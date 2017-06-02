Увидеть своими глазами как делают новый российский самолет МС-21

Широкое использование в конструкции планера МС-21 современных материалов позволяет обеспечить требования аэроупругости, прочности и эксплуатационной долговечности при минимальной массе конструкции.

Изделия и агрегаты МС-21 обладают большим ресурсом и временем наработки на отказ по сравнению с эксплуатируемыми в настоящий момент самолетами.

Улучшенная «местная» аэродинамика носовой части, обтекателей и зализов позволяет минимизировать вредное сопротивление планера самолета на скоростях, соответствующих М≥0.8.

Побывал на Иркутском авиационном заводе (филиал НПК "Иркут"), где познакомился с производством нового российского пассажирского самолета МС-21.Июль 2007 г. - Правление ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» принимает решение о начале работ по программе создания ближне- среднемагистрального самолёта МС-21 (Магистрального самолёта XXI века), разработчиком определено ОАО «Корпорация «Иркут».Август 2007 г. - Корпорацией «Иркут» представлена концепция и бизнес-план проекта МС-21 как семейства ближне- среднемагистральных самолётов.Декабрь 2008 г. - объявлены тендеры на разработку и поставку систем для МС-21.В 2008 году началось полномасштабное госфинансирование программы. Иркутский авиационный завод (ИАЗ) приступил к реализации комплексной программы технического перевооружения, направленную на подготовку к производству МС-21, за счет бюджетного финансирования, собственных средств и инвестиционного кредита Сбербанка РФ.На протяжении 2009 года велись переговоры с потенциальными поставщиками комплектующих, и к декабрю в основном был определён перечень поставщиков систем.В 2009 г. начаты испытания отдельных конструктивно-подобных образцов. Широкая программа испытаний продолжается по настоящее время на более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных. В частности, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов.2010 г. – утверждены эскизный проект, приняты ключевые технические и технологические решения, сформулированы основные решения по послепродажному обслуживанию и интегрированной логистической поддержке.6 июня 2010 г. Распоряжением президента РФ ОАО «Корпорация «Иркут» определено единственным исполнителем госзаказов на создание самолетов семейства МС-21.2013 год - завершена разработка рабоче-конструкторской документации на базовую версию, начато освоение производства самолёта.В 2014-2016 годах в рамках технологической подготовки производства на ИАЗ введены в эксплуатацию ряд новых участков и производств, в частности, завершен монтаж линии агрегатной и окончательной сборки.8 июня 2016 г. состоялась выкатка первого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний.28 апреля 2017 г. первый летный опытный самолет МС-21-300 переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение ИАЗ.13-19 мая 2017 г. МС-21-300-0001 выполнил рулежки и скоростные пробежки в рамках подготовки к первому полету.25 мая 2017 г. выдано разрешение на первый вылет самолета МС-21 Методическим советом экспериментальной авиации по летным испытаниям.1.2. Высокое аэродинамическое совершенство МС-21 обеспечено передовыми конструкторскими решениями.3.4.5. В цехах Иркутского авиационного завода операции выполняют промышленные роботы.6.7.8.9.10.11. Наглядная агитация.12. Роботы не пьют, а работают.13.14.15.16.17.