Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку перспективных систем вооружений, создание наукоемкой высокотехнологичной продукции и укрепление обороноспособности страны.
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" создан в апреле 2002 года. На сегодняшний день в его состав входят 64 дочерних общества. На предприятиях Концерна трудятся 127 тысяч человек, из которых 67 тысяч - рабочие, 28 тысяч - инженерный состав, 17 тысяч – ученые, 15 тысяч - административно-управленческий персонал. Средний возраст сотрудников - 45 лет.
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