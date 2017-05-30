Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет
Коротченко
i_korotchenko
May 30th, 23:37


РИА Новости | Проведенный КНДР очередной ракетный пуск свидетельствует о том, что северокорейская оборонная промышленность близка к созданию новой линейки баллистических ракет, что является вынужденной мерой из-за давления на Пхеньян со стороны США, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

"Данный пуск свидетельствует о том, что северокорейский ВПК активно завершает программу разработки семейства баллистических ракет различного класса, реализуя указания Ким Чен Ына по созданию соответствующего щита. Очевидно, что все эти ракеты смогут нести ядерный заряд", — сказал Коротченко. Эксперт пояснил, что таким образом Пхеньян реагирует на военно-политическое давление со стороны США.

Собеседник агентства также отметил, что любой даже неуспешный пуск — это все равно вклад в "копилку" практического опыта специалистов северокорейской ракетной промышленности.

Источник: https://ria.ru/world/20170529/1495277110.html

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Posts from This Journal by “КНДР” Tag

16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
  • 1
sell_off
2017-05-30 08:54 pm (UTC)
и это хорошо...
Индия и Китай смогли получить ракетные технологии и ядерное оружие и теперь никому в голову не приходит их пугать и угрожать
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-05-31 01:52 am (UTC)
"Индия и Китай смогли получить ракетные технологии и ядерное оружие "
-- неужто от Сверной Кореи??
(Reply) (Parent) (Thread)
liqht_in_mind
2017-05-30 09:12 pm (UTC)
Трудно поверить, что КНДР сможет создать серьезное баллистическое оружие, только если только кто-то не поможет.
(Reply) (Thread)
art_f
2017-05-30 09:27 pm (UTC)

Вы просто неграмотны

Именно северная корея продавала ракетные технологии на ближний восток

(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-05-30 09:31 pm (UTC)
не стоит бросаться обвинениями - просто коллега не в курсе... не все специалисты или внимательно отслеживают ситуацию, периодику и СМИ
(Reply) (Parent) (Thread)
liqht_in_mind
2017-05-30 10:02 pm (UTC)
Вот именно - "продавала". Как я понял из прессы, это было давно, когда еще был задел оставшийся от СССР, когда было чем торговать. Что можно создать сейчас не имея материально-технической базы, я не понимаю. Если есть желание - объясните, желательно вежливо.
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art_f
2017-05-31 09:39 am (UTC)
Корея продавала технологии, на основе которые местные уже сами клепали ракеты.
Например Иран.

И куда же по вашему делись технологии в КНДР? ))
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liqht_in_mind
2017-05-31 10:22 am (UTC)
Я думаю, просто устарели. Я посмотрел доступные материалы, они перестали торговать лет 10 назад. Я не эксперт, возможно, вы найдете другие данные.
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art_f
2017-05-31 10:31 am (UTC)
>> Я думаю, просто устарели

А ракеты для космоса у них откуда появились? С неба сами упали? - Это ли не развитие технологий?
10 лет назад их у них не было, и торговали они ракетами ближнего действия, а не дальнего кторые пускают сейчас.
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liqht_in_mind
2017-05-31 05:24 pm (UTC)
Я не большой специалист, но выражу личное мнение: запустить ракету в космос можно было и с помощью технологий 60-ых; запуски ракет дальнего действия, как можно судить по сообщению СМИ весьма "сырые". Да, американцы обеспокоены, ибо если корейцы разместят ядерную боеголовку, то мало не покажется, куда бы ее не пульнули, или, насколько удачным будет произведенный запуск, несмотря на то, что перехват подобных кустарных образцов техники не представляет трудности для них.
Я представляю кошмар для Америки, если Россия начнет курировать ракетный вопрос в КНДР, например в качестве ответного шага, если американцы, например осмелятся продвинуть НАТО в Украину. Об этом мой первый комментарий, что Северной Корее без спонсоров с серъезной ракетной программой не справиться.
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art_f
2017-05-31 05:46 pm (UTC)
>> если Россия начнет курировать ракетный вопрос в КНДР, например в качестве ответного шага

Корею давно уже курирует Китай.
А у него все для этого есть.
РФ же этого не нужно - он предпочитает Китай )
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anikonov
2017-05-31 01:50 am (UTC)
к ним в гости третью авианосную эскадру отправили.
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spmen
2017-05-31 05:31 am (UTC)
Было бы хорошо, чтобы С. Корея получила бы сразу за одну ночь несколько десятков ракет типа Искандер, в т.ч. до десятка с ядерными БЧ. И десяток Дуньфэн-21 против авианосцев. Тогда пиндостан точно окажется в попе. И будет прекрасный инструмент для потопления сразу 3 авианосцев.
Другой вариант - открытое взятие С. Кореи под российский ядерный зонтик и ее перевооружение. Но сраный кремлевский "истэблишмент" на это не пойдет.
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paskin
2017-05-31 05:59 am (UTC)
Тогда пенсии в России вообще отменят - надо будет еще и корейцев кормить.
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spmen
2017-05-31 05:21 pm (UTC)
Просто надо подчинить Минфин и ЦБ президенту, как было у Сталина. И печатать доллары самим :)
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paskin
2017-05-31 06:38 pm (UTC)
Угадайте с трех раз - почему этого не случилось и никогда не случится, как минимум при нынешнем президенте?
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