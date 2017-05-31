Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Украина возбудила уголовное дело на Россию за "гибридную войну"
Коротченко
i_korotchenko
May 31st, 0:17


Сегодня Служба безопасности Украины возбудила дело против России. "Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий", — говорится в сообщении.

В рамках данного уголовного дела впервые правовую оценку получит информационная составляющая "гибридной войны против Украины". В СБУ заявили, что для этого дела собирали данные о конкретных "преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины".

Материалы по теме:
Телеканал НТВ показал фильм-расследование о шпионаже Украины против России

Tags:

Posts from This Journal by “СБУ” Tag

16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
  • 1
art_f
2017-05-30 09:22 pm (UTC)

Украинец - синоним слова дебил

(Reply) (Thread)
zipberlin
2017-05-30 09:55 pm (UTC)
Не надо обижать дебилов сравнением их с украинцами! У украинцев совсем другая болезнь и лекарство от неё есть только у русских!

Edited at 2017-05-30 09:55 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-05-30 09:23 pm (UTC)
В ответ, нам надо возбудить УД по той же статье против Украинских участников Дегенерат-шоу на отечественном ТВ. И забрать, прямо из студии.
(Reply) (Thread)
irgik_karlovich
2017-05-30 09:32 pm (UTC)
Ну все, нас всех посодют)
(Reply) (Thread)
nikos_kostakis
2017-05-30 09:35 pm (UTC)
Премия Лаврова просто нарасхват идет!
(Reply) (Thread)
Петр Уральский
2017-05-31 12:34 am (UTC)
Необходимо дождаться передачи дела в суд, затем добиться признания судом факта состояния войны между РФ и Украиной. Рассуждаем логически: раз Россия Украине войну не объявляла, то и решение украинского суда должно восприниматься Правительством РФ, как официальное объявление войны России. Ну а дальше про нанесение массированных ударов по органам власти и управления, командным пунктам ВСУ и пр. писать нет особого смысла ...
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-05-31 12:51 am (UTC)
Когда Россия возбудит уголовные дела по против физических лиц руководства быв. Украины по факту массовой гибели русских в Одессе, на Донбассе и незаконного референдума о "нэзалэжности" в 1991 году? Или так и будем все молчать?
(Reply) (Thread)
stalinets
2017-05-31 01:19 am (UTC)
Хотелось бы иметь возможность ОТДЕЛЯТЬ хунтят с двойным гражданством , от собственно малороссов .Хунтята , следуя инструкциям , не гнушаются ничем и делают все возможное для того , что бы разделить , как можно сильне , народы со славянской кровью . Смутное время ....
(Reply) (Thread)
prostokomp
2017-05-31 03:42 am (UTC)
Наконец-то нам покажут "путинских снайперов" с Муйдана...
(Reply) (Thread)
orlengos
2017-05-31 04:25 am (UTC)
Бывает хуже,но реже)))
(Reply) (Thread)
spmen
2017-05-31 05:36 am (UTC)
Это был бы смешно, но западная "элита" примет это на полном серьезе. И будет выдвигать претензии типа как по выполнению минска-2. И будет кремлевский гросмейстер в очередной раз жевать сопли на брифингах в гейропе. Говорили же умные люди - надо было решать проблему в 14 г. Но нет, пошел на поводу у либерастов и казнкрадов.

Edited at 2017-05-31 05:36 am (UTC)
(Reply) (Thread)
telescopych
2017-05-31 01:35 pm (UTC)
Может - не решился. А может - не было объективных ресурсов на тот момент.
Вообще, пока впечатление какой-то половинчатости.
Хватка нужна, как у Сталина.
А то всё сопли по стене размазываются.
(Reply) (Parent) (Thread)
kutepov_online
2017-05-31 06:56 am (UTC)
..."Гибридное возбуждение" ?
(Reply) (Thread)
telescopych
2017-05-31 01:33 pm (UTC)
Могет, нам тоже подать на Америку за гибридную войну?
(Reply) (Thread)
aspasiaroma
2017-05-31 03:10 pm (UTC)
Ничего себе название - гибридная. Это что? Разные диковинные средства используются?
(Reply) (Thread)
( 16 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

May2017

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: