. Эксперт пояснил, что таким образом Пхеньян реагирует на военно-политическое давление со стороны США.
Собеседник агентства также отметил, что любой даже неуспешный пуск — это все равно вклад в "копилку" практического опыта специалистов северокорейской ракетной промышленности.
Источник: https://ria.ru/world/20170529/149527711
Индия и Китай смогли получить ракетные технологии и ядерное оружие и теперь никому в голову не приходит их пугать и угрожать
-- неужто от Сверной Кореи??
Вы просто неграмотны
Именно северная корея продавала ракетные технологии на ближний восток
Например Иран.
И куда же по вашему делись технологии в КНДР? ))
А ракеты для космоса у них откуда появились? С неба сами упали? - Это ли не развитие технологий?
10 лет назад их у них не было, и торговали они ракетами ближнего действия, а не дальнего кторые пускают сейчас.
Я представляю кошмар для Америки, если Россия начнет курировать ракетный вопрос в КНДР, например в качестве ответного шага, если американцы, например осмелятся продвинуть НАТО в Украину. Об этом мой первый комментарий, что Северной Корее без спонсоров с серъезной ракетной программой не справиться.
Корею давно уже курирует Китай.
А у него все для этого есть.
РФ же этого не нужно - он предпочитает Китай )
Другой вариант - открытое взятие С. Кореи под российский ядерный зонтик и ее перевооружение. Но сраный кремлевский "истэблишмент" на это не пойдет.