Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Евроинтеграция: Украина пробила очередное дно
Коротченко
i_korotchenko
June 1st, 23:40


Принял участие в программе "Время покажет" на Первом канале. В Львове украинские националисты штурмом взяли здание облсовета, пострадали 11 полицейских. Подобные акции радикалы обещали устраивать и в других регионах Украины. Эксперты пытаются понять, почему на все случившееся нет реакции со стороны официального Киева и как подобные явления в политической жизни страны скажутся на отношениях Украины с Западом.

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Сегодня в прямом эфире Первого канала зрители хотели бить украинских "политологов"

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

20 comments :
( 20 comments Leave a comment )
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radio_weiss
2017-06-01 08:47 pm (UTC)
А то есть, вы предлагаете смотреть вот эти два часа и пять трогательных минут, и вот только чтобы узнать, как Украина пробила очередное дно?
Это мегаблогерство, вы порвете всех героев ютуба, это даже не обсуждается.
Два часа и пять минут.
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отсутствует
2017-06-01 08:49 pm (UTC)
"и как подобные явления в политической жизни страны скажутся на отношениях Украины с Западом."

Да никак...

" почему на все случившееся нет реакции со стороны официального Киева"

Да потому что официальный Киев толком даже город Киев не контролирует. На Украине махновщина. На Украине власть человека с ружьём...По мао: Винтовка рождает Власть.

Свадьба в Малиновке...По другому и не назвать.


Edited at 2017-06-01 08:50 pm (UTC)
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Свадьба в Малиновке...

boockman
2017-06-01 10:36 pm (UTC)
да что Вы, пан отаман Грициан Таврический по сравнению с нынешними украми - вменяемый и договороспособный политик.
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al_120
2017-06-01 08:51 pm (UTC)
Радикалы, как и мудан, - обычный элемент политического ландшафта Украины. Они спонсирются тоолигархами, то спецслужбами. Государство не может их трогать, потому как они "патриоты", и к ним надо относиться с пониманием. Нвциков боится даже Порошенко. Что уж говорить о чиновниках более низкого ранга.
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bufetum
2017-06-01 09:06 pm (UTC)
Игорь Юрьевич. В данный момент идет программа Соловьева "Поединок". Так вот дно, которое пробивают свидомиты это просто мелочи по сравнению с дном, которое пробил Сытин. Это анкруаябль. До такого дна не доходил еще никто.
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nataly_r
2017-06-01 10:11 pm (UTC)
Я красноречиво молчу, глядя на это ничтожество.
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bufetum
2017-06-01 10:27 pm (UTC)
Слов нет. Во-первых считала его все же умней). Но. Кургинян там в перерыве сказал что в суд вроде будут подавать.
Лично я считаю что этого клоуна надо лишать гражданства точно.
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nataly_r
2017-06-01 11:42 pm (UTC)
К сожалению пока у нас нет такого закона лишать гражданства.
Хотелось бы, чтобы Кургинян подал в суд.
Но вот Соловьев радуется рейтингу. В твиттере спрашивает как народу передача понравилась. На вопросы. что человека есть за что судить - отмалчивается.

Edited at 2017-06-01 11:44 pm (UTC)
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bufetum
2017-06-02 12:04 am (UTC)
Слышала что поправку введут или еще что-то..точно не помню. Но закон о лишении гражданства назрел.
Соловьев правильно делает что показывает сытиных. Ну и понятно что рад рейтингу. Эти сытины-амнуэли на тв как прививка. Я например обязательно сакцентирую внимание сына на том что писал и говорил Сытин.
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bufetum
2017-06-01 10:34 pm (UTC)
Послушав Сытина, можно ответить только песней этого мальчика. Что-бы вот таких вот сытиных корежило больше


