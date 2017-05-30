КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет

Минобороны: ракетный пуск в КНДР опасности для России не представлял Как сообщило Министерство обороны РФ, средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23.30 мск 13 мая обнаружен пуск…

Ким Чен Ын направит на оборону до 40 процентов ВВП Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на северокорейские СМИ, "в связи с критической ситуацией, вызванной ядерной угрозой и бесконечными…

Превентивный угар. Чем закончится война нервов между КНДР и США? Ситуация вокруг КНДР продолжает обостряться, никто не может сказать, чем там все завершится. Все ждут 25 апреля - в этот "красный день"…

Северная Корея: есть чем нанести ракетно-ядерный удар РИА Новости | Ракетный пуск КНДР после парада 15 апреля, оказавшийся в конечном итоге неудачным, был призван показать неотступность Северной…

Ким забил на США. Трамп и Пенс обсудили новый ракетный пуск в КНДР‍ Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын не внял предупреждениям и угрозам со стороны США и сразу после завершения военного парада в Пхеньяне провел…

Трамп опаснее, чем обезьяна с гранатой В непосредственной близости от Северной Кореи завершено развертывание ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".…

КНДР заявила, что готова нанести ракетный удар по военным объектам США КНДР готова противостоять Соединенным Штатам, несмотря на военное превосходство Вашингтона, говорится в сообщении северокорейского посольства в…

Войны между КНДР и Южной Кореей не будет Был утром в прямом эфире так нелюбимого нашими несистемными оппозиционерами телеканала LifeNews, рассказал о своем видении развития…