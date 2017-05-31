Украина возбудила уголовное дело на Россию за "гибридную войну"

Кто и почему взорвал наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе? Кому выгоден подрыв машины ОБСЕ под Луганском? Как Киев планирует устроить "темную" непокорным республикам? Почему Запад не замечает саботаж…

Телеканал НТВ показал фильм-расследование о шпионаже Украины против России Сегодня телеканал НТВ показал фильм о подрывной работе спецслужб Украины против России, там есть и мои комментарии относительно нынешних…

Какие резидентуры спецслужб Украины действуют под дипломатическим прикрытием в Москве Рассказал в эфире Первого канала, какие резидентуры спецслужб Украины действуют под дипломатическим прикрытием в РФ. Смотрим видео!

Маразм крепчает. СБУ завела уголовное дело на Берлускони за посещение Крыма Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поводом для чего стало его…

Дебилы, бл@...! СБУ возбудила дело против Анатолия Вассермана по обвинению в сепаратизме Служба безопасности Украины открыла криминальное производство относительно Анатолия Вассермана, которого подозревают в сепаратизме, сообщает…

Качество информационных фальшивок - показатель низкого профессионализма СБУ СНБО Украины, а вслед за ним СБУ и администрация Порошенко долго готовили страну к обнародованию неких данных, неопровержимо свидетельствующих об…

Что делать, если вас вербует иностранная разведка? Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо…