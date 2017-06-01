Евроинтеграция: Украина пробила очередное дно

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Это мегаблогерство, вы порвете всех героев ютуба, это даже не обсуждается.
Два часа и пять минут.
Да никак...
" почему на все случившееся нет реакции со стороны официального Киева"
Да потому что официальный Киев толком даже город Киев не контролирует. На Украине махновщина. На Украине власть человека с ружьём...По мао: Винтовка рождает Власть.
Свадьба в Малиновке...По другому и не назвать.
Edited at 2017-06-01 08:50 pm (UTC)
Свадьба в Малиновке...
Лично я считаю что этого клоуна надо лишать гражданства точно.
Хотелось бы, чтобы Кургинян подал в суд.
Но вот Соловьев радуется рейтингу. В твиттере спрашивает как народу передача понравилась. На вопросы. что человека есть за что судить - отмалчивается.
Edited at 2017-06-01 11:44 pm (UTC)
Соловьев правильно делает что показывает сытиных. Ну и понятно что рад рейтингу. Эти сытины-амнуэли на тв как прививка. Я например обязательно сакцентирую внимание сына на том что писал и говорил Сытин.
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Нам не привыкать. Мне сын так и сказал - Предков не посрамим, если придется"
Хочу спросить.
Вы там все дебилы с рождения или просто тупые, что
ничего не понимаете и каждый раз вам нужно пытаться это делать?
Edited at 2017-06-02 04:25 am (UTC)
И коль скоро наш любимый Путин предпочел "лучший выбор" в лице Пидора Лексеевича и "минска-2", то дальнейшая всесторонняя деградация "украины" еще более выгодна нам.
ЕврЕинтеграция (из Израиля сообщают)
Началось с того, что пара работниц договорилась с руководством и кабланом о том, что вместо положенных 12 часов будут работать по 8. Типа по состоянию здоровья. Им пошли навстречу, и все решилось к обоюдному удовлетворению. Спустя пару недель, до меня дошли слухи.
Я как всегда узнаю обо всем последним. Но вот и мне на одном из перерывов рассказали, что в сокращении часов заводской работы у этих девиц здоровье играло последнюю роль. Оказывается, они решили подзаработать более привычным способом. Через наших арабов или каким-нибудь еще образом они вышли на араба-сутенера, который снял для понятных целей квартиру. После 8 часов на заводе гости страны подрабатывали там еще четыре. Мне сказали, что они предлагали и другим товаркам присоединиться к их бизнесу, мотивируя тем, что за четыре часа они поднимают больше чем на заводе за двенадцать, но остальные отказались. Самое интересное, что на вид это самые неказистые из работниц, те, кого обычно называют беляшиками: низкорослые, коротконогие, полноватые и внешне непривлекательные женщины. Как сообщил тот же источник, работают они только с арабами.
Впрочем, это было бы их личным делом, если не внезапная облава на заводе как раз в канун праздника. Прихожу во вторую смену, смотрю маловато людей в цеху, а мне взахлеб начинают рассказывать, как с утра на территорию завода ворвалась полиция и давай шерстить по цехам. Наше руководство, узнав о вторжении, приказало спрятать всех гастрбайтеров. Нашему цеху повезло, замели лишь одного грузина не успевшего улизнуть. Мужик в возрасте из Тбилиси, прекрасный работник. Пахал на самом тяжелом участке, но успевал еще помогать всем окружающим. Очень жаль. Потом сказали, что ему даже не дали забрать вещи из дома перед депортацией.
Никто не знает, как они вышли на наш завод, но с нетерпением ждут новой недели, чтобы проверить выйдут на работу ударницы половой сферы или нет. Коллективный разум подозревает их." http://humus.livejournal.com/5476173.ht
И остаётся только, "щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ", потому как, "просто найти логику",не срабатывает, супротив "демотиваторов".
Всё это бессмысленно, до беспощадности..