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fc_korolev
2017-06-02 04:03 am (UTC)
Вчера специально смотрел этот поединок...я давно слежу за этим кривоглазым русофобом,пора на него подавать в суд,даже его секунданты испугались того,что он наговорил, а наговорил он на статью о разжигании по полной
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sl_lopatnikov
2017-06-01 09:12 pm (UTC)
Все равно России придется воевать. Надо ясно понимать, на сейчас всех порах готовится армия вторжения: Украина, Польша, Швеция, Финляндия, прибалты, Румыния, - после первого обезоруживающего удара. И еще непонятно, что на юге. Россию, как СССР в 1941 году провоцируют и принуждают ударить первой. К сожалению, России сегодня некого выставить вместо себя. Так что придется воевать и побеждать самой.
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nataly_r
2017-06-01 10:10 pm (UTC)
"Так что придется воевать и побеждать самой."
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Нам не привыкать. Мне сын так и сказал - Предков не посрамим, если придется"
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alexwind12
2017-06-02 10:38 am (UTC)
Ога, а господа Лопатниковы будут из-за кордона поучать и приветы передавать.
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ShultZ
2017-06-02 03:17 pm (UTC)
Швеция и Финляндия тут явно лишние. Вменяемые добрые соседи. А остальные шакалы могут напасть в случае проблем внутри РФ но отвалят после серьёзной отвёртки которую с удовольствием им выпишем
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trolelo
2017-06-02 04:24 am (UTC)
Все передачи где занимаются болтовнёй называются по разному, но везде ведущий начинает так, - сегодня мы попытаемся понять...

Хочу спросить.
Вы там все дебилы с рождения или просто тупые, что
ничего не понимаете и каждый раз вам нужно пытаться это делать?

Edited at 2017-06-02 04:25 am (UTC)
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spmen
2017-06-02 07:42 am (UTC)
Нынешнее состояние "украины" (а в скором будущем вероятно и "беларуси") запрограммировано пиндостаном и всецело поддерживается почти всем гейропским руководством (может быть, кроме Орбана, и то не факт). Но на народном уровне - чем ближе к "украине", тем сильнее ее неприятие. Самый яркий пример - Польша.
И коль скоро наш любимый Путин предпочел "лучший выбор" в лице Пидора Лексеевича и "минска-2", то дальнейшая всесторонняя деградация "украины" еще более выгодна нам.
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ЕврЕинтеграция (из Израиля сообщают)

prostokomp
2017-06-02 08:19 am (UTC)
"Я пару месяцев назад писал об украинских гастрбайтерах на нашем заводе. На прошлой неделе события устремились к своему логическому завершению.
Началось с того, что пара работниц договорилась с руководством и кабланом о том, что вместо положенных 12 часов будут работать по 8. Типа по состоянию здоровья. Им пошли навстречу, и все решилось к обоюдному удовлетворению. Спустя пару недель, до меня дошли слухи.
Я как всегда узнаю обо всем последним. Но вот и мне на одном из перерывов рассказали, что в сокращении часов заводской работы у этих девиц здоровье играло последнюю роль. Оказывается, они решили подзаработать более привычным способом. Через наших арабов или каким-нибудь еще образом они вышли на араба-сутенера, который снял для понятных целей квартиру. После 8 часов на заводе гости страны подрабатывали там еще четыре. Мне сказали, что они предлагали и другим товаркам присоединиться к их бизнесу, мотивируя тем, что за четыре часа они поднимают больше чем на заводе за двенадцать, но остальные отказались. Самое интересное, что на вид это самые неказистые из работниц, те, кого обычно называют беляшиками: низкорослые, коротконогие, полноватые и внешне непривлекательные женщины. Как сообщил тот же источник, работают они только с арабами.
Впрочем, это было бы их личным делом, если не внезапная облава на заводе как раз в канун праздника. Прихожу во вторую смену, смотрю маловато людей в цеху, а мне взахлеб начинают рассказывать, как с утра на территорию завода ворвалась полиция и давай шерстить по цехам. Наше руководство, узнав о вторжении, приказало спрятать всех гастрбайтеров. Нашему цеху повезло, замели лишь одного грузина не успевшего улизнуть. Мужик в возрасте из Тбилиси, прекрасный работник. Пахал на самом тяжелом участке, но успевал еще помогать всем окружающим. Очень жаль. Потом сказали, что ему даже не дали забрать вещи из дома перед депортацией.
Никто не знает, как они вышли на наш завод, но с нетерпением ждут новой недели, чтобы проверить выйдут на работу ударницы половой сферы или нет. Коллективный разум подозревает их." http://humus.livejournal.com/5476173.html?style=mine#comments
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postalyion
2017-06-03 08:33 pm (UTC)
Из года в год, "глухие" с Украины, с трибун российских СМИ ...
И остаётся только, "щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ", потому как, "просто найти логику",не срабатывает, супротив "демотиваторов".
Всё это бессмысленно, до беспощадности..
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