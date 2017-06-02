Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Увидеть своими глазами как делают новый российский самолет МС-21
Коротченко
i_korotchenko
June 2nd, 0:05


Побывал на Иркутском авиационном заводе (филиал НПК "Иркут"), где познакомился с производством нового российского пассажирского самолета МС-21.

Программа МС-21: краткая историческая справка

Июль 2007 г. - Правление ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» принимает решение о начале работ по программе создания ближне- среднемагистрального самолёта МС-21 (Магистрального самолёта XXI века), разработчиком определено ОАО «Корпорация «Иркут».

Август 2007 г. - Корпорацией «Иркут» представлена концепция и бизнес-план проекта МС-21 как семейства ближне- среднемагистральных самолётов.

Декабрь 2008 г. - объявлены тендеры на разработку и поставку систем для МС-21.

В 2008 году началось полномасштабное госфинансирование программы. Иркутский авиационный завод (ИАЗ) приступил к реализации комплексной программы технического перевооружения, направленную на подготовку к производству МС-21, за счет бюджетного финансирования, собственных средств и инвестиционного кредита Сбербанка РФ.

На протяжении 2009 года велись переговоры с потенциальными поставщиками комплектующих, и к декабрю в основном был определён перечень поставщиков систем.

В 2009 г. начаты испытания отдельных конструктивно-подобных образцов. Широкая программа испытаний продолжается по настоящее время на более чем 100 стендах, включая 4 интеграционных. В частности, проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов.

2010 г. – утверждены эскизный проект, приняты ключевые технические и технологические решения, сформулированы основные решения по послепродажному обслуживанию и интегрированной логистической поддержке.

6 июня 2010 г. Распоряжением президента РФ ОАО «Корпорация «Иркут» определено единственным исполнителем госзаказов на создание самолетов семейства МС-21.

2013 год - завершена разработка рабоче-конструкторской документации на базовую версию, начато освоение производства самолёта.

В 2014-2016 годах в рамках технологической подготовки производства на ИАЗ введены в эксплуатацию ряд новых участков и производств, в частности, завершен монтаж линии агрегатной и окончательной сборки.

8 июня 2016 г. состоялась выкатка первого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний.

28 апреля 2017 г. первый летный опытный самолет МС-21-300 переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение ИАЗ.

13-19 мая 2017 г. МС-21-300-0001 выполнил рулежки и скоростные пробежки в рамках подготовки к первому полету.

25 мая 2017 г. выдано разрешение на первый вылет самолета МС-21 Методическим советом экспериментальной авиации по летным испытаниям.


1. Широкое использование в конструкции планера МС-21 современных материалов позволяет обеспечить требования аэроупругости, прочности и эксплуатационной долговечности при минимальной массе конструкции.


2. Высокое аэродинамическое совершенство МС-21 обеспечено передовыми конструкторскими решениями.


3. Изделия и агрегаты МС-21 обладают большим ресурсом и временем наработки на отказ по сравнению с эксплуатируемыми в настоящий момент самолетами.


4.



5. В цехах Иркутского авиационного завода операции выполняют промышленные роботы.



6.



7.



8.



9.



10.



11. Наглядная агитация.



12. Роботы не пьют, а работают.



13.



14.



15.



16.



17. Улучшенная «местная» аэродинамика носовой части, обтекателей и зализов позволяет минимизировать вредное сопротивление планера самолета на скоростях, соответствующих М≥0.8.


