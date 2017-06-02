Увидеть своими глазами как делают новый российский самолет МС-21

Побывал на Иркутском авиационном заводе (филиал НПК "Иркут"), где познакомился с производством нового российского пассажирского самолета МС-21.
Программа МС-21: краткая историческая справка
Июль 2007 г. - Правление ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» принимает решение о начале работ по программе создания ближне- среднемагистрального самолёта МС-21 (Магистрального самолёта XXI века), разработчиком определено ОАО «Корпорация «Иркут».
Август 2007 г. - Корпорацией «Иркут» представлена концепция и бизнес-план проекта МС-21 как семейства ближне- среднемагистральных самолётов.
Декабрь 2008 г. - объявлены тендеры на разработку и поставку систем для МС-21.
В 2008 году началось полномасштабное госфинансирование программы. Иркутский авиационный завод (ИАЗ) приступил к реализации комплексной программы технического перевооружения, направленную на подготовку к производству МС-21, за счет бюджетного финансирования, собственных средств и инвестиционного кредита Сбербанка РФ.
На протяжении 2009 года велись переговоры с потенциальными поставщиками комплектующих, и к декабрю в основном был определён перечень поставщиков систем.
В 2009 г. начаты испытания отдельных конструктивно-подобных образцов. Широкая программа испытаний продолжается по настоящее время на более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных. В частности, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов.
2010 г. – утверждены эскизный проект, приняты ключевые технические и технологические решения, сформулированы основные решения по послепродажному обслуживанию и интегрированной логистической поддержке.
6 июня 2010 г. Распоряжением президента РФ ОАО «Корпорация «Иркут» определено единственным исполнителем госзаказов на создание самолетов семейства МС-21.
2013 год - завершена разработка рабоче-конструкторской документации на базовую версию, начато освоение производства самолёта.
В 2014-2016 годах в рамках технологической подготовки производства на ИАЗ введены в эксплуатацию ряд новых участков и производств, в частности, завершен монтаж линии агрегатной и окончательной сборки.
8 июня 2016 г. состоялась выкатка первого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний.
28 апреля 2017 г. первый летный опытный самолет МС-21-300 переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение ИАЗ.
13-19 мая 2017 г. МС-21-300-0001 выполнил рулежки и скоростные пробежки в рамках подготовки к первому полету.
25 мая 2017 г. выдано разрешение на первый вылет самолета МС-21 Методическим советом экспериментальной авиации по летным испытаниям.
1. Широкое использование в конструкции планера МС-21 современных материалов позволяет обеспечить требования аэроупругости, прочности и эксплуатационной долговечности при минимальной массе конструкции.
2. Высокое аэродинамическое совершенство МС-21 обеспечено передовыми конструкторскими решениями.
3. Изделия и агрегаты МС-21 обладают большим ресурсом и временем наработки на отказ по сравнению с эксплуатируемыми в настоящий момент самолетами.
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5. В цехах Иркутского авиационного завода операции выполняют промышленные роботы.
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11. Наглядная агитация.
12. Роботы не пьют, а работают.
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17. Улучшенная «местная» аэродинамика носовой части, обтекателей и зализов позволяет минимизировать вредное сопротивление планера самолета на скоростях, соответствующих М≥0.8.
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Вот только боюсь, что роботам (которые за кадром) норовят заплатить всё те же печальные 25 тыр. рупий...Увы...Я за свою жизнь видел столько Совдепии, что её запах чую за четверть экватора...А здесь она просто воняет напропалую...
Уверен - всё это кончица очередным пшиком...И пшик там торчит из всех технологических отверстий...
И да, я седня понял, пачиму во всех городах Расеи во всех парках такие хлипкие фонари - постоянно их вандалит шпана. Просто власть догадываеца, что им скоро висеть на них...и надеюца на древний закон в пользу казнённого - если пошло не так- типа фонарь упал - казнь щитается состоявшейся...Игорёк, но мы ведь знаем, что это не так, правда же? :)))))))
Удачи нам!
МС-21 - Магистральный Самолёта XXI века.
Супруга вице-премьера Рогозина записала песню про первый полет МС-21:
Источник:
https://lenta.ru/news/2017/05/30/rogozi
Там помимо двишателя много чего импортного,второй Суперджет в этом плане
Приведи.Только не забудь участие американского капиталла)
А укры пусть летают на 30 летнем хламе отработавшем в африканских странах.