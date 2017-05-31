Украина возбудила уголовное дело на Россию за "гибридную войну"

Сегодня Служба безопасности Украины возбудила дело против России. "Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий", — говорится в сообщении.
В рамках данного уголовного дела впервые правовую оценку получит информационная составляющая "гибридной войны против Украины". В СБУ заявили, что для этого дела собирали данные о конкретных "преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины".
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Edited at 2017-05-30 09:55 pm (UTC)
Edited at 2017-05-31 05:36 am (UTC)
Вообще, пока впечатление какой-то половинчатости.
Хватка нужна, как у Сталина.
А то всё сопли по стене размазываются.