Материалы по теме:
Почему российский премьер летает на Ил-96, а мы на "Боингах" и "Эрбасах"?
Д. Рогозин анонсировал планы начать производство стратегических воздушных танкеров на базе Ил-96

Tags: ,

Posts from This Journal by “МС-21” Tag

15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
vovik_sakhalin
2017-06-01 10:10 pm (UTC)
Мда...одно только наличие тупого совдепного плаката про трезвый образ жизни говорит о многом...Ещё нужен плакат на тему СИЗ - с кирпичом, падающим на репу трудящегося...:)))
Вот только боюсь, что роботам (которые за кадром) норовят заплатить всё те же печальные 25 тыр. рупий...Увы...Я за свою жизнь видел столько Совдепии, что её запах чую за четверть экватора...А здесь она просто воняет напропалую...
Уверен - всё это кончица очередным пшиком...И пшик там торчит из всех технологических отверстий...
И да, я седня понял, пачиму во всех городах Расеи во всех парках такие хлипкие фонари - постоянно их вандалит шпана. Просто власть догадываеца, что им скоро висеть на них...и надеюца на древний закон в пользу казнённого - если пошло не так- типа фонарь упал - казнь щитается состоявшейся...Игорёк, но мы ведь знаем, что это не так, правда же? :)))))))
Удачи нам!
(Reply) (Thread)
magnum007
2017-06-01 11:17 pm (UTC)
Всю свою методичку процитировал здесь, говнобот?
(Reply) (Parent) (Thread)
Виктор Хан
2017-06-03 12:27 pm (UTC)
хрень говоришь завидки берут какел .....
(Reply) (Parent) (Thread)

МС-21 - Магистральный Самолёта XXI века.

sambriella
2017-06-02 12:06 am (UTC)
МС-21( расшифровка) Магистральный Самолёта XXI века. Какое МногоОбещающее и перспективное название! Чистого неба, попутного ветра и мягкий посадок самолету.:)
Супруга вице-премьера Рогозина записала песню про первый полет МС-21:
Источник:
https://lenta.ru/news/2017/05/30/rogozins_song/
(Reply) (Thread)
webmaster_vadim
2017-06-02 12:07 am (UTC)
Очень надеюсь, что хотя бы в отечественные компании МС-21 будет поставляться с отечественным двигателем ПД-14, а не с тем на котором летает первый опытный экземпляр.
(Reply) (Thread)
anti_v
2017-06-02 04:06 am (UTC)

Там помимо двишателя много чего импортного,второй Суперджет в этом плане

(Reply) (Parent) (Thread)
hrun_morjov
2017-06-02 06:34 am (UTC)
а такую же табличку привести для к примеру боинг 787 слабо?
(Reply) (Parent) (Thread)
anti_v
2017-06-02 08:03 am (UTC)

Приведи.Только не забудь участие американского капиталла)

(Reply) (Parent) (Thread)
hrun_morjov
2017-06-02 10:54 am (UTC)
что в гугле забанен? и заодно приведи даные по участию американского капитала - я тебя за язык не тянул
(Reply) (Parent) (Thread)
militarizm
2017-06-02 08:23 am (UTC)
если в вашу табличку вставить для сравнения любой "бразильский" Эмбраер - там бразильского вообще ничего не будет - все импортное, тем не менее все его считают бразильским. Впрочем, как и любой Боинг или Эрбас - они тоже подавляющее большинство комплектующих закупают у сторонних производителей по всему миру, а вовсе не сами изобретают все подсистемы самолета. Таков современный мир.
(Reply) (Parent) (Thread)
redneck_yankee
2017-06-02 05:37 pm (UTC)
Эбраэр поднялся на массовых заказах американской авиакомпании JetBlue, руководитель которой выходец из Бразилии. Почему-то никто из российских или западных либералов не завопил о непотизме и национализме руководства JetBlue?
(Reply) (Parent) (Thread)
caith_sith
2017-06-02 10:24 am (UTC)
Боинг - российский самолет.
(Reply) (Parent) (Thread)
anikonov
2017-06-02 02:10 am (UTC)
приятные новости
(Reply) (Thread)
ol_
2017-06-02 07:15 am (UTC)
Китайский С919 в полтора раза дешевле планируется, при прочих аналогичных характеристиках.
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-06-02 05:40 pm (UTC)
И что? Национальные перевозчики России должны и будут летать на российских самолетах. Это вопрос национальной безопасности.
А укры пусть летают на 30 летнем хламе отработавшем в африканских странах.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: