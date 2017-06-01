Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей"
Коротченко
i_korotchenko
June 1st, 23:17


Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку перспективных систем вооружений, создание наукоемкой высокотехнологичной продукции и укрепление обороноспособности страны.

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" создан в апреле 2002 года. На сегодняшний день в его состав входят 64 дочерних общества. На предприятиях Концерна трудятся 127 тысяч человек, из которых 67 тысяч - рабочие, 28 тысяч - инженерный состав, 17 тысяч – ученые, 15 тысяч - административно-управленческий персонал. Средний возраст сотрудников - 45 лет.

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6 comments :
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elekrovevik
2017-06-01 08:29 pm (UTC)
Помню при Горбачеве, тоже вместо зарплат любили грамоты вручать...
(Reply) (Thread)
отсутствует
2017-06-01 08:31 pm (UTC)
Я в МРСК работаю. нам к грамоте ещё и премию выдають. В соответствии с колдоговором. там всё прописанно
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отсутствует
2017-06-01 08:51 pm (UTC)
У меня благодарности от Путина нет. Но благодарность от Главы Республики-есть...И премия тоже была.
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elekrovevik
2017-06-01 08:56 pm (UTC)
ну это все премия... я про зарплату!
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